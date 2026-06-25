/Breaking News Live Updates: তারাতলায় গোডাউনের ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে আরও ৪, যুদ্ধকালীন তত্পরতায় চলছে উদ্ধারকাজ

পরপর দুটি ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত ভেনেজুয়েলা। একটি কম্পনের মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৭.১ ও অন্যটির মাত্রা ছিল ৭.৫। ভেঙে পড়েছে শয়ে শয়ে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট চৌচির। বিদ্যুত্ সরবারহ বিচ্ছিন্ন বহু জায়গায়। দেশজুড়ে জরুরি অবস্থা জারি। যুদ্ধকালীন তত্পরতায় চলছে উদ্ধারকাজ।
শ্যামনগর কাউগাছি এক নম্বর পঞ্চায়েত থেকে তারাতলার এই গোডাউনে কাজে এসেছিলেন সুমন কর্মকার। এখনো উদ্ধার করা যায়নি তাকে। তার পরিবার উৎকণ্ঠে রয়েছে। প্রথমে তারা হাসপাতালে যান তারপরে যান থানায় সেখান থেকেও কোনো খোঁজ না পেয়ে সোজা চলে আসেন তারাতলার ঘটনাস্থলে।
সাত সকালে পথ দুর্ঘটনা। আহত দুই । বেসরকারি স্কুল বাসের সাথে বাইকে ধাক্কা। স্থানীয় সূত্রে খবর, ওয়েস্টিন সিগন্যাল এর দিক থেকে বিশ্ববাংলা গেটের দিকে যাচ্ছিলো একটি স্কুল বাস। তার আগে দুজন একটি বাইকে করে যাচ্ছিল। আচমকা যাত্রাগাছি সিগন্যালে বাইকের পিছনে ধাক্কা মারে, ছিটকে পড়ে দুজন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুজনকে স্থানীয় বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গাড়িটিকে আটকানো গেলেও চালক পলাতক। ঘটনার তদন্তে নিউটাউন ট্রাফিক পুলিস।
তারাতলার ঘটনা নিয়ে আজ বিধানসভায় বিবৃতি দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ বিধানসভার শুরুতেই এই ঘটনা নিয়ে বিবৃতি দেবেন মুখ্যমন্ত্রী । ইতিমধ্যেই তারাতলার ঘটনায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত শেডের প্ল্যানিংয়ে ত্রুটি ধরা পড়েছে । কিন্তু কিভাবে ত্রুটিযুক্ত প্ল্যান পাস হল? কারা কারা এর সঙ্গে জড়িত ? সরকার কি পদক্ষেপ নেবে ? এই সামগ্রিক সমস্ত কিছু নিয়েই মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় বিবৃতি দেবেন বলে মনে করা হচ্ছে। গতকাল ঘটনাস্থল, হাসপাতালে যান মুখ্যমন্ত্রী নিজে। গোটা ঘটনার উদ্ধার কাজ যাতে দ্রুত হয় সে বিষয়ে বিশেষ জোর দেন তিনি ।
রাতলায় দুর্ঘটনায়, মাল্টি ডিসিপ্লিনারি মেডিকেল টিম গঠন এসএসকেএম এর ট্রমা কেয়ারে। মেডিকেল টিমে রয়েছেন-
১. আইটিইউ এক্সপার্ট
২. জেনারেল সার্জারি
৩. অর্থোপেডিক সার্জারি
৪. প্লাস্টিক সার্জারি
৫. নিউরো মেডিসিন এবং সার্জারি
৬. এমারজেন্সি মেডিসিন
যারা জখম হয়েছেন, তাদের মধ্যে বেশিরভাগই শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হাড় ভেঙেছে। বেশ কয়েকজনের মাথায় আঘাত রয়েছে। ইন্টারনাল ব্লিডিং শুরু হয়েছে। যার ফলে প্রত্যেকের রক্তচাপ বাড়ছে। দুজনের শারীরিক অবস্থা অতি সংকটজনক যারা জখম অবস্থায় এসএসকেএম হাসপাতালে ট্রমা কেয়ারে ভর্তি রয়েছেন। রাজেশ রুইদাস - ২৫ বছর ,ডি -২ ,বেড নম্বর - ৩- মাথায় চোট এবং হাড় ভেঙেছে শরীরের বিভিন্ন অংশের - যার শারীরিক অবস্থা অতি সংকট জনক, ট্রমা কেয়ারে রেড জোনে ভর্তি। বোদান মুন্ডা - ২৮ বছর ,মহিলা - শরীরের বিভিন্ন অংশের হাড় ভেঙেছে। ডি -১,বেড নম্বর -৬ --- যার শারীরিক অবস্থা অতি সংকটজনক ট্রমা কেয়ারে রেড জোনে ভর্তি।
তারাতলা গোডাউন ভেঙেপড়ার ঘটনায় ধ্বংসস্তূপে সন্ধান মিলল আরও ৪ জনের। তাদের লোকেট করা গিয়েছে। নিরাপদে তাদের বের করে আনার চেষ্টা চালাচ্ছেন উদ্ধারকারীরা। এখনওপর্য়ন্ত মোট ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। এখনওপর্যন্ত উদ্ধার করা হয়েছে ২৯ জনকে। এদের মধ্যে ২৩ জন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: তারাতলায় ভেঙেপড়া গোডাউনে উদ্ধারকাজ এখনও চলছে। ভেতরে আটকে এখনও ৪ জন। তাদের লোকেট করা গিয়েছে। ঘটনাস্থলে অস্থায়ী হাসপাতাল তৈরি করেছে সেনা। বুধবারের ওই দুর্ঘটনায় এখনওপর্য়ন্ত মোট ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এখনওপর্যন্ত উদ্ধার করা হয়েছে ২৯ জনকে। এদের মধ্যে ২৩ জন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। ঘটনার তদন্তে সিট গঠন করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আটক ৪ জন। থাকছে বাংলার প্রথম স্কাই ডাইভারের খবর। তীব্র ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ভেনেজুয়েলা। পাসপোর্ট হল ট্রাভেল ডক্যুমেন্ট। নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। থাকছে পুণে হত্যাকাণ্ডের আপডেট। জেলা ও দেশের খবর থাকছে আজকের লাইভ-এ। সঙ্গে থাকছে আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু খবর। একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES
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