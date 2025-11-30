English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Breaking News LIVE Update: বিগ ব্রেকিং! SIR-র খসড়া তালিকার তারিখ পরিবর্তন...

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-  

| Last Updated: Sunday, November 30, 2025 - 12:11
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

30 November 2025, 12:15 PM

SIR in Bengal: খসড়া তালিকা প্রকাশের দিন পরিবর্তন। ৯ ডিসেম্বরের বদলে প্রকাশ ১৬ ডিসেম্বর। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশেরও দিন বদল। ৭ ফেব্রুয়ারির বদলে ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ।

30 November 2025, 11:45 AM

Rahul-Sonia Gandhi: কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী ও সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে অপরাধের ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ করা হয়েছে। দিল্লি পুলিশের অর্থ সম্পর্কিত অপরাধ শাখা নতুন FIR করেছে। এতে মোট ছয়জনের নাম আছে।

30 November 2025, 09:00 AM

Purulia Weather: কনকনে শীতের আমেজ পুরুলিয়ায়। আজ জেলার তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি। সকাল সকাল গরম কাপড় গায়ে জড়িয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজে বাইরে বেরোচ্ছেন সাধারণ মানুষ। সকালের দিকে হাল্কা কুয়াশাচ্ছন্ন রয়েছে রাস্তাঘাট। শীতের আমেজ উপভোগ করতে পুরুলিয়ার বিভিন্ন পর্যটন স্থান গুলোতে নেমেছে পর্যটকদের ঢল।

 

30 November 2025, 09:00 AM

Canning: বিদ্যুৎ পৃষ্ট হয়ে এক নাবালকের মৃত্যুকে ঘিরে এলাকায়  চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। মৃত নাবালকের নাম অর্ণব ভূঁইয়া(১৬)।  ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার নারায়ণতলা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন অর্ণব তাদের বাগানে জল দেওয়ার জন্য গিয়েছিল। সেখানে বিদ্যুৎ বাহিত মোটরের সাহায্যে জল দেয়ার সময় আচমকা বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে পড়ে। স্থানীয়রা তাকে কোন প্রকারে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা ওই নাবালককে মৃত বলে ঘোষণা করে। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। পাশাপাশি ঠিক কী ভাবে এমন দুর্ঘটনা ঘটলে সে বিষয়ে বাসন্তী থানার পুলিস তদন্ত শুরু করেছে। এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

 

30 November 2025, 09:00 AM

Kalyani: বাংলাদেশি পরিচয় গোপন করে ভারতে ভোটার তালিকায় নাম! ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য কল্যাণী বিধানসভার সগুনা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এক পরিবারের পাঁচ সদস্যের বিরুদ্ধে বাংলাদেশী পরিচয় গোপন করে ভারতে ভোটার তালিকায় নাম তোলার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় নির্বাচন কমিশনে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বিষয়টি তদন্তে নেমেছে কল্যাণীর মহকুমা প্রশাসন। 

30 November 2025, 09:00 AM

SIR in Bengal: কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানোর চেষ্টা করছে নির্বাচন কমিশন, জলপাইগুড়ি তে SIR এর সম্পর্কিত দলীয় কাজকর্ম খতিয়ে দেখতে এসে বললেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ক্রান্তি , ময়নাগুড়ি  , ধূপগুড়ি,এস আই আর ক্যাম্প পরিদর্শন করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী  উদয়ন গুহ। আদিবাসী মন্ত্রী বুলুচিক বরাইক, জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের অভিনেত্রী মহুয়া গোপ, জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি রামমোহন রায় , জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি বাবন পাল, সহ দলীয় নেতৃত্বরা। বি এল ও টুদের সঙ্গে কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন এবং তাদের সমস্যার কথা শুনেন তিনি।

30 November 2025, 08:45 AM

Purba Medinipur: পাকিস্তানের জেলে ভারতীয় মৎস্যজীবীর রহস্যমৃত্যু দেহ উদ্ধারে তৎপর প্রশাসন, বিপর্যস্ত পরিবারের পাশে আমিন সোহেল। পূর্ব মেদিনীপুরের উত্তর কাঁথি বিধানসভার পাইকবার গ্রামে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। ওই গ্রামের মৎস্যজীবী স্বপন রানা পাকিস্তানের একটি জেলে মৃত্যু হওয়ার খবরে উত্তাল গোটা এলাকা। দুই বছর আগে মাছ ধরতে গিয়ে আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সীমা অতিক্রমের অভিযোগে পাকিস্তানের জল নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে ধরা পড়েছিলেন তিনি। তারপর থেকেই অজ্ঞাতপরিচয় বন্দিশিবিরে কাটছিল তাঁর দিন। স্বজনদের অভিযোগ, স্বপনের মৃত্যুর সঠিক কারণ সম্পর্কে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে কিছুই জানায়নি পাকিস্তান। বন্দিদশায় তাঁর স্বাস্থ্য, খাদ্য কিংবা নিরাপত্তা—কী অবস্থায় ছিলেন, তাও জানা যায়নি। তাই হঠাৎ মৃত্যু ঘিরে উঠেছে একাধিক রহস্য ও প্রশ্নচিহ্ন।

30 November 2025, 08:45 AM

Purulia: পর্যটন মরশুমে ডিসেম্বরের শুরু থেকে সপ্তাহ ধরে ট্রেন পরিষেবা ব্যাঘাত ঘটতে চলেছে ।রেল লাইন রক্ষণাবেক্ষণের কারণে আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা ডিভিজনের একাধিক রুটে বেশ কয়েকটি ট্রেন বাতিল, সংক্ষিপ্তকরণ ও রুট পরিবর্তন করা হবে । দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের আদ্রা বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারিং, TRD এবং সিগন্যাল ও টেলি-কমিউনিকেশন বিভাগ কর্তৃক রেল লাইনের জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য এই নির্দেশিকা জারি করেছে। ২ ও ৭ ডিসেম্বর বাতিল করা হয়েছে আদ্রা - আসানসোল - আদ্রা মেমু প্যাসেঞ্জার, ৭ ডিসেম্বর বাতিল করা হয়েছে আদ্রা- বরাভুম -আদ্রা মেমু প্যাসেঞ্জার, ৭ ডিসেম্বর বাতিল করা হয়েছে আসানসোল পুরুলিয়া আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলি। পাশপাশি সংক্ষিপ্তকরণ করা হয়েছে ১) ঝাড়গ্রাম- ধানবাদ - ঝাড়গ্রাম এক্সপ্রেস, ২) বোকারো- ধানবাদ- বোকারো প্যাসেঞ্জার, ৩) বর্ধমান- হাটিয়া- বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার, ৪) গোমো -হাটিয়া - গোমো, ৫) টাটানগর- আসানসোল- বারাভূম মেমু, ৬) আদ্রা - আসানসোল - আদ্রা ট্রেনগুলি । এছাড়াও একাধিক ট্রেন ঘুরপথে পরিচালনা করা হবে । ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ট্রেন পরিষেবা ব্যাঘাত ঘটায় সমস্যায় পড়ার আশঙ্কা রেল যাত্রীদের । 

30 November 2025, 08:45 AM

Elephant Death: সাত সকালে ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যু জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়ি খলাই গ্রাম স্টেশনের কাছে ঘটনায় চাঞ্চল্য। আহত আরও একটি হাতি রেললাইনের পাশেই পড়ে রয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিস এবং রেল কর্মীরা। বনদফতরের আধিকারিক এবং কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে বলে খবর। বহু মানুষ ভিড় জমিয়েছেন ঘটনাস্থলে। ডাউন মাল ট্রেনে এই দুর্ঘটনা বলে প্রাথমিকভাবে জানা যায়। রেল পুলিস বনদফতর যৌথভাবে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি আজ ভোরের নাগাদ তিনটে হাতি এলাকায় রেললাইনের পাশে দেখতে পায়। ট্রেনের ধাক্কায় এই দুর্ঘটনা বলে জানা যায়। 

 

