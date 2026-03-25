  • Breaking News LIVE Update: অসুস্থ সোনিয়া গান্ধী, ভর্তি হাসপাতালে

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Wednesday, March 25, 2026 - 08:48
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

25 March 2026, 08:45 AM

Humayun Kabir: ভোটে নতুন দল বা নতুন জোট এগুলো কোনো বড় ব্যাপার না। গতবার বামেদের সঙ্গে আইএসএফ জোট হয়েছিল। কি করতে পেরেছিল তারা? এগুলো কোনো ফ্যাক্টর হয়না। কেউ না কেউ পিছন থেকে হওয়া দিচ্ছে। তাই করছে। মানুষ এখানে একবার বিজেপি কে চাইছে। মানুষ নিজের জীবনের পরিবর্তন চাইছে। 

25 March 2026, 08:45 AM

Nadia: 152 জন বিচারাধীন ভোটারের নাম সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট প্রথম দফা বার হতেই  152 জনই বাতিল ভোটার তালিকা থেকে।এই ঘটনা  কৃষ্ণনগর দক্ষিণ বিধানসভার সাধনপাড়া 1 পঞ্চায়েত এর চুপিপোঁতা গ্রামে 11 নং বুথে, মানুষজন ক্ষিপ্ত জাতীয় সড়ক করার হুমিক কেনো নাম বাতিল তার কারণ জানানো হোক। পূর্ব পুরুষ জন্ম এখানে,নিজেদের জন্ম ও এখানে, পরিবারে কারোর বাবা মা নাম আছে তো ছেলে মেয়ের নাম নেই, আবার কারোর ছেলে মেয়ের নাম আছে তো বাবা মা এর নাম নেই, আবার একই পরিবারের সবার নাম নেই, এই কৃষ্ণনগর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের,যে কেন্দ্র মন্ত্রী উজ্জ্বল বিস্বাস, মানুষের দাবি বেশি সংখ্যালঘু মানুষের ভোটার লিস্ট থেকে বাতিল করা হচ্ছে। এই বিধানসভায় 10 হাজার প্লাস বিচারাধীন ছিল,তার মধ্যে প্রথম কিস্তিতে ৮৬৪ জন বিচারাধীন এর মধ্যে মহিলা ৩৭৮ পুরুষ ৪৮৪। বাদ ৮৩৩ জন। এই বিধানসভায়।   বাদ গেছে পুরুষ ৪৬৭ মহিলা ৩৬৬ মোট ৮৩৩। স্বীকৃতি পেয়েছে পুরুষ ১৭,মহিলা ১৪, মোট 31 জন। বাতিল পার্সেন্ট ৯৬.৪১%। মুসলিম বাদ ৫৮৬,মোট বাতিলের থেকে ৭০%, হিন্দু ২৪৭ জন মোট বাতিলের 30 %। 

25 March 2026, 08:45 AM

Jalpaiguri: চৈত্রী ছট পুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে জলপাইগুড়ির করলা নদীর কিং সাহেবের ঘাট সহ বিভিন্ন ঘাটে ছট ভক্তদের ভিড়। ছট পুজোর সমস্ত নিয়ম রীতি মেনেই চৈত্র মাসের এই পুজোর আয়োজন করা হয়।করলা সহ জলপাইগুড়ি‌র বিভিন্ন নদীর ঘাটে চৈত্রী ছটপুজোয় মেতে ওঠেন অসংখ্য ভক্ত। নদীর ঘাটে বেশ ঘটা করেই অত্যন্ত নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো করেছেন ভক্তরা। পুজোর মধ্য দিয়ে করলা পাড়ে উৎসবের পরিবেশ তৈরি হয়। করলা নদীর কিং সাহেবের ঘাটে সবচেয়ে বেশি ভিড় ছিল ভক্তদের। কয়েকশো ভক্ত এবার নদীর ঘাটে এসে পুজো দিয়েছেন। কিং সাহেবের ঘাট সংলগ্ন নদীর ধারে এই পুজো অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রীতিমতো উৎসবের চেহারা নেয়। ছট ভক্তরা নদীতে নেমে সূর্য দেবের পুজো দিয়ে  বাড়িতে ফেরেন।

25 March 2026, 08:45 AM

Jalpaiguri: সাতসকালে মেডিটেশন সেন্টারে জলপাইগুড়ি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী অনন্ত দেব অধিকার। জলপাইগুড়ি প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী সেন্টারে ভাই বোনেদের সাথে মেডিটেশন এর মধ্য দিয়ে জনসংযোগ সেরে নিলেন প্রার্থী অনন্ত দেব অধিকারী। 

25 March 2026, 08:45 AM

Malda: ৯৭কোটি টাকা তছরূপের অভিযোগ বিজেপির মালদা বিধানসভার বিধায়ক তথা আসন্ন বিধানসভার প্রার্থী গোপাল চন্দ্র সাহার বিরুদ্ধে।কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর আদিবাসীদের উন্নত শিক্ষার জন্য একলব্য নবদোয় প্রকল্প চালু করেন। ত্রিপুরায় তাঁর পরিকাঠামো গঠনের জন্য ৯৭কোটি টাকা মঞ্জুর করে। বিজেপি করার সুবাদে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের সৌজন্য একলব্য বিদ্যালয় প্রকল্পের বরাত পান গোপাল চন্দ্র সাহার স্ত্রী Satyadeb saha construction এর কর্ণধার জ্যোৎস্না সাহা।অভিযোগ এই প্রকল্পটি বাস্তবে কোন অস্থিত নেই। কার্যত কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ অর্থ তছরূপ করেছেন গোপাল চন্দ্র সাহা। আর যা ঘিরে বিধানসভা নির্বাচনে আগে শুরু হয়েছে বিতর্ক।

25 March 2026, 08:45 AM

LPG Crisis: জ্বালানি সংকট মিটছেই না জলপাইগুড়িতে। জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন গ্যাসের কাউন্টার গুলোতে ভোর থেকেই গ্যাসের জন্য দীর্ঘ লাইন। ওটিপি মিলছে না চরম সমস্যায় গ্রাহকেরা। ছোট থেকে বড় অনেক মানুষজন লাইনে দাঁড়িয়ে চরম হয়রানি।

25 March 2026, 07:00 AM

AIMIM AJUP Alliance: ভোটমুখী বাংলায় আজ আনুষ্ঠানিকভাবে জন্ম নিচ্ছে নয়া রাজনৈতিক সমীকরণ। হুমায়ুনের আম জনতা উন্নয়ন পার্টির ওপর ভরসা রেখে জোটবদ্ধ আসন ঘোষণায় মিম।

একটি দল এবারই প্রথম রাজ্য রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। হুমায়ুন কবীরের দল আম জনতা উন্নয়ন পার্টি। তার সঙ্গে জোট গড়ছে আসাদউদ্দিন ওয়েইসির দল অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন অর্থাৎ মিম। যারা এবারই প্রথম পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা আসনে প্রার্থী দিতে চলেছে।

সুদূর হায়দরাবাদ থেকে এই জোটের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা মাস খানেক আগেই করেছেন মিম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েইসি। ভোটমুখী বাংলায় আরও একবার স্পষ্ট বিভাজন রেখার রাজনৈতিক মেরুকরণ হবে কিনা উত্তর জানা যাবে মে মাসের ৪ তারিখ। তার আগে রাজনীতির পাটিগণিত বলছে রাজ্যের ২৯৪ টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে কমবেশি ১০০টিরও বেশি বিধানসভা আসনে মুসলিম সম্প্রদায়ের ভোট ব্যাঙ্কের প্রভাব রয়েছে।

এই জোট মুসলিম ভোট কাটাকাটি বা ভাগাভাগি করতে পারে বলেও কোনও কোনও রাজনৈতিক বিশ্লেষক মনে করছেন। যদিও শাসক দলের বক্তব্য, এই রাজ্যে সংখ্যালঘুরা দেশের অন্যান্য রাজ্যের থেকে ভালো আছেন। তাদের ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর ভান্ডার স্বাস্থ্য সাথী সহ একাধিক সরকারি প্রকল্পের সুবিধা ঢুকেছে। সঙ্গে অবশ্যই রয়েছে দুয়ারে রেশন পরিষেবার চাল ডাল চিনি ও ভোজ্য তেল। তাই হঠাৎ করে মুসলিম মেরুকরণের এই জোট দাঁত ফোটাতে পারবে না রাজ্য রাজনীতিতে। উল্টে স্থায়ী এবং স্থিতিশীল উন্নয়ন এবং সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধার নিশ্চিতকরণের পক্ষে রায় দেবে সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্ক।

ভোটের ইতিহাস বলছে হুমায়ুন কবীর ২০১৯ সালের নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী ছিলেন। পাশাপাশি দেশের অনেক রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে অতীতে ওয়েইসির দলের ভোট কাটাকাটি বিজেপিকে পরোক্ষে সুবিধা পাইয়ে দিয়েছে। ২০২৫ সালের ২২ ডিসেম্বর আত্মপ্রকাশ করে হুমায়ুন কবীরের আম জনতা উন্নয়ন পার্টি। দল গঠনের পর থেকেই তিনি তৃণমূল ও বিজেপি বিরোধী শক্তিগুলিকে একত্রিত করার চেষ্টা করেছিলেন।

এই লক্ষ্যেই মহম্মদ সেলিম এবং নওশাদ সিদ্দিকীর সঙ্গে বৈঠকও করেন। তবে বামফ্রন্ট বা আইএসএফের সঙ্গে জোট গড়া শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। তাই অবশেষে যখন মিমের সঙ্গে জোট গঠন নিশ্চিত হয়েছে তখন অনেকটাই আত্মবিশ্বাসী দেখিয়েছে হুমায়ূন কবীরকে।

25 March 2026, 07:00 AM

Sonia Gandhi: অসুস্থ সোনিয়া গান্ধী। তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে দিল্লির গঙ্গা রাম হাসপাতালে।

