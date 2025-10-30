Breaking News LIVE Update: SIR আবহে তৃণমূলের BLA বৈঠক! বুথ লেভেল এজেন্টদের সঙ্গে আলোচনা...

30 October 2025, 09:15 AM
Jalpaiguri: বিভাজনের S I R মানছি না মানবো না। এই স্লোগান দিয়ে সদ্য ঘোষিত S I R এর বিরোধিতা করে পথে নামলো সিপিএম।আর এই নিয়ে কটাক্ষ বিজেপির।জলপাইগুড়ি শহরে প্রতিবাদ মিছিল করেন সিপিএম কর্মীরা। সিপিএমের জেলা দপ্তর থেকে এই প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয়।শহর পরিক্রমা করে মিছিল টি। আর এই নিয়ে বিজেপির কটাক্ষ এতদিন SIR চাইছিল সিপিএম নেতারা।এখন তৃনমূলের সাথে সেটিং হয়েছে। তাই বিরোধিতা করতে পথে নেমেছে। এই প্রসঙ্গে সিপিএমের সাফ জবাব বিজেপি তৃণমূল এর সেটিং এর ফলে এই SIR হচ্ছে।তাই আমরা ধর্মীয় বিভাজনের SIR এর বিরোধিতা করছি।
Keshpur: অধ্যক্ষহীন ভাবে চলছে কলেজ। কলেজ পরিচালন কমিটির সভাপতি কে? এই নিয়ে দ্বন্দ্ব কেশপুরের বিধায়ক তথা মন্ত্রী শিউলি সাহার সঙ্গে কেশপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চিত্ত গড়াইয়ের। দুজনেই দাবি করছেন কলেজের পরিচালন কমিটি সভাপতি তিনিই। চিত্ত গড়াইয়ের বক্তব্য শিউলি সাহা কলেজের কেউ নয় অনেক দিন আগেই তার মেম্বারসিপ ক্যান্সেল হয়ে গিয়েছে। পাল্টা শিউলি সাহা চিত্ত বাবুকে কটাক্ষ করে বলেন, ওনার বয়স হয়েছে ওনাকে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি করা হয়েছে উনি পদ পেতে চান পদ ছাড়তে চান না। আমাকে গভর্মেন্ট উচ্চশিক্ষা দপ্তর কলেজের সভাপতি করে পাঠিয়েছে, উনাকে পাঠিয়ে থাকলে উনি সেই কাগজ দেখান। এই নিয়েই কেশপুর কলেজে দেখা দিয়েছে জটিলতা।
North 24 Parganas: ভিনরাজ্যে কাজের গিয়ে ফের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হলেন পশ্চিমবঙ্গের এক পরিযায়ী শ্রমিক। চেন্নাইতে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার সাগর থানার মন্দিরতলা খেয়া ঘাট এলাকার লক্ষীকান্ত বেড়া (৪২) নামের এক যুবকের। অভাবের তাড়নায় মাস ছয়েক আগে চেন্নাই গিয়েছিলেন তিনি। কফিনবন্দি দেহ গ্রামে ফিরতেই গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, রাজমিস্ত্রির কাজের পাশাপাশি রাতে ওভার ডিউটিতে গাড়ি খালি করার সময় লক্ষীকান্তর বুকে পাথর এসে পড়ে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে চেন্নাইয়ের রাজীব গান্ধী হসপিটালে ভর্তি করা হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ২৮ তারিখ রাতে পরিবারকে ফোন করে লক্ষীকান্তর দুর্ঘটনার কথা জানানো হয় এবং জরুরি অপারেশনের জন্য অনুমতি চাওয়া হয়। পরিবারের সদস্যরা অনুমতি দেন। অপারেশন হওয়ার পরে লক্ষীকান্ত কান্নাকাটি করে পরিবারের সঙ্গে কথাও বলেন। কিন্তু অপারেশনের বেশ কিছু সময় পরে আসে তার মৃত্যুর দুঃসংবাদ। মৃত্যুর খবর পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে গোটা পরিবার।
Purulia: ঘূর্ণাবর্ত মন্থার প্রভাবে আবহাওয়ার পরিবর্তন পুরুলিয়ায় । গতকাল থেকে জেলা জুড়ে বিক্ষিপ্ত ভাবে কোথাও মাঝারি ও কোথাও হালকা বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে । বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে বেরোতে নারাজ সাধারণ মানুষজন । তবে এই বৃষ্টিপাতের জেরে ক্ষতির মুখে পুরুলিয়ার জেলার একাংশ ধানচাষিরা। জেলায় একফসলা ধান চাষের উপরই ভরসা থাকে চাষিদের । এই সময় পাকা ফসল কেটে ফেলা বা বাড়ি তোলার সময় । তাতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বৃষ্টি । অনেকের পাকা ফসলের গোড়া ভেঙে পড়েছে আবার কারুর কাটা ফসল জমিতেই পড়ে রয়েছে । ফলে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন জেলার ধান চাষিরা।
Cyclone montha: উত্তরে ঘনাচ্ছে মেঘ। মন্থার প্রভাবে দুর্যোগের মেঘ ঘনাচ্ছে উত্তরবঙ্গে। সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ, জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। চিন্তায় কৃষকরা। চিন্তায় নদী সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। পুলিস এবং প্রশাসনের তরফ থেকে জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে সচেতনতা প্রচার মাইকিং।
Malda: জীবিত,ভোটার তালিকায় মৃত। তা নিয়ে রাজনৈতিক তরজা মালদার চাচোলে রাজ্যে এস আই আর চলাকালীন ভোটার তালিকায় গরমিল। জীবিত কে মৃত দেখিয়ে তালিকা থেকে নাম বাদ। ভোটার তালিকায় জীবিত ব্যক্তির নামের পাশে লেখা রয়েছে ডিলিটেড। অথচ বিগত লোকসভা নির্বাচনে ভোটও দিয়েছেন তিনি। মালদার চাঁচল শহরের থানাপাড়া এলাকার ঘটনা। চিন্তায় ঘুম উড়েছে ওই ব্যক্তির।
BLA-দের সঙ্গে বৈঠকে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। আজ বা কাল BLA-দের নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ৪ নভেম্বর থেকে বাড়ি বাড়ি যাবেন BLO-রা। সঙ্গে থাকবেন রাজনৈতিক দলের বুথ লেভেল এজেন্টরা। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি দেখতে এই ভার্চুয়াল বৈঠক শাসকদলের।