Breaking News LIVE Update: প্রকাশিত দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট, এবারও জানা গেল না এই লিস্টে কতজনের নাম বাদ

28 March 2026, 08:45 AM
Medinipur Medical College Hospital: প্রবল ঝড়ে গাছের ডাল ভেঙে গাড়ির উপর পড়ে মৃত্যু হল এক পুলিসকর্মীর, আহত ড্রাইভার সহ আরও তিন পুলিসকর্মী চিকিৎসাধীন মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। শুক্রবার গভীর রাত্রে হঠাৎ করেই শুরু হয় প্রবল ঝড় সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি। ঝড়ের দাপটে বেশ কিছু এলাকায় রাস্তার উপর পড়ে যায় গাছ। গুড়গুড়িপাল থানার পুলিসের একটি গাড়ি সেই সময় রাস্তার উপরে টহল দিচ্ছিল। সারেঙ্গাসোল এলাকায় হঠাৎ করেই ঝড়ে পুলিস গাড়ির উপর ভেঙে পড়ে একটি গাছের ডাল। গাছের ডালে গাড়ির মধ্যেই চাপা পড়ে যায় সন্তোষ ছেত্রী নামে এক পুলিস কর্মী-সহ বাকি কর্মীরা। তাদেরকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকরা সন্তোষ ছেত্রী নামে ওই পুলিস কর্মীকে মৃত বলে ঘোষণা করে। আহত বাকি পুলিস কর্মীরা চিকিৎসাধীন রয়েছে হাসপাতালে।
Jalpaiguri Weather: সকাল থেকেই ভারী বৃষ্টি শুরু হয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে। রাতের পর সকাল থেকে বিক্ষিপ্তভাবে ঝড় বৃষ্টি চলছে। গতকাল রাতের ঝড়ে বেশ কিছু জায়গায় গাছপালা ভেঙে পড়ার খবর রয়েছে। বেশ কিছু বাড়ি ঘরের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে খবর, বিদ্যুৎ বিভ্রাট এর পাশাপাশি জলপাইগুড়ি গোশালা মোরের কাছে নেতাজিপারা রাস্তার উপর করলা সেতুর কাছে বাশের তরন পরে রয়েছে।
Agnimitra Paul: রামনবমীর মিছিলে দেখা গেল বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পালকে ত্রিশূল হাতে, আবার কুলটি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী ডক্টর অজয় পোদ্দার কে দেখা গেল তরোয়াল নিয়ে খেলা দেখাতে। উভয় বিজেপি প্রার্থী অস্ত্র নিয়ে মিছিল করাই তাদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আজ শনিবার দশমীর দিনও রামনবমীর মিছিল বেরোবে আসানসোল শিল্পাঞ্চল জুড়ে। সবমিলিয়ে পুলিসের নিরাপত্তা রয়েছে প্রায় সর্বত্র।
Katwa: আজও বন্ধ কাটোয়া - বল্লভপাড়া ফেরিঘাটে নৌকা চলাচল। শুক্রবার অন্য যে ফেরিঘাট দিয়ে নৌকা চলাচল করছিল শনিবার সকাল থেকে বন্ধ করে দিয়েছে সেই ফেরিঘাটও। সমস্যার সম্মুখীন নিত্যযাত্রী, রোগী, ব্যবসায়ী, সহ সাধারণ মানুষ। তবে বৃহস্পতিবার নৌকা দুর্ঘটনায় ছাত্রের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে সেই সঙ্গে যাত্রী নিরাপত্তার দাবিতে এখনও অনড় উত্তেজিত জনতা। এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি নিখোঁজ ছাত্র আকাশ সাহাকে।
Bhangar: ভাঙড় দু'নম্বর ব্লকের জনস্বাস্থ্যের কর্মাধ্যক্ষ তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কাশিফুল করুক খান তার বাড়ির লক্ষ করে গভীর রাতে বোমা মারার অভিযোগ আইএসএফের বিরুদ্ধে অভিযোগ তৃণমূল নেতার। এ বিষয় আই এস এফের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।
IAS Officer: আবারও বিতর্কে আইএএস অফিসার স্মিতা পান্ডে। কলকাতা পুরসভায় বসে করে ফেললেন ডিইও হিসেবে মিটিং। করলেন সাংবাদিক বৈঠকও। যা সম্পূর্ণ কলকাতা পুরসভার আইন বিরুদ্ধে। বর্তমানে কলকাতা পুরসভার কমিশনার হিসেবে তাকে নিয়োগ করেছে কমিশন। একইসঙ্গে উত্তর কলকাতার ডিইও - র দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাকে। সেই দায়িত্বের অপব্যবহার তিনি করেছেন বলে জানান আইনজীবী বৈশ্বনর চট্টোপাধ্যায়। এর আগে ২০১৯ সালে pwd এর সেক্রেটারি থাকাকালীন আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে সাসপেন্ড করা হয়েছিল তাকে। এছাড়া আরও কয়েকটি অভিযোগ ছিল এই স্মিতা পান্ডের বিরুদ্ধে।
SIR Supplementary List: প্রকাশিত হল দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট। শুক্রবার রাতে লিস্ট প্রকাশ করা হয়েছে। তবে এবারও জানা গেল না কত এই লিস্টে কতজনের নাম বাদ গেল, কতজনের নামই বা রয়েছে। কোন কোন বিধানসভার তালিকা দেখা যাবে কারো কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি কমিশনের তরফে। এখনো পর্যন্ত মোট ৩৭ লক্ষের নাম নিষ্পত্তি হয়েছে বলে সিইও দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম লিস্ট এ ১০ লক্ষের নাম আপলোড করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছিল। তবে দ্বিতীয় লিস্টে কতজনের নাম আপলোড করা হয়েছে সে বিষয়ে কমিশনের কাছে এখনো পর্যন্ত কোনো তথ্য জানানো হয়নি।