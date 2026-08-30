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LIVE Update: সাতসকালে ডেরেক ও ব্রায়েনের বাড়িতে পুলিস!

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে- সাতসকালে ডেরেক ও ব্রায়েনের বাড়িতে পুলিস। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদের প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডার্ডের বাড়িতে পুলিস। আগামীকাল অর্থাত্‍ সোমবার তলব করা হয়েছে তাঁকে। বেলা ১২টায় শেক্সপিয়র সরণি থানায় তলব।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 30, 2026, 08:30 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 12:45 PM IST
LIVE Update: সাতসকালে ডেরেক ও ব্রায়েনের বাড়িতে পুলিস!
30 August 2026 12:45 PM (IST)

Kunal Ghosh: তাপস রায়ের বাড়িতে কুণাল ঘোষ

শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়ের বাড়িতে কুণাল ঘোষ। খবর ছড়িয়ে পড়তেই তুমুল শোরগোল। কুণাল ঘোষ জানিয়েছেন, তাপস রায়ের ফ্ল্যাটের নীচ তলাতেই থাকেন শ্যামল কর্মকার, তাঁর ছাত্রজীবনের বন্ধু। সম্প্রতি শ্যামল কর্মকারের অকালপ্রয়াণ হন। তাঁর পরলৌকিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে তিনি গিয়েছিলেন। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই।

 

30 August 2026 12:30 PM (IST)

Kidney Trafficking Case: কিডনি পাচার চক্রের অন্যতম মূল পান্ডা গ্রেফতার

কিডনি পাচার চক্রের অন্যতম মূল পান্ডা বাংলাদেশী নাগরিক রাসেল আহমেদকে গ্রেফতার করল বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিস। পুলিস সূত্রে খবর এর আগেও রাসেলকে দিল্লি পুলিশ গ্রেফতার করেছিল। পুলিশ সূত্রে আরও খবর যে সারা ভারত জুড়ে যে কিডনি পাচার চক্রের রাকেট রয়েছে সেই রাকেটের অন্যতম যোগসূত্র এই রাসেল। বিভিন্ন প্রান্তের মানুষদেরকে চাকরি দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়ে কিডনি নিয়ে নেওয়া হত। বাংলাদেশ থেকে কাউকে এই একই পদ্ধতিতে নিয়ে এসে কিডনি পাচার করেছিল কিনা সেই বিষয়টা খতিয়ে দেখছে পুলিশ তবে পুলিশের অনুমান বাংলাদেশ থেকেও এই রাসেল অনেককে নিয়ে এসেছিল। জিজ্ঞাসাবাদ এবং গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বাংলাটি থানায় এলাকার আটঘরা এলাকা থেকে একে গ্রেফতার করা হয়।

30 August 2026 09:30 AM (IST)

Derek OBrien: ডেরেক ও ব্রায়েনের বাড়িতে পুলিস

সাতসকালে ডেরেক ও ব্রায়েনের বাড়িতে পুলিস। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদের প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডার্ডের বাড়িতে পুলিস। আগামীকাল অর্থাত্‍ সোমবার তলব করা হয়েছে তাঁকে। বেলা ১২টায় শেক্সপিয়র সরণি থানায় তলব।

30 August 2026 08:30 AM (IST)

Jalpaiguri Meat Shop: জলপাইগুড়ি সদর ব্লক প্রশাসন

প্রকাশ্যে মাংস বিক্রি রুখতে এবার সচেতনতা অভিযানে নামল জলপাইগুড়ি সদর ব্লক প্রশাসন। জলপাইগুড়ি গোশালা মোড় এলাকায় একাধিক মাংসের দোকানে যান সদর বিডিও-সহ ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা। সঙ্গে ছিল কোতোয়ালি থানার পুলিশ। দোকানদারদের উদ্দেশ্যে প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়, প্রকাশ্যে মাংস কেটে বা দোকানের সামনে ঝুলিয়ে রেখে বিক্রি করা যাবে না। প্রশাসনের দাবি, এভাবে প্রকাশ্যে মাংস প্রদর্শন করলে পথচারী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে অস্বস্তি তৈরি হওয়ার পাশাপাশি দৃশ্য দূষণও হয়। তাই মাংস ব্যবসায়ীদের নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে ব্যবসা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রশাসনের নির্দেশ অমান্য করলে ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে বলেও জানানো হয়।

 

30 August 2026 08:30 AM (IST)

Jadavpur Univerysity Controversy: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মুছে ফেলা হল দেশবিরোধী স্লোগা

মুছে ফেলা হল দেশবিরোধী স্লোগান। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্ত দেশবিরোধী স্লোগান দেখা গিয়েছিল, সেগুলির অধিকাংশ মুছে ফেলা হয়েছে শনিবার দুপুরে। সংশ্লিষ্ট জায়গাগুলিতে থাকা স্লোগান ও লেখাগুলি পরিষ্কার করে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিন এবিভিপি র পক্ষথেকে জানানো হয় বেশ কিছু দেওয়ালে এখনও দেশবিরোধী স্লোগান রয়েছে অবিলম্বে সেগুলো মুছা না হলে সোমবার কর্তৃপক্ষর কাছে আবারো আবেদন জানাবো।

30 August 2026 08:30 AM (IST)

Kolkata Crime News: রাতের শহরে চলল গুলি

রাতের শহরে চলল গুলি। গুলিবিদ্ধ এক ব্যক্তি আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি। ঘটনাটি ঘটেছে নর্থ পোর্ট থানা এলাকার মন্ডল স্ট্রিটে। গুলিবিদ্ধ ব্যক্তির নাম সন্তোষ চৌধুরী। আশঙ্কাজনক অবস্থায় কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি। অভিযুক্ত কার্তিক সংকার ওরফে খরগোশ পলাতক। স্থানীয় সূত্রে খবর, গুলিবিদ্ধ সন্তোষ চৌধুরী এবং হামলাকারী কার্তিক সনকার সম্পর্কে ভায়রা ভাই। কার্তিকের সঙ্গে তার স্ত্রীর বেশ কিছুদিন ধরে পারিবারিক বিবাদ চলছিল। তাকে কেন্দ্র করেই পরিবারের অন্যদের সঙ্গে গন্ডগোল। পরিবারের লোকেদের দাবি সে কারণেই ভাইরা ভাই সন্তোষ চৌধুরী উপরে  হামলা চালায় সে।  সূত্রের খবর শনিবার রাত বারোটা নাগাদ নর্থপোর্ট থানা এলাকার পাথুরিয়া ঘাটে এসে পরপর কয়েক রাউন্ড গুলি চালায় কার্তিক। এলাকা ফাঁকা হয়ে যেতেই সন্তোষকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করেছে। সন্তোষের পেটে গুলি লাগে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তখনই অভিযুক্ত একটি স্কুটিতে চেপে চম্পট দেয়। পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

30 August 2026 08:30 AM (IST)

Nepal Flash Flood: হাওড়ায় পৌঁছলেন নেপালে আটকে পড়া বসিরহাটের বৃদ্ধ দম্পতি

হাওড়ায় পৌঁছলেন নেপালে আটকে পড়া বসিরহাটের বৃদ্ধ দম্পতি অনুকূল পোদ্দার এবং রেবা পোদ্দার। গত ২১ তারিখ একটি ট্রাভেল এজেন্সির সাথে মানস সরোবর যাত্রা করেন তারা। বিপর্যয়ের সকালে কাঠমান্ডু থেকে যাত্রা শুরু করলেও, ট্যুর ম্যানেজার পরিস্থিতি শুনে এগোনোর পরিকল্পনা বাতিল করেন। বিপর্যস্ত এলাকা থেকে মাত্র দেড় ঘণ্টার দূরত্ব থেকে ফিরে আসেন তারা। বিপর্যয় পরবর্তী নেপাল থেকে তাদের ফেরানোর উদ্যোগ নেয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার। যদিও ফ্লাইটে ফেরানোর কথা বললেও তারা ট্যুর অপারেটর এর ব্যবস্থাপনায় ট্রেনে আসতেই ইচ্ছে প্রকাশ করেন। হাওড়ায় পৌঁছাতেই তাদের স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট থানার পুলিসের একটি টিম। তারাই সরকারি উদ্যোগে তাদের বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন।

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TAGS:
West bengal
India Breaking News Live Updates

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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