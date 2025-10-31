English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Breaking News LIVE Update: ভোল পালটাচ্ছে দক্ষিণেশ্বর-শহিদ ক্ষুদিরাম মেট্রোপথের স্বয়ংক্রিয় গেট...

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে-

| Last Updated: Friday, October 31, 2025 - 08:43
Comments |
Breaking News LIVE Update: ভোল পালটাচ্ছে দক্ষিণেশ্বর-শহিদ ক্ষুদিরাম মেট্রোপথের স্বয়ংক্রিয় গেট...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একনজরে দেখে নিন সব থেকে বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে। দেখতে থাকুন, LIVE UPDATES

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

31 October 2025, 08:45 AM

Alipurduar: বছর ২৪-এর এক আদিবাসী তরুণীকে ধর্ষণের চেষ্টা ও মারধর করার অভিযোগে প্রতিবেশী এক যুবককে গ্রেফতার করল আলিপুরদুয়ারের শামুকতলা থানার পুলিস। ধৃত যুবকের নাম মহেন্দ্র চৌধুরী। বুধবার রাত ১১টা নাগাদ  আলিপুরদুয়ারের শামুকতলা থানার অধীন একটি চা বাগানে ধৃত যুবক স্হানীয় এক যুবতীকে ধর্ষণের চেষ্টা করে, যুবতী চিৎকার করলে তাকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। শারীরিক নির্যাতনের ফলে ওই তরুণী অসুস্থ হয়ে পড়লে, বৃহস্পতিবার দুপুরে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে। অভিযোগ বুধবার রাতে তরুণী শৌচাগার থেকে ঘরে ফেরার সময় অভিযুক্ত প্রতিবেশী যুবক ওই তরুণীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তরুণী বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তাঁকে বেধরক মারধর করা হয়। এরপর তরুণীর চিৎকার শুনে সবাই বাইরে বেরিয়ে আসলে যুবক চম্পট দেয়। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস ওই যুবককে আটক করে। পরে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ওই তরুণীর বাবা লিখিত অভিযোগ করলে মহেন্দ্র চৌধুরী নামে অভিযুক্ত  যুবককে গ্রেফতার করে। পুলিস ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।পরিবারের পাশাপাশি স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ওই যুবকের শাস্তি দাবি করেছে।

31 October 2025, 08:45 AM

SIR: SIR লাগু হতেই বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় বাড়ানো হয়েছে নজরদারি।হলদিবাড়িতে দুই বাংলাদেশীকে গ্রেফতার করল পুলিস। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের  হলদিবাড়ি থেকে দুইজন বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করলো হলদিবাড়ি থানার পুলিস। হলদিবাড়ি ব্লকের পারমেখলীগঞ্জের পাঠানপাড়া এলাকা থেকে সরজিত বালা(43) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিস। তার বাড়ি বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার কামারখালীতে। সে জানায় দীর্ঘ 15 মাস ধরে সে ভারতে রয়েছে। এখানে সে চা বাগানের কাজ করতো বলে পুলিস সূত্রে খবর।

31 October 2025, 08:45 AM

Jalpaiguri: উত্তরের সিঁদুরে মেঘ। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী উত্তরের জলপাইগুড়িতে বিক্ষিপ্তভাবে দফায় দফায় বৃষ্টি। সাথে ঝড়ো হওয়া এবং শীতের আমেজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জলপাইগুড়িতে মেঘলা আকাশ। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি শুরু হয়েছে জেলা জুড়েই। শীতের আমেজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জেলা এবং পুলিশ প্রশাসন ব্লক প্রশাসন যেকোনো অপ্রীতিকর ঘটনা রাতে সদা প্রস্তুত রয়েছে। বেশ কিছু জায়গায় খুলে দেওয়া হয়েছে ত্রান শিবির। ব্লক প্রশাসনের তরফে বিভিন্ন জায়গায় সিভিল ডিফেন্স এর কর্মী সহ নৌকা নদী সংরক্ষণে এলাকায় তৈরি রয়েছে প্রশাসন।

31 October 2025, 08:45 AM

Bengal BJP: ২৬-এর নির্বাচনে বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় আসলে,ভারত বাংলাদেশের মধ্যে কাটাতারের বেরা আমরা রাখবো না। এমন বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার। নদীয়া কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের সীমান্ত তারকাটা লাগোয়া গেদে নিকট মাটিযারি বানপুর পঞ্চায়েতে গেদে সীমান্তে অন্যদল থেকে  বিজেপিতে যোগদান অনুষ্ঠানে আজ রাতে এসে ।গেদে হালদার পাড়াতে পঞ্চায়েত এর এক নির্দল সদস্য সহ  প্রায় 100 জন পুরুষ ও মহিলা যোগদান করে বিজেপি তে।

31 October 2025, 08:45 AM

Canning: এক গৃহবধূ ও তার বাপের বাড়ির লোকজনদেরকে মাটিতে ফেলে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠলে। ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত তালদি পঞ্চায়েতের রাজাপুর এলাকায়। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন বধূ প্রিয়াঙ্কা মন্ডল ও তার বাবা নিত্যানন্দ ও মা মালতি মন্ডল। বর্তমানে তিনজনেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনা প্রসঙ্গে পুলিসে অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্তরা। তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। 

31 October 2025, 08:30 AM

2nd Bridge Closed: কেবল পরিবর্তনের কাজের জন্য পরশু রবিবার ২ নভেম্বর ফের ৮ ঘণ্টার জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ থাকতে চলেছে বিদ্যাসাগর সেতু। রবিবার সকাল ৬ থেকে থেকে সন্ধ্যে ৮ টা পর্যন্ত সেতুতে সমস্ত রকম যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। ওই সময় হাওড়া মুখী ছোট গাড়ি হাওড়া ব্রিজ অর্থাৎ রবীন্দ্র সেতু দিয়ে যাতায়াত করবে। অন্যবাহি বড় গাড়ি বিটি রোড ডানলপ হয়ে নিবেদিতা সেতু দিয়ে যাতায়াত করবে।

31 October 2025, 08:30 AM

Kolkata Metro: নতুন কিউআর কোড যুক্ত কাগজের টিকিট চালুর পর থেকেই শহরের লাইফলাইনে যাত্রীদের ঢোকা-বেরোনোর পথে সমস‌্যা হচ্ছিল। তাড়হুড়োয় অনেক ক্ষেত্রেই খুলতে চায় না গেট। তাছাড়াও বহু গেটেরই বেহাল অবস্থা। তাই এই গোটা মেট্রোপথের সমস্ত স্বয়ংক্রিয় গেট (এএফসি, পিসি) বদলে ফেলা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। 

পরবর্তী খবর

Nepal Helicopter Crash: মন্থায় মাউন্ট এভারেস্টে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, ভেঙে টুকরো-টুকরো হেলিকপ্টার, অস্বাভাবিক ভাবে বেঁচে গেলেন পাইলট!

Nepal Helicopter Crash: মন্থায় মাউন্ট এভারেস্টে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, ভেঙে টুকরো-টুকরো হেলিকপ্টার, অস্বাভাবিক ভাবে বেঁচে গেলেন পাইলট!
Trump, Xi Jinping Meet: হাতে হাত! ঐতিহাসিক বৈঠকে চিনা পণ্যে ১০% শুল্ক ছাড় ঘোষণা ট্রাম্পের! চিনপিং বললেন &#039;আমাদের দুরন্ত সম্পর্ক&#039;...

Trump, Xi Jinping Meet: হাতে হাত! ঐতিহাসিক বৈঠকে চিনা পণ্যে ১০% শুল্ক ছাড় ঘোষণা ট্রাম্পের! চিনপিং বললেন 'আমাদের দুরন্ত সম্পর্ক'...
India vs Australia 1st T20I Highlights: সূর্য–গিলের আগুনে ইনিংসে জল ঢালল প্রকৃতি! বৃষ্টিতে সিরিজের প্রথম ম্যাচ পরিত্যক্ত...

India vs Australia 1st T20I Highlights: সূর্য–গিলের আগুনে ইনিংসে জল ঢালল প্রকৃতি! বৃষ্টিতে সিরিজের প্রথম ম্যাচ পরিত্যক্ত...
Rampurhat Incident: কাউন্সিলরের &#039;ধর্ষণে&#039; গর্ভবতী তরুণী জন্ম দেন সন্তানের! অভিযোগ হতেই বহিষ্কার দল থেকে...

Rampurhat Incident: কাউন্সিলরের 'ধর্ষণে' গর্ভবতী তরুণী জন্ম দেন সন্তানের! অভিযোগ হতেই বহিষ্কার দল থেকে...
8th Pay Commission: অষ্টম বেতম কমিশনের ত্রিমূতি কারা? রয়েছেন এক স্বনামধন্য বাঙালি অধ্যাপকও, তাঁদের হাতেই এবার...

8th Pay Commission: অষ্টম বেতম কমিশনের ত্রিমূতি কারা? রয়েছেন এক স্বনামধন্য বাঙালি অধ্যাপকও, তাঁদের হাতেই এবার...
UPSC Aspirant&#039;s Murder Case: ভয়ংকর বিকৃতকাম! হার্ডডিস্কে ১৫ যুবতীর নগ্ন ছবি! UPSC প্রার্থী খুনে বড় আপডেট...

UPSC Aspirant's Murder Case: ভয়ংকর বিকৃতকাম! হার্ডডিস্কে ১৫ যুবতীর নগ্ন ছবি! UPSC প্রার্থী খুনে বড় আপডেট...
SIR in Bengal Helpline: SIR বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? সরাসরি ফোন করুন কমিশনে, বাংলার জন্য চালু &#039;ভোটার হেল্পলাইন&#039;...

SIR in Bengal Helpline: SIR বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? সরাসরি ফোন করুন কমিশনে, বাংলার জন্য চালু 'ভোটার হেল্পলাইন'...
Digha Bus Accident: দীঘা ঢোকার আগেই ভয়ংকর বাস দুর্ঘটনা! ৫০ যাত্রী নিয়ে উল্টে গেল বাস, পড়ল পাশের গর্তে...

Digha Bus Accident: দীঘা ঢোকার আগেই ভয়ংকর বাস দুর্ঘটনা! ৫০ যাত্রী নিয়ে উল্টে গেল বাস, পড়ল পাশের গর্তে...
World&#039;s Fastest Train: দিল্লি থেকে মুম্বই মাত্র ২ ঘণ্টায়! দুনিয়ার সর্বোচ্চ গতির ট্রেন আনছে এই দেশ

World's Fastest Train: দিল্লি থেকে মুম্বই মাত্র ২ ঘণ্টায়! দুনিয়ার সর্বোচ্চ গতির ট্রেন আনছে এই দেশ
Asansol Death: লটারিতে ভাগ্যবদল! কোটি টাকা জেতার পর প্রাক্তন কাউন্সিলরের বাড়ির সামনে থেকে উদ্ধার লাশ...

Asansol Death: লটারিতে ভাগ্যবদল! কোটি টাকা জেতার পর প্রাক্তন কাউন্সিলরের বাড়ির সামনে থেকে উদ্ধার লাশ...