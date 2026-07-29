/Breaking News Live Updates: পুলিসের জালে বেলেঘাটার তৃণমূল নেতা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিকৃত ছবির পোস্টার প্রদর্শনের অভিযোগকে কেন্দ্র করে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায় প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করল বিজেপি। মঙ্গলবার বিজেপির কাটোয়া নগর মণ্ডলের উদ্যোগে শহরে একটি বাইক মিছিল করা হয়। মিছিল শেষে অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্রের বিরুদ্ধে কাটোয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। বিজেপির নেতৃত্বের ডাকে শতাধিক কর্মী-সমর্থক বাইক নিয়ে এই প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন। দলীয় পতাকা ও ব্যানার নিয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে মিছিলটি বিজেপির কাটোয়া নগর কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। পরে সেখান থেকে একটি প্রতিনিধিদল অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে কাটোয়া থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। বিজেপি নেতা সুমন দেবনাথ বলেন, প্রতিবাদের নামে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিকৃত ছবি ও পোস্টার প্রদর্শন করা হয়েছে, যা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও অসম্মানজনক। এই ঘটনার প্রতিবাদে কাটোয়ার সাধারণ মানুষ ও বিজেপি কর্মীরা রাস্তায় নেমেছে। আমরা চাই দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছি।
আবহাওয়া দফতরের ঘোষণা অনুযায়ী সুন্দরবন এলাকায় প্রবল ঝোড়ো হাওয়া আর বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা রয়েছে ২৯ থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত। ফলে প্রাকৃতিক তান্ডব হওয়ার ও আশাঙ্কা রয়েছে। এমত অবস্থায় এলাকার সাধারণ মানুষজন ও মৎস্যজীবিদের সতর্ক করে বার্তা দিলেন বারুইপুর পুলিস জেলার সুন্দরবন কোষ্টাল থানার পুলিস। বিভিন্ন এলাকার নদীবক্ষে মাইকিং করে সতর্ক করা হয় এলাকাবাসী ও মৎস্যজীবিদের।
সোমবার থেকে অসমে বন্যা–পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। নতুন করে মৃত্যুর খবর মেলেনি। যদিও বন্যাবিধ্বস্ত ছ’টি জেলায় প্রায় সাড়ে চার লক্ষ মানুষ এখনও আটকে। ইতিমধ্যেই অসমের ভয়াবহ বন্যায় সরকারি ভাবে এখনও পর্যন্ত ৭০ জনের মৃত্যু হয়েছে। কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ কেন্দ্রের কাছে বিশেষ ত্রাণ প্যাকেজের দাবি জানিয়েছেন। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সরকারি উদ্ধারকাজ চলছে। বায়ুসেনাও উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ভারতীয় বায়ুসেনা গত ১০ দিনে অসম ও নাগাল্যান্ডের বন্যা কবলিত এলাকা থেকে ৪৫৮ জন আটকে পড়া মানুষ কে উদ্ধার করেছে। পাশাপাশি, ৯ টনেরও বেশি জরুরি ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো জায়গায় ত্রাণ সামগ্রী এয়ার ড্রপ করা হয়েছে।
অসমের ৬টি জেলায় এখনও ৪ লক্ষ ৪৫ হাজার মানুষ বন্যা কবলিত। মোট ৬৩১টি গ্রাম জলের তলায়। বর্তমানে ১৮৪টি ত্রাণ শিবির এবং বিতরণ কেন্দ্রে প্রায় ২৮,৭০০ মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন।
খুনের চেষ্টা ও তোলবাজির মামলায় ফের পুলিসের জালে বেলেঘাটার তৃণমূল নেতা রাজু নস্কর। ৬টি মামলা রয়েছে তার বিরুদ্ধে।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: ককরোচ জনতা পার্টির আন্দোলন কী ফের দানা বাঁধতে পারে? অসমে বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ, রক্ত বিক্রি নিয়ে আপডেট থাকছে, বেলেঘাটার এক তৃণণূল নেতা গ্রেফতার হয়েছেন। নজর থাকবে রাজ্যের আবহাওয়া-সহ দেশ ও বিদেশের অন্যান্য খবরে। একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES
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