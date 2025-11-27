Breaking News LIVE Update: রানাঘাট দক্ষিণে তৃণমূলের রদবদল ঘিরে তীব্র গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

27 November 2025, 11:15 AM
SIR in Bengal: পশ্চিম বর্ধমানে সময়ের আগেই কাজ শেষ ৫০ জন বিএলও-র
রাজ্যজুড়ে SIR-এর অতিরিক্ত কাজের চাপে ক্ষোভ বাড়ছে। কোথাও কোথাও অতিরিক্ত পরিশ্রমে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন বিএলওরা, এমনকি মৃত্যুর অভিযোগও উঠেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের হুমকি, আদালত ও মুখ্য নির্বাচন কমিশনে দৌড়ঝাঁপ—সব মিলিয়ে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে রাজ্যের বহু জেলায়। ঠিক এমন চাপের মধ্যেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার প্রায় ৫০ জন বিএলও। সময়ের আগেই কাজ শেষ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে—জেলার আরও প্রায় ১০০০ বিএলও-র কাজও সমাপ্তির মুখে।
SIR in Bengal: নাম নেই ২০০২ লিস্টে, SIR আতঙ্কে মৃত্যু তৃণমূল কর্মীর
এসআইআর আবহে ফের মৃত্যু হল এক তৃণমূল কর্মীর। পাঁচ নম্বর শিরোমনি অঞ্চলের আবাস এলাকার ১২ নম্বর বুথের বাসিন্দা শ্যামল ঘোষ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। পরিবারের এবং তৃণমূলের দাবি ২০০২ সালের লিস্টে নাম না থাকার জন্য বেশ কয়েকদিন ধরে চিন্তায় এবং আতঙ্কে ছিলেন। ১৯৯৫ সালের ভোটার কার্ডে নাম থাকলেও ২০০২ সালে তাঁর নাম ছিল না।
SIR in Bengal: মৃত ব্যক্তির গণনা ফর্ম ব্যবহার করে ভোটার লিস্টে নাম বাংলাদেশি যুবকের!
মৃত ব্যক্তির গণনা ফর্ম ব্যবহার করে ভোটার লিস্টে নাম তোলার চেষ্টা বাংলাদেশি যুবকের। ধরা পড়তেই পুলিশের হাতে তুলে দিল মৃত ব্যক্তির আত্মীয় ও প্রতিবেশীরা। ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা হুগলির ডানকুনি পৌরসভার ২০ নং ওয়ার্ডের মাথুরডাঙি এলাকায়। জানা গেছে ২০১৫ সালে মারা যান মহসিন খান, সেই নামেই গণনা ফর্ম ফিলাপ করে জমা দেন বাংলাদেশি যুবক নাদিম।
SIR in Bengal: এসআইআর আতঙ্কে বাড়ছে মনোরোগী
এসআইআর আতঙ্কে বাড়ছে মনোরোগী। অনেকের মধ্যেই দেখা দিচ্ছে উন্মাদের লক্ষণ। ফোবিয়া এতটাই বেড়েছে যে, হাসপাতালে এসেও রোগী ভাবছেন বাংলাদেশের থানা! কাউন্সেলিংয়ের সঙ্গে কড়া ডোজের ওষুধ দিতে হচ্ছে। ডাক্তারদের কাছে নিজের নাম বলতেও ভয় পাচ্ছেন বাই পোলার ডিস অর্ডারে আক্রান্ত রোগীরা। স্ট্রেসের জেরে বাড়ছে মনোরোগের তীব্রতা। ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে কী হবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় অনেকেই বাই পোলার ডিজঅর্ডারে ভুগছেন। এমন অনেক রোগী আসছেন জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।
SIR in Bengal: সময়সীমার আগেই কাজ শেষ গাইঘাটার তিন BLO-র
SIR-এর কাজের চাপে নাজেহাল রাজ্য, তবু দৃষ্টান্ত স্থাপন—সময়সীমার আগেই কাজ শেষ করে সম্মানিত গাইঘাটা বিধানসভার তিন বিএলও।একদিকে সারা রাজ্যে SIR-সংক্রান্ত অতিরিক্ত কাজের চাপ নিয়ে ক্ষোভ-অসন্তোষ বাড়ছে। কোথাও কোথাও অতিরিক্ত পরিশ্রমে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন একাধিক বিএলও, এমনকি মৃত্যুর অভিযোগও উঠছে। ঠিক এমনই চাপের আবহে নজির সৃষ্টি করলেন গাইঘাটা বিধানসভার তিনজন বিএলও—সোহানি রায়, বিশ্বজিৎ ঘোষ এবং মানস সরকার। নির্দিষ্ট সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই নিজেদের সমস্ত কাজ নিখুঁতভাবে সমাপ্ত করে তাঁরা হয়ে উঠলেন অন্যদের কাছে উদাহরণ।
Ranaghat TMC: রানাঘাট দক্ষিণে তৃণমূলের রদবদল ঘিরে তীব্র গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব
নদিয়ার রানাঘাট দক্ষিণ তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক ও টাউন কমিটিতে নতুন রদবদল ঘোষণার পরেই প্রকাশ্যে এসেছে তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। দলের একাংশের অভিযোগ, যোগ্য–অযোগ্য বিচার না করেই নাম পরিবর্তন করা হয়েছে, আর সেই কারণেই কর্মী–সমর্থকদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সম্প্রতি সংগঠনের বেশ কিছু শহর ও ব্লক কমিটির পদে পরিবর্তন আনা হয়। এর জেরেই সবচেয়ে বেশি বিতর্ক তৈরি হয়েছে হরিণঘাটার শহর সভাপতি পদে।
দীর্ঘ সাড়ে ৯ বছর ধরে শহর তৃণমূলের সভাপতি থাকা উত্তম সাহার পরিবর্তে সদ্য বিজেপি থেকে তৃণমূলে আসা মিলি সরকারের নাম ঘোষণা করা হয়। আর তাতেই উত্তপ্ত হয়েছে তৃণমূলের অন্তর্দ্বন্দ্ব। দলীয় নেতারা প্রকাশ্যে কিছু না বললেও উত্তম সাহার ঘনিষ্ঠদের মধ্যে ক্ষোভ স্পষ্ট। তাদের বক্তব্য, ‘‘একজন নতুন এসে এত বড় দায়িত্ব পেয়ে গেলেন—এটা মেনে নেওয়া কঠিন। দলের মধ্যে যোগ্য কেউ ছিল না?’’ ক্ষোভের জেরে হরিণঘাটা টাউন তৃণমূলের পার্টি অফিসও বন্ধ করে দেওয়া হয়। সময়ের অভাবে উত্তম সাহা নিজেও সেখানে আর যাচ্ছেন না।
হরিণঘাটা পৌরসভার কাউন্সিলর ও উত্তম সাহার অনুগামী সঞ্জীব রাম বলেন, “বিজেপি যখন দখলদারি শুরু করে, মারধর করে—উত্তম সাহার নেতৃত্বে আমরা লড়েছি। এত কাজ করেও তাকে সরিয়ে দেওয়া অন্যায়।” তিনি আরও দাবি করেন, মিলি সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কুরুচিকর মন্তব্য করেছিলেন, অথচ আজ তাকেই সভাপতি করা হয়েছে।"
অন্যদিকে নবনিযুক্ত সভাপতি মিলি সরকার নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করে বলেন, “মানা-না মানার মধ্যে দিয়ে দল চলে না। মানসিকতা ঠিক রাখলে সবাই দলের সিদ্ধান্ত মানবেন। মান–অভিমান মিটে যাবে। দিদির প্রকল্প ও পরিষেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমার লক্ষ্য।” তিনি আরও জানান, কংগ্রেস–সিপিএম–বিজেপির পুরোনো মানসিকতা নিয়ে তিনি এগোতে চান না। নতুন দলে আসার পর থেকেই তৃণমূলের আদর্শ অনুসরণ করছেন। সমগ্র ঘটনায় তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব প্রকাশ্যে কিছু না বললেও, রদবদলের পর সংগঠনের ভিতরে অস্বস্তি যে বেড়েছে তা স্পষ্ট।
Gosaba Incident: ধানকাটা নিয়ে পারিবারিক বিবাদ,জখম ১১
ধান কাটার সময় পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে মারামারির ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন উভয় পরিবারের ১১ জন। ঘটনাটি ঘটেছে গোসাবা ব্লকের অর্জুন মোড় এলাকায়। ঘটনার বিষয় জানিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে গোসাবা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে , কামাক্ষ্যাপুরের মোল্লা পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই বিবাদ চলছিল। এদিন মাঠে ধান কাটতে গিয়েছিলেন কুতুবুদ্দিন মোল্লা সহ অন্যান্যরা। সেই সময় আচমকা দুপক্ষের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। একে অপরকে বেধড়ক মারধর করে। ঘটনায় গুরুতর জখম হন উভয় পক্ষের মোট ১১ জন। স্থানীয়রা তাঁদেরকে উদ্ধার করেন। চিকিৎসার জন্য গোসাবা ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যান। জখমদের মধ্যে কুতুবুদ্দিন মোল্লার অবস্থা সঙ্কটজনক হলে তাঁকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।