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LIVE Update: কমনওয়েলথে সোনা ভারতের, ভারোত্তোলনে ৪৮ কেজি বিভাগে সেরা মীরাবাই চানু

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

Written BySoumita Khan
Published: Jul 26, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 10:54 PM IST
LIVE Update: কমনওয়েলথে সোনা ভারতের, ভারোত্তোলনে ৪৮ কেজি বিভাগে সেরা মীরাবাই চানু
26 July 2026 10:45 PM (IST)

Commonwealth Games 2026:

কমনওয়েলথ গেমসে সোনা ভারতের। চতু্র্থ দিনে ভারোত্তোলনে ৪৮ কেজি বিভাগে রেকর্ড করে সোনা জিতলেন মীরাবাই চানু। 

26 July 2026 10:30 PM (IST)

NEET Students felicitation:

প্রশ্নপত্র ফাঁস বিতর্কে আবহে বড় পদক্ষেপ। NEET-র সফল পরীক্ষার্থীদের এবার সংবর্ধনা দিতে চলেছে রাজ্য। কবে? নবান্ন সূত্রে খবর, আগামীকাল মঙ্গলবার, নবান্ন সভাঘরে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী। শিক্ষা দফতর থেকে ইতিমধ্য়েই রাজ্যের প্রথম ১০০ জন পড়ুয়ার তালিকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্য দফতরে।

26 July 2026 02:15 PM (IST)

Sreelekha Mitra

বিধান নগর সাইবার ক্রাইম থানায় শ্রীলেখা মিত্রের নামে অভিযোগ দায়ের। অভিযোগ করেন এক বিজেপি কর্মী। প্রধানমন্ত্রীর একটু কুরুচিকর ছবি হাতে দাঁড়িয়ে শ্রীলেখা মিত্র। সেই কারণে অভিযোগ।

26 July 2026 12:30 PM (IST)

Mamata Banerjee

সোমবার দিল্লি যাচ্ছেন না মমতা। 

26 July 2026 12:30 PM (IST)

Howrah TMC Leader Arrest

গ্রেফতার হাওড়ার চামরাইলের দাপুটে তৃণমূল নেতা সুভাষ রায়। লিলুয়া থানার পুলিস গ্রেফতার করে। ২০২১ সালে ভোট পরবর্তী ঝামেলার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগের মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। আজ তাকে হাওড়া আদালতে পেশ করা হয়। সুভাষ রায় বালি জগাছা ব্লকের তৃণমূল নেতা। ডোমজুরের বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

26 July 2026 11:15 AM (IST)

Dharmatala Chaos

ধর্মতলায় তাণ্ডব ও সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনায় শনিবার রাতে গ্রেফতার আরও তিন। এই নিয়ে গ্রেফতারির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৪। তিন অভিযুক্তের নাম- শাহবাজ খান, শেখ মো: সালমান হুসেন, মো: জহিরুদ্দিন মল। ধৃত মোট ১৪ জন অভিযুক্তকে পুলিস রিমান্ডের আবেদন-সহ আদালতে পাঠানো হচ্ছে।

26 July 2026 10:00 AM (IST)

West Bengal Scam

এবার বামেদের দুর্নীতির ফাইল খুলছে? টালিগঞ্জ বিধানসভার 97 নম্বর ওয়ার্ডের ক্যালকাটা ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট কলেজে প্রায় ১০০ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ। অভিযোগ বামেদের বিরুদ্ধে। কারণ এই ইনস্টিটিউটে এর ম্যানেজিং কমিটির দায়িত্বে স্থানীয় সব বাম নেতা। কখনো সরকারি সাহায্যের টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ। কখনো ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া টাকা লোপাট। ১০০ কোটি টাকার দুর্নীতি। স্থানীয় বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী , এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সড়ক হয়েছেন। বিধানসভাতেও এই অভিযোগ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তদন্তের দাবি করছেন।

26 July 2026 09:30 AM (IST)

Purulia

পুরুলিয়া জেলা পুলিসের হাতে গ্রেফতার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি কিরীটি আচার্য্য। আর্থিক প্রতারণা সহ বিভিন্ন অভিযোগে পুরুলিয়ার পাড়া থানার পুলিস গতকাল রাতে গ্রেফতার করে তাকে। আজ অভিযুক্তকে রঘুনাথপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে।

26 July 2026 08:30 AM (IST)

Suvendu Adhikari

মুখ্যমন্ত্রী হবার পর এই প্রথম জল্পেশ মন্দিরে পূজো দিতে আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আগামী সোমবার তিনি জল্পেশ মন্দিরে পুজো দেবেন বলে প্রশাসন সূত্র জানা গিয়েছে। সেই বিষয় নিয়ে শনিবার প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো জল্পেশ মেলার মাঠের মুক্তমঞ্চে। জানা গিয়েছে সোমবার, মন্দিরে পুজো দেওয়ার পাশাপাশি জলপাইগুড়ি তেই আরও বেশ কিছু কর্মসূচি রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর বলে সাংসদ জয়ন্ত রায় জানান। সেই কর্মসূচি গুলি কিভাবে অনুষ্ঠিত হবে সেই বিষয় নিয়ে প্রশাসনের তরফে এই বৈঠক বলে জানা গিয়েছে। নিরাপত্তার যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় আলোচনা এবং তা খতিয়ে দেখা হয়। এদিনের এই বৈঠকে পুলিশ প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিকদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি সাংসদ ডাক্তার জয়ন্ত রায়। বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী নিরাপত্তারক্ষীরা জল্পেশ মন্দির পরিদর্শন করেন। অবশেষে সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে সোমবার জল্পেশ মন্দিরে পুজো দেবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আর যা নিয়েই শুরু হয়েছে প্রশাসনিক তৎপরতা।

26 July 2026 08:30 AM (IST)

Jalpaiguri

ককরোচ পার্টি ও তার সহযোগী রাজনৈতিক দলের নেতাদের তালিকা তৈরি করে তাদের বাকলা খুলে দেওয়ার নিদান দিলেন বিজেপি নেতা। এই নিদান দেন বিজেপির রাজ্য সাধারন সম্পাদক বাপী গোস্বামী। ককরোচ পার্টির আড়ালে দেশকে অস্থির করে রাজনৈতিক ফয়দা তুলতে  চাইছেন বাম,কংগ্রেস ও তৃণমূল। এর বিরোধিতা করে ময়নাগুড়িতে ধিক্কার মিছিল ও প্রতিবাদ সভা করে বিজেপি।সেই সভামঞ্চ থেকে বক্তৃতা রাখতে গিয়ে দলীয় কর্মীদের এদের ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বুঝে নেওয়ার নিদান দেন বাপী গোস্বামী। সভায় বক্তব্য রাখেন সাংসদ ডাক্তার জয়ন্ত কুমার রায়,বিজেপির জেলা সভাপতি শ্যামল রায়,বিজেপি নেত্রী মিতালী রায় সহ অন্যান্য নেত্রীত্ব।

26 July 2026 08:30 AM (IST)

North Dinajpur

উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর পুলিস জেলার ডালখোলা ও চোপড়া এলাকায় জাতীয় সড়ক ১২-এ ট্রাকচালকদের কাছ থেকে রেডিয়াম লাইট, প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স-সহ বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রির নামে জোরপূর্বক টাকা আদায়ের অভিযোগে বড়সড় পদক্ষেপ নিল পুলিস। এই ঘটনায় উত্তরপ্রদেশের পাঁচ বাসিন্দাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পাশাপাশি কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে ডালখোলা থানার তিন পুলিসকর্মী ও পুলিসের গাড়ির এক চালককে সাসপেন্ড করা হয়েছে। ধৃতদের রবিবার ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

26 July 2026 08:30 AM (IST)

Jalpaiguri

 দীর্ঘ প্রায় ২৮ বছর পর নিখোঁজ ছেলেকে ফিরে পেলেন মা। আবেগঘন মুহূর্ত জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন ৭৩ মোড় এলাকায়। জানা গিয়েছে, বহু বছর আগে ওই ব্যক্তি বাড়ি ছেড়ে কেরলে চলে যান। সেখানে দীর্ঘদিন একটি হোমে আশ্রিত অবস্থায় ছিলেন। পরে তাঁর পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর কেরল পুলিস, জলপাইগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন এবং জলপাইগুড়ি জেলা পুলিসের যৌথ উদ্যোগে তাঁকে নিজের বাড়িতে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়। তিনি দীর্ঘ ২৮ বছর পর নিজের বাড়িতে ফেরেন। এতদিন পর ছেলেকে ফিরে পেয়ে পরিবারের সদস্যরা, বিশেষ করে তাঁর মা, আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানে এই পুনর্মিলনের মুহূর্ত এলাকায়ও আবেগের পরিবেশ তৈরি করে।

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TAGS:
West bengal
India Breaking News Live Updates

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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