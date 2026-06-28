/LIVE: তারাতলা বিপর্যয়ে অভিযুক্ত প্রাক্তন কাউন্সিলর আনোয়ার খান বেপাত্তা‌! মেয়ের চাঞ্চল্যকর দাবি

তারাতলায় এখনো পর্যন্ত উদ্ধার কাজ আরম্ভ হয়নি আজ রবিবার ছুটির দিন কখন কাজ আরম্ভ ভাবে কোন পুলিশ কর্মী বলতে পারলেন না। এতদিন যারা কাজ করছিলেন এইসব কর্মীদের এখনো কাউকে দেখা যাচ্ছে না কালকের পর থেকে আর কোন দেহ বার হয়নি।
বাগনানে বিজেপি কর্মী খুনের আটক এক। সিআইডি এবং জেলা পুলিস অভিযানে জালে শেখ সঈফউদ্দিন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ বাগনানের ঘটনার তদন্ত নেমেছে সিআইডি। গতকাল মুখ্যমন্ত্রী নিহতের বাড়িতে যান।
দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গোসাবা বিধানসভার পাঠানখালী তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি ঝোড়ো ঢালির ঘনিষ্ঠ তৃণমূল কর্মীর বাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও বোম উদ্ধার করল পুলিস। পুলিস সূত্রে জানা যায় একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও তিনটি বোমা উদ্ধার করে।
ঘুমন্ত অবস্থায় বিষধর সাপের ছোবল স্বামী স্ত্রীকে। ঘটনায় মৃত্যু হলো স্বামীর, গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন স্ত্রী। মৃতের নাম গণেশ মাহাতো (৩৫) এবং চিকিৎসাধীন মহিলার নাম আলমনি মাহাতো (২৭)। শুক্রবার মধ্যরাতে ঘটনাটি ঘটে পুরুলিয়ার বান্দোয়ান থানার তুলসীডি গ্রামে। ঘুমন্ত অবস্থায় একটি চিতি সাপ তাদের কামড় দেয়। সঙ্গে সঙ্গে দু'জনকেই উদ্ধার করে প্রথমে বান্দোয়ান ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য পুরুলিয়া গভর্মেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। শনিবারদিন চিকিৎসাধীন অবস্থায় গণেশ মাহাতোর মৃত্যু হয়। গুরুতর অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন তার স্ত্রী।
রাত থেকেই টানা বৃষ্টিতে ভিজছে গোটা ডুয়ার্স। রাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল বৃষ্টিপাতের পর রবিবার সকালেও অব্যাহত রয়েছে বৃষ্টি। লাগাতার বর্ষণের জেরে নদীগুলির জলস্তর বাড়তে শুরু করেছে। নিচু এলাকা ও বিভিন্ন রাস্তায় জল জমে জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত। নিকাশি ব্যবস্থার বেহাল অবস্থার কারণে মাল ব্লকের একাধিক বাড়িতে ঢুকে পড়েছে বৃষ্টির জল। জলমগ্ন হয়ে পড়েছে বাড়ির উঠোন ও আশপাশের এলাকা। দুর্ভোগে পড়েছেন বাসিন্দারা। টানা বৃষ্টির প্রভাবে রাস্তাঘাটও প্রায় ফাঁকা। প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হচ্ছেন না মানুষ। আবহাওয়ার এই পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে প্রশাসন। নদীর জলস্তর আরও বাড়লে নিচু এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
তারাতলা বিপর্যয়ের ঘটনায় অভিযুক্ত ৮০ ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর আনোয়ার খান। ওয়াটগঞ্জ এলাকার কবি তীর্থ রোডে আনোয়ার খানের ফ্ল্যাট। সেই ফ্ল্যাটে গিয়ে আনোয়ার খানের খোঁজ করতে জানা গেল, তিনি বাড়িতে নেই। আনোয়ারের মেয়ে জানালেন, বাবা বিহারে গেছেন মহররমের সময় একটা পারিবারিক অনুষ্ঠানে। গতকাল পুলিসও এসেছিল তাঁর খোঁজ করতে, তাদেরও জানানো হয়েছে দু-একদিনের মধ্যে আনোয়ার ফিরে এসে তদন্তের মুখোমুখি হবেন। আনোয়ার খানকে ফোনে কেন পাওয়া যাচ্ছে না? মেয়ের বক্তব্য, বিহারে নেটওয়ার্ক খারাপ, তাই যোগাযোগ করা যাচ্ছে না।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: তারাতলা বিপর্যয়ের ঘটনায় অভিযুক্ত ৮০ ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর আনোয়ার খান। ওয়াটগঞ্জ এলাকার কবি তীর্থ রোডে আনোয়ার খানের ফ্ল্যাট। সেই ফ্ল্যাটে গিয়ে আনোয়ার খানের খোঁজ করতে জানা গেল, তিনি বাড়িতে নেই। আনোয়ারের মেয়ে জানালেন, বাবা বিহারে গেছেন মহররমের সময় একটা পারিবারিক অনুষ্ঠানে। গতকাল পুলিসও এসেছিল তাঁর খোঁজ করতে, তাদেরও জানানো হয়েছে দু-একদিনের মধ্যে আনোয়ার ফিরে এসে তদন্তের মুখোমুখি হবেন। আনোয়ার খানকে ফোনে কেন পাওয়া যাচ্ছে না? মেয়ের বক্তব্য, বিহারে নেটওয়ার্ক খারাপ, তাই যোগাযোগ করা যাচ্ছে না।
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