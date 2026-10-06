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সীমা ছাড়ালেন হুমায়ুন! রেজিনগরে উপনির্বাচনের সকালে পুলিসের উপর হামলার হুমকি

LIVE Update: দেখে নিন এই মুহূর্তের, আজকের দিনের দেশ, রাজ্য, কলকাতার বড় খবর শুধুমাত্র জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটালে- পুলিসের সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদ হুমায়ুনের। পুলিসের সঙ্গে হুমায়ুনের ধস্তাধস্তি। টেনে হিঁচড়ে হুমায়ুনকে আটক করল পুলিস। রেজিনগর থানায় নিয়ে যাওয়া হল হুমায়ুনকে। সকাল থেকেই উস্কানিমূলক মন্তব্য হুমায়ুনের।

Written BySoumita Khan
Published: Oct 06, 2026, 07:38 AM IST|Updated: Oct 06, 2026, 08:47 AM IST
সীমা ছাড়ালেন হুমায়ুন! রেজিনগরে উপনির্বাচনের সকালে পুলিসের উপর হামলার হুমকি
06 October 2026 08:45 AM (IST)

Rejinagar By Election 2026 Live Updates: হুমায়ুন কবীর

হুমায়ুন কবীর নিয়ে রিপোর্ট তলব নির্বাচন কমিশনের।

06 October 2026 08:30 AM (IST)

Rejinagar By Election 2026 Live Updates: হুমায়ুনকে আটক করল পুলিস

পুলিসের সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদ হুমায়ুনের। পুলিসের সঙ্গে হুমায়ুনের ধস্তাধস্তি। টেনে হিঁচড়ে হুমায়ুনকে আটক করল পুলিস। রেজিনগর থানায় নিয়ে যাওয়া হল হুমায়ুনকে। সকাল থেকেই উস্কানিমূলক মন্তব্য হুমায়ুনের।

06 October 2026 07:45 AM (IST)

BJP Clash: বিজেপির ২ গোষ্ঠীর সংঘর্ষ

খড়দহ পাতুলিয়ায় বিজেপির ২ গোষ্ঠীর সংঘর্ষ, সংঘর্ষে চলল বোমাবাজি। ঘটনায় আহত তিন বিজেপি কর্মী। এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা, ঘটনাস্থলে রহড়া থানার পুলিস। পুলিসকে ঘিরে বিক্ষোভ বিজেপি কর্মীদের। দুই বিজেপি নেতাকে গ্রেফতার করে পুলিস। 

06 October 2026 07:45 AM (IST)

Jalpaiguri News: জলপাইগুড়ির মাদক ব্যবসা

জলপাইগুড়ির বেলাকোবার ডাক্তারপাড়ায় গোপনে গাঁজা চাষ! পুলিসের অভিযানে নষ্ট বহু গাঁজার গাছ। লোকচক্ষুর আড়ালে চলছিল গাঁজা চাষ! গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গাঁজা গাছ নষ্ট করল বেলাকোবা ফাঁড়ির পুলিস। রাজগঞ্জ এর শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলাকোবার ডাক্তারপাড়া এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। বেলাকোবা পুলিস ফাঁড়ির ওসি অরিজিৎ কুণ্ডুর নেতৃত্বে পুলিস ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ৫৬টি গাঁজা গাছের সন্ধান পায়। এরপর গাছগুলি কেটে ও উপড়ে ফেলে নষ্ট করা হয়। পরে আইনানুগ প্রক্রিয়া মেনে গাঁজা গাছগুলি ধ্বংস করে দেওয়া হয়। অবৈধ মাদক চাষের বিরুদ্ধে পুলিসের এই অভিযানে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। মাদকবিরোধী অভিযান আগামী দিনেও জারি থাকবে বলে পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে।

06 October 2026 07:45 AM (IST)

Canning News: বিজেপি নেতার উপর হামলা

ক্যানিংয়ে আবাস যোজনা ঘরের তালিকা নিয়ে বিজেপির নেতাকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিল আই এস এফ কর্মীরা, তদন্তে পুলিস। আবাস যোজনার সঠিক তালিকা নিয়ে বিজেপি নেতাকে মারধর করলো আই এস এফের কর্মীরা  বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার ট্যাংরাখালী  কলেজ হাট বাজারে। অভিযোগ,  প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ঘরের সঠিক তালিকা তৈরি হয়নি। বেছে বেছে আই এস এফ কর্মীদের ঘরের ছবি তোলা হয়নি বলে অভিযোগ। সেই নিয়ে কলেজ বাজারের উপর আই এস এফের নেতা বাবলু শেখের নেতৃত্বে  বিজেপি বুথ সভাপতি ১৬০ নম্বরের হাসান লস্করকে ব্যাপকভাবে মারধর করে রাস্তায় ফেলে । তাকে বন্দুকের বাঁধ দিয়ে মারধর  করা হয়েছে বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয় ও পরিবাররা ক্যানিং মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া আহতকে। সেখানে তার চিকিৎসা চলছে। 

06 October 2026 07:45 AM (IST)

Rejinagar By Election 2026 Live Updates: সীমা ছাড়ালেন হুমায়ুন

রেজিনগরে উপনির্বাচনের সকালেই সীমা ছাড়ালেন হুমায়ুন। পুলিসের উপর হামলার হুমকি! ‘পুলিসের উপর অ্যাটাকে যাব’। পুলিসকে মুগুর দিয়ে ঠান্ডা করব, হুমকি হুমায়ুনের। ৩৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী নাকি দেখতে পাচ্ছেন না হুমায়ুন!

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TAGS:
west bengal bypoll 2026

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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