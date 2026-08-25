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LIVE Update: বিরাট স্বস্তিতে অভিষেক! রাজ্য পুলিসের ৩ মামলাতেই আপাতত 'ভয় আউট' ভাইপোর

Breaking News Live Updates: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে- অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রক্ষা কবজ মামলা রায়। রাজ্য পুলিসের দায়ের করা তিনটি  মামলায় গ্রেফতারি থেকে অভিষেকের আপাতত 'ভয় আউ ' । 

Written BySoumita Khan
Published: Aug 25, 2026, 07:38 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:20 AM IST
LIVE Update: বিরাট স্বস্তিতে অভিষেক! রাজ্য পুলিসের ৩ মামলাতেই আপাতত 'ভয় আউট' ভাইপোর
25 August 2026 11:15 AM (IST)

CPIM Leader Arrested: গ্রেফতার উত্তরপাড়ার প্রাক্তন বিধায়ক সিপিআইএম নেতা

গ্রেফতার উত্তরপাড়ার প্রাক্তন বিধায়ক সিপিআইএম নেতা শ্রুতিনাথ প্রহরাজ। চুঁচুড়া থানার পুলিস গতকাল রাতে তাকে উত্তরপাড়ার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে চুঁচুড়া থানায় নিয়ে যায়। শ্রুতিনাথ প্রহরাজের সঙ্গে আরো দুই সিপিআইএম কর্মি কোন্নগরের দীপক চক্রবর্তী ও অনুপম চক্রবর্তীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ তাদের চুঁচুড়া আদালতে পেশ করবে পুলিস। জানা গেছে, গত ১০ অগাস্ট চুঁচুড়া ঘড়ির মোরে আইন অমান্যে অশান্তি পাকানোর অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে।ঘটনার দিন পুলিসের ব্যারিকেড ভেঙে জেলা শাসক দপ্তরের দিকে এগোতে থাকে বাম কর্মি সমর্থকরা।ঘড়ির মোরে তাদর বাধা দেয় পুলিস।পুলিসকে ঠেকে ব্যারিকেড ভেঙে এগোতে গেলে লাঠি চালিয়ে বাম কর্মিদের ছত্র ভঙ্গ করে পুলিস।কয়েকজন বাম কর্মি আহত হয় দুজন পুলিস কর্মিও আহত হন। সেদিনই চল্লিশ জনের বেশি বাম কর্মিকে আটক করা হয়। পরে রাতে চারজন কে গ্রেফতার করে বাকিদের ছেড়ে দেওয়া হয়। পরদিন আদালত তাদের জামিন মঞ্জুর করে। সেই ঘটনায় উত্তরপাড়ার প্রাক্তন বিধায়ক শ্রুতিনাথ প্রহরাজকে গ্রেফতার করা হল।

25 August 2026 11:15 AM (IST)

Abhishek Banerjee: অভিষেকের সমস্ত মামলার শুনানি একত্রে নয়

অভিষেকের সমস্ত মামলার শুনানি একত্রে নয়। - নির্দেশে জানালেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদন খারিজ করে জানাল আদালত। ১৬ টি FIR এর শুনানি একত্রে চেয়েছিলেন অভিষেক। সেই আবেদন খারিজ করল আদালত। সমস্ত মামলার বিষয়বস্তু আদালতের কাছে নেই। তাই একত্রে শুনানি সম্ভব নয়। - জানালেন বিচারপতি ভট্টাচার্য। তিনটি মামলার পূর্ণাঙ্গ তথ্য আদালতের কাছে রয়েছে, তাই শুধুমাত্র সেগুলির বিবেচনা করাই আদালতের পক্ষে সম্ভব। - জানালেন বিচারপতি ভট্টাচার্য।

25 August 2026 11:00 AM (IST)

Abhishek Banerjee: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রক্ষা কবজ মামলা রায়

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রক্ষা কবজ মামলা রায়। রাজ্য পুলিসের দায়ের করা তিনটি  মামলায় গ্রেফতারি থেকে অভিষেকের আপাতত 'ভয় আউ ' । ভবানীপুর, বিষ্ণুপুর, কালিতলা তিনটি মামলায় রক্ষা কবজ পেলেন অভিষেক। যে মামলা আছে তাতে অভিষেককে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ প্রিয়জন নেই। তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে। তদন্ত চলবে। ৪৮ ঘণ্টা আগে নোটিস পাঠিয়ে ডাকতে হবে। রক্ষা কবজ বহাল ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত। অনুমতি ছাড়া বাইরে যেতে পারবে না। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মত আবেদনকারী চিকিৎসার জন্যে বাইরে যেতে পারবেন। তবে যেহেতু এখনও যাননি, তাই যাওয়ার আগে সুপ্রিম শর্ত মানতে হবে অভিষেককে। রাজ্য নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ চাইলেও তা খারিজ করে দেন। এখনও ডাক্তারের এপয়েন্টমেন্ট পাইনি। পেলে যেতে পারবো তিন সপ্তাহের জন্যে - অভিষেক।

25 August 2026 10:45 AM (IST)

Durgapur Incident: দুর্গাপুর

ছেলের মৃতদেহ পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরের কোক ওভেন থানার সামনে রেখে মা বাবা কান্নায় লুটিয়ে পড়লেন রাস্তায়। এমন পরিস্থিতি দেখে থমকে পড়ল পথ চলতি মানুষ। গত রবিবার কোক ওভেন থানার অন্তর্গত বাঁকুড়া মোড় এলাকার একটি ভাড়া বাড়ি থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় হরনাথ মহন্ত (৩০) নামে এক ব্যক্তির দেহ। পরিবারের অভিযোগ, স্ত্রী পরকীয়া আসক্ত ছিলেন। স্ত্রী বৃষ্টি মহন্ত আত্মহত্যায় প্ররোচনা বা খুন করেছে হরনাথকে৷ ৭ দিন আগে বাঁকুড়া জেলা ফুলবেড়িয়া থেকে দুর্গাপুরে এসে ভাড়া বাড়িতে অশ্লীল অবস্থায় স্ত্রীকে দেখে নেওয়া, দিন কয়েক ধরেই চলছিল স্বামী-স্ত্রী মধ্যে অশান্তি। এই খবর মেয়ে বৃষ্টি মহন্ত বাড়িতে জানাজানি হলে, তার পরিবারের লোকজনরা আসেন। এরপরই গতকাল রবিবার দুপুরে বাড়ি থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেহ উদ্ধার হয় হরনাথ মহন্তর। এরপর দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। সোমবার মৃতদের ময়না তদন্তের পর কোক ওভেন থানার সামনে মৃতদেহ রেখে দোষীদের গ্রেফতারের দাবি ও পুলিসের অসহযোগিতা প্রতিবাদে ক্ষোভে ফেটে পড়ে পরিবার। থানার রাস্তা সামনে শুয়ে পড়ে কান্নায় ভেঙে হরনাথ এর মা ও তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। এর পরে পুলিসের তরফে এফ আই আর কপি তুলে দেওয়া হয় পরিবারের হাতে। এরপরই পরিবার আশ্বস্ত হয়ে ফিরে যায় হরনাথের পরিবার। গোটা পরিবার এখন নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

25 August 2026 08:30 AM (IST)

Kolkata Market EB Raid: কলকাতার বিভিন্ন বাজারে চলছে ইবি অভিযান

যদু বাবু বাজারে EB আধিকারিকরা। কলকাতা শহরের বিভিন্ন বাজারে চলছে ইবি অভিযান। বাজারে কোন কোন জিনিসের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে সেটা খতিয়ে দেখতে এই অভিযান। মূলত চিনি, মাছ, দুধ চিকেন, চাল, সবজি, ডিম এগুলোর দাম খতিয়ে দেখা হচ্ছে

25 August 2026 07:45 AM (IST)

Maniktala House Collapse: মানিকতলায় বাড়ি ধস

মানিকতলায় আচমকাই দোতলা বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ায় চাঞ্চল্য ছড়াল। মানিকতলা ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউটের কাছে ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় সূত্রে খবর, বাড়িটিতে প্রায় ১৫টি ঘর ভাড়া দেওয়া রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই বাড়িটির জরাজীর্ণ অবস্থা নিয়ে উদ্বেগে ছিলেন বাসিন্দারা। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ঘটনার সময় বাড়ির উপরের অংশে কয়েকজন ছিলেন। আচমকা বিকট শব্দে বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ে। যদিও এখনও পর্যন্ত বড়সড় হতাহতের খবর নেই। ঘটনার পর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, এর আগেও বাড়িটির একটি অংশ ভেঙে পড়েছিল। তারপরেও বাড়িটির কাঠামোগত সমস্যা নিয়ে স্থায়ী কোনও সমাধান হয়নি। ফের বাড়ির অংশ ভেঙে পড়ায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিজেপি নেত্রী অর্চনা মজুমদার অভিযোগ করেন, বাড়িটিকে বিপজ্জনক বলে নোটিশ দেওয়া হলেও বাড়ির মালিক, ভাড়াটিয়া এবং প্রশাসনের তরফে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। যদিও বাড়ির মালিকের দাবি, নোটিস পাওয়ার পর ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁদের কাছ থেকে কোনও সদুত্তর মেলেনি। পাল্টা ভাড়াটিয়াদের অভিযোগ, তাঁদের সঙ্গে বাড়ির বিপজ্জনক অবস্থার নোটিশ নিয়ে কোনওরকম যোগাযোগই করা হয়নি। ফলে বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ার ঘটনায় দায় কার, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে চাপানউতোর।

25 August 2026 07:45 AM (IST)

High Fertilizer Rate Purba Bardhaman: পূর্ব বর্ধমান কৃষি খবর

সারের চড়া দাম,পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে দোকানে দোকানে বিধায়ক আচমকা হানা দিলেন। আমন চাষের ভরা মরশুমে সারের চড়া দাম নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন জামালপুরের কৃষকরা। অভিযোগ, সারের বস্তার গায়ে সরকারের নির্ধারিত দাম লেখা থাকলেও তার থেকে অনেক বেশি দামে সার বিক্রি করছেন কয়োকজন ব্যবসায়ী। ফলে চাষিদের মধ্যে তৈরি হয়েছে অসন্তোষ। গত কয়েকদিন ধরেই এই অভিযোগ কানে যায় জামালপুরের বিধায়ক অরুণ হালদারের কাছে। অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখতে  আচমকাই সারের দোকানগুলিতে সরেজমিনে পরিদর্শনে বের হন বিধায়ক। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জামালপুরের বিডিও পার্থসারথী দে, জামালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক পঙ্কজ নস্কর, কৃষি আধিকারিক বিপাশা দাস এবং প্রধান চন্দ্র পাল। জানকুলি, কালারাঘাট ও আরাসুল অঞ্চলের একাধিক সারের দোকানে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন তাঁরা।

25 August 2026 07:45 AM (IST)

ISKCON Mid Day Meal Nandigram: নন্দীগ্রাম মিড ডে মিল

স্কুলের মিড-ডে মিল পরিষেবায় স্বচ্ছতা ও খাবারের গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবার পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম-১ ও নন্দীগ্রাম-২ ব্লকের ২৭০টি স্কুলে মিড-ডে মিল পরিবেশনের দায়িত্ব পেতে চলেছে ইসকন। রাজ্য সরকারের তরফে গত ২১ তারিখে বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। এর আগে কলকাতার বেশ কিছু স্কুলে মিড-ডে মিল পরিষেবা দেওয়ার কাজ শুরু করেছে ইসকন। এবার ধাপে ধাপে জেলার স্কুলগুলিতেও এই পরিষেবা চালু হতে চলেছে। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, নন্দীগ্রাম-১ ও নন্দীগ্রাম-২ ব্লকের মোট ২৭০টি স্কুল এই পরিষেবার আওতায় আসবে। ফলে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলিতে ইসকনের মাধ্যমে মিড-ডে মিল পরিবেশন শুরু হতে পারে। ইসকনকে দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্তে খুশি নন্দীগ্রাম বিএম গার্লস প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা বৈশালী সাঁতরা পণ্ডা। তাঁর কথায়, মিড-ডে মিল পরিচালনায় নানা সমস্যা হচ্ছিল। ইসকন দায়িত্ব নেওয়ায় পরিষেবার মান আরও ভালো হবে বলে আশা তাঁদের। নন্দীগ্রাম-১ পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ দেবাশিস দাস বলেন, মিড-ডে মিলে স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং পড়ুয়াদের প্রোটিনসমৃদ্ধ পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার লক্ষ্যেই সরকারের এই সিদ্ধান্ত। এই উদ্যোগে তাঁরাও খুশি।

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TAGS:
West bengal
India Breaking News Live Updates

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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