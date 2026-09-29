/LIVE Update: গরহাজির চিকিৎসকদের সরাসরি শোকজ, বাধ্যতামূলক বায়োমেট্রিক হাজিরা!

হাসপাতালে হাজিরায়, কারচুপি রুখতে, চিকিৎসকদের বায়োমেট্রিক হাজিরা বাধ্যতামূলক, অনুপস্থিত থাকলে শোকজ। ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল এডুকেশন সার্ভিস এর অন্তর্গত WBMES- সমস্ত স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক ফেস বায়োমেট্রিক হাজিরা। মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপক চিকিৎসক , চিকিৎসক ও সিনিয়র রেসিডেন্টদের জন্য নতুন নির্দেশিকা জারী। অনুমতি ছাড়া অনুপস্থিত থাকবেন যারা, শোকজ করা হবে। সমস্ত স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রিন্সিপাল এবং ডিরেক্টর দের উদ্দেশ্যে নির্দেশ স্বাস্থ্য শিক্ষা দপ্তরের। খাতায় কলমে ফিজিক্যাল অ্যাটেনটেন্স শুধু দিলে চলবে না, ফেস টু বায়োমেট্রিকে হাজিরা বাধ্যতামূলক। না হলে অনুপস্থিত হিসেবে ধরা হবে। কোনও ফ্যাকাল্টি সদস্য, চিকিৎসক বা সিনিয়র রেসিডেন্ট অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকলে অবিলম্বে Show-Cause Notice জারি করতে হবে। অনুপস্থিত থাকলে,প্রাপ্য ছুটি থেকে, ছুটি কেটে নেওয়া হবে। নির্দেশিকা জারি রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা দফতরের।
ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে যোগ দিতে আজ দিল্লি যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামীকাল দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে বৈঠক। নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ও বিতর্কে নতুন করে অক্সিজেন পেয়েছে কেন্দ্রের বিরোধী দলগুলো। অক্সিজেন পেয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচন কমিশনার ইস্যুতে সরকারকে চেপে ধরতে চায় ইন্ডিয়া জোট। তাই তড়িঘড়ি এই বৈঠকের আয়োজন। বৈঠকের ঠিক হবে আগামী দিন এই ইস্যুতে কিভাবে ঐক্য মত হয়ে রাস্তায় নামবে।
বেপরোয়া লরির ধাক্কায় মৃত এক পথচারী। আহত আরও তিন। আজ রাতে ঘটনাটি ঘটে হাওড়ার বাঁকড়ায়। পুলিস সূত্রে খবর, একটি লোহার ছাঁট বোঝাই বড় লরি বেপরোয়া ভাবে হাওড়া আমতা রোড ধরে বাঁকড়া থেকে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের দিকে যাচ্ছিল।সেই সময় জাপানি গেট, বাঁকড়া বাজার এবং কবরপাড়ার রাস্তায় লরিটি বেশ কয়েকজনকে ধাক্কা মারে। এরপর কবরপাড়া মোড়ের কাছে একটি বালির লরির পিছনে ধাক্কা মেরে দাঁড়িয়ে যায়। এই ঘটনায় একজন পথচারী ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। এরপর ক্ষুব্ধ জনতা লরিটিকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। লরিটিতে ভাংচুর চালানো হয়।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় ডোমজুড় থানার বিরাট পুলিস বাহিনী এবং র্যাফ। পুলিস লরিটিকে আটক করলেও চালক পলাতক। আহত তিন জনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে। চালক নেশাগ্রস্ত অবস্থায় লরি চালানোর কারণে এই দুর্ঘটনা কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। ঘটনাস্থলে উত্তেজনা থাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বিরাট পুলিস বাহিনী। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
তিন বিধায়ক পরিদর্শনে গিয়ে বাঁচল সাপের হাত থেকে। ৩৭ কোটি টাকা খরচ করে তৈরি মডেল আদালতে ঘুরছে সাপ, গত ৮ বছর আগে শুরু করে নতুন মহকুমা আদালত চালু করতে পারল না, পুরনো জায়গায় আদালত ভবন দেওয়াল ছেড়ে পড়ছে। যে কোনও সময় ঘটতে পারে বড় দুর্ঘটনা।
সকাল থেকেই কুয়াশার চাদরে ঢেকে গেল উত্তরের জলপাইগুড়ি। শহর থেকে আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকায় সকাল থেকেই দেখা মিলল ঘন কুয়াশার। কুয়াশায় ঢেকে যাওয়ায় সমতলের জলপাইগুড়িতেও যেন তৈরি হয়েছে পাহাড়ি আবহাওয়ার আমেজ।সামনেই দুর্গাপুজো। পুজোর আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। তার আগে সকালের এই কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া যেন উৎসবের আগমনের বার্তাই দিচ্ছে। ভোরের জলপাইগুড়ির রাস্তাঘাট, গাছপালা থেকে শুরু করে আশপাশের এলাকা- সবই ছিল কুয়াশার আস্তরণে ঢাকা।
আজ থেকে শহরের পুজো মণ্ডপ পরিদর্শন পুলিসের। দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে শহরজুড়ে প্রস্ততি তুঙ্গে। তাই নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখবে কলকাতা পুলিশ। শহরের একাধিক বড়ো পুজোর প্রস্তুতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকি করবেন পুলিস আধিকারিকরা।
ফের সাতসকালে ইডি অভিযান। শহরের ১০ জায়গায় ইডির অভিযান। কসবা, হিন্দুস্তান-সহ কলকাতায় ১০ জায়গায় হানা। প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের বাড়িতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ইউনেস্কো নাম ভাঙিয়ে পুজোর নামে লক্ষ লক্ষ টাকা তছরুপ। দুর্গাপুজো প্রিভিউ শোয়ের নামে টিকিট দেওয়ার নামে প্রতারণা করা হয়েছে ৬০ লক্ষ টাকা বাজার থেকে তোলা হয়েছে। এই টাকার কোনও অডিট হয়নি। প্রাক্তন মন্ত্রীর আত্মীয়দের বাড়িতেও ইডি তল্লাশি।
West Bengal, India Breaking News Live Updates: হাসপাতালে হাজিরায় কারচুপি রুখতে চিকিৎসকদের বায়োমেট্রিক হাজিরা বাধ্যতামূলক, অনুপস্থিত থাকলে শোকজ। ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল এডুকেশন সার্ভিস এর অন্তর্গত WBMES- সমস্ত স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক ফেস বায়োমেট্রিক হাজিরা। মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপক চিকিৎসক , চিকিৎসক ও সিনিয়র রেসিডেন্টদের জন্য নতুন নির্দেশিকা জারী। অনুমতি ছাড়া অনুপস্থিত থাকবেন যারা, শোকজ করা হবে। সমস্ত স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রিন্সিপাল এবং ডিরেক্টর দের উদ্দেশ্যে নির্দেশ স্বাস্থ্য শিক্ষা দপ্তরের। খাতায় কলমে ফিজিক্যাল অ্যাটেনটেন্স শুধু দিলে চলবে না, ফেস টু বায়োমেট্রিকে হাজিরা বাধ্যতামূলক। না হলে অনুপস্থিত হিসেবে ধরা হবে। কোনও ফ্যাকাল্টি সদস্য, চিকিৎসক বা সিনিয়র রেসিডেন্ট অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকলে অবিলম্বে Show-Cause Notice জারি করতে হবে। অনুপস্থিত থাকলে,প্রাপ্য ছুটি থেকে, ছুটি কেটে নেওয়া হবে। নির্দেশিকা জারি রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা দফতরের।
ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে যোগ দিতে আজ দিল্লি যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামীকাল দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে বৈঠক। নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ও বিতর্কে নতুন করে অক্সিজেন পেয়েছে কেন্দ্রের বিরোধী দলগুলো। অক্সিজেন পেয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচন কমিশনার ইস্যুতে সরকারকে চেপে ধরতে চায় ইন্ডিয়া জোট। তাই তড়িঘড়ি এই বৈঠকের আয়োজন। বৈঠকের ঠিক হবে আগামী দিন এই ইস্যুতে কিভাবে ঐক্য মত হয়ে রাস্তায় নামবে।
ফের সাতসকালে ইডি অভিযান। শহরের ১০ জায়গায় ইডির অভিযান। কসবা, হিন্দুস্তান-সহ কলকাতায় ১০ জায়গায় হানা। প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের বাড়িতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ইউনেস্কো নাম ভাঙিয়ে পুজোর নামে লক্ষ লক্ষ টাকা তছরুপ। দুর্গাপুজো প্রিভিউ শোয়ের নামে টিকিট দেওয়ার নামে প্রতারণা করা হয়েছে ৬০ লক্ষ টাকা বাজার থেকে তোলা হয়েছে। এই টাকার কোনও অডিট হয়নি। প্রাক্তন মন্ত্রীর আত্মীয়দের বাড়িতেও ইডি তল্লাশি।
দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে শহরজুড়ে প্রস্ততি তুঙ্গে। তাই নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখবে কলকাতা পুলিশ। শহরের একাধিক বড়ো পুজোর প্রস্তুতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকি করবেন পুলিস আধিকারিকরা।
আবার নিম্নচাপের জন্ম বঙ্গোপসাগরে। দক্ষিণ মায়ানমার উপকূলে তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ। উত্তর আন্দামান সাগরে পৌঁছেছে গতকাল রাতে। আজ ভোররাতে উত্তর ও উত্তর পশ্চিম দিকে এগোতে শুরু করেছে।বৃহস্পতিবার উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে এটি আরো শক্তিশালী হয়ে বাংলাদেশ ও মায়ানমার উপকূলের দিকে যাবে। অক্টোবরের ১ থেকে ৫ তারিখ বাংলাদেশ এবং সংলগ্ন উপকূলের বিস্তীর্ণ এলাকায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি। সঙ্গে ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হওয়া।
একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES