Breaking News LIVE Update: বাড়ছে মেট্রো সংখ্যা! কলকাতায় যাত্রীদের জন্য বড় সুখবর...

24 November 2025, 09:15 AM
Howrah: ভোররাতে বিধ্বংসী আগুন।বালি নিমতলায় নিবেদিতা সেতুর নিচে চারটি দোকান আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি। দমকলের চারটি ইঞ্জিন দুই ঘন্টা চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে করে। পাশেই ছিল একটি বস্তি এলাকার মানুষ আতঙ্কের বেরিয়ে পড়ে। আগুন ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। দোকানের ভেতর গ্যাস সিলিন্ডার ব্লাস্ট করে আরো আগুন ছড়িয়ে পড়ে। হতাহত এর খবর নেই। ব্রিজের উপর দিয়ে গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।ক্ষয়ক্ষতির পরিমান লক্ষাধিক টাকা।
Mandarmani: মন্দারমণিতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যাওয়া যুবকের দেহ উদ্ধার হল মন্দারমনির মৎস্যজীবীদের পাতানো জাল থেকে। জালে জড়িয়ে ছিল দেহ। উদ্ধার করেছে নুলিয়া ও মন্দারমনি কোস্টাল থানার পুলিশ। গত শনিবার দুপুরে স্নানে নেমে তলিয়ে যায় ওই যুবক। পূর্ব বর্ধমানের বাসিন্দা সুরত বসু (২৪) বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে এসে মন্দারমণির সমুদ্রে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যান। জানা গিয়েছে, তিনি এক পুলিস আধিকারিকের পুত্র। উত্তাল ঢেউয়ে তাল সামলাতে না-পেরে তলিয়ে যাওয়ার পর থেকেই নুলিয়ারা তল্লাশি চালিয়ে পাচ্ছিল না। আজ মৎস্যজীবীদের জালে জড়ানো অবস্থায় দেহ উদ্ধার হয়।
TMC vs BJP: শুভেন্দুর গড়ে দলবদল: চণ্ডীপুরে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে ৪০ কর্মীর যোগদান। পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুরে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন ৪০ জন বিজেপি কর্মী। জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তম বারিকের হাত থেকে দলীয় পতাকা গ্রহণ করে তারা তৃণমূলে যোগ দেন। আসন্ন ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এমন দলবদলে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিজেপি নেতা আনন্দ পড়ুয়ার নেতৃত্বে এই যোগদান হয়। অসহযোগিতা ও কাজের সুবিধা না পাওয়াই দলবদলের কারণ, জানিয়েছেন যোগদানকারীরা। উপস্থিত ছিলেন কাঁথি সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি পীযূষ পণ্ডা ও ব্লক সভাপতি স্নেহাংশ পণ্ডিত।
Malda: টোটোর মধ্যে হল সন্তান প্রসব। মালদার ইংরেজবাজার শহরের ঘটনা। প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে এক প্রসূতি যাচ্ছিলেন চিকিৎসকের কাছে। পথে টোটোর মধ্যেই শুরু হয় তীব্র প্রসব যন্ত্রণা গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে সন্তান। কোনওরকমে তার আত্মীয়রা নিয়ে যায় এক স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে। ফিল্মি কায়দায় টোটোর মধ্যে কাপড় জড়িয়ে সন্তান প্রসব করে ওই প্রসূতি। রাস্তাতেই চিকিৎসক শিশুটিকে পরীক্ষা করেন। বর্তমানে মা ও শিশু দুজনেই বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। চিকিৎসক জানিয়েছে দুজনেই সুস্থ রয়েছে। মালদার ইংরেজবাজার শহরের জাহাজ ফিল্ড এলাকার বাসিন্দা পূজা রাজবংশী গর্ভবতী ছিলেন ্ ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছিলেন স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ দেব চন্দন রায়ের কাছে। টোটো তে চলে যাচ্ছিলেন সে পথে প্রসব যন্ত্রণা ওঠে। কোনরকমে ডাক্তারের চেম্বারের কাছে পৌঁছাতে পৌঁছাতেই গর্ভ থেকে সন্তান বেরিয়ে আসে।। এই অবস্থায় ডাক্তার রাস্তাতেই ওই গর্ভবতীর প্রসব করান। সে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছে। বর্তমানে ভালো আছে জানিয়েছে চিকিৎসক।
Bhangar: ভাঙড়ে তৃণমূলের সভা থেকে আইএসএফ নেতাকে মাটিতে পুঁতে দেওয়ার হুঁশিয়ারি শওকত মোল্লার, পাল্টা চ্যালেঞ্জ নওশাদের। ভাঙড় ২ নম্বর ব্লকের কাটাডাঙ্গায় যুব তৃণমূল কংগ্রেসের আয়োজিত জনসভায় বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা। হাজারো কর্মী-সমর্থকের সামনে থেকে তিনি নাম না করে আইএসএফ নেতা কারিমুল ইসলামকে উদ্দেশ করে বলেন, “মাটিতে পুঁতে ফেলে দেবো তোমার বাপ নওশাদ আর আব্বাসও বাঁচাতে পারবে না।” ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীকেও কড়া সুরে সতর্ক করেন শওকত মোল্লা। দাবি করেন, “তোর দলের কেউ আমাদের গাড়ির সামনে নোংরামি করলে তুই ভাঙ্গড়ে ঢুকতেই পারবি না। তোর ভাঙ্গড়ে ঢোকার ক্ষমতা নেই।
Kolkata: রাস্তা পরিষ্কারে সাফাই কর্মীদের অন্তরায় পার্কিং করে রাখা গাড়ি। রাস্তায় গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকার জন্য পুরো রাস্তা ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করতে পারেন না পুরসভার সাফাই কর্মীরা। তাই সকালে ২ ঘণ্টা শহর জুড়ে নো পার্কিং আনতে চাইছে পুরসভা।
Earthquake: আবার বড় ভূমিকম্পের খবর। এবার দেশের পশ্চিমাঞ্চল থেকে। গত সপ্তাহে পরপর দুই দিন কেঁপে উঠেছিল পাকিস্তান। তারপর পরপর দুইদিনি বড় ভূমিকম্প হয় বাংলাদেশে। তার অভিঘাতে কেঁপে ওঠে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা সহ ভারতের বড় এলাকাও। এবার, সোমবার ভোর রাতে কেঁপে উঠল গুজরাত। গুজরাতের রাজধানী গান্ধীনগর কেঁপে উঠল মাঝরাতে। গুজরাতের একটি গবেষণা ইনস্টিটিউট অনুসারে, সোমবার (২৪ নভেম্বর) ভোর ৩:০৬ মিনিটে সৌরাষ্ট্রে ৩.০ তীব্রতার হালকা ভূমিকম্প হয়। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল তালালা, সৌরাষ্ট্র থেকে ১৫ কিলোমিটার উত্তর-উত্তর-পূর্বে, স্থানাঙ্ক ২১.১৮৮° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৭০.৫৪৬° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে কম্পন অনুভূত হয়। এখনও পর্যন্ত কোনো ক্ষতি বা হতাহতের খবর নেই।
Kolkata Metro: সোম থেকে শুক্র- অর্থাৎ সপ্তাহের অন্যতম কর্মব্যস্ত দিনগুলিতে এই লাইনে বাড়ানো হচ্ছে মেট্রোর সংখ্যা। পাশাপাশি প্রথম মেট্রো শুরু হবে আরও আগে এবং শেষ মেট্রোর পরিষেবাও পাওয়া যাবে অপেক্ষাকৃত বেশি রাত পর্যন্ত। মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, সোমবার ২৪ নভেম্বর থেকে অরেঞ্জ লাইনে চালু হতে চলেছে কমিউনিকেশন বেসড ট্রেন কন্ট্রোল সিস্টেম (সিবিটিসি)। ওই দিন থেকেই সংশ্লিষ্ট লাইনে আপ এবং ডাউন মিলিয়ে ৬২টি মেট্রো পরিষেবা পাওয়া যাবে সোম থেকে শুক্রবার। আগে এই সংখ্যাটি ছিল ৬০। তবে শনি এবং রবিবার কোনও পরিষেবা পাওয়া যাবে না। একই সঙ্গে প্রথম এবং শেষ মেট্রোর সময়েও আনা হয়েছে বদল।