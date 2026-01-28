Breaking News LIVE Update: আজ থেকে শুরু সংসদে বাজেট অধিবেশন, ৩০ জানুয়ারি ইকোনমিক সার্ভে রিপোর্ট পেশ

28 January 2026, 09:15 AM
Union Budget 2026: রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে আজ থেকে শুরু হতে চলেছে সংসদের বাজেট অধিবেশন। সকাল ১১ টায় সংসদের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দেবেন রাষ্ট্রপতি। আগামী ৩০ জানুয়ারি ইকোনমিক সার্ভে বা আর্থিক সমীক্ষা রিপোর্ট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এ বছর বেনজির ভাবে রবিবার ছুটির দিন পেশ হবে কেন্দ্রীয় বাজেট। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী হিসেবে নবম বার বাজেট পেশ করবেন নির্মলা।
বিরোধী-শাসিত পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরলের আসন্ন নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে এবার অধিবেশনে বিরোধীরা এসআইআর, মনরেগা এবং কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহার নিয়ে সরব হবে। সরকারের লক্ষ্য, শুধুমাত্র বাজেট। এই আবহে কেন্দ্রীয় বাজেটের অভিমুখ কী হয় নজর থাকবে সেদিকেই। প্রথম পর্বে ২ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর আলোচনা। বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হবে ৯ মার্চ থেকে।
চলবে 2 এপ্রিল পর্যন্ত।
SIR in Bengal: লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির কারণে শুনানিতে ডাক। আতঙ্কে কেরোসিন খেয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা ভাঙড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে ভাঙ্গড়ের উত্তর কাশীপুর থানার শোনপুর এলাকায়। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে বর্তমানে কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
Purulia New Rail Line: রেল মানচিত্রে নতুন পালক পুরুলিয়ায়। এবার পুরুলিয়া থেকে হুড়া দিয়ে বাঁকুড়া যাওয়ার নতুন রেলপথের যাত্রা শুরু হতে শুধু সময়ের অপেক্ষা। ভারতের রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব রাজ্যের ৫টি নতুন রেলপথের অনুমোদন দিয়েছেন । এর মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিশনের পুরুলিয়া থেকে হুড়া দিয়ে বাঁকুড়ার কলাবনির নতুন রেলপথ । এই রেল পরিষেবা শুরু হলে দুই জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার যেমন উন্নয়ন ঘটবে তেমনি আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটবে বলে আশাবাদী পুরুলিয়া বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। এই নতুন রেলপথের অনুমোদন পাওয়ায় রেলমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন পুরুলিয়ার বিজেপি সাংসদ।
West Bengal Assembly Election 2026: ফুটবল মাঠে "জয় বাংলা" ও "জয় শ্রীরাম" দুই স্লোগানের লড়াই। খেলার মাঠে জয় শ্রীরাম, জয় বাংলা দুই স্লোগানে রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে। খেলার মাঠেও ভোটের উত্তাপ। গঙ্গাসাগরে রাজনৈতিক নেতারা এই নিয়ে একে অপরকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। ভাইরাল ভিডিও ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়াতে হইচই পড়ে গেছে।
Khardaha Kidnapping Incident: খড়দহ বন্দীপুরে স্বামী ও স্ত্রীকে অপহরণের ঘটনায় দেড় মাস পর অভিযুক্ত নৌকার মাঝিকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্ৰেফতার করল রহড়া থানার পুলিস। অভিযুক্তের কাছ থেকে উদ্ধার দুটি বন্দুক ও ৮ রাউন্ড গুলি। গত ১৬ ডিসেম্বর খড়দহ বন্দিপুর এলাকায় ভাড়া বাড়ি থেকে স্বামী ও স্ত্রীকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল বেশ কিছু দুষ্কৃতী। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে অপহ্রত স্বামী-স্ত্রীকে উদ্ধার করে রহড়া থানার পুলিস। তারপর থেকে অভিযুক্তদের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালায় পুলিস। অপহরণকারীরা স্বামী ও স্ত্রীকে অপহরণ করে রেখে দিয়েছিল নদীতে নৌকার মধ্যে। সেই তদন্তে গোপন অভিযান চালিয়ে দেড় মাস পর অভিযুক্ত নৌকার মাঝি ময়মাম খানকে কুলতলির দেউলবাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্ৰেফতার করল রহড়া থানার পুলিস।
Malda: বিজেপি নেতাকে মারধোরের অভিযোগ তৃণমূলের জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতির বিরুদ্ধে। পাল্টা বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণের অভিযোগ জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতির। উভয়পক্ষের লিখিত অভিযোগ দায়ের ইংরেজবাজার থানায়। ঘটনা ঘিরে সরগরম মালদার রাজনীতি। ইংরেজবাজার পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি সভাপতি কৌশিক সরকারের অভিযোগ , তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে জয় হিন্দ বাহিনীর কার্যালয়ে মারধর করা হয়। জয় হিন্দ বাহিনীর মালদা জেলা সভাপতি কৃষ্ণদাস ও তার দলবলেরা তাকে মারধর করে। বেশ কিছুদিন ধরেই জয় হিন্দ বাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল তাকে। তা অস্বীকার করাই মারধর বলে অভিযোগ। এমনকি তার বিরুদ্ধে থানায় মিথ্যে মামলা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন কৌশিক। ২০২২ সালে পৌর নির্বাচনের পর থেকেই তার এবং তার পরিবারের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন কৌশিক।। প্রাণ নাসের আশঙ্কায় ভুগছেন তিনি। যদিও মালদা জেলা জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি কৃষ্ণ দাসের অভিযোগ তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। তাকেই মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।
Kolkata Metro: আবার ভোগান্তি ব্লু লাইন মেট্রোয়। দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে সিগন্যাল বিভ্রাট। বরাহনগর পর্যন্ত চলছে আপ এবং ডাউন ট্রেন। তারপর আর ট্রেন চলছে না।
Doctor Arrest: অনিচ্ছাকৃত খুনের চেষ্টা অভিযোগে চিকিৎসক গ্রেফতার! ৪ দিন আগে ভোর বেলা বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে ধাক্কা মহিলাকে। ঘটনাস্থলে মহিলার মৃত্যু হয়। হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে গাড়ি নিয়ে চম্পট দেয় চালক। পার্ক স্ট্রিট থানার অন্তর্গত মল্লিক বাজারের ঘটনা। গতকাল গভীর রাতে গ্রেফতার করা হয় সুমিত সরকার নামে অভিযুক্তকে। ধৃত চিকিৎসক বলে নিজের পরিচয় দিয়েছে। লেক গার্ডেন্স থেকে গ্রেফতার করে পুলিস। সূত্রের খবর ধাক্কা মারার পর গাড়ির চাকাও চেঞ্জ করে অভিযুক্ত যাতে কেউ সন্দেহ না করে।