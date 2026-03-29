  Breaking News LIVE Update: বীভত্‍স বালি: নিত্য অশান্তির জেরে তিন সন্তানের সামনেই স্বামীর হাতে খুন মা

Breaking News LIVE Update: বীভত্‍স বালি: নিত্য অশান্তির জেরে তিন সন্তানের সামনেই স্বামীর হাতে খুন মা

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-  

Last Updated: Sunday, March 29, 2026 - 08:38
Breaking News LIVE Update: বীভত্‍স বালি: নিত্য অশান্তির জেরে তিন সন্তানের সামনেই স্বামীর হাতে খুন মা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App)

 

29 March 2026, 08:45 AM

Raghunathganj: রঘুনাথগঞ্জের আজকের পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক। যদিও সেদিনের ঘটনার অকুস্থলে এখনও জারি ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৬৩ ধারা। তবে বাদবাকি শহরে মোটের ওপর যান চলাচল স্বাভাবিক। দোকানপাট খুলতে শুরু করেছে। নতুন করে শুক্রবার মধ্যরাত থেকে আজ রবিবার সকালে এখনও পর্যন্ত কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই। দিনভর এলাকায় চলছে কেন্দ্রীয় আধসেনার টহল। সংঘর্ষে আহত ৪৭ জনের এখনও চিকিৎসা চলছে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে। একজন গুরুতর আহতকে সেখান থেকে গতকাল নিয়ে আসা হয়েছে বহরমপুর মেডিক্যাল কলেজে। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার ৩০। তিনটি পৃথক মামলায় এদের গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনায় মোট অভিযুক্ত প্রায় ৫০০। এদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৮৯(২) (৩) (৪) এবং ৩২৪ (৫) সহ একাধিক ধারায় মামলা করা হয়েছে।

29 March 2026, 08:30 AM

RG Kar Hospital: আর জি করে লিফট কাণ্ডের জের। দুর্ঘটনা এড়াতে এবার লিফট এর মধ্যে লিফট সুপার ভাইজার এর ফোন নম্বর এবং pwd এর কল সেন্টার এর নম্বর এর নোটিশ লাগানো হল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এর তরফ থেকে। এন আর এস মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এমনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কে লিফট বানিয়েছে,এবং পরিচর্যার দায়িত্বে কোন সংস্থা। এছাড়াও উল্লেখ থাকছে কবে শেষবার মেইনটেনেন্স করা হয়েছে। এছাড়াও কতদিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে। স্বাস্থ্য ভবনের সঙ্গে বৈঠকের পরই সিদ্ধান্ত এন আর এস মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। ঠিক মত যদি পরিচর্যা না হয়,তাহলে কি এই ধরনের নোটিশ লাগিয়ে কি দুর্ঘটনা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব কি ? উঠছে প্রশ্ন।

29 March 2026, 08:30 AM

IPL 2026: আইপিএল অভিযান শুরু করতে আজ মুখোমুখি হচ্ছে Kolkata Knight Riders ও Mumbai Indians। মরসুমের শুরুতেই এই হাইভোল্টেজ ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনা তুঙ্গে।
কেকেআর শিবিরে ভরসার কেন্দ্রে রয়েছেন Cameron Green, Finn Allen এবং অভিজ্ঞ Sunil Narine। বিশেষ করে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ম্যাচ ঘোরানোর ক্ষমতা রাখেন নারিন। তবে পেস বোলিং বিভাগ কিছুটা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে কলকাতার জন্য। অন্যদিকে, শক্তিশালী দল নিয়েই মাঠে নামছে মুম্বই। Rohit Sharma, Jasprit Bumrah, Tilak Varma এবং Suryakumar Yadav—সবাই প্রস্তুত নিজেদের সেরাটা দিতে।

29 March 2026, 08:30 AM

Katwa: ২০২৬ সালের বিধানসভার ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণে ২০২৩ সালের প্রিসাইডিং অফিসারের জন্য নির্দেশ পুস্তিকা দেওয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণ নিতে আসা ভোটকর্মীরা প্রশিক্ষক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনের প্রতিনিধিদের জিজ্ঞাসা করলে জবাবে তাঁরা জানান, আমরা যা পেয়েছি তাই দিয়েছি।কাটোয়া মহকুমায় শনিবার তিনটি কেন্দ্রে ২৪৬৫ জন ভোট কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রত্যেক ভোটকর্মীর হাতে ২০২৩ সালের নির্দেশ পুস্তিকা তুলে দেওয়া হয়। ভোটকর্মীদের বক্তব্য এবছর ভোটপ্রক্রিয়ায় অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে বলে জানিয়ে প্রোজেক্টারের মাধ্যমে নতুন নিয়ম দেখানো হচ্ছে। অথচ ২০২৩ সালের নির্দেশ পুস্তিকা হাতে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে কমিশনের কোন প্রতিনিধি মন্তব্য করতে চাননি। 

29 March 2026, 08:30 AM

Jalpaiguri: ১০৮ বছরেরও তরতাজা পদ্মশ্রী প্রাপক মঙ্গলাকান্ত রায়। সকালে উঠে চিঁড়ে দই খেয়ে হেঁটে বাজারে যান। এখনো কব্জি ডুবিয়ে খান মাংস ভাত। সবুজের কোলে বসে এখনও সারিঞ্জা বাজান। প্রেশার, সুগার কোনো ওষুধ লাগে না। জ্বর সর্দি কাশি কখনও হলে গাছ গাছরা দিয়ে নিজেই ওষুধ বানিয়ে খান। এবারও তার ভোটদানে অংশগ্রহণ করার কথা।

29 March 2026, 08:30 AM

South 24 Parganas: দক্ষিণ ২৪ পরগনা কুলপি থানার করঞ্জলীর সিঙের হাট এর কাছে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির নাম স্বপন ভান্ডারী। রবিবার দিন ভোরে ঘটনাটি ঘটে বলে স্থানীয় পুলিস সূত্রে জানা যায়। তবে কীভাবে ট্রেনে কাটা পরল তা খতিয়ে রেখে পুলিস প্রশাসন পাশাপাশি দুর্ঘটনায় নাকি অন্য কোন কারণে মৃত্যু তা খতিয়ে দেখছে পুলিস প্রশাসন।

29 March 2026, 08:30 AM

Howrah Crime: স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন, চাঞ্চল্য  বালিতে। শনিবার রাত এগারোটা নাগাদ বালী জুট মিল শ্রমিক মহল্লায় স্বামীর হাতে খুন হয়ে গেল তার স্ত্রী। এমনটাই অভিযোগ। মহ: জাভেদ (৩৭) নামের এক জুট মিলের কর্মী শ্রমিক মহল্লার ২০২ নং কোয়ার্টারে তার স্ত্রী সাকিলা খাতুন এবং তিন নাবালক পুত্র সন্তান নিয়ে বসবাস করতেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে যে প্রায় প্রতিদিনই তাদের মধ্যে অশান্তি হতো।আজও জাভেদ কাজ থেকে ঘরে ফেরার পর স্ত্রীর সঙ্গে ঝামেলা শুরু হয়। জানা গেছে যে জাভেদ রাগের বশে স্ত্রী কে জোরে ধাক্কা মারলে সে দেওয়ালে ছিটকে পড়ে গিয়ে গুরুতর জখম হয়।মাথায় আঘাত লাগে তার মৃত্যু হয়।তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে।

