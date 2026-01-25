English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Breaking News LIVE Update: বাড়ির পাশের নাবালিকার সঙ্গে চূড়ান্ত বর্বরতা! শাস্তির দাবিতে রণক্ষেত্র কোচবিহার...

Breaking News LIVE Update: বাড়ির পাশের নাবালিকার সঙ্গে চূড়ান্ত বর্বরতা! শাস্তির দাবিতে রণক্ষেত্র কোচবিহার...

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-  

| Last Updated: Sunday, January 25, 2026 - 08:52
Comments |
Breaking News LIVE Update: বাড়ির পাশের নাবালিকার সঙ্গে চূড়ান্ত বর্বরতা! শাস্তির দাবিতে রণক্ষেত্র কোচবিহার...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

25 January 2026, 08:45 AM

Bhatpara: আবারও অস্ত্র উদ্ধার করল ভাটপাড়া থানা। এই নিয়ে এক মাসের মধ্যে ১৪ টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ভাটপাড়া থানা এলাকার রামনগর কলোনির ২৮ নম্বর রেল গেটের কাজ থেকে প্রেম কুমার সাউ নামে এক দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করারা হয় তার কাছ থেকেই উদ্ধার হয় একটি নাইন এমএম পিস্তল। ডিসেম্বর মাস থেকে শুরু করে জানুয়ারি মাসের মধ্যে শুধু মাত্র ভাটপাড়া থানা এলাকা থেকেই উদ্ধার হল ১৪ টি আগ্নেয়াস্ত্র। গ্রেফতার হল আট জন। প্রশ্ন উঠছে ভোটের আগে এত অস্ত্র আসছে কোথা থেকে।আর কি কারনে এই সব অস্ত্র মজুদ করা হচ্ছে।

25 January 2026, 08:45 AM

Debu Tubu: রবিবার জেলাশাসকের দফতরে সামনে এসআইআর হয়রানির প্রতিবাদে অনশনে বসছেন দেবু টুডু। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য আদিবাসী সেলের চেয়ারম্যান দেবু টুডু জানিয়েছেন তার সঙ্গে অনশনে বসবেন আদিবাসী সমাজের বেশ কয়েকজন মাথা। দেবু টুডু অবিভক্ত বর্ধমানের জেলা সভাধিপতি ছিলেন। ছিলেন দলের মুখপাত্র। মাঝেমধ্যেই গরম গরম কথা বলে আক্রমণ করেন বিরোধীদের। এবার বেছে নিলেন গান্ধীবাদী পন্থা।

 

25 January 2026, 08:45 AM

TMC vs BJP: শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি এবং জনপ্রতিনিধিদের ব্যক্তিগত আক্রমণ কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের! এতেই সরগরম হচ্ছে রাজনীতি! গতকাল বিকেল নাগাদ বাগডোগোরায় বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প সভায় কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের মন্তব্যে নিয়ে এবার সাংবাদিক সম্মেলনে করলেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। 

 

25 January 2026, 08:45 AM

Asansol: আসানসোলে ব্যবসায়ী খুনের কিনারা। খুনের ঘটনায় ৩ জনকে গ্রেফতার করল পুলিস। ধৃত মহম্মদ সালাম, মহম্মদ সাদ্দাম, রবীন্দর সিং। সালাম ও সাদ্দাম নিহত সাবরুদ্দিনের ভাইপো। নিহতের সঙ্গে তাঁর বড়ভাইয়ের সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ চলছিল, দাবি পুলিসের। শনিবার ভোরে আসানসোলের ৮০ নম্বর ওয়ার্ডে সাবরুদ্দিনের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার। সিসিটিভি ফুটেজে বাইকে সওয়ার যুবককে দেখা গেছে।

25 January 2026, 08:45 AM

SIR Hearing: এবার SIR শুনানির জাঁতাকলে দৃষ্টিহীন যুবক ও অশীতিপর বৃদ্ধা। আরামবাগে ৮৪ বছরের হাবিবা খাতুনকে শুনানিতে ডাক। হাঁটাচলা করতে পারেন না হাবিবা খাতুন। অশক্ত শরীরে কীভাবে শুনানিকেন্দ্রে যাবেন, দিশাহারা হাবিবা। দুই দৃষ্টিহীন যুবক সফিকুল ও জাহাঙ্গির আলমকেও শুনানিতে ডাক। আরামবাগের সরাইঘাটা গ্রামে ৬৫ নং বুথে ১০১ জনকে শুনানিতে ডাক। সরাইঘাটা গ্রাম থেকে বিডিও অফিসের দুরত্ব প্রায় ১৫ কিমি।

25 January 2026, 08:45 AM

Cooch Behar: কোচবিহারের মেখলিগঞ্জে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ। ধর্ষণের ঘটনায় রণক্ষেত্র মেখলিগঞ্জের জামালদহ। জামালদহ ফাঁড়িতে অভিযুক্ত বৃদ্ধের শাস্তি চেয়ে তুমুল বিক্ষোভ। ইটবৃষ্টিতে জখম মেখলিগঞ্জ থানার ওসি। আজ ১২ ঘণ্টার বধের ডাক জামালদহ সচেতন নাগরিক মঞ্চের।

পরবর্তী খবর

Bengal Weather Update: শীতের ভেলকি খেলা! জেলায় জেলায় কনকনে ঠান্ডা, রবি থেকে ফের...

Bengal Weather Update: শীতের ভেলকি খেলা! জেলায় জেলায় কনকনে ঠান্ডা, রবি থেকে ফের...
Bengal Weather Update: পূর্বাভাসই সত্যি! কমছে শীতের দাপট, বাড়ছে তাপমাত্রা...

Bengal Weather Update: পূর্বাভাসই সত্যি! কমছে শীতের দাপট, বাড়ছে তাপমাত্রা...
Blast in Wedding: আত্মঘাতী বিস্ফোরণে বিয়েবাড়িতে রক্তস্রোত! প্রভাবশালী নেতার বাড়িতে মৃত বহু...

Blast in Wedding: আত্মঘাতী বিস্ফোরণে বিয়েবাড়িতে রক্তস্রোত! প্রভাবশালী নেতার বাড়িতে মৃত বহু...

Mekhliganj: বৃদ্ধের &#039;বিকৃত কামে&#039;র লালসার শিকার নাবালিকা! শাস্তির দাবিতে উত্তাল মেখলিগঞ্জ, ১২ ঘণ্টা বন্ধ...

Mekhliganj: বৃদ্ধের 'বিকৃত কামে'র লালসার শিকার নাবালিকা! শাস্তির দাবিতে উত্তাল মেখলিগঞ্জ, ১২ ঘণ্টা বন্ধ...
Beldanga Unrest: খুন-ই হননি বেলডাঙার সেই পরিযায়ী শ্রমিক! ময়নাতদন্তের রিপোর্টে বেরিয়ে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য...

Beldanga Unrest: খুন-ই হননি বেলডাঙার সেই পরিযায়ী শ্রমিক! ময়নাতদন্তের রিপোর্টে বেরিয়ে এল চাঞ্চল্যকর তথ্য...
Kamaal R Khan Arrested: সাংঘাতিক অভিযোগ! বাড়ি থেকে গ্রেফতার বলিউডের বির্তকিত-জনপ্রিয় অভিনেতা...

Kamaal R Khan Arrested: সাংঘাতিক অভিযোগ! বাড়ি থেকে গ্রেফতার বলিউডের বির্তকিত-জনপ্রিয় অভিনেতা...

West Bengal Assembly Election 2026: বাংলায় হায়দরাবাদ মডেল! বিবাহযোগ্য মেয়েদের দেওয়া হবে ২ লাখ! ভোটের আগেই বড় ঘোষণা মিমের...

West Bengal Assembly Election 2026: বাংলায় হায়দরাবাদ মডেল! বিবাহযোগ্য মেয়েদের দেওয়া হবে ২ লাখ! ভোটের আগেই বড় ঘোষণা মিমের...
Congress MP Nephew Wife Murder Suicide: হানিমুনের আগের দিন নিজের রিভলবার দিয়ে প্রিয়তমার মাথায় গুলি! রক্তে লাল বেডরুমে কংগ্রেস নেতার ভাইপো...তারপর...

Congress MP Nephew Wife Murder Suicide: হানিমুনের আগের দিন নিজের রিভলবার দিয়ে প্রিয়তমার মাথায় গুলি! রক্তে লাল বেডরুমে কংগ্রেস নেতার ভাইপো...তারপর...
Father kills Daughter: ১-৫০ পর্যন্ত লিখতে পারেনি ৪ বছরের মেয়ে! সেই রাগে মারতে মারতে মেরেই ফেলল বাবা...

Father kills Daughter: ১-৫০ পর্যন্ত লিখতে পারেনি ৪ বছরের মেয়ে! সেই রাগে মারতে মারতে মেরেই ফেলল বাবা...
SIR Saraswati Pujo: থিমে হয়রানি থেকে মৃত্যু, SIR-সরস্বতী বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজে! যাদবপুরে পুলিস রেখে বাগদেবীর আরাধনা...

SIR Saraswati Pujo: থিমে হয়রানি থেকে মৃত্যু, SIR-সরস্বতী বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজে! যাদবপুরে পুলিস রেখে বাগদেবীর আরাধনা...