LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Monday, October 27, 2025 - 12:41
Breaking News LIVE Update: SIR ঘোষণার আগেই বড় বদল! কলকাতা পুরসভার নতুন কমিশনার সুমিত গুপ্তা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

27 October 2025, 12:45 PM

SIR: কলকাতা পুরসভার কমিশনার হলেন সুমিত গুপ্তা। তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসক ছিলেন। দভল জৈন গেলেন বীরভূমের জেলা শাসক পদে। এসআইআর ঘোষণার আগেই রাজ্য প্রশাসনের বড়সড় রদবদল।

27 October 2025, 10:30 AM

RG Kar Hospital: রহস্য মৃত্যু চিকিৎসকের। মধ্যমগ্রামের শিশুর কুঞ্জের বাসিন্দা তিনি। তার নাম ডক্টর শুভজিৎ আচার্য। আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ হিসাবে কর্মরত ছিলেন তিনি। গতকাল রাতে তাকে বারাসাতের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, হার্ট রেট কমানোর জন্য, বেশ কয়েকটি ওষুধ খেতেন তিনি। প্রাথমিক অনুমান, ওষুধের অধিক মাত্রার কারণে শরীরে বিষক্রিয়া তৈরি হয়, আর তার জেরে মৃত্যু হয়েছে ওই চিকিৎসকের। বারাসাত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য তার দেহ পাঠানো হয়েছে।

27 October 2025, 09:00 AM

Soakat Molla: নাম না করে জাহাঙ্গীর খান ও কাইজার আহমেদকে কড়ি হুঁশিয়ারি দিলেন শওকত মোল্লা। শওকত মোল্লা বলেন যতই নাড়ো কলকাঠি ভাঙড়ে কোন লাভ হবে না, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে দায়িত্ব দিয়ে ভাঙড়ে পাঠিয়েছে তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া কোন লালকে বুঝব না, নাম না করে জাহাঙ্গীর খান ও কাইজার আহমেদকে কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন শওকত মোল্লা। ভাঙড় ১ নম্বর ব্লকের প্রাণগঞ্জ অঞ্চলে একটি জনসভা থেকে দলেরই নেতাদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক‌ শওকত মোল্লা।

27 October 2025, 09:00 AM

Train: ২৭ অক্টোবর অর্থাৎ সোমবার চক্ররেলের একাধিক লোকাল ট্রেন কলকাতা স্টেশন পর্যন্ত চালানো হবে। বেশ কিছু ট্রেন চালবে কলকাতা স্টেশন থেকে। বেশ কিছু লোকাল ঘুরপথে চালানো হবে। ৯টি লোকাল বাতিল করা হয়েছে। মঙ্গলবারও চক্ররেলের একাধিক লোকাল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। বেশ কিছু ট্রেনকে ঘুরপথেও চালানো হবে। 

আজ সোমবার ২৭ অক্টোবর ৭ টি ট্রেন কলকাতা স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করে কলকাতা স্টেশনে যাত্রা শেষ করবে। 

১ টি ট্রেন বারাসাত এবং ২ টি ট্রেন শিয়ালদহ উত্তর শাখার প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত যাতায়াত করবে। 

মোট ৯ জোড়া অর্থাৎ ১৮ টি ট্রেন আজ প্রন্সেপ ঘাট খিদিরপুর মাঝেরহাট ইডেন গার্ডেন বিবাদী বাগ স্টেশন আসবে না। ফলে অফিস ফেরৎ যাত্রীদের ভোগান্তি হতে পারে। 

একইভাবে কাল ২৮ অক্টোবর সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত গঙ্গার ঘাট লাগোয়া কোনো স্টেশনেই যাতায়াত করবে না ট্রেন। সবমিলিয়ে ১১ জোড়া অর্থাৎ ২২ টি ট্রেন কাল সকালের দিকে সংক্ষিপ্ত যাত্রাপথে যাতায়াত করবে। সম্পূর্ণ বাতিল করা হয়েছে ৭ টি ট্রেন।

 

27 October 2025, 09:00 AM

Bhangar: আইএসএফের রক্তদান শিবিরের গেট পুড়িয়ে দেওয়াকে কেন্দ্র করে আবারও উত্তেজনা ভাঙড়ে। ভাঙড়ের কৃষ্ণমাটি ব্রিজের কাছে আইএসএফের রক্তদান শিবিরের গেট পুড়িয়ে ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ। অভিযোগ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে।  ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা। গেটে ভাঙড় বিধানসভার বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর ছবি থাকায় ক্ষোভ আইএসএফ কর্মীদের। দোষীদের শাস্তির দাবি আইএসএফ কর্মীদের। অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের। ঘটনার তদন্তে পোলেরহাট থানার পুলিস।

27 October 2025, 09:00 AM

Kolkata: ক্যাফের আড়ালে অবৈধ কারবারের অভিযোগ। ১৮৮/১৪ এ, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের একটি ক্যাফে লাগোয়া বাড়িতে ঢুকে স্থানীয় যুবকদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তারক্ষীকে মারধরের অভিযোগ।

27 October 2025, 09:00 AM

Jalpaiguri: জলপাইগুড়িতে ছট মায়ের আরাধনায় ব্রত হয়েছেন ছট ভক্তরা৷ ছট পূজা উপলক্ষে নিয়ম নিষ্ঠায় খরনা পুজোর মধ্য দিয়ে ব্রত হয়েছেন ছট ভক্তরা। অপরদিকে, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ জলপাইগুড়ি নগরের পক্ষ থেকে আজ ছট্ ব্রতী দের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হলো শহরের পান্ডাপাড়া রাধা গোবিন্দ মন্দিরে সন্মানীয় সঞ্জয় মণ্ডল, মনোজ দত্ত,  গোবিন্দ ঘোষ দের উপস্থিতিতে।

27 October 2025, 09:00 AM

Arambag: পুলিসের অনুমতি না নিয়ে এলাকায় সন্ত্রাস ও হুমকি প্রদর্শন করে রীতিমতো বাইক মিছিল করল বিজেপির কর্মীরা। ভীত ও সন্ত্রস্ত করে রাখতে সেই পুরানো কায়দায় সিপিএমের মত একই ভাবে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে খানাকুলে। এমনই অভিযোগ শাসক দলের। আর এতেই সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। যদিও পুলিস বলেছে গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে। কারণ পুলিসের কাছে কোনও অনুমতি নেয়নি বিজেপির কোন নেতা বা বিধায়ক। আর তাতেই বিতর্ক শুরু।

27 October 2025, 09:00 AM

Kakdwip: রাতে হঠাৎই আগুন লেগে গেল একটি বস্তার গুদাম ঘরে। ঘটনাটি ঘটেছে কাকদ্বীপের বিদ্যানগর এলাকায় শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ গ্রাম পঞ্চায়েতে যাওয়ার কাঠের সেতুর কাছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাত  হঠাৎই একটি বস্তার গুদাম ঘর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। কিছুক্ষণ পরই স্থানীয় বাসিন্দারা দেখতে পান সেখানে আগুন জ্বলছে। তৎক্ষণাৎ তাঁরা বালতিতে করে জল নিয়ে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। খবর দেওয়া হয় দমকল বিভাগে ও কাকদ্বীপ থানায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। তবে সবার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। যদিও কীভাবে আগুন লাগল প্রশাসন তদন্ত শুরু করেছে।

27 October 2025, 09:00 AM

Cyclone Mantha: ​বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় 'মন্থা'-র প্রভাবে আগামী ২৮ তারিখ থেকে ৩১ তারিখ পর্যন্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ঝড়ের পূর্বাভাস জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস। এই সময়ের মধ্যে ৪০ থেকে ৪৫ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে এবং ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ​আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবিলায় ইতিমধ্যে তৎপর হয়েছে প্রশাসন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগর ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা সমুদ্র সৈকতে মাইকিং প্রচার শুরু করেছে। মৎস্যজীবীদের অবিলম্বে নিরাপদ স্থানে বা উপকূলে ফিরে আসার কথা বলা হচ্ছে। একইসঙ্গে, সাধারণ মানুষকেও সতর্ক থাকার এবং প্রশাসনের নির্দেশ মেনে চলার অনুরোধ করা হয়েছে।

