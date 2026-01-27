Breaking News LIVE Update: আনন্দপুরে অগ্নিকাণ্ডের প্রায় ২৮ ঘণ্টা পার! মৃত বেড়ে ৮, নিখোঁজ এখনও পর্যন্ত ৩০...

27 January 2026, 08:30 AM
Panihati: পানিহাটি স্বদেশী মোড়ে বিজেপিতে যোগদান ২০০ জনের। এদের মধ্যে বেশিরভাগই নতুন প্রজন্মের। কেউ তৃণমূল ছেড়ে কেউ সিপিএম ছেড়ে। আবার কেউ কখনো দল করেননি কিন্তু বেকারত্ব, দুর্নীতি, এই দেখতে তিতিবিরক্ত তাই বিজেপিতে যোগদান। বেশিরভাগই নতুন প্রজন্মের। সুকান্ত মজুমদার ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে ঢুকে প্রথমে চলে যান খড়দহ পাতুলিয়ায়। সেখান থেকে হাসপাতালে দেখতে যান আহত বিজেপি নেতা ভক্ত বিশ্বাসকে। তারপরেই স্বদেশী মোরে যোগদান কর্মসূচি।
Rajib Kumar: ৩১ জানুয়ারি শেষ হচ্ছে রাজীব কুমারের মেয়াদ। রাজ্য পুলিসে ডিজি নির্বাচনকে ঘিরে জটিলতা অব্যাহত। এবার ক্যাটের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ফাইল UPSC-র। দিল্লি হাইকোর্টে আর্জেন্ট পিটিশন ফাইল UPSC-র। রাজেশ কুমার UPSC কমিশনের বিরুদ্ধে CAT মামলা করে। রাজেশ কুমারের মামলায় গত ২১ জানুয়ারি রায় দেয় CAT। রাজ্য সরকারকে নতুন প্যানেল পাঠাতে নির্দেশ দেয়। ক্যাটের নির্দেশ খারিজ করার আর্জি UPSC-র তরফে।
Bhangar: ভাঙড়ের চালতাবেড়িয়া অঞ্চলের দক্ষিণ বামুনিয়া এলাকায় রাতে আইএসএফ তৃণমূলের মধ্যে উত্তেজনা ঘটনাস্থলে আসে উত্তর কাশিপুর থানার পুলিস। পুলিস আসলে পুলিসের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে আইএসএফ কর্মী সমর্থকরা। আইএসএফের অভিযোগ, এক আইএসএফ সমর্থকে পাগলাহাট বাজারে মারধর করে তৃণমূল নেতা ওইদুল ইসলাম। পাল্টা তৃণমূলের অভিযোগ দক্ষিণ বামুনিয়া এলাকা থেকে তৃণমূল নেতা ওহিদুল ইসলামের ফোনে আগ্নেয় অস্ত্র-সহ ধারাল অস্ত্রের ফোটো পাঠায় একজন আইএসএফ কর্মী।
Anandapur Fire Incident: এখনও বিভিন্ন পকেটে ধিকিধিকি আগুন। অগ্নিকাণ্ডের ২৭ ঘণ্টা। মৃতদের ডিএনএ প্রোফাইল হবে আজ। নিকটাত্মীয়দের থানায় ডাকা হয়েছে। ডিএনএ প্রোফাইল ম্যাচ করা হতে পারে। বাঙ্গুর হাসপাতালে প্রোফাইল ম্যাচিং হবে। এরপর কাটাপুকুর মর্গে ময়নাতদন্ত হওয়ার কথা। বছর দশেক আগে এটা মাছের পাইকারি হাট ছিল। তারপর ডেকরেটরস গুদাম হয়েছে।আগুন সম্পুর্ন নিভে কুলিং সিস্টেম শেষ হলে ফরেনসিক আসবে।
Sonarpur: ফের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল সোনারপুরের মিশনপল্লী এলাকায়। গভীর রাত প্রায় ১টা নাগাদ একটি দোকানে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যেই সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের একাধিক দোকানে। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিস ও দমকল। দমকলের দু’টি ইঞ্জিন প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এই অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও নির্ধারণ করা যায়নি। কী কারণে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখছে দমকল ও পুলিস। গভীর রাতে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গোটা এলাকায় চরম আতঙ্ক ও চাঞ্চল্য ছড়ায়।
Anandapur Fire Incident: অগ্নিকাণ্ডের প্রায় ২৭ ঘণ্টা পার, জ্বলছে আগুন। সারারাতের চেষ্টাতেও নিয়ন্ত্রণে আসেনি আগুন। আগুন নেভাতে হিমশিম অবস্থা দমকলের। আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ডে মৃত ৩, নিখোঁজ বহু। নরেন্দ্রপুর থানায় ৮ জনের নামে মিসিং ডায়েরি। অগ্নিকাণ্ডে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা পুলিসের। মৃতের সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কায় উৎকণ্ঠা চরমে।