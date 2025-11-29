English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Breaking News LIVE Update: ফের জেলা সফরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আগামী সপ্তাহেই মালদহ-মুর্শিদাবাদে মুখ্যমন্ত্রী...

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Saturday, November 29, 2025 - 09:33
Comments |
Breaking News LIVE Update: ফের জেলা সফরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আগামী সপ্তাহেই মালদহ-মুর্শিদাবাদে মুখ্যমন্ত্রী...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

29 November 2025, 09:30 AM

বন্যায় বিধ্বস্ত ইন্দোনেশিয়া
তুমুল বৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতি
মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৭৪
মৃতের সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা
ঘর ছাড়া কয়েক হাজার মানুষ

29 November 2025, 09:30 AM

৬ বছর পর নিখোঁজ স্বামীর খোঁজ পেলেন স্ত্রী!
কাজে গিয়ে নিখোঁজ হন ঘাটালের কার্তিক মাইতি
SIR-এর ফর্ম আপলোড করতে গিয়ে হতবাক স্ত্রী
হারিয়ে যাওয়া স্বামীর নাম আপলোড হয়েছে আগেই
BLO র দেওয়া ঠিকানায় গিয়ে স্বামীর খোঁজ
সোনারপুরে অন্য মহিলাকে বিয়ে করে সংসার করছেন স্বামী!
শোরগোল ঘাটালের মনসুকার কিশোরচক গ্রামে

 

29 November 2025, 09:30 AM

ফের জেলা সফরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
আগামী সপ্তাহে মালদহ-মুর্শিদাবাদে মুখ্যমন্ত্রী
৩ ও ৪ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদ, মালদহে মুখ্যমন্ত্রী
৩ ডিসেম্বর গাজোলে সভা মুখ্যমন্ত্রীর
৪ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর সভা রয়েছে বহরমপুরে 
মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে মুর্শিদাবাদে তৃণমূলকর্মী খুন
মালদহ, হাওড়ার পর এবার মুর্শিদাবাদ

পরবর্তী খবর

Smriti Mandhana: কেবিসির মঞ্চে মহিলা বিশ্বকাপের দল... স্মৃতির অনুপস্থিতি হয়ে উঠল ৭ কোটির প্রশ্ন

Smriti Mandhana: কেবিসির মঞ্চে মহিলা বিশ্বকাপের দল... স্মৃতির অনুপস্থিতি হয়ে উঠল ৭ কোটির প্রশ্ন
Dhurandhar: জল্পনার অবসান! &#039;মেজর মোহিত শর্মার বায়োপিক নয়...&#039; পরিচালকের বার্তা, তবে কার গল্প &#039;ধুরন্ধর&#039; ?

Dhurandhar: জল্পনার অবসান! 'মেজর মোহিত শর্মার বায়োপিক নয়...' পরিচালকের বার্তা, তবে কার গল্প 'ধুরন্ধর' ?
Imran Khan: পাক জেলে বন্দি ইমরানের খানের &#039;মৃত্যু&#039; নিয়ে বড় সত্যি ফাঁস... জেল কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিল... বোনের হুঁশিয়ারি...

Imran Khan: পাক জেলে বন্দি ইমরানের খানের 'মৃত্যু' নিয়ে বড় সত্যি ফাঁস... জেল কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিল... বোনের হুঁশিয়ারি...
Chandannagar News: বর্বরদের উত্‍পাতে অকালে ঝরে গিয়েছে মেয়ে সুতন্দ্রা, এবার শেষ সম্বল বাড়িটাও গেল দেনার দায়ে! অকুল পাথারে হাহাকার মা তনুশ্রীর...

Chandannagar News: বর্বরদের উত্‍পাতে অকালে ঝরে গিয়েছে মেয়ে সুতন্দ্রা, এবার শেষ সম্বল বাড়িটাও গেল দেনার দায়ে! অকুল পাথারে হাহাকার মা তনুশ্রীর...
Rajasthan Businessman: বাপ্পী লাহিড়ীকে নকল করে ৩ কেজি সোনা পরে প্রাণ নিয়ে টানাটানি, ৫ কোটি তোলার হুমকি খতরনাক গ্যাংস্টারের

Rajasthan Businessman: বাপ্পী লাহিড়ীকে নকল করে ৩ কেজি সোনা পরে প্রাণ নিয়ে টানাটানি, ৫ কোটি তোলার হুমকি খতরনাক গ্যাংস্টারের
Imran Khan BIG update: জেলের ভিতরে সত্যিই খুন হয়েছেন ইমরান? অবশেষে সামনে এল আসল সত্য… আর তা ভয়ংকর এক সত্যির...

Imran Khan BIG update: জেলের ভিতরে সত্যিই খুন হয়েছেন ইমরান? অবশেষে সামনে এল আসল সত্য… আর তা ভয়ংকর এক সত্যির...
Imran Khan Death News: ইমরান ইস্যুতে বড় আপডেট! মৃত্যু হয়নি জেল জানালেও এবার বিক্ষোভে সামিল আফ্রিদি...

Imran Khan Death News: ইমরান ইস্যুতে বড় আপডেট! মৃত্যু হয়নি জেল জানালেও এবার বিক্ষোভে সামিল আফ্রিদি...
SIR in Bengal: যেদিন দিল্লিতে নালিশ জানিয়ে এল তৃণমূল, সেদিনই.. বাংলায় SIR নিয়ে বড় পদক্ষেপ কমিশনের...

SIR in Bengal: যেদিন দিল্লিতে নালিশ জানিয়ে এল তৃণমূল, সেদিনই.. বাংলায় SIR নিয়ে বড় পদক্ষেপ কমিশনের...
Earthquake under Indian Ocean: ফের ভারত মহাসাগরের তলদেশে ভয়াল ভূমিকম্প...তোলপাড় ১০ কিমি গভীরের শিলাস্তর! ভয়াল সুনামি?

Earthquake under Indian Ocean: ফের ভারত মহাসাগরের তলদেশে ভয়াল ভূমিকম্প...তোলপাড় ১০ কিমি গভীরের শিলাস্তর! ভয়াল সুনামি?
Bengal Weather Update: বদলাবে হাওয়ার গতি! &#039;দিতোয়া&#039;র দাপটে কি রাজ্যে... দুই বঙ্গেই আগামী কদিন... আবহাওয়ার বড় আপডেট ...

Bengal Weather Update: বদলাবে হাওয়ার গতি! 'দিতোয়া'র দাপটে কি রাজ্যে... দুই বঙ্গেই আগামী কদিন... আবহাওয়ার বড় আপডেট ...