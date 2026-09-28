/LIVE Update: পুজো প্রস্তুতির মাঝেই আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলা! হরিদেবপুরে চরম উত্তেজনা

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বিসর্জনে নিষিদ্ধ ক্রেন। ট্রলিতে প্রতিমার সাত পাক দেখবে কলকাতা। প্রস্তুতি বৈঠক পুরসভার। কলকাতার দুটি মূল বিসর্জন ঘাট, বাঁজা কদমতলা এবং নিমতলা ঘাটে ট্রলিতে বিসর্জনের পরিকল্পনা নিয়ে বৈঠক করল কলকাতা পুরসভা। ছোট প্রতিমা বিসর্জন সহকারীদের হাতে সাত পাক নেবে। বড় প্রতিমা হাতে টেনে ঘোরানো অসম্ভব। সেগুলি বড় বড় লরি ট্রাক টা ট্রেলর থেকে নামিয়ে ট্রলির ওপর বসানো হবে। ট্রলি সমেত সেগুলি সাত পাক ঘুরবে।
অস্বাভাবিক অবস্থায় এক মহিলাকে উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল বকুলতলা থানা এলাকায়। গতরাতে আনুমানিক সাড়ে ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে ওই মহিলাকে অস্বাভাবিক অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে উদ্ধার করে বকুলতলা থানার পুলিস। প্রথমে তাঁকে নিমপীঠ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে মহিলার পরিচয় নিশ্চিত করে তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে পুলিস। খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছন তাঁর স্বামী। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিকভাবে মহিলা ও তাঁর স্বামীর বক্তব্য অনুযায়ী, ঘটনার দিন দুপুরে তাঁরা একসঙ্গে মদ্যপান করেছিলেন। এরপর স্বামীর কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান ওই মহিলা। তবে বাড়ি থেকে বেরোনোর পর কী ঘটেছিল এবং কীভাবে তিনি ওই এলাকায় অস্বাভাবিক অবস্থায় পৌঁছলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বকুলতলা থানার পুলিস। এদিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য নিমপীঠ গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে তাঁকে রেফার করা হয়। পুলিসের সহযোগিতায় মহিলাকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। বর্তমানে সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন। পুলিসের দাবি, এখনও পর্যন্ত পরিবারের পক্ষ থেকে কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। তবে ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযোগ দায়ের হলে এবং তদন্তে যে তথ্য-প্রমাণ উঠে আসবে, তার ভিত্তিতেই পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পুলিস সূত্রে খবর।
একসময় নির্বাচন মানেই বোমা-বারুদ, সংঘর্ষ, মারধর, রিগিং এবং রাজনৈতিক হিংসার অভিযোগ—নন্দীগ্রামের নির্বাচনী ছবিটা এমনই ছিল বলে দাবি রাজনৈতিক মহলের একাংশের। তবে এবার উপনির্বাচনের আগে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছবি দেখা যাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত এ ধরনের বোমাবাজি, সংঘর্ষ বা রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা সামনে না আসায় স্বস্তিতে এলাকার সাধারণ মানুষ।
৬১ বছর পুরনো ক্লাব অজেয় সংহতি! রবিবার রাতে ক্লাবে ঢুকে ক্লাবের কয়েকজন সদস্যকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ! অরিজিৎ নন্দী নামে একজনকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়! রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয় কাউন্সিলর রত্না সুরের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেয় তারা! পুলিসের বিরুদ্ধে চরম নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ কাউন্সিলরের! বেশ কয়েকবার তিনি হরিদেবপুর থানায় ওসিকে ফোন করেও কোনও ফল হয়নি! রাজনৈতিক পরিচয় তৃণমূল বলেই আক্রমণ করছে বিজেপি! এমনই অভিযোগ করছেন রত্না সুর, এর আগেও তাদের কর্মীদের বাড়ি ভাংচুর হয়েছে, দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সেগুলো রাজনৈতিক সেগুলো রাজনৈতিক বিষয় কিন্তু অজেয় সংহতির মত ক্লাব যেখানে পুজোর কাজ চলছে সেখানে আগ্নেঅস্ত্র নিয়ে হামলা হচ্ছে, এটা সামাজিক ইস্যু!
West Bengal, India Breaking News Live Updates: মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বিসর্জনে নিষিদ্ধ ক্রেন। ট্রলিতে প্রতিমার সাত পাক দেখবে কলকাতা। প্রস্তুতি বৈঠক পুরসভার। কলকাতার দুটি মূল বিসর্জন ঘাট, বাঁজা কদমতলা এবং নিমতলা ঘাটে ট্রলিতে বিসর্জনের পরিকল্পনা নিয়ে বৈঠক করল কলকাতা পুরসভা। ছোট প্রতিমা বিসর্জন সহকারীদের হাতে সাত পাক নেবে। বড় প্রতিমা হাতে টেনে ঘোরানো অসম্ভব। সেগুলি বড় বড় লরি ট্রাক টা ট্রেলর থেকে নামিয়ে ট্রলির ওপর বসানো হবে। ট্রলি সমেত সেগুলি সাত পাক ঘুরবে।
ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নস এবং ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে গতকাল রাত সাড়ে ৯ টা থেকে সাড়ে ১১ টা পর্যন্ত আলোচনার পর ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আন্দোলনের অ্যাজেন্ডা এবং তার দ্রুত সমাধান নিয়ে উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠনের ঘোষণার পর এই সিদ্ধান্ত। বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে বলে উভয় তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে। এই বৈঠকে ব্যাঙ্ক ইউনিয়নের ৬ টি দাবি ছিল। এর মধ্যে একটি হল ৫ দিনের ব্যাঙ্কিং ওয়ার্কিং ডে। সেই ক্ষেত্রে বলা হয়েছে ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাঙ্ক ইউনিয়নস এবং ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক অ্যাসোসিয়েশন মিলে একটা উচ্চ পর্যায়ের কমিটি অবিলম্বে তৈরি করা হবে। এই কমিটি বিভিন্ন বিষয়ে খতিয়ে দেখবে। সাপ্তাহিক দুইদিনের ছুটিতে যাতে গ্রাহকদের কোনও অসুবিধা না হয়, সেটাও খতিয়ে দেখবে তারা।
৬১ বছর পুরনো ক্লাব অজেয় সংহতি! রবিবার রাতে ক্লাবে ঢুকে ক্লাবের কয়েকজন সদস্যকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ! অরিজিৎ নন্দী নামে একজনকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়! রক্তাত অবস্থায় স্থানীয় কাউন্সিলর রত্না সুর এর বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেয় তারা! পুলিসের বিরুদ্ধে চরম নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ কাউন্সিলরের! বেশ কয়েকবার তিনি হরিদেবপুর থানায় ওসিকে ফোন করেও কোনও ফল হয়নি! রাজনৈতিক পরিচয় তৃণমূল বলেই আক্রমণ করছে বিজেপি! এমনই অভিযোগ করছেন রত্না সুর, এর আগেও তাদের কর্মীদের বাড়ি ভাংচুর হয়েছে, দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সেগুলো রাজনৈতিক সেগুলো রাজনৈতিক বিষয় কিন্তু অজেয় সংহতির মত ক্লাব যেখানে পুজোর কাজ চলছে সেখানে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলা হচ্ছে, এটা সামাজিক ইস্যু!
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