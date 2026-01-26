English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Republic Day Celebration LIVE Update: হাই অ্যালার্টে দিল্লি! ৩০ হাজার পুলিস মোতায়েন, একাধিক স্তরের নিরাপত্তা বলয়...

Republic Day Celebration LIVE Update: হাই অ্যালার্টে দিল্লি! ৩০ হাজার পুলিস মোতায়েন, একাধিক স্তরের নিরাপত্তা বলয়...

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-  

| Last Updated: Monday, January 26, 2026 - 10:22
Comments |
Republic Day Celebration LIVE Update: হাই অ্যালার্টে দিল্লি! ৩০ হাজার পুলিস মোতায়েন, একাধিক স্তরের নিরাপত্তা বলয়...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

26 January 2026, 10:15 AM

Kolkata Republic Day Celebration: রেড রোডে বাংলার সংস্কৃতির অপমান মানছি না গান চলছে। যেই গান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে লিখেছেন।

26 January 2026, 10:15 AM

Republic Day 2026: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাতীয় যুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভে শহীদদের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তিনি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা কার্তব্য পথের সালুটিং মঞ্চে যাবেন, যেখানে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেড শুরু হবে সকাল ১০:৩০ টায় এবং প্রায় ৯০ মিনিট চলবে।

26 January 2026, 08:30 AM

TMC vs BJP: কলকাতায় রাজনীতির ‘আগুন’। তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে তপ্ত বেহালার সখেরবাজার। সখেরবাজারে পতাকা লাগানো ঘিরে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ। বিজেপির মঞ্চে চড়াও তৃণমূল সমর্থকরা। কাউন্সিলরের অফিসে ভাঙচুরের অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। পাল্টা বিজেপির সভামঞ্চে আগুন, ভাঙচুরের অভিযোগ। সভা চলাকালীন হামলার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। হামলার অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের।

26 January 2026, 08:30 AM

Republic Day 2026 LIVE: এ বছরের প্যারেডে ৩০টি টেবলো প্রদর্শিত হবে, যার মধ্যে ১৭টি থাকবে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর, এবং ১৩টি থাকবে মন্ত্রণালয়, দফতর ও সেবাগুলোর, যা ভারতের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, উন্নয়ন অর্জন এবং জাতীয় সাফল্য তুলে ধরবে, যখন এগুলি কার্তব্য পথ দিয়ে প্রজাতন্ত্র দিবসে এগিয়ে যাবে।

26 January 2026, 08:30 AM

Republic Day 2026 LIVE: যারা ঘরে বসে দেখবেন, তাদের জন্য অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হবেDoordarshan, Doordarshan-এর ইউটিউব চ্যানেল, অল ইন্ডিয়া রেডিওর ইউটিউব চ্যানেল এবং অন্যান্য প্রধান টেলিভিশন নিউজ চ্যানেলে। প্রবেশ টিকিট অনলাইনে এবং অফলাইনে কেনা যাবে, যার মূল্য ২০ টাকা থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত।

26 January 2026, 08:30 AM

Republic Day 2026 LIVE: প্যারেড সকাল ৯:৩০ টায় শুরু হওয়ার কথা, এবং দর্শকদের জন্য প্রবেশদ্বারগুলো সকাল ৭ টায় খুলে দেওয়া হয়েছে। এই মার্চে ৬,০৬৫ জন অংশগ্রহণকারী থাকবেন এবং এটি নেতৃত্ব দেবেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল ভাভনিশ কুমার। অনুষ্ঠানটির আড়ম্বর বাড়াতে ১২টি মিলিটারি ব্যান্ড এবং ৮টি পাইপ ব্যান্ডও থাকছে।

26 January 2026, 08:30 AM

Republic Day 2026 LIVE: ৭৭ তম গণতন্ত্র দিবস। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মু জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন, আর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শহীদ সৈন্যদের শ্রদ্ধা জানাতে জাতীয় যুদ্ধ স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন, এবং এইভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে উদযাপন শুরু হবে।

 

26 January 2026, 08:30 AM

Republic Day 2026 LIVE: হাই অ্যালার্টে দিল্লি। শহরের বিভিন্ন জায়গায় ৩০,০০০ এরও বেশি পুলিস মোতায়েন করা হয়েছে, যা গণতন্ত্র দিবস উদযাপনের জন্য একাধিক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থার অংশ। এর মধ্যে, প্রায় ১০,০০০ পুলিসকে নতুন দিল্লি এলাকায় স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে রয়েছে অনুষ্ঠানিক প্যারেড রুট এবং অন্যান্য উচ্চ নিরাপত্তার এলাকা।

পরবর্তী খবর

West Bengal Assembly Election 2026: বাংলায় হায়দরাবাদ মডেল! বিবাহযোগ্য মেয়েদের দেওয়া হবে ২ লাখ! ভোটের আগেই বড় ঘোষণা মিমের...

West Bengal Assembly Election 2026: বাংলায় হায়দরাবাদ মডেল! বিবাহযোগ্য মেয়েদের দেওয়া হবে ২ লাখ! ভোটের আগেই বড় ঘোষণা মিমের...
Local Train Horror: লোকাল ট্রেন থেকে নামতেই কোপের পর কোপ প্রফেসরকে! তারপর নিমেষেই উধাও আততায়ী...

Local Train Horror: লোকাল ট্রেন থেকে নামতেই কোপের পর কোপ প্রফেসরকে! তারপর নিমেষেই উধাও আততায়ী...
RBI Bank Locker safety rules: ব্যাংকের লকারে সোনা রাখা আর মোটেই নিরাপদ নয়! চুরি গেলে? RBI জানাল ভয়ংকর কথা...

RBI Bank Locker safety rules: ব্যাংকের লকারে সোনা রাখা আর মোটেই নিরাপদ নয়! চুরি গেলে? RBI জানাল ভয়ংকর কথা...
Father kills Daughter: ১-৫০ পর্যন্ত লিখতে পারেনি ৪ বছরের মেয়ে! সেই রাগে মারতে মারতে মেরেই ফেলল বাবা...

Father kills Daughter: ১-৫০ পর্যন্ত লিখতে পারেনি ৪ বছরের মেয়ে! সেই রাগে মারতে মারতে মেরেই ফেলল বাবা...
Heavy Snowfall: ৬৮৫টি রাস্তা বন্ধ! জল নেই! বিদ্যুৎ নেই, অন্ধকারে মাইলের পর মাইল জ্যাম! মারণ বরফে ৪৮০০...

Heavy Snowfall: ৬৮৫টি রাস্তা বন্ধ! জল নেই! বিদ্যুৎ নেই, অন্ধকারে মাইলের পর মাইল জ্যাম! মারণ বরফে ৪৮০০...
Teacher Death: &#039;স্কুলে যাচ্ছি&#039;, সরস্বতী পুজোর দিন উধাও শিক্ষিকা! শেষে হোটেলের ঘরে... ভয়ংকর কাণ্ড

Teacher Death: 'স্কুলে যাচ্ছি', সরস্বতী পুজোর দিন উধাও শিক্ষিকা! শেষে হোটেলের ঘরে... ভয়ংকর কাণ্ড
West Bengal Assembly Election 2026: &#039;পতিদাহের জনক অভিষেক, সতীদাহর জনক রাজা রামমোহন&#039;, বেলাগাম বিজেপি সাংসদ বেফাঁস...

West Bengal Assembly Election 2026: 'পতিদাহের জনক অভিষেক, সতীদাহর জনক রাজা রামমোহন', বেলাগাম বিজেপি সাংসদ বেফাঁস...
Calcutta Medical College initiaves Naibedyo: ৩০০ অনাথ শিশুকে &#039;নৈবেদ্য&#039; কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তারদের! স্বাস্থ্য-সহ পড়াশোনা- চলবে বছরের খরচ...

Calcutta Medical College initiaves Naibedyo: ৩০০ অনাথ শিশুকে 'নৈবেদ্য' কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তারদের! স্বাস্থ্য-সহ পড়াশোনা- চলবে বছরের খরচ...
Ind vs NZ T20 Series: এখনও বাকি ২ ম্যাচ, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ জয় ভারতের...

Ind vs NZ T20 Series: এখনও বাকি ২ ম্যাচ, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ জয় ভারতের...
Indian Dead in US: বাবার গুলিতে ঝাঁঝরা মা ও ৩ আত্মীয়, আলমারিতে লুকিয়ে পুলিসে ফোন ১২ বছরের ছেলের

Indian Dead in US: বাবার গুলিতে ঝাঁঝরা মা ও ৩ আত্মীয়, আলমারিতে লুকিয়ে পুলিসে ফোন ১২ বছরের ছেলের