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LIVE Update: নেপালে প্রলয়ঙ্করী বন্যায় মৃতের সংখ্যা ৫০০ ছাড়াল, এখনও নিখোঁজ প্রায় হাজার

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

Written BySoumita Khan
Published: Aug 29, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 10:16 AM IST
LIVE Update: নেপালে প্রলয়ঙ্করী বন্যায় মৃতের সংখ্যা ৫০০ ছাড়াল, এখনও নিখোঁজ প্রায় হাজার
29 August 2026 10:15 AM (IST)

Abhaya murder case probe committee: অভয়া কাণ্ড তদন্ত কমিটি

অভয়ার মৃত্যু তদন্তে যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে সেই টিমে আছে জগদ্দলের বিধায়ক রাজেশ কুমার। রাখির রাতে পানিহাটি বিধায়কের অফিসে দেখা করলেন রাজেশ কুমার। মূলত তদন্ত কমিটিতে আছেন কর্ণাটকের প্রাক্তন চিফ জাস্টিস শুভ্র কমল মুখার্জি, এছাড়া রয়েছেন দুজন ডাক্তার ও দুজন বিধায়ক। সেই বিধায়কদের মধ্যে একজন রাজেশ কুমার। পানিহাটির বিধায়ক রত্না দেবনাথ এর অফিসে এসে অনেকক্ষণ তার সঙ্গে কথা বলেন। সূত্রের খবর সেই কথা ছিল অভয়া কাণ্ড নিয়েই। যদিও রত্না দেবনাথ বলেন রাখির দিন দাদা এখান থেকে যাচ্ছিল তাই রাখি পড়াতে তাকে ডেকেছি। তদন্তের জন্য যে টিম গঠন হয়েছে তাতে কে কে আছে তিনি জানেন না। অপরদিকে রাজেশ কুমারের দাবি সৌজন্য সাক্ষাৎ করতেই তিনি এসেছিলেন। যদিও যে তদন্তের টিম গঠন হয়েছে সেই টিমে তিনি আছেন এটা তিনি স্বীকার করেছেন।

29 August 2026 10:15 AM (IST)

Nepal Flash Flood CM Suvendu Adhikari: নেপালে ভয়াবহ বন্যা

রাজ্যের ৩৭ জন এখনও নিখোঁজ, পাশে থাকার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু ্অধিকারীর।

29 August 2026 07:45 AM (IST)

South 24 Parganas News: কুলপিতে বোমা আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

দক্ষিণ ২৪ পরগনা কুলপি ব্লকের কুলপি থানার অন্তর্গত দৌলতপুর এলাকায় এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে রাতে বোমা এবং একটি আগ্নেয়াস্ত্র কয়েক রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে কুলপি থানার পুলিস। বোমা এবং আগ্নেয়াস্ত্র গুলি কোথা থেকে এল তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার গভীর রাতে হানা দেয়, মনিরুজ্জামান নামে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিস জানিয়েছে।

29 August 2026 07:45 AM (IST)

Nepal Flood Disaster: নেপালে ভয়াবহ বিপর্যয়

তিব্বত সীমানার ভেতরের একটি বাঁধ ভেঙে যাওয়ার পর শুক্রবার নতুন করে সতর্কতা জারি করেছে নেপাল পুলিস। সেখানে নিয়োজিত নিরাপত্তা কর্মী এবং উদ্ধারকারী ও ত্রাণ দলের সদস্যদের সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রয়োজনে সবাইকে দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে বলা হয়েছে।

29 August 2026 07:45 AM (IST)

Nepal Flood Disaster: নেপালে ভয়াবহ বিপর্যয়

গত বুধবারে ভয়াবহ হিমবাহ ধসে নেপাল ও চীনে তীব্র বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। নেপালের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, এই ঘটনায় দেশটিতে অন্তত ৫৭৯ জন নিহত এবং ৯৭৭ জনের বেশি মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন। অন্যদিকে চীনা রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম নিশ্চিত করেছে যে সেখানে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে পাঁচে, যার ফলে দুই দেশ মিলিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা পৌঁছাল ৫৮৪-তে।

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TAGS:
West bengal
India Breaking News Live Updates

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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