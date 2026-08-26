/Breaking News Live Updates: দলীয় কর্মসূচিতে গিয়ে মার খেলেন বিজেপি নেতা

বাংলাদেশে পাচার হওয়ার আগে বসিরহাট টাকি রোড থেকে বিপুল পরিমা মাদক নেশার ওষুধ
ফেনসিডিল উদ্ধার পুলিস গ্রেফতার এক
বসিরহাট থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ৪৪৩৮ বোতল (মাদক) নিষিদ্ধ ফেনসিডিল পাচার হওয়ার আগেই ধরে ফেলে। গ্রেফতার গাড়ির চালক হোসেন বিশ্বাস।
মাদক পাচার রুখল বসিরহাট থানার পুলিস কলকাতা থেকে বসিরহাটে সোলাদানা সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এই মাদক নিষিদ্ধ ফেনসিডিল। রাত সাড়ে এগারটা নাগাদ পুলিস গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দন্ডিহাট আমতলায় টাকি রোডের উপর WB 51C- 3768 নম্বরের গাড়িটি আটক করে। গাড়ি থেকে ৩৭টি কার্টুনের মধ্যে ৪৪৩৮ বোতল নিষিদ্ধ ফেনসিডিল পাওয়া যায়। পুলিশ ওই গাড়ির চালক হোসেন বিশ্বাস কে গ্রেফতার করে এবং নিষিদ্ধ ফেনসিডিল সিজ করে।
বিষধর সাপের আতঙ্কের মধ্যেই ক্লাস করতে হচ্ছে পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। দীর্ঘদিনের পুরনো ও বেহাল স্কুল ভবনের পাশাপাশি স্কুল চত্বরের চারপাশে ঝোপঝাড় থাকায় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন সকলেই। ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমানের খেতুরা আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের।
সোমবার দুপুরে টিফিনের সময় ব্ল্যাকবোর্ডের পিছনে একটি বিষধর চন্দ্রবোড়া সাপ দেখতে পায় এক ছাত্রী। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জানানো হয়। খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা স্কুলে এসে সাপটিকে বের করে মেরে ফেলেন।
ঘটনার পর কার্যত ঝুঁকি নিয়েই স্কুলে পঠনপাঠন চালাতে হয়। স্কুলের শিক্ষিকা সুদেষ্ণা দে জানান, স্কুলে মোট ৬৬ জন পড়ুয়া রয়েছে। তাদের অধিকাংশই আদিবাসী সম্প্রদায়ের। দীর্ঘদিন ধরেই স্কুল ভবনটির অবস্থা বেহাল বলে অভিযোগ।
টিনের চালের স্কুল ভবনের পিছনেই রয়েছে পুকুর এবং ঘন ঝোপঝাড়। পুকুরের পাড়ও জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। ফলে মাঝেমধ্যেই স্কুল চত্বরে সাপের দেখা মেলে বলে জানান স্কুলের শিক্ষিকা সুদেষ্ণা দে। এরই মধ্যে স্কুল ভবনের দেওয়ালের একাধিক জায়গায় ফাটল ধরেছে। মাত্র দুটি ঘরেই পাঁচটি শ্রেণির পঠনপাঠন চলে। এমনকি প্রধান শিক্ষকের জন্যও নেই আলাদা কোনও ঘর।
একদিকে বিষধর সাপের আতঙ্ক, অন্যদিকে বেহাল ভবন এই পরিস্থিতিতে পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। দ্রুত স্কুল ভবন সংস্কার, ঝোপঝাড় পরিষ্কার এবং প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবি জানিয়েছেন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের একাংশ। নিরাপদ পরিবেশে পড়ুয়াদের পঠনপাঠন নিশ্চিত করতে প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপের দাবি উঠেছে।
কেষ্টপুর প্রফুল্ল কানন ভিআইপি রোডের উপরে একটি লরি লেকটাউন থেকে এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছিল। লরিটি দুজন বাইক আরোহী কে ধাক্কা মারে একজনকে এপেক্স হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয় বয়স আনুমানিক ৫০ বছর। এবং আরেকজনের অবস্থা আশংকাজনক।
কলকাতা পৌরসভার ১১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের এর কার্যালয়ে ভাঙচুর। ঘটনায় আহত এক। দলীয় কার্যালয় দখলের জন্যই বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের এই হামলা। অভিযোগ তৃণমূলের। মঙ্গলবার রাত নটা নাগাদ বাইক বাহিনী এসে বাঁশদ্রোনীর এই দলীয় কার্যালয়ে ঢুকে পড়ে বেশ কয়েকজন। অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা কয়েকজনের উপরে চড়াও হয়। দলীয় কার্যালয়ের বিভিন্ন জায়গাতে ভাঙচুর করা হয়। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দলীয় কার্যালয়টি দখলের জন্যই এই হামলা, দাবি তৃণমূলের।
ঝাড়গ্রামে ট্রাক ও ট্রাক্টর থেকে তোলাবাজির অভিযোগে ACB-র অভিযান। অভিযোগ, ঝাড়গ্রাম থানায় কর্মরত এক পুলিশ কনস্টেবল মধ্যস্থতাকারী/ তিনজন দালালের মাধ্যমে ট্রাক ও ট্রাক্টর থেকে নিয়মিত টাকা আদায় করছিলেন। ACB-র পাতা ফাঁদে তিন দালাল টাকা নেওয়ার সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে। জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা দাবি করে, বিভিন্ন ট্রাক থেকে ইতিমধ্যেই প্রায় ৫ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছে, যা সংশ্লিষ্ট কনস্টেবলের হাতে তুলে দেওয়ার কথা ছিল।
কেশপুরে কোনান এলাকায় দলীয় কর্মসূচিতে গিয়ে কর্মীদের হাতে মার খেলেন ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সহ সভাপতি অজয় প্রধান। সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল সেই ভিডিয়ো। এই ঘটনার জন্য অজয় প্রধান সরাসরি অভিযোগ তুলেছেন দলের ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক তন্ময় ঘোষের বিরুদ্ধে। তন্ময় ঘোষের প্ররোচনায় প্ররোচনায় তার উপর আক্রমণ হয়েছে বলে অজয়ের অভিযোগ। অভিযোগ অস্বীকার তন্ময় ঘোষের।
অজয় প্রধানের আরো অভিযোগ তন্ময় ঘোষ দীর্ঘ ২বছর পার্টির কোনো মিটিংয়ে যোগদান করেনি।এখন তার জন্যই কেশপুরে অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। কেশপুর থানার পুলিসের ওসির বিরুদ্ধেও একরাশ অভিযোগ অজয়ের। তার অভিযোগ পুলিসকে আগে থেকে তাদের কর্মসূচি জানানো সত্ত্বেও পুলিস জানিয়েছিল তাদের পর্যাপ্ত ফোর্স নেই। কোনো পুলিস মোতায়েন সম্ভব নয়। কিন্তু গন্ডগোল হওয়ার পর দেখা গেল প্রচুর পুলিস কর্মীকে।
যদিও এই বিষয়ে তার বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন কেশপুরের বিজেপি নেতা তথা ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক তন্ময় ঘোষ। তার বক্তব্য, বিজেপি করতে গিয়ে ইতিমধ্যেই তাকে তিনবার জেলে যেতে হয়েছে। বিজেপি একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ দল, বিজেপির কোন নেতার বিরুদ্ধে কারো যদি কোন অভিযোগ থাকে তাহলে দলীয়ভাবে দলের মধ্যে দলীয় নেতৃত্বের কাছে অভিযোগ জানান অথবা প্রশাসনের দ্বারস্থ হন।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: কেশপুরে কোনান এলাকায় দলীয় কর্মসূচিতে গিয়ে কর্মীদের হাতে মার খেলেন ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সহ সভাপতি অজয় প্রধান। সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল সেই ভিডিয়ো। এই ঘটনার জন্য অজয় প্রধান সরাসরি অভিযোগ তুলেছেন দলের ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক তন্ময় ঘোষের বিরুদ্ধে। তন্ময় ঘোষের প্ররোচনায় প্ররোচনায় তার উপর আক্রমণ হয়েছে বলে অজয়ের অভিযোগ। অভিযোগ অস্বীকার তন্ময় ঘোষের।
বিষধর সাপের আতঙ্কের মধ্যেই ক্লাস করতে হচ্ছে পড়ুয়া ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। দীর্ঘদিনের পুরনো ও বেহাল স্কুল ভবনের পাশাপাশি স্কুল চত্বরের চারপাশে ঝোপঝাড় থাকায় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন সকলেই। ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমানের খেতুরা আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের।সোমবার দুপুরে টিফিনের সময় ব্ল্যাকবোর্ডের পিছনে একটি বিষধর চন্দ্রবোড়া সাপ দেখতে পায় এক ছাত্রী। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জানানো হয়। খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা স্কুলে এসে সাপটিকে বের করে মেরে ফেলেন।
কলকাতা পৌরসভার ১১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের এর কার্যালয়ে ভাঙচুর। ঘটনায় আহত এক। দলীয় কার্যালয় দখলের জন্যই বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের এই হামলা। অভিযোগ তৃণমূলের। মঙ্গলবার রাত নটা নাগাদ বাইক বাহিনী এসে বাঁশদ্রোনীর এই দলীয় কার্যালয়ে ঢুকে পড়ে বেশ কয়েকজন। অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা কয়েকজনের উপরে চড়াও হয়। দলীয় কার্যালয়ের বিভিন্ন জায়গাতে ভাঙচুর করা হয়। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দলীয় কার্যালয়টি দখলের জন্যই এই হামলা, দাবি তৃণমূলের।
কেষ্টপুর প্রফুল্ল কানন ভিআইপি রোডের উপরে একটি লরি লেকটাউন থেকে এয়ারপোর্টের দিকে যাচ্ছিল। লরিটি দুজন বাইক আরোহী কে ধাক্কা মারে একজনকে এপেক্স হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয় বয়স আনুমানিক ৫০ বছর। এবং আরেকজনের অবস্থা আশংকাজনক।
তৃণমূল কংগ্রেসের ২০ বিদ্রোহী সাংসদকে নোটিস ধরাল সুপ্রিম কোর্ট। এবার এনিয়ে কাকলি ঘোষ দস্তিদাররা কী করেন সেটাই দেখার। আগামী লোকসভা নির্বাচনের এখন ২ বছরের বেশি বাকী। সেদিকে লক্ষ্য রেখে বদল হতে পারে মোদী মন্ত্রিসভায়। থাকছে রাজ্য রাজনীতির খবর। এর পাশাপাশি নজর থাকবে রাজ্যের আবহাওয়া-সহ দেশ ও বিদেশের অন্যান্য খবরে। একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES