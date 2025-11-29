Breaking News LIVE Update: ফের জেলা সফরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আগামী সপ্তাহেই মালদহ-মুর্শিদাবাদে মুখ্যমন্ত্রী...

29 November 2025, 09:30 AM
বন্যায় বিধ্বস্ত ইন্দোনেশিয়া
তুমুল বৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতি
মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৭৪
মৃতের সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা
ঘর ছাড়া কয়েক হাজার মানুষ
৬ বছর পর নিখোঁজ স্বামীর খোঁজ পেলেন স্ত্রী!
কাজে গিয়ে নিখোঁজ হন ঘাটালের কার্তিক মাইতি
SIR-এর ফর্ম আপলোড করতে গিয়ে হতবাক স্ত্রী
হারিয়ে যাওয়া স্বামীর নাম আপলোড হয়েছে আগেই
BLO র দেওয়া ঠিকানায় গিয়ে স্বামীর খোঁজ
সোনারপুরে অন্য মহিলাকে বিয়ে করে সংসার করছেন স্বামী!
শোরগোল ঘাটালের মনসুকার কিশোরচক গ্রামে
ফের জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
আগামী সপ্তাহে মালদহ-মুর্শিদাবাদে মুখ্যমন্ত্রী
৩ ও ৪ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদ, মালদহে মুখ্যমন্ত্রী
৩ ডিসেম্বর গাজোলে সভা মুখ্যমন্ত্রীর
৪ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর সভা রয়েছে বহরমপুরে
মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে মুর্শিদাবাদে তৃণমূলকর্মী খুন
মালদহ, হাওড়ার পর এবার মুর্শিদাবাদ