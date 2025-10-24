English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Breaking News LIVE Update: ভাঙা হল মা কালীর মূর্তি! NIA তদন্তের দাবি শুভেন্দুর...

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Friday, October 24, 2025 - 09:11
Comments |
Breaking News LIVE Update: ভাঙা হল মা কালীর মূর্তি! NIA তদন্তের দাবি শুভেন্দুর...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

24 October 2025, 09:15 AM

Cooch Behar: কোচবিহারে ফের গ্রেফতার অনুপ্রবেশকারী। পুলিশের জালে ৫ জন বাংলাদেশি নাগরিক। ভারতে অনুপ্রবেশের পর মেখলিগঞ্জে আশ্রয় নেয় ৫ বাংলাদেশী। কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ থানা  অন্তর্গত ওই এলাকার বাসিন্দা রসিদুল রহমান তাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন বলে পুলিস সূত্রে খবর। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিস অভিযান চালায়। এর পরেই পুলিস তাদের কাছ থেকে পাঁচটি মোবাইল ফোন এবং আটটি সিম কার্ড (ভারতীয় এবং বাংলাদেশী উভয়) উদ্ধার করে পুলিস। তবে তারা কি কারণে ভারতে অনুপ্রবেশ করছিল তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে কোচবিহার জেলা পুলিস।

24 October 2025, 09:00 AM

CBI: ২০২৪-এ ৫ই  জানুয়ারি সন্দেশখালি ১ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত আগারহাটি এলাকায় রেশন দুর্নীতি তদন্ত করতে এসে শেখ শাহজাহানের বাড়িতে তার অনুগামীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছিল ইডির আধিকারিকরা। আদালতের নির্দেশ মত সেই ঘটনার তদন্তের ভার পায় সিবিআই।  শাহাজাহান সহ তার বেশ কয়েকজন অনুগামীকে গ্রেফতার করে সিবিআই এই মুর্হূতে শহাজাহান সহ কয়েক জন এখনও জেলে। ঐ দিনের ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে করকাতা সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করে সিবিআই তাদের মধ্যে অনেকেই সেখানে হাজির হয়নি। তাই আজ ফের ঐ ঘটনার সঙ্গে যুক্তদের খোঁজে ও  আবাও ফের কয়েকজন জিজ্ঞাসাবাদ করতে সন্দেশখালির  ধামাখালি ফেরিঘাট লাগোয়া SBI ব্যাঙ্ক চত্বরে একটি গেস্ট হাউসে সিবিআই এর চার প্রতিনিধি আসেন। সেখানে দুপুর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই এর আধিকারিকরা। 

24 October 2025, 09:00 AM

Canning: বাড়ি ফেরার পথে সমাজসেবীকে ধারাল অস্ত্রের কোপ। ব্যাপক মারধর। তিন অভিযুক্ত গ্রেপ্তার,উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র। ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং গৌড়দহ নারায়ণপুর এলাকায়  এলাকায়। সূত্রে জানা যায় সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী সুব্রত মণ্ডল নিমন্ত্রণ বাড়ি থেকে ফিরছিল বাড়িতে। সে সময় রাতে  দুষ্কৃতীরা ঘিরে ধরে রাস্তায়। ব্যাপকভাবে মারধর করে ধারাল অস্ত্রের কোপ মারে মাথায় বলে অভিযোগ। সেই মুহূর্তে ওই এলাকা থেকে একটি পুলিস গাড়ি যায়। এরপর পুলিস গাড়িকে দেখে দুষ্কৃতিরা পালানোর চেষ্টা চালায়। দুষ্কিতি দের ধাওয়া করে পুলিস তিনজনকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছে। যাদেরকে ঘুটিয়া শরিফ ফাঁড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া গেছে বলে জানা যায়। আজ তাদের আলিপুর আদালতে তোলা হবে। দুষ্কৃতী রাজা চক্রবর্তী নেতৃত্বেই হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। তোলা টাকা না দেওয়ার কারণে তাকে মারধর বলে জানা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে ঘটিয়া শরীফ থানাতে একটা লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। 

24 October 2025, 09:00 AM

BJP West Bengal: শনিবার গঙ্গারামপুর স্টেডিয়ামে বিজেপির বিজয় সংকল্প সভাকে কেন্দ্র করে জেলা জুড়ে প্রস্তুতি শুরু করেছে বিজেপি। লোকসভা নির্বাচনে প্রচারের পর এই প্রথম দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কোন রাজনৈতিক সমাবেশে একই মঞ্চে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ও রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারি। বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির এই বিজয়সংকল্প অভিযান কে কেন্দ্র করে এখন সরগরম গোটা গঙ্গারামপুর শহর সহ সমগ্র জেলা। 

24 October 2025, 09:00 AM

Suvendu Adhikary: দক্ষিণ ২৪ পরগণায় মা কালীর মূর্তি ভাঙাতে এনআইএ তদন্তের দাবি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। কোটেশ্বর রাও তিনি প্রেস কনফারেন্স করে বলেছেন নারায়ন হালদার যিনি গ্রেফতার হয়েছেন সেই এ কাজ করেছে। তিনি তৃণমূলের নেতা ভূপতি হালদারের ছেলে। যদি এন আইয়ের তদন্ত তে নারায়ন হালদারের নাম উঠে আসে তাহলে বিজেপি যে অভিযোগ তুলছে সেই সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেবে। এমনটাই দাবি বিরোধী দলনেতার। আর যেভাবে কালী মাতার মূর্তিকে প্রিজম ভ্যানে তোলা হয়েছে। মা কালীর মূর্তি প্রিজন ভ্যানে গ্রেফতার হচ্ছে এ দৃশ্য স্বাধীনতার আগে কেউ দেখেছে বলে মনে হয় না। পাশাপাশি ওই অঞ্চলের বিধায়ক দেবাশীষ দাস তিনি নারায়ন হালদার কে পুলিসের হাতে তুলে দিয়েছেন ১৫ দিন জেলে থাকতে হবে বলে তার বদলে এই ১৫ দিনের সংসার খরচ তিনি চালাবেন এমনটাই বলছেন শুভেন্দু অধিকারী। 

পরবর্তী খবর

Punjab Minister Son mysterious death: মন্ত্রীপুত্রের &#039;রহস্যমৃত্যু&#039;তে ১৮০ ডিগ্রি টার্ন! বড় দাবি &#039;অভিযুক্ত&#039; প্রাক্তন DGP বাবার... সত্যিটা কী?

Punjab Minister Son mysterious death: মন্ত্রীপুত্রের 'রহস্যমৃত্যু'তে ১৮০ ডিগ্রি টার্ন! বড় দাবি 'অভিযুক্ত' প্রাক্তন DGP বাবার... সত্যিটা কী?
High Court on wife&#039;s matrimonial home&#039;s right: ডিভোর্স হোক বা ছেলে ত্যাজ্যপুত্র, স্ত্রীয়ের শ্বশুরবাড়িতে থাকার অধিকার সারাজীবন: কোর্ট

High Court on wife's matrimonial home's right: ডিভোর্স হোক বা ছেলে ত্যাজ্যপুত্র, স্ত্রীয়ের শ্বশুরবাড়িতে থাকার অধিকার সারাজীবন: কোর্ট
UP Shocker: চিৎকারে জেগে দেখলেন ৬-এর মেয়েকে ধর্ষণ করছে গে-পার্টনারই! রাগে উন্মত্ত বাবা ছুরি দিয়ে পুরুষসঙ্গীর যৌনাঙ্গ...

UP Shocker: চিৎকারে জেগে দেখলেন ৬-এর মেয়েকে ধর্ষণ করছে গে-পার্টনারই! রাগে উন্মত্ত বাবা ছুরি দিয়ে পুরুষসঙ্গীর যৌনাঙ্গ...
James: জনপ্রিয় বাঙালি গায়ক তৃতীয় বিয়ে সারলেন মার্কিন কন্যার সঙ্গে! জানালেন, বাবাও হয়েছেন...

James: জনপ্রিয় বাঙালি গায়ক তৃতীয় বিয়ে সারলেন মার্কিন কন্যার সঙ্গে! জানালেন, বাবাও হয়েছেন...
Venezuela Horrific Plane Crash: Viral Video: ভয়ংকর বিমান দুর্ঘটনা! টেক অফের পরেই আছড়ে পড়ল ফ্লাইট, নিমেষে আগুনে ঢেকে গেল ১৬০...মৃত্যু-হাহাকার...

Venezuela Horrific Plane Crash: Viral Video: ভয়ংকর বিমান দুর্ঘটনা! টেক অফের পরেই আছড়ে পড়ল ফ্লাইট, নিমেষে আগুনে ঢেকে গেল ১৬০...মৃত্যু-হাহাকার...
Annakut: ৬০ কিলোর অন্নকূটে ২৫১ পদ! ভট্টাচার্য পরিবারের এলাহি আয়োজনে ১৫০ মিষ্টির সঙ্গে ফুচকা-হজমিও...

Annakut: ৬০ কিলোর অন্নকূটে ২৫১ পদ! ভট্টাচার্য পরিবারের এলাহি আয়োজনে ১৫০ মিষ্টির সঙ্গে ফুচকা-হজমিও...
West Bengal Assembly Election 2026: আমি ওদের মালিককে হারিয়েছি, আবার হারাব ভবানীপুরে: শুভেন্দু

West Bengal Assembly Election 2026: আমি ওদের মালিককে হারিয়েছি, আবার হারাব ভবানীপুরে: শুভেন্দু
Bihar Assembly Election 2025: জোটের জোরে বিহারে চাপে NDA, মুখ্যমন্ত্রী মুখ তেজস্বী-ডেপুটি মুকেশ! নীতীশের বিদায়?

Bihar Assembly Election 2025: জোটের জোরে বিহারে চাপে NDA, মুখ্যমন্ত্রী মুখ তেজস্বী-ডেপুটি মুকেশ! নীতীশের বিদায়?
Weather Update: সাগরে তৈরি হচ্ছে নতুন নিম্নচাপ! বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস জেলায় জেলায়...

Weather Update: সাগরে তৈরি হচ্ছে নতুন নিম্নচাপ! বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস জেলায় জেলায়...
Sri Lankan Politician Assassinated: ছুটে এল ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি! ভোটারদের সঙ্গে কথা বলার সময় নিজের অফিসেই খুন বিরোধী নেতা...

Sri Lankan Politician Assassinated: ছুটে এল ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি! ভোটারদের সঙ্গে কথা বলার সময় নিজের অফিসেই খুন বিরোধী নেতা...