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LIVE Update: বেশ কয়েকদিন ধরে জ্বর! দমদমে ১০ বছরের পড়ুুুয়ার মৃত্যুতে হাহাকার

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে- দমদমে ডেঙ্গি আক্রান্ত ১০ বছরের স্কুল ছাত্রের মৃত্যু। মৃত ওই ছাত্রের নাম জয়ষ্ণু মজুমদার। পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র ছিল সে। জয়ষ্ণুর বাড়ি,  দক্ষিণ দমদম পুরসভার বেদিয়াপাড়ায়। পরিবার সূত্রে খবর, গত কয়েকদিন ধরে জ্বরে ভুগছিলেন জয়ষ্ণুর মা।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 27, 2026, 07:44 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:13 AM IST
LIVE Update: বেশ কয়েকদিন ধরে জ্বর! দমদমে ১০ বছরের পড়ুুুয়ার মৃত্যুতে হাহাকার
27 August 2026 10:45 AM (IST)

Dumdum Minor Boy Death: দমদমে ডেঙ্গি আক্রান্ত ১০ বছরের স্কুল ছাত্রের মৃত্যু

দমদমে ডেঙ্গি আক্রান্ত ১০ বছরের স্কুল ছাত্রের মৃত্যু। মৃত ওই ছাত্রের নাম জয়ষ্ণু মজুমদার। পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র ছিল সে। জয়ষ্ণুর বাড়ি,  দক্ষিণ দমদম পুরসভার বেদিয়াপাড়ায়। পরিবার সূত্রে খবর, গত কয়েকদিন ধরে জ্বরে ভুগছিলেন জয়ষ্ণুর মা। তারপরেই জ্বরে আক্রান্ত হয় জয়ষ্ণু। রক্ত পরীক্ষায় ডেঙ্গি ধরা পড়ে ওই স্কুল পড়ুয়ার। গতকাল সকালে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে জয়ষ্ণুকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় পরিবার। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই নাবালকের মৃত্যু, ডেথ সার্টিফিকেটে ডেঙ্গির উল্লেখ। ডেঙ্গি সংক্রমণের জেরে ‘অ্যাকিউট রেসপিরেশন নিউমোনিয়াল শক’ দেখা দেয়। যার কারণে এই মর্মান্তিক পরিণতি, ডেথ সার্টিফিকেটে মৃত্যুর কারণের উল্লেখ।

27 August 2026 10:30 AM (IST)

Bhupatinagar Blast NIA: ভূপতি নগরে বিস্ফোরণ

ভূপতি নগরে বিস্ফোরণ পর NIA আধিকারিকদের  বিরুদ্ধে তৃণমূল সরকারের দায়ের হওয়া FIR খারিজের মামলায়,রাজ্যকে চিঠি দিতে চলেছে NIA। সরকার বদলেছে তারা কি একই সিদ্ধান্তে বহন থাকবে? পাশাপাশি, এফআইআর বাতিলের মামলায় আজই বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে মামার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় NIA। অন্যদিকে সূত্রের খবর ভূপতি নগরের ঘটনায়, NIA আধিকারিক দের বিরুদ্ধে দায়ের মামলা প্রত্যাহার করতে পারে রাজ্য - সূত্র। বেলডাঙা মামলায় আগের সরকারের আবেদন প্রত্যাহার করেছিলো রাজ্য। - সূত্র

27 August 2026 08:15 AM (IST)

Abhishek Banerjee: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিটিশনের জবাব দিতে লোকসভার স্পিকারের কাছে আরও সময় চাইবেন

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিটিশনের জবাব দিতে লোকসভার স্পিকারের কাছে আরও সময় চাইবেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলিরা ঘোষ দস্তিদাররা। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী এবং সালিসিটর জেনারেলের সঙ্গে শলা পরামর্শ করে এগোচ্ছে এন সি পি আই। সুদীপের দাবি, তিনি কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজুর সঙ্গে। এবং সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার সঙ্গেও। কিরেন রিজিজু সুদীপকে জানিয়েছেন, সলিসিটর জেনারেলের পরামর্শ স্পিকারের কাছে আরো সময় চাওয়া হবে।। তবে সুপ্রিম কোর্ট থেকে কোনও নোটিশ এন সি পি আই সাংসদদের কাছে পৌঁছয়নি বলে স্পষ্ট দাবি করেছেন সুদীপ।

27 August 2026 07:45 AM (IST)

Nepal Flood: নেপালে ভয়াবহ বন্যা

নেপালে ভয়াবহ বন্যার কারণে কৈলাশ মানস সরোবর যাত্রায় গিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন অন্তত ১৩৩ জন ভারতীয় তীর্থযাত্রী। নেপালের পর্যটন মন্ত্রক সূত্রে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। দুর্যোগের ফলে প্রভাবিত এলাকাগুলোতে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এর ফলে পরিবার ও প্রশাসনের পক্ষে আটকে পড়া যাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা বা তাঁদের অবস্থান চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এমন পরিস্থিতিতে নিখোঁজ বা আটকে পড়া তীর্থযাত্রীদের পরিবারকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে ভারতীয় মিশন এবং বেশ কয়েকটি রাজ্য সরকার। পরিজনদের খবরাখবর নেওয়ার জন্য বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবার যেকোনো তথ্যের জন্য +৯৭৭ ৯৮৫ ১৩১ ৬৮০৭ এবং +৯৭৭ ৯৭০ ৯১০ ৭৫০০ নম্বর দুটিতে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন।

27 August 2026 07:45 AM (IST)

Naihati BJP Leader Attacked: নৈহাটিতে বিজেপির বুথ সভাপতির উপর হামলা

নৈহাটিতে চলন্ত বাইকে বিজেপির বুথ সভাপতিকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে হামলার অভিযোগ। সাহেব কলোনি মোড় থেকে বাড়ি ফেরার পথে পাওয়ার হাউজ মোড়ের কাছে আক্রান্ত হন ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের ১৭৪ নম্বর বুথ সভাপতি প্রসেনজিৎ ব্যানার্জি।
অভিযোগ, অন্য একটি বাইকে এসে এক যুবক চলন্ত অবস্থাতেই প্রসেনজিৎকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে পালিয়ে যায়। আহত বিজেপি কর্মীর দাবি, অভিযুক্ত যুবক অভিজিৎ সাউ নৈহাটির প্রাক্তন বিধায়ক সনৎ দের ঘনিষ্ঠ।ঘটনায় নৈহাটি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন প্রসেনজিৎ ব্যানার্জি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নৈহাটি থানার পুলিস।

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TAGS:
West bengal
India Breaking News Live Updates

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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