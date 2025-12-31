English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Train Accident: উত্তরাখণ্ডে টানেলের মধ্যে দুটি ট্রেনের সংঘর্ষ, অন্ধকারে তালগোল পাকিয়ে গেলেন যাত্রীরা, আহত...

Train Accident: উত্তরাখণ্ডে টানেলের মধ্যে দুটি ট্রেনের সংঘর্ষ, অন্ধকারে তালগোল পাকিয়ে গেলেন যাত্রীরা, আহত...

Uttarakhand Train Accident: জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, একটি ট্রেন ওইসব শ্রমিকদের নিয়ে যাচ্ছিল। অন্য ট্রেনটি নিয়ে যাচ্ছিল নির্মাণ সামগ্রী। দুটি ট্রেনই ছিল পিপালকোটি টানেলে  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Dec 31, 2025, 11:13 AM IST
Train Accident: উত্তরাখণ্ডে টানেলের মধ্যে দুটি ট্রেনের সংঘর্ষ, অন্ধকারে তালগোল পাকিয়ে গেলেন যাত্রীরা, আহত...
-ছবি-প্রতীকী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাহাড়ি সুড়ঙ্গের মধ্যে একটি মালবাহী ট্রেনকে পেছন থেকে ধাক্কা মারল একটি লোকো ট্রেন। উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায় বিষ্ণুগড়-পিপালকোটি জলবিদ্যুত্ প্রকল্পের পিপালকোটি টানেলের ভেতরে ওই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৬০ জন। এদের অনেকের আঘাতই গুরুতর। মঙ্গলবার রাত সাড়ে নটা নাগাদ ওই দুর্ঘটনা ঘটে। চামোলির জেলা শাসক গৌরব কুমার সংবাদমাধ্য়মে জানিয়েছেন দুর্ঘটনার সময় ট্রেনে ছিলেন ১০৯ জন। এদের বেশিরভাগই শ্রমিক। আহতদের উদ্ধার করা হয়েছে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, একটি ট্রেন ওইসব শ্রমিকদের নিয়ে যাচ্ছিল। অন্য ট্রেনটি নিয়ে যাচ্ছিল নির্মাণ সামগ্রী। দুটি ট্রেনই ছিল পিপালকোটি টানেলে। তখনই দুটি ট্রেনের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে যায়। ৪৪০ মেগা ওয়াটের ওই জলবিদ্যুত্ কেন্দ্রটি তৈরি করছে টিএইইচডিসি।

প্রশাসনের কর্তারা জানাচ্ছেন টানেলের ভেতরে ওই লোকো ট্রেনটিকে ব্যবহার করা হয় শ্রমিকদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। পাশাপাশি ওই ট্রেনের মালপত্রও নিয়ে যাওয়া হয়। আর তা করতে গিয়েই এমন দুর্ঘটনা।

আরও পড়ুন-মোদীর 'বঙ্কিমদা'-র পর এবার শাহ! রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেন সান্যাল

আরও পড়ুন-থরথরিয়ে কাঁপছে বাংলা, নিজের রেকর্ড নিজেই ভাঙল ঠান্ডা, শৈত্য প্রবাহের কবলে পড়তে পারে ৬ জেলা

চামোলির পুলিস সুপার সুরজিৎ সিংহ জানিয়েছেন, ৪২ জনকে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪–৫ জনের হাড় ভেঙেছে। পিপালকোটির বিবেকানন্দ হাসপাতালে আরও ১৭ জন ভর্তি আছেন। প্রকল্প এলাকায় দুটি ট্রেনের সংঘর্ষ হয়েছে। আমাদের বাহিনী ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা দুই হাসপাতালেই উপস্থিত আছেন।

চামোলির জেলা শাসক গৌরব কুমার আরও বলেন, ডিউটি পরিবর্তনের সময় গত রাতে প্রায় সাড়ে ৯টার দিকে টানেলের ভেতরে চলাচলকারী দুটি লোকো ট্রেনের সংঘর্ষ হয়। ট্রেন দুটিতে মোট ১০৯ জন ছিলেন। তাদের মধ্যে ৬০ জন আহত হন। ৪২ জনকে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং ১৭ জন পিপালকোটির বিবেকানন্দ হাসপাতালে ভর্তি আছেন।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
train accidentUttarakhandChamoli Train Accident
পরবর্তী
খবর

Khaleda Zia Death Update: ঘুরছে সমীকরণ, বদলাচ্ছে পরিস্থিতি! খালেদার শেষকৃত্যে বড় চমক, ঢাকা যাচ্ছেন বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর...
.

পরবর্তী খবর

Almora Bus Accident: বছরশেষে ভয়ংকর দুর্ঘটনা! নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কয়েকশো ফুট গভীর খাদে পড়ল বাস,...