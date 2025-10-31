Breaking News LIVE Update: ভোল পালটাচ্ছে দক্ষিণেশ্বর-শহিদ ক্ষুদিরাম মেট্রোপথের স্বয়ংক্রিয় গেট...

31 October 2025, 08:45 AM
Alipurduar: বছর ২৪-এর এক আদিবাসী তরুণীকে ধর্ষণের চেষ্টা ও মারধর করার অভিযোগে প্রতিবেশী এক যুবককে গ্রেফতার করল আলিপুরদুয়ারের শামুকতলা থানার পুলিস। ধৃত যুবকের নাম মহেন্দ্র চৌধুরী। বুধবার রাত ১১টা নাগাদ আলিপুরদুয়ারের শামুকতলা থানার অধীন একটি চা বাগানে ধৃত যুবক স্হানীয় এক যুবতীকে ধর্ষণের চেষ্টা করে, যুবতী চিৎকার করলে তাকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। শারীরিক নির্যাতনের ফলে ওই তরুণী অসুস্থ হয়ে পড়লে, বৃহস্পতিবার দুপুরে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে। অভিযোগ বুধবার রাতে তরুণী শৌচাগার থেকে ঘরে ফেরার সময় অভিযুক্ত প্রতিবেশী যুবক ওই তরুণীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তরুণী বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তাঁকে বেধরক মারধর করা হয়। এরপর তরুণীর চিৎকার শুনে সবাই বাইরে বেরিয়ে আসলে যুবক চম্পট দেয়। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস ওই যুবককে আটক করে। পরে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ওই তরুণীর বাবা লিখিত অভিযোগ করলে মহেন্দ্র চৌধুরী নামে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করে। পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।পরিবারের পাশাপাশি স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ওই যুবকের শাস্তি দাবি করেছে।
SIR: SIR লাগু হতেই বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় বাড়ানো হয়েছে নজরদারি।হলদিবাড়িতে দুই বাংলাদেশীকে গ্রেফতার করল পুলিস। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের হলদিবাড়ি থেকে দুইজন বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করলো হলদিবাড়ি থানার পুলিস। হলদিবাড়ি ব্লকের পারমেখলীগঞ্জের পাঠানপাড়া এলাকা থেকে সরজিত বালা(43) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিস। তার বাড়ি বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার কামারখালীতে। সে জানায় দীর্ঘ 15 মাস ধরে সে ভারতে রয়েছে। এখানে সে চা বাগানের কাজ করতো বলে পুলিস সূত্রে খবর।
Jalpaiguri: উত্তরের সিঁদুরে মেঘ। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী উত্তরের জলপাইগুড়িতে বিক্ষিপ্তভাবে দফায় দফায় বৃষ্টি। সাথে ঝড়ো হওয়া এবং শীতের আমেজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জলপাইগুড়িতে মেঘলা আকাশ। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি শুরু হয়েছে জেলা জুড়েই। শীতের আমেজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জেলা এবং পুলিশ প্রশাসন ব্লক প্রশাসন যেকোনো অপ্রীতিকর ঘটনা রাতে সদা প্রস্তুত রয়েছে। বেশ কিছু জায়গায় খুলে দেওয়া হয়েছে ত্রান শিবির। ব্লক প্রশাসনের তরফে বিভিন্ন জায়গায় সিভিল ডিফেন্স এর কর্মী সহ নৌকা নদী সংরক্ষণে এলাকায় তৈরি রয়েছে প্রশাসন।
Bengal BJP: ২৬-এর নির্বাচনে বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় আসলে,ভারত বাংলাদেশের মধ্যে কাটাতারের বেরা আমরা রাখবো না। এমন বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার। নদীয়া কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের সীমান্ত তারকাটা লাগোয়া গেদে নিকট মাটিযারি বানপুর পঞ্চায়েতে গেদে সীমান্তে অন্যদল থেকে বিজেপিতে যোগদান অনুষ্ঠানে আজ রাতে এসে ।গেদে হালদার পাড়াতে পঞ্চায়েত এর এক নির্দল সদস্য সহ প্রায় 100 জন পুরুষ ও মহিলা যোগদান করে বিজেপি তে।
Canning: এক গৃহবধূ ও তার বাপের বাড়ির লোকজনদেরকে মাটিতে ফেলে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠলে। ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত তালদি পঞ্চায়েতের রাজাপুর এলাকায়। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন বধূ প্রিয়াঙ্কা মন্ডল ও তার বাবা নিত্যানন্দ ও মা মালতি মন্ডল। বর্তমানে তিনজনেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনা প্রসঙ্গে পুলিসে অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্তরা। তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
2nd Bridge Closed: কেবল পরিবর্তনের কাজের জন্য পরশু রবিবার ২ নভেম্বর ফের ৮ ঘণ্টার জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ থাকতে চলেছে বিদ্যাসাগর সেতু। রবিবার সকাল ৬ থেকে থেকে সন্ধ্যে ৮ টা পর্যন্ত সেতুতে সমস্ত রকম যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। ওই সময় হাওড়া মুখী ছোট গাড়ি হাওড়া ব্রিজ অর্থাৎ রবীন্দ্র সেতু দিয়ে যাতায়াত করবে। অন্যবাহি বড় গাড়ি বিটি রোড ডানলপ হয়ে নিবেদিতা সেতু দিয়ে যাতায়াত করবে।
Kolkata Metro: নতুন কিউআর কোড যুক্ত কাগজের টিকিট চালুর পর থেকেই শহরের লাইফলাইনে যাত্রীদের ঢোকা-বেরোনোর পথে সমস্যা হচ্ছিল। তাড়হুড়োয় অনেক ক্ষেত্রেই খুলতে চায় না গেট। তাছাড়াও বহু গেটেরই বেহাল অবস্থা। তাই এই গোটা মেট্রোপথের সমস্ত স্বয়ংক্রিয় গেট (এএফসি, পিসি) বদলে ফেলা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।