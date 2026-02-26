Breaking News LIVE Update: ইজরায়েলের সর্বোচ্চ সম্মান ‘স্পিকার অব দ্য নেসেট’ মেডেল-এ ভূষিত মোদী

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Thursday, February 26, 2026 - 09:41
নিজস্ব ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

26 February 2026, 09:30 AM

PM Modi Israel Visit: ইজরায়েলের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত মোদী। ইজরায়েলের সংসদ নেসেটের সর্বোচ্চ সম্মান ‘স্পিকার অব দ্য নেসেট’ মেডেল দেওয়া হয়েছে ভারতের  প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। ভারত-ইজরায়েলের মধ্যে কৌশলগত সম্পর্ক দৃঢ় করতে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ব্যক্তিগত নেতৃত্ব ও অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই সম্মান প্রদান করা হয়েছে তাঁকে। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এটি মোদীর দ্বিতীয় ইজরায়েল সফর। সম্মান গ্রহণ করে মোদী বলেন, এই পুরস্কার কোনও ব্যক্তির নয়, এটি ভারত ও ইজরায়েলের দীর্ঘ বন্ধুত্বের স্বীকৃতি ও দুই দেশের পারস্পারিক মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও সহযোগিতার প্রতি সম্মান। এর পাশাপাশি, সন্ত্রাস দমন ইস্যুতেও 'জিরো টলারেন্সের' বার্তা দেন মোদী। বিশ্বজুড়ে ঐক্যবদ্ধ ও ধারাবাহিক পদক্ষেপের আহ্বান জানান তিনি।

 

26 February 2026, 09:30 AM

Howrah Shootout: পিলখানা শুটআউট কাণ্ডে আটক তিন। আটক মহম্মদ বিলাল, মহম্মদ ওয়াকিল ও দিলদার হোসেন। প্রত্যেকেই কলকাতার বউবাজার এলাকার বাসিন্দা ও অভিযুক্ত হারুন খান ঘনিষ্ঠ। অভিযোগ, এই ৩ জন খুনের পর হারুন খান ও রোহিতকে পালাতে ও আশ্রয় দিতে সাহায্য করেছিল। হাওড়া সিটি পুলিসের গোয়েন্দারা অভিযান চালিয়ে আটক করে তিনজনকে। চলছে জিজ্ঞাসাবাদ। বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। ফেরার মূল অভিযুক্তের খোঁজে হাওড়া ও কলকাতার একাধিক জায়গায় অভিযান চালাচ্ছে হাওড়া সিটি পুলিস। ঘটনাস্থল থেকে বেরিয়ে কাদের কাদের সংস্পর্শে ও যোগাযোগে আসে হারুন ও রোহিত তাও খতিয়ে দেখছে পুলিস। তদন্তে গোলাবাড়ি থানাকে সহযোগিতা করছে হাওড়া পুলিসের ডিটেক্টিভ ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র অফিসারদের বিশেষ দল ।

 

26 February 2026, 09:30 AM

Ranigunj Voter Cards Recovery: ভোটের আবহের মধ্যেই আসানসোলের রানিগঞ্জ বিধানসভার অন্তর্গত কুমোর বাজারের চিনকুটি পাড়ায় কূড়েদান থেকে বিপুল সংখ্যক ভোটার কার্ড উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রথমে কয়েকজন পথচারী কূড়েদানের ভিতরে একাধিক ভোটার কার্ড পড়ে থাকতে দেখেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে এক যুবক জানান, তিনি স্টেশন থেকে বাড়ি ফেরার সময় তাঁর ভাই ফোন করে জানান যে তাঁর ভোটার কার্ড কূড়েদানে পড়ে রয়েছে। ঘটনাস্থলে এসে তিনি নিজের নামের একটি ভোটার কার্ড দেখতে পান। এই ঘটনাকে ঘিরে উঠেছে একাধিক প্রশ্ন। স্থানীয়দের মতে, পুরনো ভোটার কার্ড বদলে নতুন কার্ড ইস্যু হলে সাধারণত পুরনো কার্ড নষ্ট করে দেওয়া হয় বা নির্দিষ্ট নিয়মে বাতিল করা হয়। কিন্তু সেই কার্ডগুলি যদি এভাবে পড়ে থাকে, তবে তা গুরুতর গাফিলতি কিংবা অন্য কোনও অনিয়মের ইঙ্গিত। খবর পেয়ে রানিগঞ্জ থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে সমস্ত ভোটার কার্ড উদ্ধার করে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে। পুলিস জানিয়েছে, কীভাবে এত সংখ্যক ভোটার কার্ড সেখানে এল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং বিষয়টির তদন্ত শুরু হয়েছে।

26 February 2026, 09:30 AM

Dhantala Incident: ক্লাবঘর নির্মাণের নামে জমি দখলের চেষ্টাকে কেন্দ্র করে একাকী মহিলাকে বাড়িতে ঢুকে মারধর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল স্থানীয় কয়েকজন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি আড়ংঘাটা এলাকার, ধানতলা থানা-র অন্তর্গত। ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর।

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর পঁয়তাল্লিশের ওই মহিলা দীর্ঘদিন ধরে রেললাইনের ধারে দখলী জমিতে একাই বসবাস করেন। ফল বিক্রি করেই তাঁর সংসার চলে। সম্প্রতি জমির একাংশে পাকা বাড়ি তৈরির উদ্যোগ নিলে স্থানীয় কয়েকজন ওই জমিতে ক্লাবঘর তৈরির দাবি তোলেন বলে অভিযোগ। মহিলা আপত্তি জানালে গত ২০ ফেব্রুয়ারি দুপুরে বাড়িতে একা থাকার সুযোগে তাঁকে বেধড়ক মারধর ও শ্লীলতাহানি করা হয় বলে লিখিত অভিযোগে উল্লেখ। প্রতিবেশীরা তাঁকে উদ্ধার করে রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। আক্রান্তের দাবি, থানায় অভিযোগ দায়েরের পরও এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি এবং উল্টে তাঁকে লাগাতার হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

