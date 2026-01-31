Breaking News LIVE Update: বাংলা বলায় ছত্তীসগঢ়ে আটকে ছিল ৩ নাবালক! ১৪ দিন পর...

31 January 2026, 09:15 AM
Humayun Kabir: ভোটের বাংলায় জোটের হাওয়া। বাংলায় হুমায়ুনের হাত ধরছে ওয়েইসির দল? ব্রিগেড না পেয়ে বেলডাঙায় সভা হুমায়ুনের। বাংলার রাজনীতিতে নতুন শক্তির উত্থান। MIM-JUP জোট করে ভোটে লড়াই। আজ বেলডাঙায় সমাবেশ হুমায়ুনের। থাকবেন হুমায়ুন কবীর ও ইমরান সোলাঙ্কি। AIMIM-এর রাজ্য সভাপতি ইমরান সোলাঙ্কি। মহম্মদ সেলিম ও নওশাদ সিদ্দিকিকেও বার্তা। ইতিমধ্যে মহম্মদ সেলিমের সঙ্গে কথা:হুমায়ুন।
West Bengal Police: নির্বাচনের আগে রাজ্য পুলিসে রদবদল। রাজ্য পুলিসের ভারপ্রাপ্ত DG পীযূষ পাণ্ডে। ডিরেক্টর অব সিকিউরিটি হলেন মনোজ ভার্মা। কলকাতা পুলিসের নয়া CP সুপ্রতিম সরকার। ADG আইনশৃঙ্খলা হচ্ছেন বিনীত গোয়েল।
জাভেদ শামিম হচ্ছেন ADG STF। CP ব্যারাকপুর হচ্ছেন প্রবীণ ত্রিপাঠি। CP হাওড়া হচ্ছেন আকাশ মাঘারিয়া। CP বিধাননগর হচ্ছেন মুরলীধর শর্মা। ডিজি ফায়ার পদে অনুজ শর্মা।
Amit Shah: ভোটমুখী বঙ্গে ফের পা রাখলেন অমিত শাহ। জোড়া কর্মসূচি নিয়ে ফের রাজ্যে অমিত শাহ। আজ ব্যারাকপুরে অমিত শাহের সভা। ব্যারাকপুরের আনন্দপুরির মাঠের শাহি সভা। নজরে বনগাঁ, বসিরহাট, বারাসত, ব্যারাকপুর। ছাব্বিশের রোডম্যাপ দেবেন অমিত শাহ। ব্যারাকপুরে সভা সেরে শিলিগুড়ি যাবেন শাহ।
Train: রেল লাইনে ফাটল, অল্পের জন্য বাঁচল ট্রেন। নিউ মাল জংশন- চ্যাংড়াবান্ধাগামী লাইনে ফাটল। মালবাজারের তেশিমলা এলাকায় চাঞ্চল্য। মেরামতের পর ট্রেন চলাচল শুরু।
Purba Bardhaman: ছত্তীসগঢ় থেকে ৩ নাবালককে ফেরাল প্রশাসন। বাংলা বলায় ছত্তীসগঢ়ে আটকে ছিল ৩ নাবালক। ১৪ দিনে নাবালকদের ফেরাল পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন। বাংলা বলায় ট্রেন থেকে নামিয়ে দেওয়ার অভিযোগ। ছত্তীসগঢ়ের রেল পুলিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ।