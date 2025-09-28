Breaking News LIVE Update: পঞ্চমীর রাতে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা! ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু দু'জনের...

28 September 2025, 09:00 AM
Malbazar: মালবাজার মহকুমার লাটাগুড়ি জঙ্গলের জাতীয় সড়কে হঠাৎ একটি হাতি রাস্তায় ওপর এসে পড়ে। এরপর রাস্তার ওপর একটি গাছ ভেঙে ফেলে দেয়। যারফলে রাস্তার দুধারে বহু গাড়ি সহ পর্যটকদের গাড়ি আটকে পড়ে। কিছুক্ষন রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকার পর আবার জঙ্গলে চলে যায় হাতিটি। এরপর স্বাভাবিক হয় গাড়ি চলাচল।
North 24 Parganas: ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু এক বৃদ্ধার। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ বিধানসভার অক্ষয় নগর রেলগেটের কাছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় স্টেশন থেকে ২০০ ফুট দূরে ওই বৃদ্ধার দেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি খবর দেয়া হয় রেলের জিআরপি পুলিস প্রশাসনকে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জিআরপির পুলিস প্রশাসন। ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায় জিআরপি পুলিস। অন্যদিকে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কাকদ্বীপ থেকে ট্রেন ছেড়ে নামখানার দিকে যাচ্ছিল তখনই ধাক্কা লাগে, তবে এখনও পর্যন্ত ওই বৃদ্ধার নাম পরিচয় জানা যায়নি।
Durga Puja 2025: নদিয়ায় এবার বড় প্রতিমা গড়ে চমক কামালপুর অভিযান সংঘের গত বছর প্রশাসনের অনুমতি না মেলায় বন্ধ হয়েছিল ১১২ ফুটের দুর্গা প্রতিমা নির্মাণ। তবে এবছর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে। রানাঘাটের কামালপুর অভিযান সংঘের উদ্যোগে গড়ে উঠেছে ১০০ ফুটেরও বেশি উঁচু দুর্গা প্রতিমা, যা বাংলার অন্যতম বৃহৎ প্রতিমা হিসেবে চমক দিয়েছে সবাইকে। এবছর তাদের ৫৫তম বর্ষে পদার্পণ। প্রায় ৪০ বিঘা জায়গা জুড়ে বিস্তৃত এই পূজোমণ্ডপে পঞ্চমীর সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন রানাঘাট জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার লালটু হালদার, বর্ডার ডিএসপি, ধানতলা থানার ওসি ও প্রাক্তন বিধায়ক সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। উদ্বোধনের পরই দর্শনার্থীদের ভিড়ে উপচে পড়ে মাঠ। শুধু প্রতিমাই নয়, এই পূজোকে ঘিরে বসেছে এক গ্রামীণ মেলাও, যা এলাকায় উৎসবের আবহ তৈরি করেছে। প্রতিমা নির্মাণে শিল্পীর নিপুণতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এলাকাবাসীর আবেগ ও উদ্যোগ, যা এই পুজোকে ঘিরে এনে দিয়েছে বিশেষ চমক।
Basanti: ঠান্ডা পানীয়’র সঙ্গে ঘাস মারা বিষ খাইয়ে এক টোটো চালককে খুন করার চেষ্টার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী এলাকায়। গুরুতর অসুস্থ ওই টোটো চালককে বর্তমানে কলকাতার পিজি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে চিকিৎসার জন্য। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্ত টোটো চালক সুজাউদ্দিন মল্লিক। তার বাড়ি বাসন্তীর ভরতগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবগঞ্জ গ্রামে। অভিযোগ, আনুমানিক রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ বাসন্তী ব্রিজ সংলগ্ন টোটো স্ট্যান্ডে শামসুদ্দিন লস্কর ওরফে লালচাঁদ তাকে ঠান্ডা পানীয়র সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খাওয়ায় বলে অভিযগ। কিছুক্ষণের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েন টোটো চালক সুজাউদ্দিন মল্লিক।
Durga Puja 2025: পঞ্চমীর দিন রাতে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে শ্যামনগর স্টেশনে অস্বাভাবিক দুর্ঘটনা। রাত ১১ নাগাদ থ্রু ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু দুইজনের এবং গুরুতর আহত দুইজন। মৃতদের নাম পরিচয় এখনও উদ্ধার করতে পারেনি রেল পুলিস। যদিও স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন রেললাইন পার হতে গিয়েই এই অস্বাভাবিক দুর্ঘটনা। স্থানীয় মানুষের আঙ্গুল তুলছেন আর পি এফ এর দিকে ও রেল পুলিসের দিকে।