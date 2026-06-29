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সমবায়ে ২ কোটির আর্থিক তছরুপ! গ্রেফতার স্নেহাশিস চক্রবর্তী ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে- মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরই তৎপর হাই পাওয়ার কমিটি। আজ ১৬টি বোরোতেই নামছে টিম। SOP ধরে কাজ করবে এই টিম। কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ডের নির্মীয়মান বহুতল থেকে শুরু করে বাণিজ্যিক পরিকাঠামো। 

Written BySoumita Khan
Published: Jun 29, 2026, 07:39 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 08:05 AM IST
সমবায়ে ২ কোটির আর্থিক তছরুপ! গ্রেফতার স্নেহাশিস চক্রবর্তী ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা
29 June 2026 08:00 AM (IST)

Suvendu Adhikari

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরই তৎপর হাই পাওয়ার কমিটি। আজ ১৬টি বোরোতেই নামছে টিম। SOP ধরে কাজ করবে এই টিম। কলকাতার ১৪৪টি ওয়ার্ডের নির্মীয়মান বহুতল থেকে শুরু করে বাণিজ্যিক পরিকাঠামো। সেক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ের উপর নজর রাখা হবে, যা আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কোন কোন নির্মাণের ক্ষেত্রে একেবারেই নিয়ম মানা হয়নি, কোন কোন নির্মাণ নিয়ম মেনেও কিছু কাজ নিয়ম বহির্ভূত করেছে বা রেক্টিফিকেশনের জায়গা রয়েছে সেগুলো দেখা হবে, আর কারা একেবারে নিয়ম মেনে পুরো কাজটি করেছে। যারা নিয়ম মেনে পুরো কাজটি করেছে তাদের ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে দ্রুত অনুমতি দিয়ে দেওয়া হবে তাদের বাকি কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

29 June 2026 07:45 AM (IST)

Kolkata School Chaos

যোধপুর বয়েজ স্কুলের সাতসকালে বিশাল ঝামেলা চলছে। অভিভাবকদের সঙ্গে স্কুলের। জানা গিয়েছে, সরকারি নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এক শিক্ষক প্রাইভেট টিউশন চালিয়ে যাচ্ছেন। বাকি অভিবাবকদের ওপর তার কাছে টিউশন নেওয়ার জন্য চাপ তৈরি করছেন।

29 June 2026 07:45 AM (IST)

Bardhaman

বর্ধমানের উল্লাস উপনগরীতে ওয়েলফেয়ার কমিটি ভেঙে নির্বাচনের দাবি উঠলো।  বিশেষ সাধারণ সভায় সরব হলেন বাসিন্দাদের একাংশ। বর্ধমান ক্রমবর্ধমান, তাই শহরের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ কমাতে প্রায় আড়াই দশক আগে তৎকালীন বাম আমলে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের পাশে গড়ে তোলা হয় পরিকল্পিত আবাসন উল্লাস উপনগরী। বর্ধমান উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে তৈরি এই উপনগরীতে রয়েছে মোট ৯৪৮টি আবাসিক প্লট।

29 June 2026 07:45 AM (IST)

Firearms Recovered

পুলিসি হেফাজতে থাকা এক ধৃতকে জেরা করে পুলিস আরও একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করল। আজ ভোরে জীবনতলা থানার মৌখালী এলাকা থেকে ওই আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়। পুলিস জানিয়েছে ধৃত সাত্তার লস্করের কাছ থেকে একটি একনলা বড় বন্দুক উদ্ধার হয়েছে। পুলিস ও স্থানীয় সূত্রের খবর, দিন কয়েক আগে মেছোভেড়ি দখলকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল জীবনতলার মৌখালী এলাকা। ওই এলাকায় মুনাব্বর মোল্লা ও তার পরিবারের বেশ কয়েক বিঘা মেছোভেড়ি রয়েছে। সেই মেছোভেড়ি দখল করতে যায় সাত্তার লস্কর সহ অন্যান্যরা। এই নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হলে বেশ কয়েকজনের মাথা ফেটে যায়। ওই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ আগেই সাত্তার লস্কর সহ ১২ জনকে গ্রেফতার করে। এর আগে সাত্তার ও আবুল ফারাক মোল্লার কাছ থেকে একটি পাইপগান ও তিন গুলি উদ্ধার করা হয়েছিল। এদিন জেরা করেও আবারও সাত্তার লস্করের কাছ একটি একনলা বন্দুক উদ্ধার করা হয়। ওই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিস এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত দুটি বন্দুক ও তিনটি গুলি উদ্ধার করেছে।

29 June 2026 07:45 AM (IST)

TMC Leader Arrest

সমবায় সমিতির প্রায় দু কোটি টাকার  আর্থিক তছরুপের অভিযোগে গ্রেফতার স্নেহাশিস চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ জাঙ্গিপাড়া তৃণমূল নেতা তথা রসিদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও সমবায় সমিতির ম্যানেজার স্বপন পাত্র। রবিবার রাতে তাকে গ্রেফতার করে জাঙ্গিপাড়া থানার পুলিস। জাঙ্গিপাড়ার প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রাক্তন পরিবহণমন্ত্রীর স্নেহাশিস চক্রবর্তীর ঘনিষ্ঠ ছিল এই তৃনমুল নেতা স্বপন পাত্র। জাঙ্গিপাড়ার রসিদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং সিঙটি গুটি আতরা বিলাসপুর সমবায় সমিতির ম্যানেজার থাকাকালীন প্রায়  ২ কোটি টাকার বেশি আর্থিক তছরুপের অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। ব্যক্তি দেখে সুদের হার নির্ণয় করত এই তৃণমূল নেতা। এমনকি প্রাক্তন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীকে কোনো কাগজ পত্র ছাড়াই লক্ষ লক্ষ টাকা লোন পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ আছে এই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে।

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TAGS:
West bengal
India Breaking News Live Updates

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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LIVE: সমবায়ে ২ কোটির আর্থিক তছরুপ! গ্রেফতার স্নেহাশিস চক্রবর্তী ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা
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