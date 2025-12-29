Breaking News LIVE Update: ১৫৮ যাত্রী নিয়ে চলন্ত ট্রেনে বিধ্বংসী আগুন! মৃত...

29 December 2025, 10:30 AM
SIR in Bengal: আগামীকাল রাজ্যে আসছেন সিনিয়র ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। সূত্রের খবর, এসআইআর এর শুনানির কাজ খতিয়ে দেখতেই আসছেন তিনি। একইসঙ্গে শুনানির কাজ কতটা মসৃণ ভাবে চলছে, ইতিমধ্যেই যে বিষয়গুলি নিয়ে অভিযোগ উঠেছে, তার সত্যটা কি রয়েছে, আগামীতে কীভাবে শুনানি পর্ব মসৃণভাবে এগোনো যাবে এই সকল বিষয় নিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠকও রয়েছে তাঁর। এরপর একদিনের সফর শেষে, ৩১ ডিসেম্বর দিল্লিতে ফিরে যাবেন তিনি। এস বি জোশি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ও অভিনব আগরওয়াল এই দুই আধিকারিকও থাকবেন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতীর সঙ্গে।
29 December 2025, 10:30 AM
MIM: মিম দলে যোগ দিচ্ছেন কংগ্রেস,তৃণমূল ও বাম কর্মীরা। জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সন্তোষ কেশরী মিম দলে যোগ দিলেন। পাশাপাশি মালদার চাঁচল ১ ব্লকের ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ঘগাড়পাড় এলাকার শতাধিক বাসিন্দা তৃণমূল ও বাম দল ছেড়ে মিম পার্টিতে যোগ দিলেন। বিধানসভা নির্বাচনের আগে মিম দলের উথল মালদা জেলার রাজনীতিতে নতুন করে সমীকরণ তৈরী করছে।
29 December 2025, 10:30 AM
Mamata Banerjee: বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে রাজ্য জুড়ে চলছে এস আই আর। আর এই অবস্থায় আগামীকাল বাঁকুড়ায় যাচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঁকুড়ার বড়জোড়া ব্লকের বীরসিংহপুর ময়দানে মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক জনসভায় যোগ দেওয়ার কথা। নির্বাচনকে মাথায় রেখে মুখ্যমন্ত্রী এই সভা থেকে কী বার্তা দেন আপাতত সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের। গত বিধানসভা নির্বাচনে বাঁকুড়া জেলার ১২ টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ৮ টি হাতছাড়া হয়েছিল তৃণমূলের। লোকসভা নির্বাচনেও জেলার ২ টি আসনের মধ্যে বিষ্ণুপুর লোকসভা আসনে জয়ের মুখ দেখেনি রাজ্যের শাসক দল। এই পরিস্থিতিতে বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে আগামীকাল বাঁকুড়ায় যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রীর এই সভায় রেকর্ড সংখ্যক জমায়েতের টার্গেট নিয়েছে তৃণমূল। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি সভায় কমপক্ষে এক লক্ষ মানুষের জমায়েতের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। রাজ্যে এস আই আর আবহে হওয়া এই সভা থেকে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের লড়াইয়ের কোন সুর বেঁধে দেন মুখ্যমন্ত্রী আপাতত সেদিকেই তাকিয়ে তৃণমূল নেতা কর্মীরা।
29 December 2025, 09:00 AM
Canning: গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হল এক যুবক। মৃতের নাম রন্তিদেব বোলদে(৪০)। রবিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে জীবনতলা থানার অন্তর্গত উত্তর মৌখালি গ্রামে। ক্যানিং থানার পুলিস দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৌখালির ওই যুবক প্রতিবেশী এক মহিলার সঙ্গে প্রেমের জালে জড়িয়ে পড়ে। সেই নিয়ে পরিবারের মধ্যে চরম অশান্তির সৃষ্টি হয়। রাগে অভিমানে ওই যুবক পরিবারের সকলের অলক্ষ্যে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। পরিবারের লোকজন দেখতে পায়। তড়িঘড়ি উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা ওই যুবককে মৃত বলে ঘোষনা করেন
29 December 2025, 09:00 AM
Siliguri: শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ির বাঞ্ছাভিটায় রেশনের চাল না পেয়ে রেশন ডিলারকে আটকে রেখে বিক্ষোভ গ্ৰামবাসীদের! অভিযোগ, গত কয়েক মাস ধরেই দুয়ারে রেশন ক্যাম্পে পর্যাপ্ত রেশনের সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে না। সময় না জানিয়ে নিজের ইচ্ছে মত রেশন সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে বলে জানাচ্ছেন এলাকাবাসীরা। গতকাল (সোমবার) এলাকার বাঞ্ছাভিটায় শুধু আটা দেওয়া হলেও চাল সহ অন্যান্য সামগ্রী না দেওয়ায় রেশন ডিলারকে রাত ৮টা পর্যন্ত আটকে বিক্ষোভ দেখান গ্ৰামবাসীরা। পরবর্তীতে সরকারি চালের পরিবর্তে কেনা এটা প্রদান করা হলে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এলাকার মানুষ। খবর পেয়ে ব্লক খাদ্য সরবরাহ পরিদর্শক ও খড়িবাড়ি থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরে খাদ্য পরিদর্শকের আশ্বাস পেয়ে বিক্ষোভ তুলে নেয় উপরোক্তারা।
29 December 2025, 09:00 AM
South 24 Parganas: মহিলা হোমগার্ডের মৃত্যুর রহস্য নিয়ে ছয় সদস্যের একটি সিট গঠন করা হয়েছে সিটের প্রধান বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিস সুপার রূপান্তর সেনগুপ্ত। পাশাপাশি অভিযুক্ত এসআই ক্যানিং থানার সায়ন ভট্টাচার্য পলাতক বলে জানা যাচ্ছে।
29 December 2025, 09:00 AM
Amit Shah: ছাব্বিশের আগে SIR আবহে আজ বঙ্গে অমিত শাহ। সন্ধেয় কলকাতায় আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। রাজ্যে ৩ দিনের ঠাসা কর্মসূচি রয়েছে শাহের। বঙ্গ বিজেপির নেতাদের কী ভোট দাওয়াই মোদীর সেনাপতির? কাল আরএসএসের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয় বৈঠক।
29 December 2025, 09:00 AM
SIR in Bengal: SIR শুনানি পর্বে প্রবীণদের হয়রানি! বিএলএ-বৈঠকে সরব অভিষেক। অভিষেকের নির্দেশে আজই কমিশনে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। শুনানি কেন্দ্রের ভিতরে দলের বিএলএ-দেরও চান অভিষেক। কমিশন অনুমতি না দিলে আইনি লড়াইয়ের ইঙ্গিত।
29 December 2025, 09:00 AM
Humayun Kabir: রক্ষী পুলিসকর্মীকে মারধর, গালিগালাজের অভিযোগ। গতকাল শক্তিপুর থানায় জিজ্ঞাসাবাদ হুমায়ুনের ছেলে রবীনকে। থানা থেকে ছেড়ে দেওয়া হলেও ফের হাজিরার নোটিস। ফের হুমায়ুন-পুত্রকে জিজ্ঞাসাবাদে করা হতে পারে।
জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হতে পারে হুমায়ুনকেও। বাবা-ছেলের বিরুদ্ধে জামিনে অযোগ্য ধারাতে মামলা রুজু। বাড়ি থেকে সংগ্রহ সিসিটিভি ফুটেজ পাঠানো হবে সাইবার ফরেন্সিক ল্যাবে।
29 December 2025, 09:00 AM
Train Fire Incident: চলন্ত ট্রেনে বিধ্বংসী আগুন। অন্ধ্রপ্রদেশের আনাকাপালি জেলায় ইয়ালামানচিলিতে রেলওয়ে স্টেশনের কাছে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। রবিবার মধ্যরাতে টাটানগর-এর্নাকুলম সুপার এক্সপ্রেসের দু'টি কামরায় আগুন লেগে যায়। প্রথমে বি১ এসি কোচে আগুন লাগে, সেখান থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে এম২ এসি কামরায়। আগুন দেখে চেন টেনে ট্রেন থামান যাত্রীরা। দ্রুত ট্রেনের কামরাগুলো খালি করা হয়। একটি কামরায় ৮২ জন ও অন্য কামরায় ৭৬ জন যাত্রী ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই তাঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে এখনও মৃতের সংখ্যা বাড়েনি।