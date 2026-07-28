Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /Breaking News LIVE Update: অভিষেকের মেডিক্যাল রিপোর্টে ডাক্তারের ঠিকানা উধাও! জমা দেওয়া নথিতে বড়সড় অভিযোগ
Live Now

Breaking News LIVE Update: অভিষেকের মেডিক্যাল রিপোর্টে ডাক্তারের ঠিকানা উধাও! জমা দেওয়া নথিতে বড়সড় অভিযোগ

Breaking News LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

Written BySoumita Khan
Published: Jul 28, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 12:39 PM IST
Breaking News LIVE Update: অভিষেকের মেডিক্যাল রিপোর্টে ডাক্তারের ঠিকানা উধাও! জমা দেওয়া নথিতে বড়সড় অভিযোগ
28 July 2026 12:45 PM (IST)

Atin Ghosh

আদালতে সাময়িক "স্বস্তি" অতীন ঘোষের। আগামী ১৪ আগস্ট পর্যন্ত তাঁকে গ্রেফতার করতে পারবে না পুলিস। ব্যবসায়ীর সম্পত্তি দখলের অভিযোগে দায়ের হয় FIR। আগাম জামিনের আবেদন নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন অতীন ঘোষ। সেই মামলায় এই নির্দেশ।

28 July 2026 12:30 PM (IST)

Uttarpara Incident

উত্তরপাড়ার ধর্মতলা ৫ নম্বর ইট খোলার ভিতর থেকে এক শ্রমিকের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ছোটু নামে ওই শ্রমিক আদতে রাজস্থানের বাসিন্দা । ২০১৯ সাল থেকে ছোটু এবং তার ভাই বঙ্কা ৫ নম্বর ইট খোলায় শ্রমিকের কাজ করত। আজ সকালবেলা তার রক্তাক্ত মৃতদেহ  উদ্ধার করে পুলিস। পুলিস একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্তে নেমেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহ খুন হতে পারে। পুলিস জানিয়েছে দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হচ্ছে, ময়নাতদন্ত রিপোর্ট এলে পরিষ্কার হবে মৃত্যুর কারণ কী। দেহে একাধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।

28 July 2026 11:45 AM (IST)

Abhishek Banerjee

আমতলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পার্টি অফিস ঘিরে নতুন বিতর্ক। পার্টি অফিসের যে অংশ ভাঙ্গা হয়েছে সেটা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বা তৃণমূলের বা লিপস এন্ড বাউন্ডসের সম্পত্তিই নয়। - আদালতে দাবি রাজ্যের। আমতলার ওই জমির দাগ নম্বর ৫০৯ এবং ৫১২ এর যাবতীয় কাগজ তাদের কাছে আছে। - দাবি লিপস এন্ড বাউন্ডসের আইনজীবীর। আমরা দাগ নম্বর ৫০৯ বা ৫১২ ভাঙিনি। প্রশাসনের তরফ থেকে দাগ নম্বর ৫০৭ এর অবৈধ নির্মাণ ভাঙ্গা হয়েছে। - দাবি রাজ্যের। ৫ আগস্ট পূর্ণাঙ্গ শুনানি। পার্টি অফিস ভাঙার ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশের মেয়াদ আগামী ৭ আগস্ট পর্যন্ত বাড়ালেন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ।

28 July 2026 10:45 AM (IST)

NDA Meeting

এনডিএ -র মঙ্গল-মিলন শেষ হয়েছে। বৈঠকে প্রথমবার যোগ দিয়ে অনেক কিছু শিখেছি - শতাব্দী রায়। বাংলার রাজনীতি এবং বাংলা থেকে দেড় হাজার কিলোমিটার দূরের রাজনীতি অনেকটা আলাদা - শমীক ভট্টাচার্য।

28 July 2026 10:45 AM (IST)

Abhishek Banerjee

কেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদেশ যাওয়ার ডাক্তারি নথি নিয়ে প্রশ্ন?
অভিযোগকারীর দাবি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেই ডাক্তারের রিপোর্ট আদালতে জমা দিয়েছে সেই নথিতে ডাক্তারের নাম থাকলেও, নেই চিকিৎসকের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর।
উল্লেখ নেই চিকিৎসক এর ঠিকানা।

★ চিকিৎসা ও আইনগত মানদণ্ড অনুযায়ী, একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের যেকোনো প্রেসক্রিপশন বা মেডিকেল রিপোর্টে নির্দিষ্ট কিছু তথ্য থাকা বাধ্যতামূলক। 
★ অভিষেক ব্যানার্জির দেখানো ডকুমেন্টে চিকিৎসকের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা (Chamber/Hospital Address) এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর (Medical Council Registration Number) না থাকায় এটি আইনি ও পেশাগত দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নবিদ্ধ এবং অসম্পূর্ণ। - অভিযোগ বাগুইয়াটির বাসিন্দা রাজীব সরকারের।

28 July 2026 10:45 AM (IST)

Delhi Update

এতদিন সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন বিরোধী সাংসদরা। আজ অভিনব দৃশ্য। ইন্ডিয়া সিলেট সাংসদরা সংসদ ভবনের মকর দ্বারে পঞ্জাবের প্রশ্ন ফাঁস ইস্যুতে পঞ্জাব রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ইস্তফা দাবিতে বিক্ষোভ দেখালেন। ইস্তফা দাবি করলেন। জবাব চাইলেন অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। 

28 July 2026 08:15 AM (IST)

ED Raid

কয়লা পাচার মামলায় রাজ্য জুড়ে ইডির তল্লাশি। দুর্গাপুর আসানসোল কলকাতা রাঁচি রাজ্যের বাইরে চলছে ইডি তল্লাশি। ঝাড়খণ্ডের কয়লা পাচার মামলায় রাজ্য জুড়ে চলছে ইডির তল্লাশি।

28 July 2026 08:15 AM (IST)

Suvendu Adhikari

জলপাইগুড়ি মন্ত্রী পাচ্ছে। জল্পেশের সভা থেকে ইঙ্গিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বললেন, মুখ্যমন্ত্রী হওয়ায় সবটা আমি সরাসরি বলতে পারি না। তাই ঘুরিয়ে বলছি। আগামী দিনে আপনারা জলপাইগুড়ি থেকে আমার সহকর্মী পাবেন। জলপাইগুড়িতে বিশ্ববিদ্যালয় হবে। সোমবার জলপাইগুড়ি ময়নাগুড়ির জল্পেশে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর। জায়গা দেখতে বললেন সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়কে।

28 July 2026 07:45 AM (IST)

Canning

বিজেপি’র এক কর্মীকে মারধর ধারালো অস্ত্রের কোপ মারার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। আহত ওই বিজেপি কর্মীর নাম সন্দীপ সেনাপতি।চিকিৎসার জন্য আশাঙ্কাজনক অবস্থায় কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ওই বিজেপি কর্মীকে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জীবনতলা থানার কালিকাতলা এলাকায়। স্থানীয় ও পুলিস সূত্রে খবর, বিধানসভা ভোটের পর থেকে ওই এলাকায় তৃণমূলের দুষ্কৃতিদের থেকে টাকা নিয়ে বিজেপিতে যোগদান করানো হচ্ছে। আর সেই যোগদানের খবর সন্দীপ সেনাপতির কাছে আসার পর, বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ করেন।অভিযোগ এরপর  রাতে তিনি যখন বাড়িতে ছিলেন তখনই তার উপর আক্রমণ করে তারই এক আত্মীয় চিরঞ্জিত সেনাপতি।  ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ  মারা হয় বলে অভিযোগ। তাকে লক্ষ্য করে গুলিও চালানো হয় বলে অভিযোগ। অবশ্য গুলি তার শরীরে লাগেনি। বর্তমানে আশাঙ্কা জনক অবস্থায় সন্দীপ সেনাপতির চিকিৎসা চলছে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে। ঘটনার খবর পাওয়ার পর বিশাল পুলিস বাহিনী জীবনতলা থানা থেকে গিয়ে পৌঁছায় ওই এলাকায়। এরপর চিরঞ্জিত সেনাপতিকে গ্রেফতার করেছে জীবনতলা থানার পুলিস। পাশাপাশি শুরু হয়েছে ঘটনার তদন্ত।

 

28 July 2026 07:45 AM (IST)

Nadia

সমুদ্রে ট্রলার দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো মৎস্যজীবীদের পরিবারের পাশে দাঁড়াল রাজ্য সরকার। আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চাকদহ বিডিও অফিসে নিহত মৎস্যজীবীদের পরিবারের হাতে ₹৫ লক্ষ করে আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দেওয়া হয়। চাকদা থানার অন্তর্গত শিমুরালি মনসাপোঁতা এলাকার বাসিন্দা প্রয়াত নিরাপদ হালদার ও প্রয়াত সুকুমার বর্মনের পরিবারের হাতে এই আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দেন চাকদহের বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ। দুই মৎস্যজীবীরই বাড়ি শিমুরালির একই এলাকায় হওয়ায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ বলেন, অর্থ দিয়ে কখনও কোনো মানুষের প্রাণহানির ক্ষতি বা পরিবারের শোকের পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব নয়। তবে একটি দায়িত্বশীল ও মানবিক সরকারের নৈতিক দায়িত্ব হলো এমন কঠিন সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে দাঁড়ানো। তিনি আশা প্রকাশ করেন, সরকারের এই আর্থিক সহায়তা শোকাহত পরিবারগুলির ভবিষ্যতের পথ চলায় কিছুটা হলেও সাহস ও ভরসা জোগাবে। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন নিহত দুই মৎস্যজীবীর পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের বক্তব্য, প্রিয়জনকে আর ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু দুঃসময়ে সরকারের এই সহযোগিতা তাঁদের কিছুটা হলেও মানসিক শক্তি ও আর্থিক ভরসা জোগাবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতেও যে কোনও বিপর্যস্ত মানুষের পাশে থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকারের এই মানবিক উদ্যোগে শিমুরালির দুই শোকাহত পরিবারের মুখে কিছুটা হলেও স্বস্তির ছাপ ফুটে উঠেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদেরও আশা, ভবিষ্যতেও এভাবেই দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে থাকবে প্রশাসন।

28 July 2026 07:45 AM (IST)

Katwa

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হেরোইন সহ এক মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করল কাটোয়া থানার পুলিস। সোমবার রাতে কাটোয়ার বল্লভপাড়া ফেরিঘাট এলাকা থেকে ৩০ গ্রাম হেরোইন সহ নদীয়া জেলার বাসিন্দা আব্দুল হালিম শেখ নামে যুবককে গ্রেফতার করে পুলিস। পুলিস সূত্রে জানা যায়, ধৃত যুবকের বাড়ি নদীয়া জেলার কালিগঞ্জ থানার পলাশীর অন্তর্গত হাজরাপোতা কলোনি এলাকায়।ধৃতের সঙ্গে থাকা ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৩০ গ্রাম হেরোইন, একটি মোবাইল সহ কিছু নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে উদ্ধার করা হেরোইনের বাজার মূল্য তিন লক্ষ টাকা। একদল মাদক কারবারি পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে কাটোয়া শহরের বিভিন্ন প্রান্তে হেরোইন এনে বিক্রি করছিল খবর পুলিসের কাছে এসেছিল। কাটোয়া থানার পুলিসের বিশেষ টিম গঠন করে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় নজরদারি শুরু করেছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার রাতে বল্লভপাড়া ফেরিঘাটে ফাঁদ পেতে পুলিস আব্দুল হালিম শেখকে গ্রেপ্তার করে। ​মাদক উদ্ধারের পর ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার করা ৩০ গ্রাম হেরোইন সিল করা হয়। মঙ্গলবার ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে চেয়ে মাদক সংক্রান্ত আদালতে পেশ করা হবে বলে পুলিস জানায়। মাদকচক্রের মাথার নাগাল পেতে পুলিস পাচারকারী আব্দুল হালিম শেখকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

28 July 2026 07:45 AM (IST)

Katwa

কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া ২ নম্বর ব্লকের শ্রীবাটী গ্রাম পঞ্চায়েতের মুল্টিগ্রামের মাঝ মাঠে অবস্থিত সরকারি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি সম্পূর্ণ জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। কেন্দ্রের চারপাশে জল জমে থাকায় সেখানে পৌঁছানো কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রায় আড়াই বছর আগে সরকারি অর্থে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ভবন নির্মিত হলেও আজ পর্যন্ত সেখানে নিয়মিত পরিষেবা শুরু হয়নি। কেন্দ্রে যাওয়ার উপযুক্ত রাস্তা নেই, পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই এবং বিদ্যুৎ সংযোগও করা হয়নি। ফলে শিশুদের জন্য নির্মিত ভবনটি দীর্ঘদিন ধরেই কার্যত পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। গ্রামবাসীদের দাবি, গত প্রায় ২৪ বছর ধরে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী শোভা দাস নিজের বাড়ি থেকেই কেন্দ্র পরিচালনা করছেন। অভিযোগ, নতুন সরকারি ভবনে ক্লাস না করিয়ে শুধুমাত্র খাবার বিতরণ করা হত। 

28 July 2026 07:45 AM (IST)

Purulia

পুষ্পা সিনেমার স্টাইলে লরিতে করে বিপুল পরিমাণে গাঁজা পাচার। এসটিএফ ও জেলা পুলিসের যৌথ অভিযানে লরি থেকে উদ্ধার প্রায় ৩২২ কেজি গাঁজা। আটক চালক সহ ৭ অভিযুক্ত। পুরুলিয়া মফস্বল থানার বেলকুড়ি টোল প্লাজার নিকটে পুরুলিয়া - রাঁচি ১৮ নম্বর জাতীয় সড়কে লরিটিকে আটক করে পুলিস। গত রাতে এই অভিযানে উদ্ধার হয় ৩২২ কেজি গাঁজা। ঘটনায় আটক চালক সহ ৭ অভিযুক্ত। জানা যায়, ওড়িশা থেকে ধানবাদের উদ্দেশ্যে একটি লরিতে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বিপুল পরিমাণ গাঁজা। কলকাতার এসটিএফের কাছে গোপন সূত্রে এই খবর আসে। এরপরই এসটিএফের টিম পুরুলিয়ায় এসে জেলা পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে। পুরুলিয়া মফস্বল থানার পুলিস, জেলা পুলিস সুপার কুমার সানি রাজ ও এসটিএফের যৌথ উদ্যোগ নিয়ে এই অভিযান চালায়। একটি লরিতে চালকের সিটের নীচে পুষ্পা স্টাইলে বিপুল পরিমাণ গাঁজা মজুত করে পাচার করা হচ্ছিল। ওই লারিটির সামনে এবং পেছনে দুটি ছোট গাড়ি স্কট করে নিয়ে যাচ্ছিল। পুরুলিয়া মফস্বল থানার বেলকুড়ি টোল প্লাজার নিকটে পুরুলিয়া - রাঁচি ১৮ নম্বর জাতীয় সড়কে ওই লরি এবং দুটি গাড়িকে আটক করে তল্লাশি চালায় পুলিস ও এসটিএফ। সেখানে লরির সিটের নীচ থেকে উদ্ধার হয় প্রায় ৩২২ কেজি গাঁজা। ঘটনায় আটক করা হয় ৭ জন পাচারকারী ও তিনটি গাড়িকে।

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
West bengal
India Breaking News Live Updates

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'টাইগার' এবার খাঁচায় বন্দি! সিঙ্গুরে ক্ষোভের আগ্নেয়গিরি, গ্রেফতার দাপুটে TMC নেতা
tmc leader arrested2 hrs ago
2
zee media3 hrs ago
3
Kolkata and west Bengal Weather Update3 hrs ago
4
Saurav Das dance3 hrs ago
5
Cockroach Janta Party3 hrs ago