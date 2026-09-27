/LIVE Update: মহাশূন্যে থাকা সিপিএমের হাত ধরছে মমতা তৃণমূল! মুখ্যমন্ত্রীর নিশানায়...

উত্তরপাড়ার পর বেলেঘাটায় আক্রান্ত কুণাল ঘোষ। ফের হামলার অভিযোগ বেলেঘাটার বিধায়কের। তিনি বলেন, 'আমাকে প্রাণে মারার চেষ্টা। আমাকে যে কোনও দিন মেরে ফেলবে। আমার গাড়ি হাতুড়ি দিয়ে চুরমার করেছে। আমার আজ ডেড বডি পাওয়া যেত। এই নিয়ে আমার উপর চতুর্থবার হামলা। নিরাপত্তা পেতে থানায় ঢুকেছি। বিজেপি আমাকে খুনের চেষ্টা করছে।'
উত্তরপাড়ার পর বেলেঘাটায় আক্রান্ত কুণাল ঘোষ। ফের হামলার অভিযোগ বেলেঘাটার বিধায়কের। তিনি বলেন, 'আমাকে প্রাণে মারার চেষ্টা। আমাকে যে কোনও দিন মেরে ফেলবে। আমার গাড়ি হাতুড়ি দিয়ে চুরমার করেছে। আমার আজ ডেড বডি পাওয়া যেত। এই নিয়ে আমার উপর চতুর্থবার হামলা। নিরাপত্তা পেতে থানায় ঢুকেছি। বিজেপি আমাকে খুনের চেষ্টা করছে।'
সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'SIR কেরলে মিষ্টি আর পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে খারাপ? SIR নিয়ে একাধিকবার সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে তৃণমূল। ভোটে হারার ভয়েই SIR বিরোধিতা মমতার। ৩ নির্বাচন কমিশনার সর্বসম্মতভাবে SIR-এর সিদ্ধান্ত নেন। SIR সিদ্ধান্ত মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের একার নয়। সেই বিষয় জানিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। গতকাল কমিশনের ছবিতে স্পষ্ট, SIR সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত।'
মুুখ্যমন্ত্রীর নিশানায় মমতা তৃণমূল। সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মমতা তৃণমূল নাম-নিশান মুছে গেছে। নতুনভাবে বিরাজ করে সিপিএমের সঙ্গে। মহাশূন্যে থাকা সিপিএমের হাত ধরছে মমতা তৃণমূল। শ্রীরামপুরে দেড়শো লোক নিয়ে মমতার সভা। সিপিএমের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মমতা তৃণমূলকে ভোট দেয় মানুষ। এখন সেই সিপিএমের হাত ধরেছে মমতা তৃণমূল।'
নতুন করে বৃষ্টি না হওয়ায় উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতে কিছুটা উন্নতি আবহাওয়ার। কমেছে তিস্তার জলস্তরও। ফলে তিস্তা নদী ঘিরে জারি থাকা একাধিক সতর্কতা তুলে নেওয়া হয়েছে। তবে মেখলিগঞ্জ থেকে বাংলাদেশ সীমান্তের অসংরক্ষিত এলাকায় এখনও হলুদ সতর্কতা জারি রয়েছে। রবিবারও কালিঝরা ব্যারেজ এবং গজলডোবা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়া হচ্ছে। গজলডোবা ব্যারেজ থেকে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ১৩৬০ কিউমেক এবং কালিঝরা ব্যারেজ থেকে প্রায় ১৪৪২ কিউমেক জল ছাড়া হচ্ছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে তিস্তা নদীর জল বাড়ায় নদী সংলগ্ন বেশ কিছু চর এলাকার বাড়িঘরে জল ঢুকে পড়েছিল। তবে নতুন করে বৃষ্টি না হওয়া এবং ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমাণ অনেকটা কমে যাওয়ায় পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। ইতিমধ্যেই বহু এলাকা থেকে জল নেমে গিয়েছে। তবে জল নামতেই সামনে এসেছে নদীভাঙনের চিত্র। ভারী বৃষ্টির পর রোদ উঠতেই নদী সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায় নদীর পাড়ে বড় বড় ভাঙন এবং গর্ত নজরে এসেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের আশঙ্কা, দ্রুত প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর ভাঙনপ্রবণ জায়গাগুলির মেরামতের ব্যবস্থা না করলে আগামী দিনে সমস্যা আরও বাড়তে পারে। এদিকে নতুন করে ভারী বৃষ্টি হলে ফের তিস্তার জলস্তর বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। ফলে নদী সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে এখনও আতঙ্ক কাটেনি।
পুরসভা নির্বাচন আসন্ন। প্রস্তুতি শুরু করেছে রাজনৈতিক দলগুলি। মালদা জেলায় ইংরেজবাজার ও পুরাতন মালদা পুরসভা নিজেদের দখলে করতে রূপলেখা শুরু করেছে জেলার রাজনৈতিক দলগুলি। বিগত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এই দুই পুরসভা এলাকায় কংগ্রেস,তৃণমূল ও বামেদের থেকে অনেকটা শক্তি রয়েছে বিজেপির। এমন অবস্থায় জোট প্রক্রিয়ার ‘সমঝোতা সূত্র’ খূঁজতে ব্যস্ত কংগ্রেস ও বামেরা। পুর নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়াই করার আহ্বান কংগ্রেস ও বামেদের। প্রাথমিক পর্যায়ে বিষয়টি থাকলেও আসন্ন পুর নির্বাচনে মালদা জেলায় দুইটি পুরসভাতে ‘সমঝোতা সূত্র’ কার্যকরী ভুমিকা হতে পারে। এমনই সম্ভবনা তৈরী হয়েছে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে কোন প্রতিক্রিয়া না পাওয়া গেলেও কংগ্রেস ও বাম ‘সমঝোতা সৃত্রের’ ফর্মুলাতে চলতে আগ্রহী তা স্পষ্ট করেছে। জোট বদ্ধ হয়ে লড়াই এর জন্য দরজা খোলা রয়েছে তা জেলা বাম ও কংগ্রেস নেতৃত্বরা স্পষ্ট করেছে। তবে বিষয়টি চিন্তিত নয় মালদা জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপির দাবী বাম ,কংগ্রেস ও তৃণমূল জোটের বিরুদ্ধে লড়াই করে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। ফলে পুর নির্বাচনে এই জোটের বিরুদ্ধেই বিজেপিকে আর্শীবাদ করবে দুই পুরসভার পুরবাসী।
গাছে তুলে ছটা মোবাইল নিয়ে চম্পট দুষ্কৃতীরা। কাটোয়ায় ফের অভিনব কায়দায় মোবাইল চুরির অভিযোগ। টাকার বিনিময়ে গাছ থেকে বেলপাতা ও আমপাতা পেড়ে দেওয়ার কথা বলে ছয় যুবককে গাছে তুলে তাঁদের মোবাইল নিয়ে চম্পট দেওয়ার অভিযোগ উঠল দুই অচেনা যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কাটোয়া থানার মাখালতোর গ্রামে।
জলপাইগুড়ির বানারহাট থানার অন্তর্গত গয়েরকাটা জঙ্গলে হাতির তাণ্ডব। কাজ সেরে রাতে বাইকে বাড়ি ফেরার পথে হাতির মুখোমুখি হয়ে গুরুতর জখম হলেন এক ব্যক্তি। হাতির পায়ের চাপে আহত ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে বীরপাড়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ছড়িয়েছে আতঙ্ক। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে জলপাইগুড়ির মরারঘাট রেঞ্জের খট্টিমারি জঙ্গলের আম্বা ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায়। আহত ব্যক্তির নাম পরেশ রায়। তিনি উত্তর খট্টিমারি এলাকার বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো শনিবারও রাতে তেলিপাড়ায় কাজ সেরে বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন পরেশ রায় এবং তাঁর সঙ্গে থাকা গুরুদেব রায়। খট্টিমারি জঙ্গলের আম্বা ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছতেই আচমকাই তাঁদের সামনে চলে আসে একটি হাতি। হাতিকে দেখতে পেয়ে আতঙ্কে বাইক থেকে লাফিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন গুরুদেব রায়। কিন্তু বিপাকে পড়েন পরেশ রায়। অভিযোগ, পালানোর সময় হাতিটি তাঁর পিছু ধাওয়া করে। একসময় হাতিটির সামনে পড়ে যান পরেশ। তখনই হাতিটি তাঁর শরীরের উপর পা তুলে দেয় বলে অভিযোগ।
মুখ্যমন্ত্রীর শুভেন্দু অধিকারীর জিরো টলারেন্স নীতি এবার শুরু হল পুরুলিয়ায়। তৃণমূল আমল থেকে পুরুলিয়ার বুকে অবৈধভাবে রমরমিয়ে চলছিল নামিদামি ব্র্যান্ডের নামে কোটি কোটি টাকার নকল টিএমটি বার রড তৈরির কারখানা। সরকার বদলাতেই অভিযোগ জমা পড়তেই রাতারাতি অভিযানে নামে পুরুলিয়া জেলা পুলিসের গোয়েন্দা ও তদন্তকারী শাখা ডিইবি । দুদিন ধরে লাগাতার চলছে অভিযান। অভিযানে অবৈধ কারখানা থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয় বিপুল পরিমাণে নকল টিএমটি বার রড।
গত ২৫ সেপ্টেম্বর পুরুলিয়ার নিতুড়িয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন আইপি লিগ্যাল অ্যান্ড সার্ভেল্যান্স সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের জোনাল প্রধান টোটন চক্রবর্তী। সুপার এক্সটি ৬০০ নামে নকল টিএমটি বারের রড মজুত করা ও বাজারে সরবরাহের অভিযোগ উঠেছে পুরুলিয়া ইস্পাত অ্যালয় প্রাইভেট লিমিটেডের বিরুদ্ধে। ঘটনার তদন্তভার নেয় পুরুলিয়া জেলা পুলিশের গোয়েন্দা ও তদন্তকারী শাখা ডিইবি। গতকাল মাঝরাতে অভিযান চালিয়ে ওই কারখানা থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয় ২৫ টন নকল টিএমটি বার রড। বাজেয়াপ্ত টিএমটি বারগুলি কোথা থেকে এসেছে, কোথায় তৈরি হয়েছে এবং কীভাবে সেগুলি বাজারে সরবরাহ করা হচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। এর পাশাপাশি এই ঘটনার পিছনে আরও কোনও ব্যক্তি বা বড়সড় উৎপাদন ও সরবরাহ চক্র জড়িত রয়েছে কি না, সেই বিষয়েও তদন্ত চালাচ্ছে পুলিস।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: উত্তরপাড়ার পর বেলেঘাটায় আক্রান্ত কুণাল ঘোষ। ফের হামলার অভিযোগ বেলেঘাটার বিধায়কের। তিনি বলেন, 'আমাকে প্রাণে মারার চেষ্টা। আমাকে যে কোনও দিন মেরে ফেলবে। আমার গাড়ি হাতুড়ি দিয়ে চুরমার করেছে। আমার আজ ডেড বডি পাওয়া যেত। এই নিয়ে আমার উপর চতুর্থবার হামলা। নিরাপত্তা পেতে থানায় ঢুকেছি। বিজেপি আমাকে খুনের চেষ্টা করছে।'
মুখ্যমন্ত্রীর নিশানায় মমতা তৃণমূল। সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মমতা তৃণমূল নাম-নিশান মুছে গেছে। নতুনভাবে বিরাজ করে সিপিএমের সঙ্গে। মহাশূন্যে থাকা সিপিএমের হাত ধরছে মমতা তৃণমূল। শ্রীরামপুরে দেড়শো লোক নিয়ে মমতার সভা। সিপিএমের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মমতা তৃণমূলকে ভোট দেয় মানুষ। এখন সেই সিপিএমের হাত ধরেছে মমতা তৃণমূল।'
মুখ্যমন্ত্রীর শুভেন্দু অধিকারীর জিরো টলারেন্স নীতি এবার শুরু হল পুরুলিয়ায়। তৃণমূল আমল থেকে পুরুলিয়ার বুকে অবৈধভাবে রমরমিয়ে চলছিল নামিদামি ব্র্যান্ডের নামে কোটি কোটি টাকার নকল টিএমটি বার রড তৈরির কারখানা। সরকার বদলাতেই অভিযোগ জমা পড়তেই রাতারাতি অভিযানে নামে পুরুলিয়া জেলা পুলিশের গোয়েন্দা ও তদন্তকারী শাখা ডিইবি। দুদিন ধরে লাগাতার চলছে অভিযান। অভিযানে অবৈধ কারখানা থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয় বিপুল পরিমাণে নকল টিএমটি বার রড।
পুরসভা নির্বাচন আসন্ন। প্রস্তুতি শুরু করেছে রাজনৈতিক দলগুলি। মালদা জেলায় ইংরেজবাজার ও পুরাতন মালদা পুরসভা নিজেদের দখলে করতে রূপলেখা শুরু করেছে জেলার রাজনৈতিক দলগুলি। বিগত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এই দুই পুরসভা এলাকায় কংগ্রেস,তৃণমূল ও বামেদের থেকে অনেকটা শক্তি রয়েছে বিজেপির। এমন অবস্থায় জোট প্রক্রিয়ার ‘সমঝোতা সূত্র’ খূঁজতে ব্যস্ত কংগ্রেস ও বামেরা। পুর নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়াই করার আহ্বান কংগ্রেস ও বামেদের। প্রাথমিক পর্যায়ে বিষয়টি থাকলেও আসন্ন পুর নির্বাচনে মালদা জেলায় দুইটি পুরসভাতে ‘সমঝোতা সূত্র’ কার্যকরী ভুমিকা হতে পারে। এমনই সম্ভবনা তৈরী হয়েছে।
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