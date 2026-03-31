Breaking News LIVE Update: ভোটের মুখে ব্যাপক শক্তি বৃদ্ধি তৃণমূলের, হেভিওয়েট নেতার হাত ধরে বিজেপিতে বড়সড় ধস

31 March 2026, 08:30 AM
Canning: নির্বাচনী প্রচার প্রথম পর্ব শুরু করলেন ১৩৮ ক্যানিং পশ্চিনম বিধানসভা কেন্দ্রের আইএসএফ ও বাম জোটের প্রার্থী আইনজীবি প্রবীর মণ্ডল। এদিন সাতমুখী বাজারে জনসংযোগ কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করেন। বিভিন দোকানে হাজির হয়ে নিজেকে সমর্থন করার জন্য আহ্বান জানায়। এছাড়াও একটি মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। আইএসএফ প্রার্থী রাজনীতির সাথে যুক্ত থাকলেও রাজনীতি লড়াইয়ের ময়দানে প্রথম পদার্পণ।
Bhangar: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ভাঙড়ের পূর্ব কাঠালিয়া খালদার পাড়া এলাকা থেকে আলমগীর মোল্লা নামের এক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি আগ্নেয়স্ত ও দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে বিজয়গঞ্জ বাজার থানার পুলিস। এই ঘটনাই অভিযুক্ত আলমগীর মোল্লাকে গ্রেফতার করে বিজয়গঞ্জ বাজার থানার পুলিস।
Purulia: নির্বাচনের মুখে পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি বিধাসভায় তৃণমূলের গড়ে বিজেপির শক্তিবৃদ্ধি ঘটল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে প্রায় ৩১ টি আদিবাসী পরিবারের শতাধিক ভোটার যোগদান করলেন বিজেপিতে। যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বাঘমুন্ডি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী রুইদাস মাহাতো ও অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্বরা।
Mal Block: মাল ব্লকের কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় দীঘি বাজার এলাকা থেকে ওই এলাকায় নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন নাগরাকাটা বিধান সভার বিজেপি প্রার্থী শুক্রা মুন্ডা। প্রার্থী ঘোষণার পর এদিনই প্রথম তিনি বড় দীঘি এলাকায় প্রচারে নামেন।
Purulia: দুপুরের সঙ্গে সঙ্গে এবার রাতেও নির্বাচনী প্রচার সারলেন পুরুলিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার রাতে পুরুলিয়া শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ড-সহ বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে নির্বাচনী প্রচার সারলেন তিনি, কথা বললেন সাধারণ মানুষদের সঙ্গে। একইসঙ্গে জনসংযোগ সারতে জগন্নাথ কিশোর কলেজ গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত পুরুলিয়া টাউন প্রিমিয়ার লীগের ফাইনাল খেলার দিন উপস্থিত হয়ে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন তিনি ।
Jalpaiguri: জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার নন্দনপুর বোয়ালমাড়ি অঞ্চলের ৫১টি পড়িবার থেকে প্রায় ২০০ জন বিজেপি দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান। তৃণমূল নতুন কর্মসূচি চালু করেছে। তৃণমূলের লোকজনকেই তৃণমূলে যোগদান করানো হচ্ছে। এরা বিজেপির কেউ না বলে কটাক্ষ বিজেপির। জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী তথা রাজগঞ্জ, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ও জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার কো অর্ডিনেটর এবং জেলা এসসি ওবিসি তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কৃষ্ণ দাসের হাত ধরে বলে দাবি তৃণমূলের।