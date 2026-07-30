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LIVE Update: হাইকোর্টের নির্দেশে অসন্তুষ্ট অভিষেক! বিদেশে চিকিৎসার অনুমতি চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দরজায়

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

Written BySoumita Khan
Published: Jul 30, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 12:50 PM IST
LIVE Update: হাইকোর্টের নির্দেশে অসন্তুষ্ট অভিষেক! বিদেশে চিকিৎসার অনুমতি চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দরজায়
30 July 2026 12:45 PM (IST)

Baruipur Incident

বারুইপুরের  এনকাউন্টার, কলকাতা হাইকোর্টের রিপোর্ট তলব। বারুইপুর ধর্ষণ কাণ্ডে অভিযুক্তকে এনকাউন্টার। জেলা পুলিসের রিপোর্ট তলব কলকাতা হাইকোর্টের। ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট  হলফনামা আকারে জমা দিতে হবে কলকাতা হাইকোর্টে। নির্দেশ ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি পার্থ সারথি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। মামলার পরবর্তী শুনানি ১৮ অগাস্ট।

30 July 2026 12:30 PM (IST)

Suvendu Adhikari

রাজ্য পুলিসে এবার বড়াখানা( badakhana )।আজ রাজ্য পুলিস আয়োজিত বড়াখানায় যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সদ্য কনস্টেবল পদে যারা প্রশিক্ষিত হয়েছেন তাদের সঙ্গে একসঙ্গে লাঞ্চ করবেন মুখ্যমন্ত্রী। ব্যারাকপুর এ পুলিসের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে রাজ্য পুলিস। রাজ্যে প্রথম এই ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন হতে চলেছে। সদ্য প্রশিক্ষণ নেওয়া কনস্টেবলদের সঙ্গে লাঞ্চ করার পাশাপাশি তাদের সঙ্গে আলাপচারিতাও করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রায় আড়াই হাজার কনস্টেবল সহ পুলিস কর্মী থাকতে চলেছে এই বড়াখানায় বলেই সূত্রের খবর।

30 July 2026 12:00 PM (IST)

Kalyan Banerjee

কুড়িজন সংসদের ছবি-সহ গলায় পোস্টার ঝুলিয়ে সংসদ চত্বরে স্লোগান তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। 'লোকসভার ভেতরে বাংলার ২০ জন গদ্দার' স্লোগান দিলেন কল্যাণ। প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কংগ্রেস নিয়ে কথোপকথন কল্যাণের। প্রিয়াঙ্কা গান্ধী - এরা আগে কংগ্রেস ছেড়ে আপনাদের দলে গিয়েছিলেন, এখন আপনাদের ছেড়ে বিজেপিতে গেলেন। কল্যাণ- তৃণমূলের টিকিটের জয়ী হয়েছেন। বাংলায় কংগ্রেস নেই। আমিও কংগ্রেস করতাম। প্রিয়াঙ্কা গান্ধী - মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজীব গান্ধী স্নেহ করতেন। কল্যাণ - ১৯৯৭ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি আপনারা তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাই আজ কংগ্রেসের এই দশা।

30 July 2026 11:45 AM (IST)

Sebashray Scam

সেবাশ্রয় কর্মসূচিতে কোটি কোটি টাকার সরকারি ওষুধের ব্যবহার। প্রাথমিক তদন্তে এমনই চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট সরকারি আধিকারিকদের কাছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জন্য বরাদ্দ হওয়া সরকারি ওষুধ ব্যবহার হয়েছে সেবাশ্রয় কর্মসূচিতে।সরকারি কর্মসূচি না হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে সরকারি ওষুধের ব্যবহার তা নিয়ে তাজ্জব স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা। কত টাকার সরকারি ওষুধের ব্যবহার হচ্ছে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই আধিকারিকদের বিশ্লেষণ করার নির্দেশ রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ের আধিকারিকদের তরফে বলেই সূত্র মারফত খবর। সরকারি ওষুধের ব্যবহার করার অনুমোদন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের তরফে কে দিল? তাও ইতিমধ্যেই চিহ্নিতকরণের কাজ শেষ। সেইসব আধিকারিকদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত শাস্তি মূলক পদক্ষেপ নেওয়ার পথে হাঁটছে রাজ্য। চূড়ান্ত রিপোর্ট এলেই সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে বলে এই সূত্র মারফত খবর।

30 July 2026 11:15 AM (IST)

Kolkata Accident

বেহালা চৌরাস্তা সংলগ্ন শিমুলতলায় দুর্ঘটনার কবলে বাইক আরোহী, দুটি বাসের মাঝে পড়ে চেপ্টা হয়ে যান স্কুটি চালক। সাধারণ মানুষের বক্তব্য ডায়মন্ড থেকে আসছিল বাস, একটি বাস ব্রেক মেরেছিল সেই বাসের পিছনে ছিল এক ব্যক্তি স্কুটি নিয়ে তার পিছনে ছিল আর একটি বাস। প্রথম বাস ব্রেক মারার পরে পিছনের বাস ব্রেক মারতে পারেনি মাঝখানে ছিল স্কুটি চালক, দুটি বাসের মাঝখানে পরে পিষ্ট হয়। সামনেই পুলিস কিউস্ক থাকায় দুটি বাসকেই পুলিস আটক করে আহত ব্যক্তিকে গুরুতর আহত অবস্থায় বিদ্যাসাগর হসপিটালে পাঠানো হয়েছে। রাস্তায় চারিদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে স্কুটির ধ্বংসাবশেষ ও রক্ত।

30 July 2026 11:00 AM (IST)

Jalpaiguri

থানায় হাজিরা দিতে এসে প্রবল বিক্ষোভের মুখে ফেরার তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাসের মেয়ে প্রণয়িতা দাস। জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় হাজিরা দিতে এলে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ প্রণয়িতার গাড়ির উপর চড়াও হন বিজেপির মহিলা কর্মীরা। গাড়ি ভাঙচুরের চেষ্টা হয়। ছোঁড়া হয় ডিম। পরে পুলিসি হস্তক্ষেপে থানায় ঢোকানোর সময় প্রণয়িতার চুলের মুঠি ধরে মারধরের চেষ্টা করে উত্তেজিত জনতা ও বিজেপির মহিলা কর্মীরা।

30 July 2026 11:00 AM (IST)

Salt Lake Incident

সল্টলেক AE ব্লকের একটি বাড়ি থেকে জোড়া মৃত দেহ উদ্ধার। ঘরের মধ্যে খাটের ওপর পড়ে থাকতে দেখেন। ছেলে বাড়িতে ছিল না। সকালে ফোন করে ফোন ধরছিল না। পাশে একজনকে ফোন করে। সে এসে দেখে তালা দেওয়া। বেল দিলেও কেউ খুলছে না। এর পরেই বাড়িতে এসে তালা খুলে দেখে মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। খবর দেওয়া হয় বিধান নগর উত্তর থানায়। পুলিস এসে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। সূত্রের খবর,  মৃত মহিলা ক্যান্সারে দীর্ঘদিন ধরে ভুগছিলেন এমনটাই প্রতিবেশী সূত্রে খবর। তবে অর্থনৈতিক সমস্যা ছিল নাকি অন্য কোনো সমস্যা খতিয়ে দেখছে পুলিস। মৃত ব্যক্তির নাম সজল কুমার কুন্ডু, মৃত মহিলার নাম রঞ্জনা কুন্ডু।

30 July 2026 10:15 AM (IST)

Abhishek Banerjee

চিকিৎসার কারণে বিদেশ যাত্রার অনুমতি চেয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুপ্রিম কোর্টে আবেদনের শুনানি হবে ৩ আগস্ট, সোমবার। বিদেশ যাত্রা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন খারিজের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন অভিষেক। নির্বাচনের সময় ডিজে বাজানোর বক্তব্যের মামলায় অভিষেকের দেশ ছাড়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে কোর্ট। এই শর্তেই কোর্টে রক্ষাকবচ পেয়েছেন তিনি। হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী,  কলকাতায় এসএসকেএম হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা যদি মনে করেন অভিষেকের চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাওয়া প্রয়োজন, তবেই অনুমতি পেতে পারেন তিনি। এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসকদের পরীক্ষার আগেই সুপ্রিমকোর্টে দ্বারস্থ হয়েছেন অভিষেক।

30 July 2026 09:15 AM (IST)

South 24 Parganas

দক্ষিণ ২৪ পরগনার চিতকালিকাপুরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৈরি একটি বহুমুখী সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্সের ক্ষেত্রে ৫.০৪ কোটি টাকার ‘অফলপ্রসূ’ বা ব্যর্থ ব্যয়ের বিষয়টি চিহ্নিত করেছে কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (সিএজি)। অডিট রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রত্যন্ত ও দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পন্ন স্থানে প্রকল্পটি গড়ে তোলার ফলে লোকশিল্প ও সংস্কৃতির প্রসারের মূল উদ্দেশ্যটি ব্যাহত হয়েছে। জাদুঘরটি কার্যত অকেজো অবস্থায় পড়ে ছিল এবং প্রেক্ষাগৃহটি মূলত ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানের জন্য ব্যবহৃত হওয়ার পর একসময় জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে। সিএজি-র মতে, কমপ্লেক্সটি তার কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয়েছে, যার ফলে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সরকারি অর্থ কোনো সুফল ছাড়াই পড়ে রয়েছে।

30 July 2026 07:30 AM (IST)

Bhangar

বড়সড় পদক্ষেপ  কলকাতা পুলিস ও ভাঙ্গড়ে ট্রাফিক পুলিসের। বাসন্তী হাইওয়েতে অটো, টোটো, ইঞ্জিন ভ্যান চলাচল করতে পারবেনা, মাইকিং করে জানিয়ে দিলেন পুলিস আধিকারিকরা। পথ দুর্ঘটনা রুখতে ও যানজট কমাতে পুলিসের এই বড়সড় পদক্ষেপ বাসন্তী হাইয়ের উপরে। যদি চলাচল করে টোটো, অটো বা ইঞ্জিন ভ্যান তাহলে পুলিসের পক্ষ থেকে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানিয়ে দাওয়া হল।

30 July 2026 07:30 AM (IST)

Malda

বিমান ওঠানামা করার পরিকাঠামো নেই মালদায়। রানওয়ের যা দৈর্ঘ্য তাতে বিমান ওঠানামা করতে পারবে না। পাশাপাশি চারপাশে বেআইনিভাবে গজিয়ে ওঠা প্রচুর সংখ্যক বড় বহুতল, অট্টালিকা বিমান পরিষেবা চালুর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে। এমন পরিবেশে মালদা বিমানবন্দর চালু করা সম্ভব নয় বলে ইতোমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া। পাশাপাশি ক্যাগ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে এই বিমানবন্দরে বিগত সরকার যে ১৫০০কোটি টাকা ববাদ্দ হর। তা কার্যত অপচয় হয়েছে।

30 July 2026 07:30 AM (IST)

Malda

‘জল জীবন প্রকল্পের’সুবিধা থেকে বঞ্চিত মালদাবাসী। রাজ্যের জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগে প্রতিমন্ত্রী ভাষ্কর ভট্টাচার্য্য সাংবাদিক বৈঠক করে এই অভিযোগ করলেন। তাঁর দাবী দেশের প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প এই জল জীবন মিশন। তাঁর জন্য এই রাজ্যে কয়েক কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু কাগজে কলমে সেই টাকার কাজ হয়েছে। তবে বাস্তবে নেই তার কোন অস্তিত্ন। ফলে জল থেকে বঞ্চিত এলাকাবাসী। প্রকল্পের টাকা তছরূপ হয়েছে। সেই তছরূপের তদন্ত শুরু হয়েছে। পাশাপাশি তিনি বলেন যে সংস্থা কাজের বরাত পাবে। তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্ব নিতে হবে। তাঁর অভিযোগ কাজের বরাত পাওয়া সংস্থাগুলি নিম্মমানের কাজ করে সরকারি অর্থ লুঠ করে। পরবর্তীতে তা অকেজো বা ভেঙে গেলে সরকারকে পুনরায় অর্থ ব্যয় করতে হয়। এবার থেকে বরাত পাওয়া সংস্থাকে তার কাজ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে হবে। এমন প্রস্তাব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে দিবেন বলে জানান।

30 July 2026 07:30 AM (IST)

TMC 

মাথায় গামছা বেঁধে,লুঙ্গি পড়ে খালি পায়ে চাষিদের সঙ্গে জমিতে নেমে আমন ধানের মরশুমে লাঙল চোষলেন হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার কালীঘাটপন্থী তৃণমূল বিধায়ক মতিবুর রহমান। কৃষকের ঘরের ছেলে হিসেবে চাষিদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে নতুন চমকের দাবি করলেন। চমক ধমক কিছুই হবে না আর তৃণমূলের।সব কিছু নাটক পাল্টা কটাক্ষ ছুড়ে দিল বিজেপি। যে ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। তৎকালীন মন্ত্রীকে বাদ দিয়ে দল তাকে টিকিট দিয়ে ছিল। একুশে বিজেপি প্রার্থী হওয়া সত্বেও মন্ত্রী তাজমুলের বদলে তার টিকিট পাওয়াটা রাজনৈতিক মহলেও বড় চমক ছিল। পরবর্তী পরিস্থিতিতে অনেকে নেত্রীর হাত ছাড়লেও মতিবুর এখনো মমতার সঙ্গেই। এই আবহে বুধবার নিজের গ্রাম কমলাবাড়িতে ধানের জমিতে চাষ করতে নেমে যান তিনি। একদম গ্রামের চাষীদের বেশেই তিনি জমিতে নেমে চাষ করেন। তার দাবি,"তিনি বরাবর মানুষের পাশে থাকেন। তিনি কৃষক পরিবারের ছেলে। চাষীদের সমস্যা বোঝেন। একসময় নিজেও চাষ করেছেন। তাই এদিন চাষীদের সঙ্গে মাঠে থাকলেন।" পাশাপাশি মতিবুর জানান এই চাষ করার পেছনেও বড় চমক আছে। ঠিক যেমন নির্বাচনের প্রাক্কালে গরুর গাড়িতে চড়ার পর তৃণমূলের টিকিট পেয়ে তিনি চমক দিয়ে ছিলেন। তবে বর্তমানে কি চমক আসছে তা স্পষ্ট করেন নি।যা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনাও।যদিও সমগ্র ঘটনা কে নাটক বলে নিশানা করেছে বিজেপি।

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TAGS:
West bengal
India Breaking News Live Updates

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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