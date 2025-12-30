Breaking News LIVE Update: ভোটের অধিকার রক্ষায় এবার বাঁকুড়ায় মমতা, বড়জোড়ার সভা থেকে আদিবাসী-মতুয়াদের বিশেষ বার্তা

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Tuesday, December 30, 2025 - 10:33
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

30 December 2025, 10:30 AM

এ মার্বেলের আয়রন ম্যান বা লৌহ মানব না। একেবারে সত্যিকারের আয়রন ম্যান। চলতি ভাষায় চলতি ফিরতি আয়রন ম্যান। নভেম্বরে আয়রন ম্যান হয়ে ফিরেছে। আবার যাচ্ছে আয়রন ম্যান হতে খুব শীঘ্রই অস্ট্রেলিয়া। কথা বলছি পেশায় সিভিক ভলেন্টিয়ার নিমতার বাসিন্দা বিপ্লব দাসের। নিমতার উত্তর দমদম পুরসভার ৪নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিপ্লব পেশায় সিভিক ভলেন্টিয়ার কিন্তু ওর নেশা সাইকেল নিয়ে বিভিন্ন দেশ ও দেশের দুর্গম পথ পাড় করা। এই নেশায় সে কখন সাগরে সাঁতার, কখন দৌড় আবার কখন সাইকেল নিয়ে পাড়ি দিয়েছে বিভিন্ন পথ। এই করতে করতে নভেম্বরে মালেশিয়া আয়রন ম্যান প্রতিযোগিতায় অংশ নেন সে। যাকে খেলাধুলার ভাষায় বলে ট্রাইথেলান। সেই প্রতিযোগিতায় বিপ্লব প্রায় ১.৯ কি.মি সুইমিং করে আন্দামান সাগরে, ৯০ কি.মি সাইকেলিং পাহাড়ে ও ২১ কি.মি পথ দৌড়ায়। এই দীর্ঘ পথ সাড়ে আট ঘণ্টায় সম্পন্ন করলে তাকে আয়রন ম্যান বলা হয়। নিমতার বিপ্লব সেই পথ আট ঘণ্টা পাঁচ মিনিটে পনেরো সেকেন্ডে অতিক্রম করে নিজেকে আয়রন ম্যান করে তুলেছে। আগামী বছর মার্চে আবারও আয়রন ম্যান হতে অস্ট্রেলিয়া পাড়ি দেবে সে। যদিও প্রথমে পেশায় সিভিক ভলেন্টিয়ার বিপ্লব সাইকেলিং শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের প্রচারে। সেই প্রচারে সাইকেল নিয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় পাড়ি দিতে থাকে সে। এরপর ধীরে ধীরে সাইকেলিং তার নেশায় পরিনত হতে শুরু করে। একের পর এক দেশে পাড়ি চলে তার। প্রতিযোগিতায় অংশ একাধিক মেডেল জয়। সর্বশেষ মালেশিয়া আয়রন প্রতিযোগিতায় আয়রন ম্যান হয়ে ফেরা। তার এই ইচ্ছাকে তার দফতর অর্থাৎ পুলিশ বিভাগ যথেষ্ট সাহায্য করে বলেই জানান বিপ্লব। মালেশিয়া যাওয়ার আগে ব্যারাকপুর কমিশনারেট থেকে বর্তমানে তার যান প্রায় তিন লক্ষ টাকার সাইকেল দেয়। যাতে সে প্রতিযোগিতায় ভালো ফল করতে পারে। আয়রন ম্যান হয়ে ফেরার পর  রাজ্য পুলিশের সর্বচ্ছো পদাধিকারী ডিজি রাজীব কুমারের হাত থেকে অ্যাপরিসিয়েশন লেটার ও আর্থিক সাহায্য পান সে। এখন সে অস্ট্রেলিয়া পাড়ি দেওয়ার আগে একটাই আবেদন রাখেন যাতে এই ধরনের খেলাধুলার সঠিক পরিবেশ ও পরিকাঠামো গড়ে তোলা যায় রাজ্যে। ছেলের সাফল্যে খুশি মা মনে মনে ভয় নিয়ে ছেলেকে ভিন দেশে পাঠায়। তবে তার আর্জি ছেলেকে যদি সরকার আর একটু সাহায্য করে তাহলে ভালো হয়।

30 December 2025, 09:45 AM

বৈদ্যুতিন রুম হিটার থেকে বিছানায় আগুন ধরে বিপত্তি। ভোররাতে পুড়ে ছাই বাগুইআটির পার্বতী বিহার হাউজিং সোসাইটির ডি উইংয়ের ৫ তলার ফ্ল্যাট। ভোর ৫ টা নাগাদ হঠাৎ ফ্ল্যাটের বারান্দা দিয়ে গলগল করে আগুনের শিখা বেরোতে দেখেন প্রত্যক্ষদর্শীরা (ভিডিও আছে)। এরপর দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে ৫ তলার ফ্ল্যাটে পৌঁছে ফায়ার ফাইটিং কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কারণ গোটা সিঁড়িটাই কালো ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছিল। আগুন আরেকটু বাড়ে। গ্রাস করে নেয় গোটা ফ্ল্যাট। তবে দুই শিশু সহ ফ্ল্যাটের ৪ আবাসিক ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসায় হতাহতের কোনো খবর নেই। দমকলের মোট ৬ টি ইঞ্জিন প্রায় ৪৫ মিনিটের চেষ্টায় আগুন সম্পূর্ণ নেভায়। 

 

30 December 2025, 09:45 AM

একদিকে অমিত শাহ কলকাতায় এসে বিজেপি নেতৃত্বদের কে জানান, বাংলায় বিজেপি জেতা জরুরি, কোন রকম ফাঁকফোকর রাখা চলবে না। একটাই লক্ষ্য জয়। সব কিছুতেই প্রচার, আন্দোলন, কর্মসূচি নিন , তৃণমূল দম ফেলার সময় না পায়। ঠিক তার উল্টোদিকে ২৬ শে জয় কে লক্ষ্য  রেখে  সারা বাংলায়  জনসভা করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বারুইপুর এলাকায়  হবে তার প্রথম জনসভা।  সেই জনসভা সফল করতে ভাঙ্গরে প্রস্তুতি মিছিল সওকাত মোল্লার কয়েক হাজার সমর্থকদের নিয়ে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা সফল করতে ভাঙড়ে  প্রস্তুতি মিছিল, "বারুইপুরে চলো " নেতৃত্বে শওকত মোল্লা। বারুইপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা সফল করতে ভাঙড়ে ‘বারুইপুর চলো’ প্রস্তুতি মিছিল করলেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা।

জানা গেছে, আগামী ২ জানুয়ারি বারুইপুরের সাগর সংঘ মাঠে জনসভা করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই জনসভাকে সফল করতে ভাঙড় ও ক্যানিং এলাকা থেকে হাজার হাজার তৃণমূল কর্মী-সমর্থক নিয়ে যোগদান করবেন শওকত মোল্লা।
 ভাঙড় ১ নম্বর ব্লকের ঘটকপুকুর এলাকায় বাসন্তী হাইওয়েতে ‘বারুইপুর চলো— জনসভা সফল করি’ স্লোগানকে সামনে রেখে প্রস্তুতি মিছিল শুরু হয়। এই মিছিলে অংশ নেন ভাঙড় বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী, সমর্থক ও বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্বরা।
মিছিলের প্রধান নেতৃত্বে ছিলেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক তথা ভাঙড়ের পর্যবেক্ষক শওকত মোল্লা। মিছিল শেষে ঘটকপুকুর চৌমাথায় একটি সংক্ষিপ্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভা থেকে আইএসএফ ও বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ ও সতর্কবার্তা দেন শওকত মোল্লা। এদিনের প্রস্তুতি মিছিলে হাজার হাজার কর্মী-সমর্থক পা মিলিয়ে অংশগ্রহণ করেন, যা ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ ও রাজনৈতিক উত্তেজনা লক্ষ্য করা যায়।

30 December 2025, 09:45 AM

গভীর রাতে এশিয়ান হাইওয়েতে দুর্ঘটনা
দাঁড়িয়ে থাকা পণ্যবোঝাই লরিতে ধাক্কা বাসের 
সংঘর্ষে আহত অন্তত ১০ জন বাসযাত্রী
শিলিগুড়ির সাতভাইয়া টোলপ্লাজার কাছে দুর্ঘটনা

30 December 2025, 09:45 AM

আজ বাঁকুড়ার বর্জোরাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । ভোট অধিকার রক্ষার সভায় বাঁকুড়াতে তিনি। শেষ বিধানসভার ক্ষেত্রে তৃণমূলকে খুব একটা ভালো ফল দেয়নি বাঁকুড়া । যদিও শেষ লোকসভায় তা অনেকটা উদ্ধার করতে পেরেছে তৃণমূল। বাঁকুড়ার একটা বড় অংশে রয়েছে আদিবাসী জনসংখ্যা । পাশাপাশি বেশ কিছু জায়গায় মতুয়ারাও বাস করেন । বাঁকুড়াতে এস আই আর আবহে  আদিবাসী এবং মত্তুয়াদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা নিয়েই আজ বর্জোরাতে তৃণমূল সুপ্রিমোর সভা। এর আগে বনগাঁ এবং নদীয়াতেও দেখা গিয়েছে মতুয়া মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিচ্ছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । ইতিমধ্যেই একাধিক জায়গায় আদিবাসী অধিকার কেন্দ্র লঙ্ঘন করছে বা কেড়ে নিচ্ছে সেই অভিযোগে সরব হয়েছেন তিনি ।

30 December 2025, 09:45 AM

নিখোঁজের ছ’দিন পর সন্ধান কাটোয়ার শিক্ষকের
কাটোয়ার স্কুল শিক্ষকের খোঁজ মিলল পুরীতে
২৩ নম্বর বুথের বিএলও হিসাবে কাজ করছিলেন
বাজারে প্রচুর দেনা ছিল শিক্ষকের, খবর পুলিস সূত্রে
পাওনাদারদের চাপেই পালিয়ে পুরীর বন্ধুর বাড়িতে

 

30 December 2025, 09:30 AM

SIR শুনানিতে BLA-দের ‘নো এন্ট্রি’
BLA ইস্যুতে অনড় নির্বাচন কমিশন
সোমবার দিনভর জায়গায় জায়গায় গোলমাল
BLA 2 ঢোকার দাবিতে শুনানি বন্ধ হয়ে যায়
নির্বাচন কমিশনে দরবার করে তৃণমূল কংগ্রেস
নিজের অবস্থানে অনড় নির্বাচন কমিশন
BLA-রা ঢুকতে পারবেন না শুনানিকেন্দ্রে

 

 

