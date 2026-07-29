Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /Breaking News Live Updates: পুলিসের জালে বেলেঘাটার তৃণমূল নেতা
Live Now

Breaking News Live Updates: পুলিসের জালে বেলেঘাটার তৃণমূল নেতা

Breaking News LIVE Update: সোমবার থেকে অসমে বন্যা–পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। নতুন করে মৃত্যুর খবর মেলেনি। যদিও বন্যাবিধ্বস্ত ছ’টি জেলায় প্রায় সাড়ে চার লক্ষ মানুষ এখনও আটকে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 29, 2026, 07:17 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 07:29 AM IST
Breaking News Live Updates: পুলিসের জালে বেলেঘাটার তৃণমূল নেতা
29 July 2026 07:30 AM (IST)

Katwa Agitation: কাটোয়ায় বিক্ষোভ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিকৃত ছবির পোস্টার প্রদর্শনের অভিযোগকে কেন্দ্র করে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায় প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করল বিজেপি। মঙ্গলবার বিজেপির কাটোয়া নগর মণ্ডলের উদ্যোগে শহরে একটি বাইক মিছিল করা হয়। মিছিল শেষে অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্রের বিরুদ্ধে কাটোয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। বিজেপির নেতৃত্বের ডাকে শতাধিক কর্মী-সমর্থক বাইক নিয়ে এই প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন। দলীয় পতাকা ও ব্যানার নিয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে মিছিলটি বিজেপির কাটোয়া নগর কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। পরে সেখান থেকে একটি প্রতিনিধিদল অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে কাটোয়া থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। বিজেপি নেতা সুমন দেবনাথ বলেন, প্রতিবাদের নামে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিকৃত ছবি ও পোস্টার প্রদর্শন করা হয়েছে, যা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও অসম্মানজনক। এই ঘটনার প্রতিবাদে কাটোয়ার সাধারণ মানুষ ও বিজেপি কর্মীরা রাস্তায় নেমেছে। আমরা চাই দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছি। 

29 July 2026 07:15 AM (IST)

Canning: প্রবল বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা, মাইকিং পুলিসের

আবহাওয়া দফতরের ঘোষণা অনুযায়ী সুন্দরবন এলাকায় প্রবল ঝোড়ো হাওয়া আর বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা রয়েছে ২৯ থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত। ফলে প্রাকৃতিক তান্ডব হওয়ার ও আশাঙ্কা রয়েছে। এমত অবস্থায় এলাকার সাধারণ মানুষজন ও মৎস্যজীবিদের সতর্ক করে বার্তা দিলেন বারুইপুর পুলিস জেলার সুন্দরবন কোষ্টাল থানার পুলিস।  বিভিন্ন এলাকার নদীবক্ষে মাইকিং করে সতর্ক করা হয় এলাকাবাসী ও মৎস্যজীবিদের।

29 July 2026 07:15 AM (IST)

Assam Flood: অসমে বন্যা

সোমবার থেকে অসমে বন্যা–পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। নতুন করে মৃত্যুর খবর মেলেনি। যদিও বন্যাবিধ্বস্ত ছ’টি জেলায় প্রায় সাড়ে চার লক্ষ মানুষ এখনও আটকে। ইতিমধ্যেই অসমের ভয়াবহ বন্যায় সরকারি ভাবে এখনও পর্যন্ত ৭০ জনের মৃত্যু হয়েছে। কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ কেন্দ্রের কাছে বিশেষ ত্রাণ প্যাকেজের দাবি জানিয়েছেন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সরকারি উদ্ধারকাজ চলছে। বায়ুসেনাও উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ভারতীয় বায়ুসেনা গত ১০ দিনে অসম ও নাগাল্যান্ডের বন্যা কবলিত এলাকা থেকে ৪৫৮ জন আটকে পড়া মানুষ কে উদ্ধার করেছে। পাশাপাশি, ৯ টনেরও বেশি জরুরি ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো জায়গায় ত্রাণ সামগ্রী এয়ার ড্রপ করা হয়েছে। 
অসমের ৬টি জেলায় এখনও ৪ লক্ষ ৪৫ হাজার মানুষ বন্যা কবলিত। মোট ৬৩১টি গ্রাম জলের তলায়। বর্তমানে ১৮৪টি ত্রাণ শিবির এবং বিতরণ কেন্দ্রে প্রায় ২৮,৭০০ মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। 

29 July 2026 07:15 AM (IST)

TMC Leader Arrested: গ্রেফতার তৃণমূল নেতা 

খুনের চেষ্টা ও তোলবাজির মামলায় ফের পুলিসের জালে বেলেঘাটার তৃণমূল নেতা রাজু নস্কর। ৬টি মামলা রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
live blog
Zee 24 Ghanta
Fresh News

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
দক্ষিণবঙ্গে আজ থেকেই হাওয়াবদল, উইকেন্ডে ঘোর দুর্যোগ এই ৫ জেলায়
Bengal Weather Update42 min ago
2
live blog1 hr ago
3
NEET Paper leakJul 28
4
Cockroach Janta PartyJul 28
5
CWG 2026Jul 28