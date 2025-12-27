Breaking News LIVE Update: SIR-র ক্লাসে মেগা শুনানি! ৩২ লক্ষ আনম্যাপড ভোটারকে তলব...

27 December 2025, 08:45 AM
Kolkata Accident: রাতের কলকাতায় ফের দুর্ঘটনা। আম্বেদকর সেতুর উপর দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনায় জখম ২ জন। রাত ২ টো নাগাদ ঘটে দুর্ঘটনা। আম্বেদকর ব্রিজে উঠে নিয়ন্ত্রণ হারায় বাইক। বাইকের থাকা আরোহী ছিটকে পড়েন রাস্তায়।
Weather Update: শীতের আমেজ কলকাতায়। কলকাতার পারদ নেমেছে ১৫ ডিগ্রিতে। কনকনে শীতের আমেজ পুরুলিয়ায়। পুরুলিয়ার তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রির ঘরে। সকালের দিকে থাকছে কুয়াশা। কনকনে শীত জলপাইগুড়িতেও।
BJP Clash: নির্বাচনের আগে পূর্ব বর্ধমানে বিজেপির কোন্দল! জামালপুর বিধানসভায় বিজেপির কোন্দল সামনে। ‘বিজেপির পার্টি অফিসে বসছে মদের আসর’। জেলা সভানেত্রী স্মৃতিকণা বসু ও তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ। ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন আদি বিজেপির নেতা ও কর্মীরা। পার্টি অফিস থেকে উদ্ধার মদের বোতল।
Bardhaman Rice: ২৫ টন গোবিন্দ ভোগ চাল-সহ লরি উদ্ধার। গ্রেফতার ২ অভিযুক্ত। পূর্ব বর্ধমানে থেকে কেরল যাচ্ছিল চাল। কেরালা যাওয়ার পথে গায়েব হয়ে যায় চাল-সহ লরি। ২২ ডিসেম্বর থেকে গায়েব ছিল চাল সহ লরি।
Howrah: ৫টি সারমেয়র বাচ্চাকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ। হাওড়ার জগাছার হাটপুকুর এলাকার ঘটনা। ঘটনাস্থলে যান পশুপ্রেমী সংগঠনের কর্মীরা। দগ্ধ সারমেয়র বাচ্চাগুলিকে উদ্ধার করে পুলিস। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
SIR OBC Factor: SIR-এর নথিতে OBC সার্টিফিকেট গ্রাহ্য? ২৯ ডিসেম্বর বৈঠক সিইও দফতরে। ৩১ ডিসেম্বর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। ৩১ ডিসেম্বরে সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা।
SIR CAA Certificate: শুনানিতে গ্রাহ্য CAA সার্টিফিকেট। CAA-তে আবেদন করলেই স্যরে পাস? ফর্ম ৬ পূরণ করে আবেদন করলে গ্রাহ্য। পরে চূড়ান্ত তালিকায় নাম নথিভুক্ত।
SIR Hearing: SIR-র ক্লাসে মেগা শুনানি। ৩২৩৪ কেন্দ্রে SIR-র শুনানি। ৩২ লক্ষ আনম্যাপড ভোটারকে তলব। শুনানিতে ভুয়ো নথি দিলে ১ বছরের জেল। শুনানিতে হাজির ERO, AERO, BLO-রা। নজরদারিতে মাইক্রো অবজার্ভাররা। ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে শুরু শুনানি-পর্ব। প্রতিটি কেন্দ্রে দুই বা তার বেশি শুনানিকেন্দ্র। থাকবে ১১টি করে শুনানির টেবিল। পরে ৮৫ ঊর্ধ্বদের বাড়িতে গিয়ে শুনানি। ১৩টি নথি প্রামাণ্য নথি হিসেবে অগ্রাধিকার।