/LIVE Update: যাওয়া সম্ভব হবে না! এই নিয়ে চতুর্থবার পুলিসের সমন এড়ালেন মহুয়া মৈত্র

আজও হাজিরা এড়ালেন সাংসদ মহুয়া মৈত্র। ডায়মন্ড হারবার সাইবার থানায় হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে ইমেল করে পুলিসকে হাজিরা না দেওয়ার কারণ জানিয়েছেন সাংসদ। মহুয়া মৈত্রর দাবি, তিনি যখন পুলিসের নোটিসটি পান, ততক্ষণে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিয়ে দিয়েছিলেন। সেই কারণেই আজ ডায়মন্ড হারবার সাইবার থানায় হাজিরা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না বলে ইমেলে জানিয়েছেন তিনি। এই নিয়ে চতুর্থবার পুলিসের সমন এড়ালেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ।
দু'দফায় ১৪ দিনের হেফাজত শেষে আজ সুমিত রায়কে তোলা হবে পশ্চিম মেদিনীপুর আদালতে। পশ্চিম মেদিনীপুরের অন্য একটি মামলাতেও হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে পুলিস। এক বালি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে প্রোটেকশন মানি হিসেবে মোট ৫০ লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। পুলিসের অভিযোগ, প্রথমে দফায় কলকাতার একটি পাচতারা হোটেলে মিটিং করে ব্যবসায়ীর সঙ্গে। সেখানে সুমিত রায় সহ আরও IPAC কয়েকজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল বলে অভিযোগ। এরপর ব্যবসায়ী খেকে শালবনীর একটি হোটেলে নেওয়া হয় ৩০ লক্ষ টাকা। এরপর দ্বিতীয় দফায় আরও ১৯ লক্ষ টাকা নেওয়া হয় ক্যাম্যাক স্ট্রিটের একটি অফিসে। বাকি টাকা UPI-র মাধ্যমে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। সুমিত রায় সহ ৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের।
ভাগীরথী নদীর ভয়াবহ ভাঙনে তলিয়ে গেল ৮ থেকে ১০টি পরিবারের বসতভিটে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ছড়িয়েছে আতঙ্ক। জানা যায়, গতকাল রাত আনুমানিক সাড়ে ৯টা নাগাদ শান্তিপুর ব্লকের গয়েসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন শ্রীরামপুর এলাকায় ভাগীরথী নদীতে ব্যাপক ভাঙন শুরু হয়। রাতের অন্ধকারেই নদীগর্ভে চলে যায় একাধিক পরিবারের বাড়িঘর ও জমি।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় পাঁচ বিঘা জমি ইতিমধ্যেই নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। আচমকা ভাঙনের জেরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। অনেকেই নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় শান্তিপুর ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা। তাঁরা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিস্থিতির উপর নজর রাখার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। নদীভাঙন আরও বাড়লে কীভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা যায়, তা নিয়েও প্রশাসনের তরফে পদক্ষেপ করা হচ্ছে।
টুইট মামলায় দু’বার হাজিরা এড়িয়েছেন সাংসদ মহুয়া মৈত্র। আজ সকাল ১১টায় ফের তাঁকে তলব করা হয়েছে। অন্যদিকে, রাজ্যের সংখ্যালঘু আইপিএস-আইএএস অফিসারদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগে মহুয়া মৈত্রের লেখা চিঠির প্রেক্ষিতে রাজ্যের মুখ্যসচিবের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু কমিশন। ১০ দিনের মধ্যে সেই রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। গত জুলাই অগস্টে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজ্যে এলে কয়েকজন সংখ্যালঘু অফিসারের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে টুইট করেছিলেন মহুয়া মৈত্র। সেই টুইটের পরই ডায়মন্ড হারবার সাইবার থানায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়। গত ১৮ সেপ্টেম্বর এ বিষয়ে তিনি চিঠে লেখেন সংখ্যালঘু কমিশনেও।
SSKM হাসপাতালে ওপিডির টিকিট পাইয়ে দেওয়ার নামে প্রতারণা। গ্রেফতার তিন দালাল। টিকিটের জন্য শুধু টাকা নেওয়া নয়, জাল ওপিডির টিকিট বানিয়ে রোগীদের দিয়েছিল অভিযুক্তরা। তিনজনই হাওড়ার বাসিন্দা।
বৃহস্পতিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে গৌতম আদানির বৈঠক হবে। তবে সেই বৈঠকের আগে সকালে তাজ বেঙ্গল হোটেলে রাজ্যের উচ্চপর্যায়ের আধিকারিকদের সঙ্গে গৌতম আদানি বৈঠক করবেন বলে সূত্রের খবর। সেখানেই বিনিয়োগের একাধিক রূপরেখা তৈরি হতে পারে, সেই সম্ভাবনার কথাও শোনা যাচ্ছে। বুধবার রাতে শহরে এসে পৌঁছেছেন আদানি। আজ সকালে কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিয়ে গৌতম আদানি তাঁর কর্মসূচি শুরু করবেন। এরপর সারাদিন তার একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে।
মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর থেকে গ্রেফতার হওয়া আইএনটিটিইউসি এবং তৃণমূলের যুব সভাপতি বিষ্ণু অধিকারীকে গভীর রাতে নিয়ে আসা হল নৈহাটি থানায়। অন্যের জমি ভয় দেখিয়ে লিখিয়ে নেওয়া, খুনের মামলা, ২০২৪ এর ভোট পরবর্তী হিংসা একাধিক মামলায় পুলিস তাকে হন্যে হয়ে খুঁজছিল। ২২ তারিখ তাকে গ্রেফতার করা হয় মধ্যপ্রদেশ র ইন্দোর থেকে সেখান থেকে গভীর রাতে নৈহাটি থানায় নিয়ে আসা হল। আজ তাকে পাঠানো হবে ব্যারাকপুর আদালতে। এর আগে অন্যের বাড়ি জোর করে লিখিয়ে নেওয়ার অভিযোগে তার স্ত্রীকেও গ্রেফতার করে নৈহাটি থানার পুলিস।
জনবহুল এলাকায় কৃষককে ছুরি দিয়ে আঘাত, গুরুতর জখম ময়নাগুড়ির বাসিন্দা। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি এলাকায়। ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। গুরুতর আহত ব্যক্তি শিলিগুড়িতে চিকিৎসাধীন। জনবহুল এলাকায় এক ব্যক্তিকে মাংস কাটার ছুরি দিয়ে আঘাত করার অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে প্রথমে ময়নাগুড়ি হাসপাতাল, পরে রাতে একটি নার্সিংহোমে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে শিলিগুড়িতে স্থানান্তরের পরামর্শ দেন চিকিৎসক। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিস। জনবহুল এলাকায় ভর সন্ধ্যায় কৃষককে বুকে ছুরি দিয়ে আঘাত করার অভিযোগ। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের মাধবডাঙ্গা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের জল্পেশ মোড় সংলগ্ন ডাঙ্গাপাড়া এলাকায়।
তিস্তার মেখলিগঞ্জ এর বাংলাদেশ বর্ডার পর্যন্ত অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সর্তকতা অব্যাহত। পাহাড় এবং সমতলে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি। কালিঝরা এবং গজলডোবা ব্যারেজ থেকে এদিন ঘণ্টায় ঘণ্টায় জল ছাড়া হচ্ছে। এদিন সকাল সাতটায় গজলডোবা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ ১৩৩৯ কিউসেক এবং কালিঝরা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ ২১৪৮ কিউসেক বলে আজ সকালে জলপাইগুড়ি সেচ দপ্তরের ফ্লাড কন্ট্রোলরুম সূত্রে জানা যায়। নজরদারিতে জেলা প্রশাসন। বৃষ্টি মেঘলা আবহাওয়ার কারণে কিছুটা হলেও গরম অনুভব কম হচ্ছে।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: আজও হাজিরা এড়ালেন সাংসদ মহুয়া মৈত্র। ডায়মন্ড হারবার সাইবার থানায় হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে ইমেল করে পুলিসকে হাজিরা না দেওয়ার কারণ জানিয়েছেন সাংসদ। মহুয়া মৈত্রর দাবি, তিনি যখন পুলিসের নোটিসটি পান, ততক্ষণে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিয়ে দিয়েছিলেন। সেই কারণেই আজ ডায়মন্ড হারবার সাইবার থানায় হাজিরা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না বলে ইমেলে জানিয়েছেন তিনি। এই নিয়ে চতুর্থবার পুলিসের সমন এড়ালেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ।
দু'দফায় ১৪ দিনের হেফাজত শেষে আজ সুমিত রায়কে তোলা হবে পশ্চিম মেদিনীপুর আদালতে। পশ্চিম মেদিনীপুরের অন্য একটি মামলাতেও হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে পুলিস। এক বালি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে প্রোটেকশন মানি হিসেবে মোট ৫০ লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। পুলিসের অভিযোগ, প্রথমে দফায় কলকাতার একটি পাচতারা হোটেলে মিটিং করে ব্যবসায়ীর সঙ্গে। সেখানে সুমিত রায় সহ আরও IPAC কয়েকজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল বলে অভিযোগ। এরপর ব্যবসায়ী খেকে শালবনীর একটি হোটেলে নেওয়া হয় ৩০ লক্ষ টাকা। এরপর দ্বিতীয় দফায় আরও ১৯ লক্ষ টাকা নেওয়া হয় ক্যাম্যাক স্ট্রিটের একটি অফিসে। বাকি টাকা UPI-র মাধ্যমে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। সুমিত রায় সহ ৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের।
SSKM হাসপাতালে ওপিডির টিকিট পাইয়ে দেওয়ার নামে প্রতারণা। গ্রেফতার তিন দালাল। টিকিটের জন্য শুধু টাকা নেওয়া নয়, জাল ওপিডির টিকিট বানিয়ে রোগীদের দিয়েছিল অভিযুক্তরা। তিনজনই হাওড়ার বাসিন্দা।
টুইট মামলায় দু’বার হাজিরা এড়িয়েছেন সাংসদ মহুয়া মৈত্র। আজ সকাল ১১টায় ফের তাঁকে তলব করা হয়েছে। অন্যদিকে, রাজ্যের সংখ্যালঘু আইপিএস-আইএএস অফিসারদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগে মহুয়া মৈত্রের লেখা চিঠির প্রেক্ষিতে রাজ্যের মুখ্যসচিবের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু কমিশন। ১০ দিনের মধ্যে সেই রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। গত জুলাই অগস্টে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজ্যে এলে কয়েকজন সংখ্যালঘু অফিসারের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে টুইট করেছিলেন মহুয়া মৈত্র। সেই টুইটের পরই ডায়মন্ড হারবার সাইবার থানায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়। গত ১৮ সেপ্টেম্বর এ বিষয়ে তিনি চিঠে লেখেন সংখ্যালঘু কমিশনেও।
বৃহস্পতিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে গৌতম আদানির বৈঠক হবে। তবে সেই বৈঠকের আগে সকালে তাজ বেঙ্গল হোটেলে রাজ্যের উচ্চপর্যায়ের আধিকারিকদের সঙ্গে গৌতম আদানি বৈঠক করবেন বলে সূত্রের খবর। সেখানেই বিনিয়োগের একাধিক রূপরেখা তৈরি হতে পারে, সেই সম্ভাবনার কথাও শোনা যাচ্ছে। বুধবার রাতে শহরে এসে পৌঁছেছেন আদানি। আজ সকালে কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিয়ে গৌতম আদানি তাঁর কর্মসূচি শুরু করবেন। এরপর সারাদিন তার একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে।
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