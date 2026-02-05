Narendra Modi: সংসদেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বড় ঘটনা ঘটে যেতে পারে! অন্তর্ঘাতের ভয়ে মোদীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি স্পিকারের...

Narendra Modi: সংসদেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বড় ঘটনা ঘটে যেতে পারে! অন্তর্ঘাতের ভয়ে মোদীর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি স্পিকারের...
Speaker Om Birla Advises PM Modi: বুধবার অধিবেশন শুরুর আগে থেকেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে লোকসভা। লোকসভার ভেতরে বিরোধী সাংসদদের উত্তাল বিক্ষোভ এবং বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অধিবেশনে যোগ না দেওয়ার পরামর্শ দিলেন স্পিকার ওম বিড়লা ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় সংসদের গরিমা ও নিরাপত্তার ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনা ঘটল বুধবার। লোকসভার ভেতরে বিরোধী সাংসদদের উত্তাল বিক্ষোভ এবং বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে (Narendra Modi) অধিবেশনে যোগ না দেওয়ার পরামর্শ দিলেন স্পিকার ওম বিড়লা (Om Birla)। তাঁর মতে, বুধবারের ওই ঘটনা সংসদের ইতিহাসে একটি ‘কালো দাগ’ বা ‘কালিমালিপ্ত’ অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।
আরও পড়ুন- West Bengal Budget 2026: বাংলায় বাঙালির চাকরির জন্য যুবসাথী প্রকল্প মমতার, কাজ না পেলে মাসে ১৫০০ টাকা...
রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ জ্ঞাপন প্রস্তাবে বুধবার প্রধানমন্ত্রীর জবাবি ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অধিবেশন শুরুর আগে থেকেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে লোকসভা। ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি এবং প্রাক্তন সেনাপ্রধান এম. এম. নারাভানের অপ্রকাশিত বই নিয়ে বিরোধীরা স্লোগান দিতে শুরু করেন। পরিস্থিতি চরম আকার নেয় যখন একদল মহিলা বিরোধী সাংসদ ব্যানার হাতে ট্রেজারি বেঞ্চের দিকে এগিয়ে যান।
স্পিকার ওম বিড়লা জানান, তাঁর কাছে আগাম খবর ছিল যে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন বিরোধী সাংসদরা প্রধানমন্ত্রীর আসন ঘিরে ধরতে পারেন এবং বড়সড় কোনো অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটাতে পারেন। স্পিকারের কথায়, "যদি এমন কোনো ঘটনা ঘটত, তবে তা দেশের মর্যাদাকে মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ করত। তাই আমি নিজেই প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করি তিনি যেন আজ সংসদে না আসেন।"
আরও পড়ুন- Aamir Khan visits Arijit Singh: এবার বলিউডে নয়া ভূমিকায় অরিজিত্! আমিরের হাত ধরেই শুরু নতুন জার্নি...
বিরোধীদের এই আচরণকে ‘সংসদের ইতিহাসে কলঙ্কজনক’ বলে অভিহিত করেছেন স্পিকার। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন যে, রাজনৈতিক মতপার্থক্য কক্ষের ভেতরে এভাবে বিশৃঙ্খলার রূপ নেওয়া কাম্য নয়। শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ ছাড়াই লোকসভা মুলতুবি করে দিতে বাধ্য হন স্পিকার।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)