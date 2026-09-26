/LIVE Update: শ্রীরামপুরে মমতার সভার আগে আবারও গ্রেফতার! পুলিসের জালে দাপুটে নেত্রী

শ্রীরামপুরে মমতার সভার আগে আবারও গ্রেফতার। এবার তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য টুম্পা মেটে গ্রেফতার হলেন। গত শুক্রবার রাতে তাকে রিষড়ার বামুনারি এলাকা থেকে গ্রেফতার করে ডানকুনি থানার পুলিস। চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণার অভিযোগে বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় টুম্পাকে। ২০১৬ এসএসসি প্যানেলে চাকরি বাতিল তালিকায় রয়েছেন তৃনমূল নেত্রী।
হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনে গোপন সূত্রের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে আরপিএফের সিআইবি(গোয়েন্দা বিভাগ)। আধিকারিকরা বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে আসা এক ব্যক্তিকে আটক করেন। তাঁর ব্যাগ তল্লাশি করে প্রায় ২১ লক্ষ টাকা নগদ এবং প্রায় ৩০.১৮০ গ্রাম ওজনের সন্দেহভাজন সোনার সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে।জানা গিয়েছে, হাওড়া স্টেশনে নিয়মিত তল্লাশি ও নজরদারির সময় আরপিএফ সিআইবি আধিকারিকদের কাছে এক ব্যক্তির বিষয়ে বিশেষ তথ্য আসে। এরপর বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে হাওড়ায় আসা ওই ব্যক্তির উপর নজর রাখা হয়। সন্দেহের ভিত্তিতে তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।তাঁর বক্তব্য সন্তোষজনক না হওয়ায় ব্যাগ তল্লাশি করা হয়। তল্লাশির সময় বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা এবং সোনা পাওয়া যায়।আধিকারিকদের মতে উদ্ধার হওয়া প্রায় ২১ লক্ষ টাকা নগদ এবং প্রায় ৩০.১৮০ গ্রাম ওজনের সোনার সামগ্রী।ওই ব্যক্তি কোনও বৈধ নথি দেখাতে পারেননি। এরপর তাঁকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়। পাশাপাশি বিষয়টি আয়কর দফতরের আধিকারিকদেরও জানানো হয়েছে।বর্তমানে উদ্ধার হওয়া নগদ টাকা ও সোনার সামগ্রী আরপিএফ/সিআইবি/হাওড়া দফতরে রাখা হয়েছে।আয়কর দফতরের আধিকারিকরা আসার পর উদ্ধার হওয়া সামগ্রী তাঁদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে এমনটাই সূত্র মারফৎ জানা গেছে।উল্লেখ্য এর আগে পৃথক দুটি অভিযানে আরপিএফ আধিকারিকরা প্রায় প্রায় নব্বই লাখ টাকা উদ্ধার করে।
নিম্নচাপ ও পূর্ণিমার ভরা কটালের জেরে বিপর্যস্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন উপকূল। জলোচ্ছ্বাসে সাগর, নামখানা ও পাথরপ্রতিমার একাধিক নদীবাঁধে বড়সড় ধস নেমেছে। গতকাল দমকা বাতাসে উত্তাল হয়ে ওঠে নদী। জলোচ্ছ্বাসের জেরে সাগরের সুমতিনগর, নামখানার মৌসুনির বালিয়াড়া, পাথরপ্রতিমার গোবর্ধনপুর ও কে-প্লট এলাকায় নদীবাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বেশ কিছু জায়গায় বাঁধ উপচে নোনা জল ঢুকে পড়েছে লোকালয়ে। কোটালের প্রভাব আগামী আরও তিনদিন চলবে বলে আশঙ্কা। ফলে আতঙ্কে সুন্দরবনের বাসিন্দারা। ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধগুলির পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে সেচ দপ্তর। স্থানীয় পঞ্চায়েতের মাধ্যমে জরুরি ভিত্তিতে ধস আটকানোর কাজ শুরু হয়েছে। এদিকে আজ সকাল থেকেই আকাশ কালো মেঘে ঢাকা। দফায় দফায় বৃষ্টি চলছে। জলোচ্ছ্বাসের কারণে নতুন করে বাঁধ ভাঙনের আশঙ্কাও রয়েছে।
অল্প বৃষ্টি হলেই জলমগ্ন হয়ে পড়ে কালনা মহকুমা হাসপাতালের এক নম্বর গেটের সামনের রাস্তা। শুধু জল জমাই নয়, সেই জল নামতেও লেগে যায় তিন থেকে চার দিন। ফলে গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে চরম দুর্ভোগে পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই এই রাস্তায় জল জমার সমস্যা রয়েছে। তৃণমূল সরকারের আমল থেকেই সমস্যাটি চলে আসছে বলে দাবি তাঁদের। বর্ষা এলেই অল্প বৃষ্টিতে রাস্তার একাধিক জায়গায় জল দাঁড়িয়ে যায়। এরপর দিনের পর দিন সেই জল জমে থাকায় কার্যত সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় পথচলতি মানুষকে। আর এই রাস্তার গুরুত্ব আরও বেশি, কারণ সামনেই রয়েছে কালনা মহকুমা হাসপাতাল। প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে রোগী ও তাঁদের পরিজনদের পাশাপাশি চিকিৎসক, নার্স এবং হাসপাতালের অন্যান্য কর্মীরাও যাতায়াত করেন। জল জমে থাকার কারণে তাঁদেরও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ। এলাকাবাসীদের দাবি, হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠানের সামনে রাস্তার এই পরিস্থিতি দীর্ঘদিন ধরে চলতে পারে না। দ্রুত জল নিকাশির ব্যবস্থা করে স্থায়ীভাবে সমস্যার সমাধান করা হোক—এমনটাই দাবি তাঁদের।
ফুঁসছে তিস্তা। ব্যারেজ থেকে দফায় দফায় জল ছাড়া হচ্ছে। তিস্তায় লাল সর্তকতা জারি। জলপাইগুড়ি সেচ দপ্তরের ফ্ল্যাড কন্ট্রোল রুম সূত্রে খবর। ময়নাগুড়ি এবং জলপাইগুড়ি সদর ব্লক সহ জেলার বিভিন্ন নদী তিস্তা নদী সংলগ্ন এলাকায় ব্লক প্রশাসন এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফ থেকে নদী সংলগ্ন এলাকার মানুষজনকে সচেতন করতে শুরু হয়েছে মাইকিং। তিস্তার দমহনি এবং মেখলিগঞ্জ এর বাংলাদেশ বর্ডার অসংরক্ষিত এলাকায় লাল সতর্কতা। পাশাপাশি সংরক্ষিত এলাকা হলুদ সতর্কতা। পাহাড়ে অবিরাম বৃষ্টি। বৃষ্টি সমতলের জলপাইগুড়িতেও। শনিবার সকাল ৬ টায় কালিঝরা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ ২২৬৬ কিউমেক এবং গজলডোবা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ ১৭৫৮ কিউমেক। শুক্রবার রাত থেকে জল বাড়তে শুরু করেছে। জলপাইগুড়ি তিস্তার চর এলাকায় জল ঢুকতে শুরু করেছে। রাতেই জল ঢুকেছে সুকান্ত নগর কলোনী এলাকায়। কালিঝরা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ অনেকটাই বেশি ৩৫৯৫ কিউমেক এবং গজলডোবা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ ২৭৮৩ কিউমেক জল ছাড়া হয়। তিস্তার মেখলিগঞ্জ থেকে বাংলাদেশ বর্ডার পর্যন্ত অসংরক্ষিত এলাকায় লাল সতর্কতার পাশাপাশি সংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সতর্কতা অব্যাহত।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: শ্রীরামপুরে মমতার সভার আগে আবারও গ্রেফতার। এবার তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য টুম্পা মেটে গ্রেফতার হলেন। গত শুক্রবার রাতে তাকে রিষড়ার বামুনারি এলাকা থেকে গ্রেফতার করে ডানকুনি থানার পুলিস। চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণার অভিযোগে বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় টুম্পাকে। ২০১৬ এসএসসি প্যানেলে চাকরি বাতিল তালিকায় রয়েছেন তৃনমূল নেত্রী।
জাতীয় সড়ক ১০ নম্বর। প্রবল বৃষ্টির সতর্কতা মাথায় রেখে আজ শনিবার সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সেবক থেকে রংপো ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ। ঘোষণা NHIDCL-এর। এই মুহূর্তে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ারে কমলা সতর্কতা।
হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনে গোপন সূত্রের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে আরপিএফের সিআইবি(গোয়েন্দা বিভাগ)। আধিকারিকরা বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে আসা এক ব্যক্তিকে আটক করেন। তাঁর ব্যাগ তল্লাশি করে প্রায় ২১ লক্ষ টাকা নগদ এবং প্রায় ৩০.১৮০ গ্রাম ওজনের সন্দেহভাজন সোনার সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে।জানা গিয়েছে, হাওড়া স্টেশনে নিয়মিত তল্লাশি ও নজরদারির সময় আরপিএফ সিআইবি আধিকারিকদের কাছে এক ব্যক্তির বিষয়ে বিশেষ তথ্য আসে। এরপর বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে হাওড়ায় আসা ওই ব্যক্তির উপর নজর রাখা হয়। সন্দেহের ভিত্তিতে তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।
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