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  • /LIVE Update: ব্যস্ত সকালে শিয়ালদহ স্টেশনের খাবারের দোকানে আগুন, ঘটনাস্থলে ৩ ইঞ্জিন
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LIVE Update: ব্যস্ত সকালে শিয়ালদহ স্টেশনের খাবারের দোকানে আগুন, ঘটনাস্থলে ৩ ইঞ্জিন

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে- মোছা দেওয়ালে ফের লেখা হল যাদবপুরে। জলের ড্রামের আড়ালে মোষ পাচারের চেষ্টা। 

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 31, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 09:53 AM IST
LIVE Update: ব্যস্ত সকালে শিয়ালদহ স্টেশনের খাবারের দোকানে আগুন, ঘটনাস্থলে ৩ ইঞ্জিন
31 August 2026 09:00 AM (IST)

CM Suvendu Adhikari Nandigram: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশাসনিক সভা

নন্দীগ্রামের রেয়াপাড়া শিবালয় মন্দির মাঠে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশাসনিক সভা। সভায় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের উপস্থিতিতে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা তুলে দেওয়া হবে উপভোক্তাদের হাতে। রাস্তার উদ্বোধন ও শিলান্যাসের পাশাপাশি আবাস যোজনার ঘর, আয়ুষ্মান ভারত-সহ একাধিক প্রকল্পের সুবিধা প্রদান করা হবে। জানা গিয়েছে, সোমবার বেলা ১১টা নাগাদ সভাস্থলে পৌঁছবেন মুখ্যমন্ত্রী। সভাকে ঘিরে নন্দীগ্রামে প্রস্তুতি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে।

31 August 2026 09:00 AM (IST)

Dilip Ghosh on TMC: শুধরে নিজেদের বিরোধী দায়িত্ব পালন করুক তৃণমূল

ঋতব্রত তৃণমূল জোর গলায় রাজ্য সরকারের বিরোধিতা করে না। মমতা ব্যানার্জির তৃণমূলও কার্যত হারিয়ে যাওয়ার পথে। সিপিএম-এর সেভাবে কোনও বড় নেতা নেই। কংগ্রেসেরও কার্যত একই অবস্থা। তাহলে কী রাজ্য এখন বিরোধি শূন্য? যদিও দিলীপ ঘোষের বক্তব্য, পশ্চিম বাংলার মানুষ নির্বাচনে তাদের রায় দিয়েছেন নতুন সরকার বিজেপির উপর আস্থা রেখেছেন আমরা সরকারে এসে সাধারণ মানুষকে উন্নয়নের মাধ্যমে পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করছি। এখন বিরোধী কেউ থাকবে কি থাকবে না বিরোধীরা কোথায় যাবে সেই দায়িত্ব আমাদেরও নয় জনতারও নয়। যাদের রিজেক্ট করেছে তারা নিজেদের ঠিকঠাক পরিবর্তন করুক, দাঁড়াক নিজেদের বিরোধী দায়িত্ব পালন করুক। আমাদের সরকার চালিয়ে উন্নয়ন করার দায়িত্বে সেটা নিয়ে ব্যস্ত আছে।

31 August 2026 08:00 AM (IST)

Garumara resort police raid: গরুমারায় রিসোর্টে ‘মধুচক্র’ চলার অভিযোগ

গরুমারা জঙ্গলের পার্শ্ববর্তী একটি বেসরকারি রিসোর্টে মধুচক্র চলার অভিযোগে রবিবার রাতে অভিযান চালাল মালবাজার থানার পুলিস। অভিযানে রিসোর্টের বিভিন্ন ঘর থেকে অসমের পাঁচজন পুরুষ এবং শিলিগুড়ি থেকে আসা তিনজন মহিলাকে আটক করা হয়েছে বলে পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে। পুলি, সূত্রে খবর, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ রেখেই এই চক্র পরিচালিত হচ্ছিল বলে প্রাথমিকভাবে অভিযোগ উঠেছে। গরুমারা জঙ্গলের সংলগ্ন কিছু রিসোর্টগুলিতে দীর্ঘদিন ধরেই এ ধরনের বেআইনি কার্যকলাপ চলার অভিযোগ পুলিসের কাছে আসছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় নজরদারি শুরু করে মালবাজার থানার পুলিস।

31 August 2026 07:45 AM (IST)

Attempt to smuggle buffaloes in water drums: জলের ড্রামের আড়ালে মোষ পাচারের চেষ্টা

জলের ড্রামের আড়ালে মোষ পাচারের চেষ্টা রুখে দিল ময়নাগুড়ি থানার পুলিস। পণ্যবাহী ট্রাকে করে পাচারের সময় উদ্ধার করা হল ৩৬টি মোষ। তবে পুলিসের অভিযানের আঁচ পেয়ে ট্রাক চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ইন্দিরা মোড় সংলগ্ন ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর এলাকায়। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি পণ্যবাহী ট্রাকে জলের ড্রামের আড়ালে মোষগুলিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ময়নাগুড়ি থানার পুলিস ওই এলাকায় অভিযান চালায়। ট্রাকটিতে তল্লাশি চালাতেই সামনে আসে মোষ পাচারের বিষয়টি। এরপর ট্রাক থেকে ৩৬টি মোষ উদ্ধার করে পুলিস।

31 August 2026 07:45 AM (IST)

Jadavpur university campus graffiti: ফের লেখা হল যাদবপুরের দেওয়াল

শাসকদল এবং ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক তরজা চলছেই। যাদবপুরে সেই মোছা দেওয়ালে নতুন করে আবার দেওয়াল লেখা হল। নানা ধরনের ‘দেশবিরোধী’ স্লোগান— এমনই অভিযোগ তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। অবিলম্বে সেই ‘আবর্জনা’ সাফ করার নির্দেশও দিয়েছিলেন। তার কয়েক দিন পরই ক্যাম্পাসের ভিতরের বেশ কিছু দেওয়াললিখন মুছে দিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ। স্লোগান বা লেখার উপর লেপে দেওয়া হয় সাদা রং। 

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TAGS:
West bengal
India Breaking News Live Updates

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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