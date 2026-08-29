/LIVE Update: নেপালে প্রলয়ঙ্করী বন্যায় মৃতের সংখ্যা ৫০০ ছাড়াল, এখনও নিখোঁজ প্রায় হাজার

অভয়ার মৃত্যু তদন্তে যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে সেই টিমে আছে জগদ্দলের বিধায়ক রাজেশ কুমার। রাখির রাতে পানিহাটি বিধায়কের অফিসে দেখা করলেন রাজেশ কুমার। মূলত তদন্ত কমিটিতে আছেন কর্ণাটকের প্রাক্তন চিফ জাস্টিস শুভ্র কমল মুখার্জি, এছাড়া রয়েছেন দুজন ডাক্তার ও দুজন বিধায়ক। সেই বিধায়কদের মধ্যে একজন রাজেশ কুমার। পানিহাটির বিধায়ক রত্না দেবনাথ এর অফিসে এসে অনেকক্ষণ তার সঙ্গে কথা বলেন। সূত্রের খবর সেই কথা ছিল অভয়া কাণ্ড নিয়েই। যদিও রত্না দেবনাথ বলেন রাখির দিন দাদা এখান থেকে যাচ্ছিল তাই রাখি পড়াতে তাকে ডেকেছি। তদন্তের জন্য যে টিম গঠন হয়েছে তাতে কে কে আছে তিনি জানেন না। অপরদিকে রাজেশ কুমারের দাবি সৌজন্য সাক্ষাৎ করতেই তিনি এসেছিলেন। যদিও যে তদন্তের টিম গঠন হয়েছে সেই টিমে তিনি আছেন এটা তিনি স্বীকার করেছেন।
রাজ্যের ৩৭ জন এখনও নিখোঁজ, পাশে থাকার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু ্অধিকারীর।
দক্ষিণ ২৪ পরগনা কুলপি ব্লকের কুলপি থানার অন্তর্গত দৌলতপুর এলাকায় এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে রাতে বোমা এবং একটি আগ্নেয়াস্ত্র কয়েক রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে কুলপি থানার পুলিস। বোমা এবং আগ্নেয়াস্ত্র গুলি কোথা থেকে এল তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার গভীর রাতে হানা দেয়, মনিরুজ্জামান নামে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিস জানিয়েছে।
তিব্বত সীমানার ভেতরের একটি বাঁধ ভেঙে যাওয়ার পর শুক্রবার নতুন করে সতর্কতা জারি করেছে নেপাল পুলিস। সেখানে নিয়োজিত নিরাপত্তা কর্মী এবং উদ্ধারকারী ও ত্রাণ দলের সদস্যদের সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রয়োজনে সবাইকে দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে বলা হয়েছে।
গত বুধবারে ভয়াবহ হিমবাহ ধসে নেপাল ও চীনে তীব্র বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। নেপালের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, এই ঘটনায় দেশটিতে অন্তত ৫৭৯ জন নিহত এবং ৯৭৭ জনের বেশি মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন। অন্যদিকে চীনা রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম নিশ্চিত করেছে যে সেখানে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে পাঁচে, যার ফলে দুই দেশ মিলিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা পৌঁছাল ৫৮৪-তে।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: নেপাল-চিন সীমান্ত সংলগ্ন ভোতে কোশি নদী উপত্যকায় ভয়াবহ হড়পা বানে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬০০ পার। এখনও নিখোঁজ ১,৯২৪ জন। ধ্বংসস্তূপ, নদীখাত এবং প্রত্যন্ত এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছেন সেনা ও পুলিশকর্মীরা। এখনও পর্যন্ত ৪,৪৫১ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। হেলিকপ্টারে দুর্গম এলাকায় পৌঁছে চলছে উদ্ধার ও আহতদের হাসপাতালে পাঠানোর কাজ।
নেপালের পরিস্থিতিতে পাশে দাঁড়িয়েছে ভারত। তিনটি সামরিক পরিবহণ বিমানে এখনও পর্যন্ত ৫৭.৫ টন ত্রাণসামগ্রী পাঠানো হয়েছে। চিকিৎসক ও প্যারামেডিকের দলও পাঠিয়েছে নয়াদিল্লি। নিখোঁজ ভারতীয়দের উদ্ধারে বিশেষ তৎপরতা চলছে। প্রায় ৩২০ জন ভারতীয় এখনও যোগাযোগহীন। দুর্গত এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ফেরানো এবং সেতু নির্মাণে বেইলি ব্রিজ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা, প্রয়োজনে এনডিআরএফ পাঠানোর প্রস্তাবও দিয়েছে ভারত।
অভয়ার মৃত্যু তদন্তে যে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে সেই টিমে আছে জগদ্দলের বিধায়ক রাজেশ কুমার। রাখির রাতে পানিহাটি বিধায়কের অফিসে দেখা করলেন রাজেশ কুমার। মূলত তদন্ত কমিটিতে আছেন কর্ণাটকের প্রাক্তন চিফ জাস্টিস শুভ্র কমল মুখার্জি, এছাড়া রয়েছেন দুজন ডাক্তার ও দুজন বিধায়ক। সেই বিধায়কদের মধ্যে একজন রাজেশ কুমার। পানিহাটির বিধায়ক রত্না দেবনাথ এর অফিসে এসে অনেকক্ষণ তার সঙ্গে কথা বলেন। সূত্রের খবর সেই কথা ছিল অভয়া কাণ্ড নিয়েই। যদিও রত্না দেবনাথ বলেন রাখির দিন দাদা এখান থেকে যাচ্ছিল তাই রাখি পড়াতে তাকে ডেকেছি। তদন্তের জন্য যে টিম গঠন হয়েছে তাতে কে কে আছে তিনি জানেন না। অপরদিকে রাজেশ কুমারের দাবি সৌজন্য সাক্ষাৎ করতেই তিনি এসেছিলেন। যদিও যে তদন্তের টিম গঠন হয়েছে সেই টিমে তিনি আছেন এটা তিনি স্বীকার করেছেন।
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