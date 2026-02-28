Breaking News LIVE Update: শনিতে SIR-এর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ! তার আগে ৪ আইপিএস-কে বাড়তি দায়িত্ব...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • দেশ
LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-  

| Last Updated: Saturday, February 28, 2026 - 09:01
Comments |
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

 

28 February 2026, 09:00 AM

Siliguri: কার্শিয়াং ফরেস্ট ডিভিশনের টুকরিয়াঝাড় রেঞ্জের নকশালবাড়ির বেঙ্গাইজোতে রাতের অন্ধকারে রসদ সংগ্রহ হাতির দলের। টুকরিয়াঝাড় জঙ্গল থেকে রসদ সংগ্রহ করতে লোকালয়ে ঢুকে পড়ে দলটি। বসন্তের শীতল আমেজে প্রথমে জমিয়ে আখ ও পরে আলুর জমিতে চলে জমজমাট ডিনারপার্টি।  হাতি ও শাবক মিলে মোট ১১টি হাতি ছিল বনদফতর সূত্রে খবর। তবে হাতির হানায় আখ ও কয়েক বিঘা আলু নষ্ট হয়েছে কৃষকদের। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় টুকরিয়াঝাড় বনদফতর বনকর্মীরা। বনদফতর আসতেই জঙ্গল মুখী হয় হাতির দলটি। উল্লেখ্য গত ২ দিন আগেই পানিঘাটার জঙ্গল থেকে টুকরিয়াঝাড় জঙ্গলে ঢুকে এই দল। সাধারণ মানুষদের সচেতন করতে ইতিমধ্যে মাইকিং করেছে বনদফতর।

28 February 2026, 09:00 AM

Jalpaiguri: বাড়াবাড়ি করলে বিজেপিকে ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি জলপাইগুড়ির তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাসের। যদিও পরশুরাম হয়ে পাল্টা মোকাবিলার হুঁশিয়ারি বিজেপির। আর এনিয়ে জলপাইগুড়িতে সরগরম রাজনীতি। 

28 February 2026, 09:00 AM

Jalpaiguri: শনিবার অর্থাৎ আজ SIR এর ভোটারদের নামের তালিকা প্রকাশের দিন। আর তার আগে সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছিলেন জলপাইগুড়ির জেলাশাসক। জলপাইগুড়ি জেলায় যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেই কারণে জলপাইগুড়ি জেলাতে ৭ কোম্পানি আধা সামরিক বাহিনী আসছে। 

28 February 2026, 09:00 AM

Dilip Ghosh: হোলির আগেই হোলির রঙে মাতলেন দিলীপ ঘোষ। ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমণ কারি মানুষদের সঙ্গে আবির মেখে গানের তালে তাল মিলিয়ে নাচতেও দেখা গেল তাঁকে।

28 February 2026, 09:00 AM

Abhishek Banerjee: নজরে তফশিল ভোট। আগামী ২ তারিখ বৃহত্তর সমাবেশ করতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। নজরুল মঞ্চে হবে তফশিল সংলাপ। থাকবেন অভিষেক বন্দোপাধ্যায়।

28 February 2026, 09:00 AM

SIR in Bengal: আজ স্যরের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ। তার আগে আইন শৃঙ্খলার বিশেষ দায়িত্ব ৪ আইপিএস অফিসারকে। ভোটমুখী বাংলায় এবার বাড়তি দায়িত্ব বণ্টন রাজ্য পুলিসে। এবার ৪ আইপিএস কে বাড়তি দায়িত্ব। শ্রী অজয় নন্দকে সামলাতে হবে মালদা জেলার CIF ফোর্স এর দায়িত্ব। গৌরব শর্মাকে সামলাতে হবে কৃষ্ণনগরের STF এর দায়িত্ব। রশিদ মনির খান কে মুর্শিদাবাদ জেলার লোকাল অফিসার এবং দুই সেকশনের র‍্যাফ নিয়ে কাজ করতে হবে।  কোচবিহারে সুনীল কুমার যাদবকে দেওয়া হবে সেকেন্ড ব্যাটেলিয়ান ফোর্স। মালদহ, কৃষ্ণনগর, মুর্শিদাবাদ, কোচবিহারে বিশেষ নজর।

