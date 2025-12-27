English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Saturday, December 27, 2025 - 08:45
Breaking News LIVE Update: SIR-র ক্লাসে মেগা শুনানি! ৩২ লক্ষ আনম্যাপড ভোটারকে তলব...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

27 December 2025, 08:45 AM

Kolkata Accident: রাতের কলকাতায় ফের দুর্ঘটনা। আম্বেদকর সেতুর উপর দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনায় জখম ২ জন। রাত ২ টো নাগাদ ঘটে দুর্ঘটনা। আম্বেদকর ব্রিজে উঠে নিয়ন্ত্রণ হারায় বাইক। বাইকের থাকা আরোহী ছিটকে পড়েন রাস্তায়।

27 December 2025, 08:45 AM

Weather Update: শীতের আমেজ কলকাতায়। কলকাতার পারদ নেমেছে ১৫ ডিগ্রিতে। কনকনে শীতের আমেজ পুরুলিয়ায়। পুরুলিয়ার তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রির ঘরে। সকালের দিকে থাকছে কুয়াশা। কনকনে শীত জলপাইগুড়িতেও।

27 December 2025, 08:45 AM

BJP Clash: নির্বাচনের আগে পূর্ব বর্ধমানে বিজেপির কোন্দল! জামালপুর বিধানসভায় বিজেপির কোন্দল সামনে। ‘বিজেপির পার্টি অফিসে বসছে মদের আসর’। জেলা সভানেত্রী স্মৃতিকণা বসু ও তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ। ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন আদি বিজেপির নেতা ও কর্মীরা। পার্টি অফিস থেকে উদ্ধার মদের বোতল।

27 December 2025, 08:45 AM

Bardhaman Rice: ২৫ টন গোবিন্দ ভোগ চাল-সহ লরি উদ্ধার। গ্রেফতার ২ অভিযুক্ত। পূর্ব বর্ধমানে থেকে কেরল যাচ্ছিল চাল। কেরালা যাওয়ার পথে গায়েব হয়ে যায় চাল-সহ লরি। ২২ ডিসেম্বর থেকে গায়েব ছিল চাল সহ লরি।

27 December 2025, 08:45 AM

Howrah: ৫টি সারমেয়র বাচ্চাকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ। হাওড়ার জগাছার হাটপুকুর এলাকার ঘটনা। ঘটনাস্থলে যান পশুপ্রেমী সংগঠনের কর্মীরা। দগ্ধ সারমেয়র বাচ্চাগুলিকে উদ্ধার করে পুলিস। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

27 December 2025, 08:45 AM

SIR OBC Factor: SIR-এর নথিতে OBC সার্টিফিকেট গ্রাহ্য? ২৯ ডিসেম্বর বৈঠক সিইও দফতরে। ৩১ ডিসেম্বর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। ৩১ ডিসেম্বরে সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা।

27 December 2025, 08:45 AM

SIR CAA Certificate: শুনানিতে গ্রাহ্য CAA সার্টিফিকেট। CAA-তে আবেদন করলেই স্যরে পাস? ফর্ম ৬ পূরণ করে আবেদন করলে গ্রাহ্য। পরে চূড়ান্ত তালিকায় নাম নথিভুক্ত।

27 December 2025, 08:30 AM

SIR Hearing: SIR-র ক্লাসে মেগা শুনানি। ৩২৩৪ কেন্দ্রে SIR-র শুনানি। ৩২ লক্ষ আনম্যাপড ভোটারকে তলব। শুনানিতে ভুয়ো নথি দিলে ১ বছরের জেল। শুনানিতে হাজির ERO, AERO, BLO-রা। নজরদারিতে মাইক্রো অবজার্ভাররা। ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে শুরু শুনানি-পর্ব। প্রতিটি কেন্দ্রে দুই বা তার বেশি শুনানিকেন্দ্র। থাকবে ১১টি করে শুনানির টেবিল। পরে ৮৫ ঊর্ধ্বদের বাড়িতে গিয়ে শুনানি। ১৩টি নথি প্রামাণ্য নথি হিসেবে অগ্রাধিকার।

