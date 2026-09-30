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LIVE Update: হাইকোর্টের ছাদে ধর্মীয় প্রার্থনা, স্বরজমিনে পরিদর্শনের নির্দেশ প্রধান বিচারপতির

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে- পুজোর শপিংয়ের জন্য বাড়ছে ভিড়। যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে পুজোর আগে ৪ দিন অতিরিক্ত মেট্রো চালানোর সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। পুজোর আগের দুই সপ্তাহে শনিবার ও রবিবার অতিরিক্ত মেট্রো চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ব্লু, গ্রিন এবং ইয়েলো লাইনে বাড়তি মেট্রো চলবে বলে জানিয়েছে মেট্রো রেল।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 30, 2026, 07:40 AM IST|Updated: Sep 30, 2026, 12:44 PM IST
LIVE Update: হাইকোর্টের ছাদে ধর্মীয় প্রার্থনা, স্বরজমিনে পরিদর্শনের নির্দেশ প্রধান বিচারপতির
30 September 2026 12:45 PM (IST)

Mumbai: চার বছর ধরে বাবার মৃতদেহ সংরক্ষণ

মুম্বইয়ের এক বন্ধ ডে-কেয়ার সেন্টার থেকে এক বৃদ্ধের সংরক্ষিত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ২০২২ সালের জুন মাসে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ওই বৃদ্ধ মারা গেলেও, তাঁর মেয়ে বাবার মৃত্যুর সত্যতা কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। ভবিষ্যতের আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের হাত ধরে বাবা একদিন ঠিক পুনরুজ্জীবিত হবেন—এই অন্ধবিশ্বাসে মেয়ে সৎকারের বদলে দেহ সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নেন।

বাইরে তালা ঝোলানো বন্ধ কেন্দ্রটি থেকে তীব্র দুর্গন্ধ ছড়ালে স্থানীয় বাসিন্দারা কুরার থানায় খবর দেন। পুলিস তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকতেই উদ্ধার হয় দীর্ঘ চার বছর ধরে লুকিয়ে রাখা বৃদ্ধের নিথর দেহ। তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, আমেরিকার এক বিশেষজ্ঞ ‘ক্রায়োনিক্স’ সেন্টারে দেহটি পাঠানোর পরিকল্পনা ছিল পরিবারের। ক্রায়োনিক্স হল মৃত্যুর পরপরই প্রচণ্ড ঠান্ডায় দেহ জমিয়ে রাখার একটি সম্পূর্ণ পরীক্ষামূলক পদ্ধতি।

তবে প্রশাসন বা পুলিসকে না জানিয়ে গোপনে এভাবে বছরের পর বছর দেহ আটকে রাখা একাধিক আইনি জটিলতার সৃষ্টি করেছে। ভারতে ক্রায়োনিক্স সংক্রান্ত স্পষ্ট আইন না থাকলেও সংবিধান অনুযায়ী মৃত্যুর পরও দেহের মর্যাদা ও সামাজিক সৎকার নিশ্চিত করার কথা বলা রয়েছে। এছাড়া মৃত্যুর তথ্য গোপন করা বা আর্থিক কোনো উদ্দেশ্য ছিল কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বর্তমানে পুলিস ঘটনাটির পারিবারিক ও আইনি উভয় দিক তদন্ত করে পরবর্তী পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।

30 September 2026 12:30 PM (IST)

A school in Nadia ant infestation everywhere: তিন বছর ধরে পিঁপড়ের দাপট, শ্রেণিকক্ষে বসাই দায়!

পড়াশোনা করতে এসে পিঁপড়ের কামড় খেতে হচ্ছে পড়ুয়াদের! এমনই অভিযোগ উঠেছে নদিয়ার চাকদহ থানার তাতলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার তাতলা পশ্চিম শিশু আলোয় প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ঘিরে। অভিযোগ, প্রায় তিন বছর ধরে স্কুলজুড়ে চলছে পিঁপড়ের উপদ্রব। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, অনেক সময় শ্রেণিকক্ষের ভিতরে বসে পড়াশোনা করাও কঠিন হয়ে পড়ছে। 

30 September 2026 11:30 AM (IST)

Calcutta High Court: হাইকোর্টের ছাদে ধর্মীয় প্রার্থনা, স্বরজমিনে পরিদর্শনের নির্দেশ প্রধান বিচারপতির

হাইকোর্টের ছাদে ধর্মীয় প্রার্থনা, স্বরজমিনে পরিদর্শনের নির্দেশ প্রধান বিচারপতির। হাইকোর্টের ছাদে নমাজের অনুমোদন আছে? ওখানে কি কোন ধর্মীয় সম্প্রদায় প্রার্থনা করেন? হাইকোর্ট রেজিস্ট্রিকে স্বরজমিনে পরিদর্শন করে রিপোর্ট জমা করতে হবে। নির্দেশ প্রধান বিচারপতির রবীন্দ্র ভি ঘুগে ও বিচারপতি ওম নারায়ণ রায়ের। ১২ অক্টোবরের মধ্যে এই রিপোর্ট জমা করতে হবে। প্রসঙ্গত, কলকাতা হাইকোর্টের ছাদে একটি বিশেষ সম্প্রদায় তাদের ধর্মীয় প্রার্থনা করে। ফলে সাংবিধানিক অধিকার অনুযায়ী সেখানে ভারত মাতার মন্দির ও দুর্গা পূজা করার অনুমোদন দিক কলকাতা হাইকোর্ট। এমনটাই দাবি জানিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের। সেই মামলার প্রেক্ষিতেই প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের এই নির্দেশ।

30 September 2026 11:30 AM (IST)

Nandigram Bypoll 2026: নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান

নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে কলকাতা হাইকোর্টের দেওয়া অন্তর্বর্তী জামিনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রাজ্যের হয়ে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা দ্রুত শুনানির আর্জি জানান। তুষার মেহতা বলেন, এটি খুনের মামলায় দেওয়া অন্তর্বর্তী জামিনের বিষয়। নির্বাচনের আগে শুনানি না হলে মামলাটি শোনার কার্যত কোনও অর্থ থাকবে না। কারণ, সোমবারই নির্বাচন হওয়ার কথা। তবে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ দ্রুত শুনানির আর্জি খারিজ করে জানায়, সোমবার মামলাটি শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করা হবে।

30 September 2026 10:00 AM (IST)

Kolkata Metro: পুজোর শপিংয়ের জন্য বাড়ছে ভিড়

পুজোর শপিংয়ের জন্য বাড়ছে ভিড়। যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে পুজোর আগে ৪ দিন অতিরিক্ত মেট্রো চালানোর সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। পুজোর আগের দুই সপ্তাহে শনিবার ও রবিবার অতিরিক্ত মেট্রো চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ব্লু, গ্রিন এবং ইয়েলো লাইনে বাড়তি মেট্রো চলবে বলে জানিয়েছে মেট্রো রেল।

শনিবার কতগুলি মেট্রো চলবে?
৩ ও ১০ অক্টোবর, শনিবার ব্লু লাইনে ২৫২টির জায়গায় ২৭২টি মেট্রো চলবে। ১৩৬টি করে আপ ও ডাউন ট্রেন।

গ্রিন লাইনে ২১২টির পরিবর্তে ২৩৬টি মেট্রো চালানো হবে। এর মধ্যে ১১৮টি আপ এবং ১১৮টি ডাউন ট্রেন।

ইয়েলো লাইনে ৯২টি চলে, সেই জায়গায় ১২০টি মেট্রো চলবে

তিনটি লাইনের ক্ষেত্রেই প্রথম ও শেষ মেট্রোর সময়ে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না।

রবিবার কতগুলি মেট্রো চলবে?
৪ ও ১১ অক্টোবর, রবিবার ব্লু লাইনে ১৫২টির বদলে ১৮৮টি মেট্রো চলবে।

গ্রিন লাইনে ১৪টি বেড়ে ১২৫টি মেট্রো চালানো হবে। ৬২টি আপ এবং ৬৩টি ডাউন ট্রেন।

ইয়েলো লাইনে স্বাভাবিক সূচি অনুযায়ী ৭৮টি মেট্রো চলবে।

রবিবার ব্লু, গ্রিন ও ইয়েলো লাইনে প্রথম এবং শেষ মেট্রোর সময়ে বদল হচ্ছে না।

30 September 2026 08:30 AM (IST)

BJP Worker Attacked: ভাঙড়ে বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ, কাঠগড়ায় ISF

ভাঙড়ে বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ, কাঠগড়ায় ISF। ভাঙড়ে বিজেপি করার ‘অপরাধে’ এক বিজেপি কর্মীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল ISF কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে ভাঙড় ১ নম্বর ব্লকের নলমুড়ি এলাকায়। অভিযোগ, বিজেপি কর্মী সাইফুল মোল্লাকে মারধর করেন ISF কর্মী-সমর্থকরা। সাইফুলের দাবি, তিনি বিজেপির সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণেই তাঁকে মারধর করা হয়েছে। ঘটনার পর আহত অবস্থায় তাঁকে প্রথমে নলমুড়ি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীতে ভাঙড় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে যান সাইফুল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন স্থানীয় বিজেপি নেতা-কর্মীরা। যদিও বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে ISF। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে।

30 September 2026 08:30 AM (IST)

Train Fire: ট্রেনে অগ্নিকাণ্ড

ভোর সাড়ে ৩ টেয় যাত্রা শুরুর আগেই মুম্বই ছত্রপতি শিবাজি টার্মিনাসে দুরন্ত এক্সপ্রেসের কিচেন কারে আগুন। দমকলের ৪ টি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে। ক্ষয়ক্ষতি চেক করা হচ্ছে। সন্তোষজনক হলে ট্রেন সময়মতো ছাড়বে। নাহলে দেরি বা বাতিল হতে পারে। অথবা বেলার দিকে অলটারনেটিভ রেকের ব্যবস্থা করে ট্রেন ছাড়তে পারে।

30 September 2026 07:45 AM (IST)

South 24 Parganas: নিকাশি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বন্ধ

জাতীয় সড়কের পাশে নয়নজলি, সেই নয়নজলি ভরাট করে গড়ে উঠেছে প্রজেক্ট, কংক্রিটের নিরেট ঢালাই ফেলে তৈরী হয়েছে কোম্পানির গেট তৎকালীন তৃণমূল জামানায়। এই সকল কারণের জন্য জল নিকাশি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে জলে ডুবছে ৬ গ্রামের মানুষ জন এমনটাই অভিযোগ গ্রামের মানুষ জনের। এলাকার মানুষ জন প্রজেক্ট ও কোম্পানিতে এসে জানায় যে জল নিকাশি ব্যাবস্তা বহাল করতে কিন্তু কে কার কথা শোনে অবশেষে গ্রামের মানুষ জন ব্লক সমষ্ঠি উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তরের লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। তবে দেখার বিষয় জল নিকাশি ব্যাবস্তা বহাল হয় কি না, না আগের পরিস্থিতিতে পড়ে থাকবে সেটাই দেখার বিষয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত ভাষা চৌদ্দ নম্বর এলাকার ঘটনা। গ্রাম গুলি হল রং পাড়া, মুসলিম পাড়ার মন্ডল পাড়া,উত্তর কাজির হাট, দক্ষিণ কাজির হাট,ঢালি পাড়া, মাঝের পাড়া,ছবি পাড়া।

30 September 2026 07:45 AM (IST)

BJP Leader Attacked: বিজেপি নেতার বাড়িতে হামলা

গীতা পাঠের অনুষ্ঠান কারাকে কেন্দ্র কালী কৃষ্ণ টেগর স্ট্রিটে বিজেপি নেতার বাড়িতে হামলা চালাল বিজেপির এক গোষ্ঠী ঘটনাটি ঘটে। মঙ্গলবার রাতে আগামী ৬ অক্টোবর শ্যামপুকুর বিধানসভা কেন্দ্রের কোম্পানি বাগানে গীতা পাঠের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন বিজেপির ট্রেড সেল এর কনভেনার এবং কলকাতার অবজারভার কমল সিং অভিযোগ ওই গীতা পাঠের অনুষ্ঠানে বাধা দিচ্ছে। বিজেপি অপর এক গোষ্ঠী মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কয়েকজন লোক এসে কমল সিংহের বাড়িতে স্লোগান দিতে থাকে কমল সিংকে মারধর করা হয় তার বাড়িতে হামলা চালানো হয়। বাড়ির ভেতরে পার্টি অফিস ভাঙচুর করা হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পোস্তা থানার পুলিস। ইতিমধ্যেই হামলার ঘটনা বিজেপি নেতৃত্ব এবং পুলিসকে জানানো হয়েছে।

30 September 2026 07:45 AM (IST)

Brazil: বিশেষ প্রতিনিধি দল আসছে কলকাতায়

ভিনিশিয়াস জুনিয়র, এন্ড্রিকরা শহরে আসার আগেই ব্রাজিলের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বিশেষ প্রতিনিধি দল আসছে কলকাতায়। নিরাপত্তার দায়িত্বে ৮ সদস্যের দল। প্রাক্তন সেনা কর্তারাও রয়েছেন সেই দলে। দানিলোদের সুরক্ষার বিষয়টি খতিয়ে দেখবে ব্রাজিলের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা তাদের বিশেষ প্রতিনিধি দল। টিম হোটেলের প্রতিটি ফ্লোরে ২৪ ঘণ্টা কড়া নজরদারি রাখবে এই প্রতিনিধি দল।

30 September 2026 07:45 AM (IST)

Budgam encounter: লস্কর জঙ্গি খতম

জম্মু ও কাশ্মীরের মধ্য বাডগাম জেলার পাহাড়ি অঞ্চলে মঙ্গলবার এক বড়সড় সাফল্য পেল যৌথ বাহিনী। নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিকেশ হয়েছে লস্কর-ই-তৈবার শীর্ষ জঙ্গি সুলেমান শাহ ওরফে মুসা। উপত্যকায় একাধিক নাশকতামূলক হামলায় জড়িত থাকা এই মোস্ট ওয়ান্টেড জঙ্গির গতিবিধির খবর পেয়েই যৌথভাবে অভিযান চালায় রাষ্ট্রীয় রাইফেলস ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী। সেনার চিনার কোর সূত্রে প্রথমে নাম প্রকাশ না করা হলেও পরে নিরাপত্তা আধিকারিকরা নিহত জঙ্গির পরিচয় নিশ্চিত করেন। সেনাবাহিনী জানিয়েছে, সেন্ট্রাল কাশ্মীরের ইউসমার্গ এলাকার কোরাগে সন্দেহভাজন গতিবিধি লক্ষ্য করেন জওয়ানরা। সন্দেহভাজনদের থামতে বললে তারা জওয়ানদের লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে। পালটা জবাব দেয় বাহিনীও। শুরু হয় তীব্র গুলির লড়াই। সেনা সূত্রে খবর, দুধপাথরির বনাঞ্চলে চলা এই গুলির লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত ওই জঙ্গি খতম হয়। গোটা এলাকায় তল্লাশি অভিযান এখনও জারি রয়েছে।

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TAGS:
West bengal
India Breaking News Live Updates

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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