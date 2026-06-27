/Live: তারাতলা কাণ্ডে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৭, বিহারের একই পরিবারের তিন ভাই মৃত

তারাতলায় বিপর্যয়ের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৭। বিহারের মুঙ্গের থেকে এসেছিল ৬ জন। যার মধ্যে তিন ভাই: ১.মন্নু কুমার -১৯ এর মৃত্যু, ২. ঘি কুমার - মৃত্যু-১৭ বছর, ৩. শিরচন্দ কুমার- মৃত্যু। গতকালই ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে দেহ। পরিবারের তরফ থেকে স্থানীয় থানায় গিয়ে দেহ সনাক্ত করাহয়। এখনও পর্যন্ত ৩ জন যারা বিহার থেকে এসেছিল তারা ভর্তি এস এস কে এম হাসপাতালে।
বিচার পেলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের আইনজীবী সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ৫৬ লক্ষ টাকা তুলে নেওয়ার ঘটনায় গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত। অসমের রাঙাপানি থেকে অভিযুক্ত মোকুলেশর রেজাকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিসের সাইবার শাখা। ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের হাইকোর্ট শাখা থেকে জালিয়াতির মাধ্যমে ৫৬ লক্ষ টাকা তুলে নেয় এই অভিযুক্ত। আইনজীবী সেজে ব্যাংকে ঢুকে প্রথমে কল্যাণের অ্যাকাউন্টের রেজিস্টার নম্বর বদলে দেয়। তারপর অ্যাকাউন্টের পুরো কন্ট্রোল নিজের কাছে নিয়ে ৫৬ লক্ষ টাকা তুলে নেয়। সেই টাকায় পরবর্তীতে সোনা কেন নেয় এই অভিযুক্ত। ধৃতকে আজ আদালতে তোলা হবে।
চিকিৎসকের গাড়িতে ধাক্কা মেরে রাস্তার পাশের একটি চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ল জেসিবি গাড়ি। ঘটনায় আহত 2 জন । ডায়মন্ড হারবারের হুগলি নদী তীরবর্তী এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি জেসিবি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে একটি চিকিৎসকের গাড়িতে ধাক্কা মারে। এরপর সেটি সোজা রাস্তার ধারের চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ে। ঘটনায় দোকানটি ভেঙে পড়ে এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার পাশাপাশি জেসিবি গাড়িতে থাকা এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়। তবে ঘটনার পর থেকেই পলাতক জেসিবির চালক। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, চালক মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিল বলে অভিযোগ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিস।
আজও তারাতলাতে চলছে উদ্ধার কাজ৷ তবে কাজ কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে। সর্বাধিক ১০ থেকে ১২ ফুট পর্যন্ত নামা গিয়েছিল। সেই অনুয়ায়ী প্রাণের স্পন্দন খুঁজে উদ্ধারকাজ চলছিল। এখন প্রাণের স্পন্দন নেই। মোবাইল টাওয়ার বলে আর কোনোকিছুর অস্তিত্ব নেই। তাই ইনটেনসিভ কাটিং করে ঢালাই কংক্রিট এবং টিনের পাত সরানোর চেষ্টা। পাশাপাশি রেলের সরঞ্জাম দিয়ে বিম কাটা হচ্ছে কোনো কোনো অংশে। মেডিকেল টিম প্রস্তুত আছে৷ এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৬ জন গ্রেফতার।
সেনা কর্তা জানিয়েছেন, একদম নিচে পর্যন্ত নামতে পেরেছি। কিন্তু মানুষের অস্তিত্ব লোকেট করতে পারিনি। অনেকটা বড় এলাকা জুড়ে ৮ টি সেক্টরে ভাগ করে ইনটেনসিভ কাটিং করেছি। লাভ হয়নি। প্রথমে যতজন এখানে ছিল বলে বলা হয়েছিল তার থেকে বেশি লোক সেদিন এই কনস্ট্রাকশন সাইটে ছিল বলে আমাদের অনুমান। জীবন্ত অবস্থায় আর কাউকে উদ্ধারের সম্ভাবনা কম।
ফের গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে, কালনার কৃষ্ণদেবপুর এলাকায় বিজেপির উদ্যোগে একটি মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিল শেষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কালনার বিধায়ক সিদ্ধার্থ মজুমদার দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখার উপর জোর দেন এবং হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, কেউ রাস্তায় নেমে নোংরামি করার চেষ্টা করলে বিজেপি নেতৃত্বও তার উপযুক্ত জবাব দিতে রাস্তায় নামবে।
রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকার পর নতুন সরকার ক্ষমতায় আসতেই শুরু হল ১০০ দিনের কাজ! শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ি পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতে শুরু হল বকেয়া মহাত্মা গান্ধি ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট (এমজিএনআরইজিএ) বা ১০০ দিনের কাজ। আগামী ১ জুলাই থেকে এই প্রকল্পের পরিবর্তে বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)' বা ভিবি-জী রাম জী গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্প চালু করছে কেন্দ্রীয় সরকার।
রাজ্য পালাবদলের পর প্রকল্পের কাজ স্বচ্ছতার সঙ্গে করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে নতুন সরকার। তবে কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে বিধানসভা নির্বাচনের আগে খড়িবাড়ি ব্লকের দুটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের দুটি কাজ শুরু হয়েছিল। সেই বকেয়া কাজের একটি কাজ খড়িবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ছিট হাওদাভিটা সংসদের বুন নদীর পাশে শুরু করা হল।
গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পরিমল সিংহ জানান, পুকুর খনন ও সৌন্দর্যায়নের জন্য এই প্রকল্পে ৪ লক্ষ ৭০ হাজার ৫০৮ টাকায় বরাদ্দ হয়েছে। আগামী দিনে ১২৫ দিনের কাজ হবে। কাজ শুরু হতেই খুশী জর্বকার্ডধারীরা।
কালীঘাট মেট্রোয় ঝাঁপ। ৬৫ বছরের প্রবীণের ঝাঁপ। সকাল ৭ টা ৩৫ মিনিটে ঝাঁপ। ২১ মিনিট পরিষেবা বিঘ্নিত। সকাল ৮ টা থেকে ফের সম্পূর্ণ ব্লু লাইনে পরিষেবা চালু। কালীঘাট মেট্রো স্টেশনে কয়েক হাজার টাকা খরচা করে রেলিং লাগানো হয়েছে যাতে ঝাঁপ আটকানো যায়। কিন্তু পুরোটাই অপরিকল্পিতভাবে। আর সেটাই স্পষ্ট আজকের ঘটনাতে।
সল্টলেক সেক্টর ২ হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল বিল্ডিং এর বহু তল থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা মহিলা কর্মীর। মহিলা কর্মীর নাম ইমন রায় (৩৮) যাদবপুরের রিজেন্ট পার্ক বাসিন্দা। সন্ধ্যা নাগাদ আচমকা বিল্ডিং এর বহু তল থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। গোটা ঘটনা তদন্ত নেমেছে বিধান নগর পূর্ব থানার পুলিস। কী কারণে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা পুলিসের পক্ষ থেকে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ তদন্ত নেমে জানতে পেরেছে এই মাসেই ১ তারিখে এই সংস্থার সঙ্গে কাজে যোগদান করেছিলেন।
তারাতলার মর্মান্তিক নির্মাণ বিপর্যয়ের পর রাজ্য সরকারের কড়া নির্দেশের জেরে এবার গঙ্গাপাড় সংলগ্ন বহুতল নির্মাণে বিশেষ নজর দিচ্ছে হাওড়া পুরসভা। আগামী সোমবার পুরসভায় উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পরই শুরু হবে নির্মীয়মাণ বহুতলগুলির সমীক্ষা। ৩১ জুলাই পর্যন্ত সরকারি ও জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত প্রকল্প ছাড়া জি প্লাস ফাইভ এবং তার বেশি উচ্চতার বেসরকারি বাণিজ্যিক বহুতলের নির্মাণকাজ বন্ধ থাকবে।
শুক্রবার মার্কিন বাহিনী ইরানের অস্ত্র ও রাডার ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে। একটি মালবাহী জাহাজে হামলার অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্র এই পদক্ষেপ নেয়। এর ফলে যুদ্ধবিরতি ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে এবং মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত থামানোর কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় নতুন জটিলতা দেখা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে, বাণিজ্যিক জাহাজে এই হামলা যুদ্ধবিরতির স্পষ্ট লঙ্ঘন। হরমুজ প্রণালীতে চলাচলকারী ওই জাহাজে হামলার কড়া জবাব দিতেই এই অভিযান চালানো হয়েছে। অন্যদিকে, ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন জানিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাতে দেশটির দক্ষিণাঞ্চলীয় সিরিক বন্দর এলাকার তাহেরুয়েহ জেটিতে একটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: আজও তারাতলাতে চলছে উদ্ধার কাজ৷ তবে কাজ কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে। সর্বাধিক ১০ থেকে ১২ ফুট পর্যন্ত নামা গিয়েছিল। সেই অনুয়ায়ী প্রাণের স্পন্দন খুঁজে উদ্ধারকাজ চলছিল। এখন প্রাণের স্পন্দন নেই। মোবাইল টাওয়ার বলে আর কোনোকিছুর অস্তিত্ব নেই। তাই ইনটেনসিভ কাটিং করে ঢালাই কংক্রিট এবং টিনের পাত সরানোর চেষ্টা। পাশাপাশি রেলের সরঞ্জাম দিয়ে বিম কাটা হচ্ছে কোনো কোনো অংশে। মেডিকেল টিম প্রস্তুত আছে৷ এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৬ জন গ্রেফতার।
সেনা কর্তা জানিয়েছেন, একদম নিচে পর্যন্ত নামতে পেরেছি। কিন্তু মানুষের অস্তিত্ব লোকেট করতে পারিনি। অনেকটা বড় এলাকা জুড়ে ৮ টি সেক্টরে ভাগ করে ইনটেনসিভ কাটিং করেছি। লাভ হয়নি। প্রথমে যতজন এখানে ছিল বলে বলা হয়েছিল তার থেকে বেশি লোক সেদিন এই কনস্ট্রাকশন সাইটে ছিল বলে আমাদের অনুমান। জীবন্ত অবস্থায় আর কাউকে উদ্ধারের সম্ভাবনা কম।
উত্তরবঙ্গে অতিভারী বৃষ্টি কিছু জেলায়। আজ শনিবার থেকে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা। পার্বত্য এলাকায় ধস নামবে।বাড়বে নদীর জল স্তর। নীচু এলাকা প্লাবিত হবার আশঙ্কা! দক্ষিণবঙ্গে আংশিক মেঘলা আকাশ কোথাও সম্পূর্ণ মেঘলা আকাশ। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি। বৃষ্টি না হলে চূড়ান্ত গরম এবং চরম অস্বস্তি। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেলা বাড়লে ১০০ শতাংশে পৌঁছাতে পারে।
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