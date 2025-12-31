Train Accident: উত্তরাখণ্ডে টানেলের মধ্যে দুটি ট্রেনের সংঘর্ষ, অন্ধকারে তালগোল পাকিয়ে গেলেন যাত্রীরা, আহত...

Train Accident: উত্তরাখণ্ডে টানেলের মধ্যে দুটি ট্রেনের সংঘর্ষ, অন্ধকারে তালগোল পাকিয়ে গেলেন যাত্রীরা, আহত...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাহাড়ি সুড়ঙ্গের মধ্যে একটি মালবাহী ট্রেনকে পেছন থেকে ধাক্কা মারল একটি লোকো ট্রেন। উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায় বিষ্ণুগড়-পিপালকোটি জলবিদ্যুত্ প্রকল্পের পিপালকোটি টানেলের ভেতরে ওই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৬০ জন। এদের অনেকের আঘাতই গুরুতর। মঙ্গলবার রাত সাড়ে নটা নাগাদ ওই দুর্ঘটনা ঘটে। চামোলির জেলা শাসক গৌরব কুমার সংবাদমাধ্য়মে জানিয়েছেন দুর্ঘটনার সময় ট্রেনে ছিলেন ১০৯ জন। এদের বেশিরভাগই শ্রমিক। আহতদের উদ্ধার করা হয়েছে।
#WATCH | Chamoli, Uttarakhand | Several workers injured after internal transport trains operating within the THDC hydropower project area at Pipalkoti, collided with each other.
As per Chamoli DM and SP, 109 people were onboard the trains, out of whom 60 were injured.
Visuals… pic.twitter.com/lBkCUY8Plp
— ANI (@ANI) December 31, 2025
জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, একটি ট্রেন ওইসব শ্রমিকদের নিয়ে যাচ্ছিল। অন্য ট্রেনটি নিয়ে যাচ্ছিল নির্মাণ সামগ্রী। দুটি ট্রেনই ছিল পিপালকোটি টানেলে। তখনই দুটি ট্রেনের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে যায়। ৪৪০ মেগা ওয়াটের ওই জলবিদ্যুত্ কেন্দ্রটি তৈরি করছে টিএইইচডিসি।
প্রশাসনের কর্তারা জানাচ্ছেন টানেলের ভেতরে ওই লোকো ট্রেনটিকে ব্যবহার করা হয় শ্রমিকদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। পাশাপাশি ওই ট্রেনের মালপত্রও নিয়ে যাওয়া হয়। আর তা করতে গিয়েই এমন দুর্ঘটনা।
চামোলির পুলিস সুপার সুরজিৎ সিংহ জানিয়েছেন, ৪২ জনকে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪–৫ জনের হাড় ভেঙেছে। পিপালকোটির বিবেকানন্দ হাসপাতালে আরও ১৭ জন ভর্তি আছেন। প্রকল্প এলাকায় দুটি ট্রেনের সংঘর্ষ হয়েছে। আমাদের বাহিনী ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা দুই হাসপাতালেই উপস্থিত আছেন।
চামোলির জেলা শাসক গৌরব কুমার আরও বলেন, ডিউটি পরিবর্তনের সময় গত রাতে প্রায় সাড়ে ৯টার দিকে টানেলের ভেতরে চলাচলকারী দুটি লোকো ট্রেনের সংঘর্ষ হয়। ট্রেন দুটিতে মোট ১০৯ জন ছিলেন। তাদের মধ্যে ৬০ জন আহত হন। ৪২ জনকে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং ১৭ জন পিপালকোটির বিবেকানন্দ হাসপাতালে ভর্তি আছেন।
