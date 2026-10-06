/সীমা ছাড়ালেন হুমায়ুন! রেজিনগরে উপনির্বাচনের সকালে পুলিসের উপর হামলার হুমকি

হুমায়ুন কবীর নিয়ে রিপোর্ট তলব নির্বাচন কমিশনের।
পুলিসের সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদ হুমায়ুনের। পুলিসের সঙ্গে হুমায়ুনের ধস্তাধস্তি। টেনে হিঁচড়ে হুমায়ুনকে আটক করল পুলিস। রেজিনগর থানায় নিয়ে যাওয়া হল হুমায়ুনকে। সকাল থেকেই উস্কানিমূলক মন্তব্য হুমায়ুনের।
খড়দহ পাতুলিয়ায় বিজেপির ২ গোষ্ঠীর সংঘর্ষ, সংঘর্ষে চলল বোমাবাজি। ঘটনায় আহত তিন বিজেপি কর্মী। এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা, ঘটনাস্থলে রহড়া থানার পুলিস। পুলিসকে ঘিরে বিক্ষোভ বিজেপি কর্মীদের। দুই বিজেপি নেতাকে গ্রেফতার করে পুলিস।
জলপাইগুড়ির বেলাকোবার ডাক্তারপাড়ায় গোপনে গাঁজা চাষ! পুলিসের অভিযানে নষ্ট বহু গাঁজার গাছ। লোকচক্ষুর আড়ালে চলছিল গাঁজা চাষ! গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গাঁজা গাছ নষ্ট করল বেলাকোবা ফাঁড়ির পুলিস। রাজগঞ্জ এর শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলাকোবার ডাক্তারপাড়া এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। বেলাকোবা পুলিস ফাঁড়ির ওসি অরিজিৎ কুণ্ডুর নেতৃত্বে পুলিস ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ৫৬টি গাঁজা গাছের সন্ধান পায়। এরপর গাছগুলি কেটে ও উপড়ে ফেলে নষ্ট করা হয়। পরে আইনানুগ প্রক্রিয়া মেনে গাঁজা গাছগুলি ধ্বংস করে দেওয়া হয়। অবৈধ মাদক চাষের বিরুদ্ধে পুলিসের এই অভিযানে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। মাদকবিরোধী অভিযান আগামী দিনেও জারি থাকবে বলে পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে।
ক্যানিংয়ে আবাস যোজনা ঘরের তালিকা নিয়ে বিজেপির নেতাকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিল আই এস এফ কর্মীরা, তদন্তে পুলিস। আবাস যোজনার সঠিক তালিকা নিয়ে বিজেপি নেতাকে মারধর করলো আই এস এফের কর্মীরা বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার ট্যাংরাখালী কলেজ হাট বাজারে। অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ঘরের সঠিক তালিকা তৈরি হয়নি। বেছে বেছে আই এস এফ কর্মীদের ঘরের ছবি তোলা হয়নি বলে অভিযোগ। সেই নিয়ে কলেজ বাজারের উপর আই এস এফের নেতা বাবলু শেখের নেতৃত্বে বিজেপি বুথ সভাপতি ১৬০ নম্বরের হাসান লস্করকে ব্যাপকভাবে মারধর করে রাস্তায় ফেলে । তাকে বন্দুকের বাঁধ দিয়ে মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয় ও পরিবাররা ক্যানিং মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া আহতকে। সেখানে তার চিকিৎসা চলছে।
রেজিনগরে উপনির্বাচনের সকালেই সীমা ছাড়ালেন হুমায়ুন। পুলিসের উপর হামলার হুমকি! ‘পুলিসের উপর অ্যাটাকে যাব’। পুলিসকে মুগুর দিয়ে ঠান্ডা করব, হুমকি হুমায়ুনের। ৩৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী নাকি দেখতে পাচ্ছেন না হুমায়ুন!
West Bengal Bypolls 2026 Voting Live Updates: পুলিসের সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদ হুমায়ুনের। পুলিসের সঙ্গে হুমায়ুনের ধস্তাধস্তি। টেনে হিঁচড়ে হুমায়ুনকে আটক করল পুলিস। রেজিনগর থানায় নিয়ে যাওয়া হল হুমায়ুনকে। সকাল থেকেই উস্কানিমূলক মন্তব্য হুমায়ুনের।
সকাল সাতটায় ভোটদান শুরু হয়েছে। তার আগে মকপোল টেস্ট হয়েছে। সকাল সকাল উঠে হাজির হয়েছে এবং ভোট দিচ্ছেন। নন্দীগ্রামে ৩২৩টি বুথ বেশিরভাগ বুথে ভোটদান শুরু হয়ে গেছে। কোথাও কোনো সমস্যা নেই। প্রত্যেকটা বুথে আটজন করে কেন্দ্রীয় বাহিনী, দুজন রাজ্য পুলিশ কর্মী ও ভোটগ্রহণের জন্য চারজন ভোট কর্মী মজুদ আছে প্রত্যেকটা বুথে। এখনো পর্যন্ত কোথাও কোন গন্ডগোলের খবর নেই। শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ চলছে।
অন্যদিকে, হাইকোর্টের নির্দেশে আজ মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নির্বাচন রয়েছে। আর যা ঘিরে টানটান উত্তেজনা মালদা জেলাজুড়ে। রাজ্যে পালা বদলের তৃণমূল পরিচালিত মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা ডাকে তৃণমূলের ১৯জন সদস্য। তলবিসভার আগেই সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি মালদা জেলা পরিষদের পদ থেকে পদত্যাগর করেন। এরপরই অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে মালদা জেলা পরিষদ।
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