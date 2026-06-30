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LIVE: হুমায়ুন কবীরের গ্রেফতারি কি শুধু সময়ের অপেক্ষা? পুলিসের জালে অনুগামীরা

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে- আসানসোলে টাকা উদ্ধারের ঘটনায় নাভলানি মামলায় সক্রিয় মুম্বই সিবিআই। বাজেয়াপ্ত এরাজ্যের তিন পুলিস কর্তার মোবাইল ফোন, বয়ান রেকর্ড।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 30, 2026, 07:36 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 10:56 AM IST
LIVE: হুমায়ুন কবীরের গ্রেফতারি কি শুধু সময়ের অপেক্ষা? পুলিসের জালে অনুগামীরা
30 June 2026 11:00 AM (IST)

Abhishek Banerjee

গলার স্বরের নমুনা সংগ্রহ মামলায় আদালতে দৃষ্টি আকর্ষণ অভিষেকের। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে দৃষ্টি আকর্ষণ। আজকেই মামলা শুনবেন বিচারপতি ঘোষ। দ্বিতীয়ার্ধে শুনবেন অভিষেক আবেদন।

30 June 2026 10:45 AM (IST)

Train Cancel

খড়গপুর ডিভিশনের হলদিয়া এবং দুর্গাচক স্টেশনের মাঝে 'শিল্প প্রবেশ গেট'-এর কাছে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। এই কারণে দুর্ঘটনা এড়াতে রেল কর্তৃপক্ষ ওই লাইনে ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিয়েছে। যতক্ষণ না পাইপলাইন মেরামতের কাজ পুরোপুরি শেষ হচ্ছে, ততক্ষণ হলদিয়া এবং দুর্গাচকের মধ্যে কোনো ট্রেন চলাচল করতে পারবে না বলে জানিয়েছে রেল। এই সমস্যার কারণে আজকের জন্য বেশ কয়েকটি লোকাল ট্রেনের সূচি বদল করা হয়েছে। যেমন, ৩৮০৫২ হলদিয়া-হাওড়া লোকাল ট্রেনটি আজ সম্পূর্ণ বাতিল করা হয়েছে, অর্থাৎ এই ট্রেনটি আজ একেবারেই চলবে না। আবার ৩৮০৫১ হাওড়া-হলদিয়া লোকাল ট্রেনটি আজ পুরো হলদিয়া পর্যন্ত যাবে না, এটি মাঝপথের দুর্গাচক স্টেশন পর্যন্ত গিয়েই থেমে যাবে। একইভাবে, ৩৮০৫৪ হলদিয়া-পাঁশকুড়া লোকাল ট্রেনটি আজ হলদিয়া থেকে ছাড়বে না, এটি হলদিয়ার বদলে দুর্গাচক স্টেশন থেকে যাত্রী নিয়ে পাঁশকুড়ার দিকে রওনা দেবে।

লোকাল ট্রেনের পাশাপাশি এক্সপ্রেস ট্রেনের রুটেও বড় বদল করা হয়েছে। আজ ২২৩৩০ আসানসোল-হলদিয়া এক্সপ্রেস ট্রেনটি শেষ স্টেশন হলদিয়া পর্যন্ত যাবে না, এটি তমলুক স্টেশন পর্যন্ত গিয়েই যাত্রা শেষ করবে। আর ফিরতি ট্রেন অর্থাৎ ২২৩২৯ হলদিয়া-আসানসোল এক্সপ্রেস ট্রেনটি আজ হলদিয়া স্টেশন থেকে ছাড়বে না, এটি হলদিয়ার বদলে তমলুক স্টেশন থেকে আসানসোলের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবে। যাত্রীদের এই সাময়িক অসুবিধার জন্য রেল কর্তৃপক্ষ দুঃখপ্রকাশ করেছে।

30 June 2026 10:45 AM (IST)

TMC Bank Account Freeze

আদালতে ফের ধাক্কা কালীঘাট তৃণমূলের। মামলার দ্রুত শুনানির আর্জি খারিজ। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার মামলার  দ্রুত শুনানির আর্জি খারিজ করলেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। মামলা হবে তালিকা মেনেই। - জানালেন বিচারপতি। কাউকেই কোন বাড়তি সুবিধা নয়। - জানালেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। আজ বা আগামীকাল নয়, মামলার শুনানি যেন পরশুর আগে না করা হয়। - আবেদন জানালেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা।

30 June 2026 10:30 AM (IST)

Jahangir Khan

জাহাঙ্গির ও তাঁর স্ত্রী বিপুল সম্পত্তির হদিশ। ৬০ টি সম্পত্তির দলিল। দলিল পেয়েছেন তদন্তকারীরা। জমি, ফ্ল‍্যাচ সহ ৬০ টি সম্পত্তির সন্ধান।

30 June 2026 09:00 AM (IST)

North Bengal

তিস্তায় হলুদ সর্তকতা অব্যাহত। মেখলিগঞ্জের অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সর্তকতার পাশাপাশি এনএইচ ৩১ জলঢাকা নদীর উপর সংরক্ষিত এবং অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সর্তকতা অব্যাহত। মঙ্গলবার সকালে জলপাইগুড়ি সেচ দপ্তর ফ্লাড কন্ট্রোল রুম সূত্রে জানা যায় পাহাড়ের কালিঝরা এবং জলপাইগুড়ি গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ থেকে দফায় দফায় জল ছাড়া হচ্ছে।

30 June 2026 09:00 AM (IST)

Ranaghat TMC Councillor

রানাঘাটে জনতার রোষে তৃণমূল কাউন্সিলর। এবার আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে রানাঘাটের আট নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার জয়দীপ দত্ত ওরফে বগাইকে ঘিরে জনরোষ রানাঘাটে। রানাঘাট চৌরঙ্গী মোড়ে কাউন্সিলর বগাইকে মাথায় টোপর পড়িয়ে, বুকে লাগিয়ে 'জেলে বিয়ে করতে যাবে বগাই' লিখে বিক্ষোভ রানাঘাটের কিছু মানুষের। অভিযোগ, ২০২২ সালে তৃনমূলের টিকিটে জয়লাভ করে কাউন্সিলর হন জয়দীপ দত্ত ওরফে বগাই। অভিযোগ, কাউন্সিলর হওয়ার পর থেকেই প্রোমোটিং, জমি কেনা বেচায় তোলাবাজি সহ একাধিক বিষয়ে দুর্নীতিতে নাম জড়ায় এই কাউন্সিলরের। অভিযোগ, সরকার বদলের পর রানাঘাট পৌরসভার চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান সহ সংখ্যা গরিষ্ঠ কাউন্সিলর পদত্যাগ করলেও এখনো পদত্যাগ করেনি এই কাউন্সিলর। সোমবার সন্ধ্যায় রানাঘাটে এই ঘটনার বিষয় জানাতে পেরে ঘটনাস্থলে পুলিস পৌঁছে বগাইকে উদ্ধার করে। বর্তমানে গ্রেফতার না হলেও অভিযুক্ত কাউন্সিলর কে উদ্ধার করে নিয়ে যায় রানাঘাট থানার পুলিস। যদিও এই ঘটনার নিন্দা করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।

30 June 2026 08:45 AM (IST)

Asansol

আসানসোলে টাকা উদ্ধারের ঘটনায় নাভলানি মামলায় সক্রিয় মুম্বই সিবিআই। বাজেয়াপ্ত এরাজ্যের তিন পুলিস কর্তার মোবাইল ফোন, বয়ান রেকর্ড। ২০২২ এ আসানসোলে 3 koti টাকা উদ্ধারের তদন্তে মুম্বইয়ের ব্যবসায়ী জিতেন্দ্র নাভলানির কাছে কোটি টাকা তোলা আদায়ের অভিযোগ ওঠে এরাজ্যের তৎকালীন CID অফিসার সহ রাজ্য পুলিসের শীর্ষ কর্তাদের বিরুদ্ধে। সেই তোলাবাজির মামলা তেই এবার রাজ্য পুলিসের ৩ পুলিস কর্তার মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করল মুম্বই সিবিআই। 
৩ পুলিস ইন্সপেক্টরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে স্টেটমেন্ট রেকর্ড করলো সিবিআই মুম্বই  ব্রাঞ্চ। কোন শীর্ষকর্তাদের নির্দেশে CID অফিসাররা তোলা আদায় করেছিল জানতে চায় সিবিআই।

30 June 2026 08:45 AM (IST)

Baruipur Incident

বারুইপুর পুরসভার এক কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে বৃদ্ধাশ্রমের এক মহিলা কর্মীকে মারধর ও কাজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। অভিযোগের ভিত্তিতে বারুইপুর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। যদিও এই ঘটনায় অভিযুক্ত কাউন্সিলার স্বপন সাহার কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি। অভিযোগ, বারুইপুরের কীর্তনখোলা এলাকায় পুরসভা পরিচালিত একটি বৃদ্ধাশ্রমে রান্নার কাজ করতেন ওই মহিলা। তাঁর দাবি, গত ১২ জুন কাউন্সিলার স্বপন সাহা কয়েকজন সহযোগীকে নিয়ে বৃদ্ধাশ্রমে ঢুকে তাঁকে মারধর করেন। শুধু তাই নয়, তাঁকে কাজ থেকেও তাড়িয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করেছেন নির্যাতিতা।

30 June 2026 08:00 AM (IST)

Humayun Kabir

গত শুক্রবার রেজিনগর থানার কাশীপুরে হুমায়ুন কবিরের সভার আয়োজক আমিনুল শেখ সহ দুজনকে গ্রেফতার করল রেজিনগর থানার পুলিস। তাদের আজকে বহরমপুর আদালতে পাঠানো হবে। গতকাল মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভা থেকে ঘোষণা করেছিলেন হুমায়ুন কবীরকে কাশিপুরে সভা করার জন্য যারা উদ্যোক্তা ছিলেনতাদের কাউকেই ছাড়া হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষনার পর পরই তৎপর হয়ে ওঠে রেজিনগর থানার পুলিস। তারা সভার আবেদনকারী সহ আর একজন আয়োজককে গ্রেফতার করেছে। পুলিস ধৃতদের হেফাজতে চেয়ে বহরমপুর আদালতে পাঠাবে আজ।

30 June 2026 08:00 AM (IST)

Bhangar Incident

ভাঙড়ের ভোজেরহাটে খাল থেকে উদ্ধার অজ্ঞাত পরিচয়ের মৃতদেহ, তদন্তে পুলিস। ভাঙড়ের ভোজেরহাট এলাকায় একটি খাল থেকে এক অজ্ঞাত পরিচয়ে ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা খালে মৃতদেহটি ভাসতে দেখে পুলিসকে খবর দেন। খবর পেয়ে পোলেরহাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করার চেষ্টা করছে। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির পরিচয় এখনও জানা যায়নি। কী কারণে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পোলেরহাট থানার পুলিস। মৃত ব্যক্তির পরিচয় শনাক্তের পাশাপাশি মৃত্যুর পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

30 June 2026 07:45 AM (IST)

Humayun Kabir

হুমায়ুন কেসে তিন জন গ্রেফতার। গুলাম মোস্তাফা, আমিনুর হক, আনিসুর রহমান এই তিনজন গ্রেফতার। একজন ব্লক প্রেসিডেন্ট, একজন অন্চল সভাপতি (AJUP)।  একজন বহরমপুর থেকে দুজনকে রেজিনগর কাশিপুরের থেকে গ্রেফতার।

30 June 2026 07:45 AM (IST)

TMC Leader Arrest

এবার জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে তৃণমূলের প্রাক্তন উপপ্রধান গ্রেফতার, তাকে লক্ষ্য করে ডিমবৃষ্টি ও চোর ধরো, জেল ভরো’ স্লোগানে তুমুল বিক্ষোভ। এবার ময়নাগুলিতে ডিম থেরাপির পাশাপাশি উত্তম মাধ্যম তৃণমূল নেতাকে ক্ষিপ্ত জনতার।ভাইরাল ভিডিয়ো। গ্রেফতার তৃণমূল নেতা।

30 June 2026 07:45 AM (IST)

Canning

তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন স্কুলের মাঠের একাংশ মাটি ভরাট করে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের কাছে । সেখানে গড়ে উঠেছিল একের পর এক দোকান। ছাত্র-ছাত্রী থেকে শিক্ষক শিক্ষিকারা এই নিয়ে আন্দোলন করেছিল বহু বার। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। যেহেতু তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল। মাঠ ফিরে পায়নি তারা। ক্ষমতা পরিবর্তন হতেই সেই মাঠ দখল দখল মু্ক্ত করলো খোদ স্কুলের ছাত্ররা। ভাঙচুর করে দেওয়া হল সেখানে থাকা খান দশের বেশি দোকান। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ক্যানিং থানার রায়বাঘিনী উচ্চমাধ্যমিক স্কুল এলাকায়।

30 June 2026 07:45 AM (IST)

Katwa Incident

তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় থেকে উদ্ধার সরকারি ত্রাণ সামগ্রী। এলাকাবাসীরা জানায় কিছু লোক ঘরের তালা ভেঙে মজুত থাকা সরকারি ত্রাণ সামগ্রী বাইরে বের করে ফেলে দেয়।কেতুগ্রাম ২ ব্লক এলাকার পাচুন্দি গ্রামের ঘটনা। এলাকাবাসীরা জানায় সোমবার সন্ধ্যে নাগাদ কিছু লোক গাড়ি করে পাচুন্দি বাসস্ট্যান্ডের কাছে থাকা কেতুগ্রাম ২ ব্লক তৃণমূল কার্যালয়ে এসে ঘরের তালা ভেঙে মজুত থাকা ত্রিপল, কম্বল, পোশাক সহ অন্যান্য সামগ্রী বাইরে ফেলতে থাকে। খবর পেয়ে কেতুগ্রাম থানার পুলিস ঘটনাস্থলে আসে। বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ গরীব মানুষদের জন্য বরাদ্দ সরকারি ত্রাণসামগ্রী বিলি না কেতুগ্রামের প্রাক্তন বিধায়ক শেখ শাহেনওয়াজ দলীয় কার্যালয়ে মজুত রেখেছিল। এবিষয়ে কেতুগ্রাম ২ ব্লকের তৃণমূল নেতৃত্ব কোনো মন্তব্য করেনি।বীরভূমের নানুর এলাকার বাসিন্দা প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক শেখ শাহেনওয়াজ নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকে আর দেখা যায়নি। উদ্ধার করা সরকারি ত্রাণ সামগ্রী কেতুগ্রাম ২ব্লক প্রশাসনের দায়িত্বে রাখা হবে বলে পুলিস সূত্রে জানা যায়।

30 June 2026 07:30 AM (IST)

Haldia Fire Incident

হলদিয়ার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে চিরঞ্জিপুর এলাকায় পেট্রোকেমিক্যালে আগুন লাগে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে দমকলের ৬টি ইঞ্জিন। পরে আরও তিনটি ইঞ্জিন পৌঁছয়। দেড় ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে হিমশিম খাচ্ছেন দমকল কর্মীরা। ঘটনায় বেশ কয়েকজন ঝলসে গিয়েছেন। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। এদিকে, অগ্নিকাণ্ডের জেরে হলদিয়া-পাঁশকুড়া রুটে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে বলে খবর।

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TAGS:
West bengal
India Breaking News Live Updates

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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