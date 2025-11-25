Breaking News LIVE Update: লক্ষ্য ২০২৬! উন্নয়নকে সামনে রেখে কোটি টাকার প্রকল্পের একটার পর একটা রাস্তা উদ্বোধন...

25 November 2025, 09:00 AM
Barrackpore Road Accident: বারাকপুর শীতলা তলার কাছে লড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক মহিলার আর সেই ভয়াবহ দুর্ঘটনার ছবি সিসিটিভি বন্দি। আভিযোগ একটি সংস্থার রাখা গাড়ির দিকে। অর্পিতা বেরা, পল তার নিজের স্কুটি নিয়ে ব্যারাকপুরের দিক থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। ব্যারাকপুর লালকুঠি শীতলা মন্দিরের সামনে লরির সাথে ধাক্কা লাগে স্কুটি নিয়ে পড়ে যান লরির পেছনের চাকা চলে যায় তার শরীরের উপর দিয়ে। ঠিক সেই জায়গাতেই রাখা থাকে প্রচুর বাইক রাস্তা গার্ড করে আর সেই কারণেই এই দুর্ঘটনা এমনটাই অভিযোগ তুলছেন ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রবীর সেনে। পাশাপাশি তিনি ট্রাফিক পুলিসকেও কাঠগড়ায় তুলেছেন। তার দাবি তিনি বারবার বলা সত্ত্বেও ওই ডেলিভারি সংস্থা যদি গাড়ি ওইভাবে না রাখতো তাহলে এই দুর্ঘটনা ঘটত না। এলাকার বাসিন্দাড়াও একই কথা বলছেন। সিসিটিভিতে যে ছবি ধরা পড়েছে তাতেও স্পষ্ট বেশ কিছু গাড়ি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তাই অর্পিতা বেড়ার গাড়িটি ওই লড়টির সাথে ধাক্কা লাগে। গাড়ি আটক করেছে টিটাগর থানার পুলিস।
25 November 2025, 09:00 AM
SIR in Bengal: একদিকে নির্বাচন দফতরের অফিসে বিএল ওরা ধরনা দিচ্ছে। আর সেই নির্বাচন দফতরের সামনে আসলেন বিজেপি নেতা স্বজন ঘোষ আর তিনি আসতে উত্তেজনা ছড়াল। একদিকে তৃণমূল পন্থীরা, অপরদিকে বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। উত্তেজনাকে বাগে আনতে পুলিস ব্যারিকেড তৈরি করে দুই পক্ষ দুই ব্যারিকেডের পাশে দাঁড়িয়ে স্লোগান শাউটিং করতে থাকেন। ফজল ঘোষ এর দাবি ৪৮ হাজার বিওলোর মধ্যে মাত্র কয়েকজন বসে আন্দোলন করছে। তৃণমূলের দাবি বি এল ওরা কাজের চাপে আত্মহত্যা করছে।
25 November 2025, 09:00 AM
Second Bridge Closed: ২০২৫ সালে কবে কতক্ষণ সম্পূর্ণ বন্ধ বিদ্যাসাগর সেতু?
*৩০ নভেম্বর রবিবার ভোর ৫ টা থেকে রাত ৯ টা (১৬ ঘণ্টা)
*৭ ডিসেম্বর রবিবার ভোর ৬ টা থেকে দুপুর ২ টো (৮ ঘণ্টা)
*১৪ ডিসেম্বর ভোর ৬ টা থেকে দুপুর ২ টো (৮ ঘণ্টা)
*২০ ডিসেম্বর শনিবার ভোর ৫ টা থেকে সকাল ৯ টা (৪ ঘণ্টা)
*২১ ডিসেম্বর রবিবার ভোর ৫ টা থেকে রাত ৯ টা (১৬ ঘণ্টা)
*২৮ ডিসেম্বর রবিবার ভোর ৫ টা থেকে রাত ৯ টা (১৬ ঘণ্টা)-- সূত্র কলকাতা এবং হাওড়া ট্র্যাফিক পুলিস
25 November 2025, 09:00 AM
Medinipur: মেদিনীপুর শালবনী রাজ্য সড়কে কুইকোটা এলাকায় পূর্ত দফতরের পক্ষ থেকে চলছে রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়েছে ওই এলাকায় রাস্তার পাশে বসে থাকা সবজি ব্যবসায়ীদের জন্য। তাদের উঠে যাওয়ার জন্য বারবার অনুরোধ বিনয় করা সত্ত্বেও তারা উঠতে চাইছিল না। তাদের বক্তব্য ছিল সকালে ব্যবসা করার পর দুপুরের পর তারা চলে যাবে। কিন্তু রাস্তার কাজে কর্মরত কর্মীরা কি দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে? সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এলো মেদিনীপুর ট্রাফিক পুলিস। তারাও ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করে সরে যাওয়ার জন্য। কিন্তু ব্যাবসায়ীরা অনড়। এরপর ট্রাফিক পুলিসের কর্মীরা নিজেরাই সবজি ব্যবসায়ীদের মালপত্র হাত লাগিয়ে রাস্তা থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেয়। এরপরেই শুরু হয় রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য কাজ।
25 November 2025, 09:00 AM
Canning: লক্ষ্য ২০২৬-এর ভোট, তাই উন্নয়নকে সামনে রেখে কয়েক কোটি টাকার প্রকল্পের একটার পর একটা রাস্তা উদ্বোধন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাসের। ২০২৬ এর ভোটে দলকে শক্তিশালী করতে , ক্যানিং পশ্চিমের বিভিন্ন এলাকায় রাস্তা উদ্বোধন করে চলেছেন তিনি । বিশেষ করে এলাকায় দীর্ঘদিনের মানুষের একটা অভিযোগ ছিল রাস্তার গুলো নিয়ে। সেই সমস্যা সমাধান জন্য একটার পর একটা রাস্তা শিলান্যাস করে যাচ্ছেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস। পাশাপাশি রাস্তা উদ্বোধনের আগে একটি করে ছোট্ট জনসভাও সেরে ফেলছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের এক নেতা বলেন শুধু রাস্তা শিলার নাশ করা নয়। মঞ্চে ঠিকাদার দেরও সঙ্গে রাখা হচ্ছে যাতে পরেরদিন থেকে কাজ শুরু করা হয়। বিধায়কও বলেন, তিনি যে বেতনটা পান সেই টাকা টা থেকে আজও এক টাকাও তিনি চা কোনদিন খাননি। সম্পূর্ণ সেই টাকা গুলো অসহায় ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনা ক্ষেত্রে তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন।