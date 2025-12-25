Breaking News LIVE Update: ১৭ বছর পর বাংলাদেশে ফিরলেন খালেদা-পুত্র তারেক রহমান

25 December 2025, 09:30 AM
Tarique Rahman returns Bangladesh after 17 years: ১৭ বছর পর, ফেব্রুয়ারির সাধারণ নির্বাচনের আগেই অশান্ত-উত্তাল বাংলাদেশে ফিরলেন খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক রহমান। বিমান থেকেই ছবি শেয়ার করে তারেক রহমান লেখেন, 'দীর্ঘ ৬ হাজার ৩১৪ দিন পর বাংলাদেশের আকাশে।'
তারেক রহমানের প্রত্যাবর্তন এমন একটা সময়ে হচ্ছে, যখন বাংলাদেশ তীব্র সংকটের মুখোমুখি। ২০২৬-এর ফেব্রুয়ারিতে সাধারণ নির্বাচন। আর তার আগেই কট্টর ছাত্রনেতা ওসমান হাদির হত্যাকে ঘিরে উত্তাল বাংলাদেশ। ওদিকে সংখ্যালঘু দীপু দাসের নির্মম হত্যাকাণ্ডেও বিশ্বজুড়ড়ে সমালোচনা, ধিক্কার, প্রতিবাদের ঝড়। সেই পরিস্থিতিতেই বাংলাদেশে ফের পা রাখছেন তারেক রহমান। এবার নির্বাচনে কোনও বিপর্যয় না ঘটলে বিএনপির জয়ের সম্ভাবনা বেশি। সেক্ষেত্রে দেশকে দিকনির্দেশনা দেওয়ার দায়িত্ব পেতে পারেন এই তারেক রহমান। বগুড়া-৬ (সদর) আসন থেকে তারেক রহমানকে প্রার্থী হিসেবে বিএনপি মনোনীত করবে বলে শোনা যাচ্ছে।
Digha Accident: ঘন কুয়াশায় দীঘাগামী উইঙ্গার ও দাঁড়িয়ে থাকা বাসের দুর্ঘটনা, ৯ পর্যটক আহত—৩ জন আশঙ্কাজনক। ঘন কুয়াশার জেরে দীঘা যাওয়ার পথে পথ দুর্ঘটনা। দাঁড়িয়ে থাকা একটি টুরিস্ট বাসের পেছনে সজোরে ধাক্কা মারে ১৪ সিটার একটি উইঙ্গার গাড়ি। দুর্ঘটনায় প্রায় ৯ জন দীঘাগামী পর্যটক আহত হন, তাঁদের মধ্যে ৩ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আহতদের কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দীঘা–নন্দকুমার ১১৬বি জাতীয় সড়কের মারিশদা থানা এলাকার দইসাইতে দুর্ঘটনাটি ঘটে।
Bengal Election: নির্বাচন আসছে তাই মন্দির মসজিদ নিয়ে রাজনীতি বাড়ছে। অথচ গবীর মানুষদের জন্য কেউ নেই। যারা হিন্দু মুসলমান করবে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে লড়াই লাগাবার চেষ্টা করবে তাদের গাছে বেঁধে রাখুন,বক্তব্য পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকির।
Nisith Kumar Malik: “বাংলায় যে ৩৪ বছর সিপিএম সরকার ছিল, তার তুলনায় আমাদের ১৫ বছরের সরকারে যে উন্নয়ন হয়েছে তা চোখে পড়ার মতো। মানুষ তা দেখছে। এর জবাব মানুষ ২০২৬ সালের নির্বাচনে ব্যালোটের মাধ্যমে দেবে”, এমনই মন্তব্য করলেন বর্ধমান উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নিশীথ কুমার মালিক।তবে এই নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়ে নি বিজেপি। বিধায়ক কখন কি বলেন, তিনি নিজেই জানেন না বলে মন্তব্য করেন বিজেপি নেতা মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্র।
Arup Chakraborty: বাংলাদেশ নিয়ে সস্তার রাজনীতি করছে বিজেপি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে প্রধানমন্ত্রী করা হোক, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করা হোক, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কে, তারপরে দেখুন পারে কিনা। এমনটাই দাবি অরূপ চক্রবর্তীর।
Arjun Singh: 'জয় বাংলা বললে পেটাব', পার্থ ভৌমিককে চ্যালেঞ্জ অর্জুন সিংয়ের। বুধের সন্ধ্যায় নৈহাটির গরুরফাঁড়ি মোড়ে পরিবর্তন সংকল্প সভায় যোগ দেন অর্জুন সিং। মঞ্চ থেকে তিনি বলেন, সেদিন গারুলিয়ার লেনিননগরের সভায় বলিনি, এখন বলছি এবং পার্থ ভৌমিকের বাড়ির কাছে গিয়েও বলব, এই জয় বাংলা বাংলাদেশের স্লোগান। জেহাদিরা এই জয় বাংলা বলে। সেখানে দীপু দাসকে পুড়িয়ে মেরেছে। এরাজ্যে জয় বাংলাকারীদের হাতে সনতনীরা আক্রান্ত হলে পেটাব-পেটাব-পেটাব।