Breaking News LIVE Update: জলে ডুবে মৃত্যু রাহুলের: উঠছে একাধিক প্রশ্ন, তদন্তের দাবিতে সোচ্চার একাধিক

30 March 2026, 08:30 AM
WB Assembly Election 2026: মন্তেশ্বর বিধানসভায় কংগ্রেস প্রার্থীকে নিয়ে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে কংগ্রেস শিবিরে। মন্তেশ্বরে জ্যোতির্ময় মন্ডলকে কংগ্রেসের প্রার্থী করা হয়েছে। মন্তেশ্বরের প্রার্থীকে ‘তৃণমূলের দালাল’ বলে প্রার্থী বদলের দাবিতে কুসুমগ্রামের জাতীয় কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে ক্ষোভ বিক্ষোভ দেখান নেতাকর্মীরা। মন্তেশ্বর ব্লক যুব কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি বাদশা সিকান্দার মল্লিক বলেন, 'জ্যোতির্ময় মণ্ডল কংগ্রেসের কোনও কর্মসূচিতেই থাকে না। তার স্ত্রী উত্তরা মন্ডল মন্তেশ্বর পঞ্চায়েতের বর্তমানে তৃণমূলের সদস্যা। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস কর্মীরা যখন মার খায়, তখন এই জ্যোতির্ময় তার স্ত্রীকে নিয়ে ডোর টু ডোর তৃণমূলের হয়ে ভোট চায়। এখনও সে তৃণমূলের হয়ে প্রচার করে। আমরা এই প্রার্থীকে মানছি না, মানবো না। প্রার্থী পরিবর্তনের দাবি জানাচ্ছি।'
SIR in Bengal: দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় বৈধ ভোটেরদের নাম বাদ। যা ঘিরে রীতিমত আতঙ্ক বাদ যাওয়া ভোটাররা। মালদা সুজাপুর বিধানসভার ১লক্ষ ৩৪হাজার ভোটারের নাম বিচারাধীন ছিল।বিচারক ব্যবস্থারষমাধ্যমে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৬৪হাজার ভোটারের বিচার হয়েছে। তাতেও বাদ পড়েছে প্রায় ১২হাজার বৈধ ভোটার। এরপরই আতঙ্ক শুরু হয়েছে এলাকাজুড়ে। মালদা সুজাপুর বিধানসভার গয়েশবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় কয়েকশো বাসিন্দা আতঙ্কের মধ্যে। নির্বাচন দফতর ট্রাইবুনাল মাধ্যমে আবেদনের করার সুযোগ করেছে। কিন্তু মালদা জেলায় সেই পরিসেবা পারছেন না বাদ পড়ে যাওয়া বৈধ ভোটারা। অভিযোগ এমনই। ফলে দুঃশ্চিন্তা বাড়ছে বৈধ ভোটারদের।
Jalpaiguri: জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে বলে দাবি। মাধবডাঙা 16/133 নং বুধে 13 টি পরিবার টিএমসি ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করলেন। প্রচারের মাঝেই প্রার্থী কৌশিক রায়ের বিজেপি তে যোগদান ময়নাগুড়ির আমগুড়িতেও। অপরদিকে, সাপ্টিবাড়ি 1নং অঞ্চল 16/196 ও198 বুর্থ ২১টি পরিবার তৃণমূল থেকে বিজেপিতে জয়েন করলো। দলীয় প্রতাকা হাতে তুলে দেন বিদায়ী বিধায়ক তথা বিজেপি প্রার্থী কৌশিক রায়।
West Bengal Assembly Election 2026: এক সময়ের লালদুর্গ মন্তেশ্বরে এখন তৃণমূল কংগ্রেসের দাপট। কিন্তু এলাকার কিছু মানুষের আক্ষেপ, মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ হুটার বাজিয়ে আসেন। সারা বছর তেমন দেখা যায় না। বরং প্রভাব রয়েছে তার পালটা গোষ্ঠীর নেতা আহমেদ শেখের। দু দলের লাঠালাঠি প্রায়ই খবরে আসে। তবে এলাকায় উন্নয়ন হয়েছে। কিন্তু ফসলের দাম নেই। ছেলেপুলেদের হাতে কাজ নেই। কুসুমগ্রামের গ্রামীণ বাজার এখন আধাশহরের রূপ পেয়েছে। এই এলাকায় সংখ্যালঘু ভোটই নির্ণায়ক। এস আই আরের নাম বাদ দেওয়ায়,বিচারাধীন হওয়ার সংখ্যা প্রচুর। তাই ক্ষোভ বাড়ছে। প্রশ্ন একটাই, সেই ক্ষোভ ভোটের বাজারে কী প্রভাব ফেলবে?
SIR in Bengal: ভোটার তালিকা থেকে বাদ আন্তর্জাতিক ক্রীড়াবিদের নাম, ক্ষোভ ও আতঙ্ক নদীয়ার আতর আলীর দীর্ঘ টানাপোড়নের পর অবশেষে দেশের ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ল নদীয়ার এক প্রতিবন্ধী আন্তর্জাতিক ক্রীড়াবিদের। এই ঘটনাকে চরম অপমানজনক বলে দাবি করেছেন রানাঘাট দক্ষিণের আনুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীনাথপুরের বাসিন্দা আতর আলী। কিছুদিন আগে প্রকাশিত এসআইআর তালিকায় তাঁর নাম বিচারাধীন ছিল। শুনানির সময় সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়ার পরও চূড়ান্ত তালিকায় তাঁর নাম বাদ পড়ায় হতাশ ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, গত বছর -এ অনুষ্ঠিত হিন্দু নেপাল যুব স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপে ২০০ মিটার ও ৪০০ মিটারে জোড়া স্বর্ণপদক জিতে দেশের নাম উজ্জ্বল করেছিলেন আতর আলী। আতর আলীর প্রশ্ন, ২০০২ সাল থেকে যেখানে তাঁর বাবা-মায়ের নাম ভোটার তালিকায় রয়েছে এবং তাঁর জন্মও এই দেশেই, সেখানে কেন তাঁর নাম বাদ গেল? বিদেশে প্রতিযোগিতার প্রস্তুতির মাঝেই এই ঘটনায় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন তিনি।
Elephant Attack: খাবারের খোজে রিসোর্টের গেট ভেঙ্গে রিসোর্টে ঢুকে পড়ল একটি জঙ্গলি হাতি। ঘটনাটি ঘটেছে মালবাজার মহকুমার লাটাগুড়ি এলাকায় একটি রিসোর্টে। রাতের অন্ধকারে প্রথমে রিসোর্টে গেটে হাজির হয় হাতিটি। বেশ কিছুক্ষণ গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। এরপর শুর দিয়ে ধাক্কা মেরে গেট ভেঙ্গে রিসোর্টে ঢুকে পড়ে। রিসোর্টে ভেতরে ঢুকে কোন খাবারের সন্ধান না পেয়ে আবার শান্ত মনে সেই গেট দিয়েই বেরিয়ে লাটাগুড়ি জঙ্গলে ফিরে যায়। সম্পুর্ন ভিডিও রেকর্ড হয় রিসোর্টের সিসি ক্যামেরায়।
Rahul Banerjee Death: একাধিক সতীর্থ ইতিমধ্যেই তদন্তের দাবিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় সোচ্চার। এই অবস্থায় জলে ডুবে প্রয়াত অভিনেতার মৃত্যুর নেপথ্যে আর কোনো কারণ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে তমলুক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রাহুলের দেহের ময়নাতদন্ত শুরু হবে। গতকাল গভীর রাতে পরিবারের দাবি মেনে দিঘা জেনারেল হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুলেন্সে দেহ তমলুক নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাতে মেডিক্যাল কলেজের মর্গে দেহ সংরক্ষিত ছিল। আজ পরিবারের অনুমোদন বা কনসেন্ট নিয়ে শুরু হবে ময়নাতদন্ত। অস্বাভাবিক মৃত্যু বা ইউ ডি মামলা রুজু করে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পূর্ব মেদিনীপুর পুলিস।